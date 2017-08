"Caut tratament naturist pentru fisură anală şi muguri intestinali"

(Răspuns pentru AURA IORDACHE - Buzău, F. AS nr. 1270)

Cu siguranţă, în cazul soţului dvs., sintagma "tălpi fierbinţi" nu reprezintă alt­ceva decât exprimarea simpto­ma­tică a complicaţiilor diabetu­lui, patologie cu care se confrun­tă de mai mult timp. Spun asta, pentru că, în timp, complicaţiile diabetului (afecţiuni cardio-vas­culare, retinopatie diabetică, ne­fropatie, creşterea riscului de infecţii etc.) implică şi instalarea neuropatiei periferice, cauzată de ni­velurile crescute ale glicemiei care, încet dar sigur, distruge reţeaua de nervi (le afectează capacitatea de a transmite mesaje) ce conectează creierul de muşchi, piele şi celelalte organe. Înţepăturile, sen­zaţia de arsură, parestezia sunt simptome obişnuite ale neuropatiei diabetice, iar cu timpul, în lipsa unui tratament adecvat şi a unui re­gim alimentar corect, se poate ajunge până la pierderea totală a sen­si­bilităţii în zonele afectate. Mai mult, distrugerea nervilor care controlează funcţiile auto­no­me (sistemul neuro-vegetativ) poate duce la creşterea frecven­ţei car­diace, accentuarea sudora­ţiei, la apariţia unor probleme de con­trol sfincterian şi chiar la im­po­tenţă. Nu este de neglijat nici fap­tul că diabetul duce la scă­de­rea fluxului de sânge care ajun­­ge la extre­mităţi (în special pi­cioa­re), feno­men care, alături de distrugerea structurilor ner­voa­se periferice, poate deter­mi­na apa­riţia unor răni deschise (ulce­raţii), mergând până la gangrenarea zonei afectate.În cazul soţului dvs., precum şi în cazul altor per­soane suferinde de neuropatie periferică conse­cutivă diabetului, medicaţia alopată şi regimul alimentar rămân vectori terapeutici indispensabili şi, de aceea, recomandările medicului curant tre­buie respectate şi puse în practică. Totodată, consi­der că este important să cunoaşteţi căile terapeutice naturiste prin care această patologie poate fi con­trolată, în contextul mai larg al complicaţiilor dia­betului. Astfel, s-a constatat că un deficit fizio­logic prelungit de magneziu favorizează insulino-re­zis­tenţa, fenomen care determină persistenţa glucozei în sânge şi creşterea nivelului glicemiei. Asigurarea unei doze zilnice de 400-500 mg mag­neziu amelio­rează efectul insulinei injectate şi con­tribuie la ate­nuarea complicaţiilor diabetului. Sur­sele naturale de magneziu organic sunt produsele alimentare obţinute din cereale integrale (paste, pâine, orez etc.), legumele uscate (fasole albă sau roşie) şi oleaginoasele (nuci, migdale, fistic) care conţin acizi graşi mononesaturaţi şi protejează arterele. Afinul, prin mirtilina conţinută, are un efect hipo­glicemiant dovedit, protejează vasele sanguine şi combate complicaţiile hiperglicemiei, fiind un produs utilizat în tratarea oricărei forme de diabet. Merişorul de munte - la fel ca şi afinul, conţine principii active cu acţiune antidiabetică. Eucaliptul, ginsengul şi ginkgo-biloba sunt plante exotice cu puternice efecte antidiabetice şi acţio­nează prin stimularea producţiei pancreatice de insu­lină, diminuarea glicogenezei hepatice şi sporirea troficităţii pereţilor vasculari.O altă categorie de remedii hipoglicemiante, indicate în controlul diabetului şi al complicaţiilor sale, include castravetele amar (Momordica cha­rantia), răchitanul şi schinduful. În sfârşit, extrac­tul de muguri de Dud-negru, uleiul de Luminiţa-nopţii, lăptişorul de matcă (crud), tinctura sau uleiul volatil de Cimbru, uleiul de in sau de cânepă, drojdia de bere, acidul gama aminobutiric (GABA) sau coenzima Q10 sunt, la rândul lor, remedii nece­sare atât pentru controlul valorilor glicemiei, cât şi pentru stimularea procesului de refacere a struc­turilor nervoase deteriorate sau stimularea produ­cerii neurotransmiţătorilor implicaţi în conducerea influxului nervos (acetilcolina, dopamina). Ca re­mediu pentru atenuarea senzaţiilor de arsură (gam­be, tălpi), recomand utilizarea unguentului ob­ţinut din ardei iute, Capsaicin.Să auzim numai de bine!Stimată doamnă,Am să încerc să vă dau un răspuns care sper să vă ajute, în legătură cu afecţiunile dvs. Adenomul este forma principală de polipi pe colon, formă benignă (necanceroasă) cu risc foarte mic de a se transforma într-o tumoră malignă. Cauza apariţiei lui poate fi vârsta, istoricul de familie, boli infla­matorii, infecţie cu streptococus, lipsa de mişcare, obezitatea şi, cel mai important, alimentaţia. Există o vorbă: "Spu­ne-mi ce mănânci, ca să îţi spun cât de sănătos eşti", sau, aşa cum spunea părin­tele medi­cinei, Hipocrat, "Mân­carea să-ţi fie medicament şi medicamentul să-ţi fie hrană". Desigur, lipsa de educaţie în ceea ce priveşte ali­mentaţia este una generală, care afectează o mare parte din popu­laţia glo­bului; toate chimicalele, colo­ran­ţii, aditivii, hormonii fo­losiţi în creşterea animalelor şi a păsărilor, îngrăşămintele folo­site în agricultură, toate acestea adu­nate, eu le-aş numi "arta" de auto­distrugere a lumii moderne-occidentale. În lumea a treia, afec­ţiunile dvs. sunt aproape inexistente, nu pentru că oamenii ar fi mai educaţi, ci pentru că, din fe­ricire, civilizaţia distrugătoare încă nu a ajuns la ei. Dacă, spre exemplu, vei merge la un târg în Haiti, ai să găseşti doar cereale şi le­gume, zahărul lip­seşte, fiind foarte scump, dar oa­menii sunt mai sănă­toşi, chiar dacă apar îmbrăcaţi în hainele lor vechi, dar curate, cu miros natural, fără adaosuri de deodorante sau alte cosmetice.În speranţa că diagnosticul dvs. a fost pus de un specialist, voi adăuga doar partea alternativă (natu­ristă) a tratamentului propus de acesta, în speranţa că împreună, efectul lor va fi întărit.Pentru a preveni ca polipii să nu se transforme, trebuie avută în vedere o alimentaţie bogată în fibre, fără carne de vită, lactate şi produse lactate, dublate de o cură cu produsele noastre naturale "Secret herbs", adică Digestton, Elixir of Youth şi Lifeforce, pentru o perioadă de 6-8 luni. Întrucât acestea sunt produse hidroalcoolice din plante şi fructe de pădure, ele conţin substanţe active care odată ajunse în cavitatea bucală sunt preluate şi duse prin ţesuturi în circulaţia sanguină, şi de acolo direct în locul din organism care strigă după ajutor. Colonul este vital în existenţa umană, este cel mai important organ aş spune al vieţii, tot ce ni se cere este să avem grijă de el, aşa cum, de altfel, trebuie să avem grijă de fiecare parte a corpului uman, cu care trebuie să ne purtăm ca şi cu ceva fragil, ceva care se poate strica.Sunt păreri care susţin că fierul din alimentaţie şi, în special, cel conţinut în carne, poate fi una din cauzele apariţiei polipilor şi, ulterior, a cancerului de colon. Cu cât nivelul fierului este mai mare, cu atât riscul de a avea polipi şi, ulterior, cancer este mai mare.Un alt element care duce la apariţia polipilor este hormonul de creştere , produs de ficat şi de alte ţesuturi, tot timpul vieţii. În momentul când acesta se află în cantităţi mari în alimentele consumate duce la apariţia polipilor şi ulterior a bolilor ma­ligne. Legătura dintre IGF1 (hormoni de creştere) şi tumorile de pe colon este dovedită.Alte studii au arătat că o ali­men­taţie bogată în proteine animale (car­ne, grăsimi, lactate) şi săracă în car­bohidraţi (cereale) au scăzut canti­tatea produşilor digestiei care apară împotriva tumorilor. Concluzia cer­cetătorilor a fost că o alimentaţie bo­gată în proteine animale şi săracă în carbohidraţi, poate creşte, în timp, riscul de dezvoltare a cancerului.Un alt lucru foarte important şi bine de ştiut este că anumite virusuri care se găsesc în carne nu mor la temperaturi înalte, aşa cum s-ar crede, acesta fiind un alt motiv de apariţie a polipilor pe colon.La pol opus se află fitonutrienţii, care se găsesc nu­mai în plante şi care blochează dezvoltarea poli­pilor şi a altor tumori benigne şi maligne. Plantele, fructele, legumele au rol esenţial în lupta împotriva tumorilor.Flavonoidele, cunoscute ca 6000 la număr (deşi se pare că mai sunt încă 2000 despre care nu se vorbeşte), şi-au dovedit puterea în menţinerea sănă­tăţii noastre şi se găsesc în fructele de pădure, în plan­­te şi legume. Consumul lor a dus la o scădere sem­nificativă a apariţiei polipilor în sistemului di­gestiv. Sănătatea se găseşte pe masa noastră, în bu­cătărie, în farfurie, sub nasul nostru.Produsele "Secret Herbs" pe care vi le reco­mand sunt un adjuvant puternic în lupta împotriva polipilor. Ajută la formarea sucurilor digestive, contribuie la desfăşurarea normală a procesului de digestie, inhibă alimentarea cu sânge a polipilor, protejază ficatul, ajută la restabilirea sănătăţii colo­nului, normalizează inflamaţiile, curăţă colonul de paraziţi, îmbunătăţeşte fluxul sanguin la nivelul ţe­suturilor, protejază celulele prin neutralizarea radi­calilor liberi şi sprijină diviziunea celulară normală.Prin urmare, pe lângă tratamentul prescris de medicul dvs. curant, vă recomand o cură cu Elixir of Youth şi Digestton, însoţită de recomandări pen­tru o alimentaţie sănătoasă, măcar pe o durată de câteva luni (6-8). Menţionez faptul că produsele sunt absolut naturale, cu efect în timp, aşa cum nici afecţiunea dvs. nu a apărut de la o zi la alta. Astăzi, medicina convenţională lucrează din ce în ce mai mult cu medicina naturii, căutând împreună soluţii, pentru a-i ajuta pe cei în suferinţă.Personal, v-aş recomanda o dietă de eliminaţie, după cum urmează: excludeţi din alimentaţia dvs., pe o perioadă de două săptămâni, laptele şi produ­sele lactate, iar după 2 săptămâni, reintroduceţi lap­tele şi produsele lactate. Faceţi o comparaţie între cele două perioade, din toate punctele de vedere.Sper din inimă să observaţi o îmbunătăţire a stării dvs. de sănătate! Vă dorim succes!