Stimată doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Şalaru Constanţa şi sunt mamă a 3 copii, dintre care o fetiţă mi-a murit de cancer la os, la vârsta de 8 ani, anul acesta, în luna aprilie. Am fost cu ea la Spitalul Fundeni, a făcut chimio­terapie şi radioterapie doi ani la rând, dar degeaba. A plecat dintre noi, lăsând în urmă o suferinţă cumplită. Eram însărcinată cu un alt copil, dar de supărare, am pierdut sarcina (eram în 5 luni) şi am făcut diabet. Eu mai am trei copii, şi acum vă scriu în numele lor, cu rugămintea să ne acordaţi şi nouă ajutor. Suntem foarte săraci, am cheltuit bani mulţi cu fetiţa tot sperând că se va putea vindeca şi acum am rămas datori de nu mai avem cu ce ne cumpăra de mâncare. Dar grija mea cea mai mare este iarna ce vine. Locuim într-o casă mizeră şi n-avem lemne să ne încălzim. Mi-e frică pentru copiii ce mi-au rămas, să nu se îmbolnăvească şi ei. Apelăm la ajutorul dvs., rugându-vă să ne publicaţi povestea, în speranţa că vom fi sprijiniţi. Dumnezeu să vă răsplătească!Mult iubită şi stimată doamnă director Sânziana Pop,Mă numesc Barbu Georgica, sunt născută în 1967 şi locuiesc în Brăila. Am 50 de ani şi sunt imobilizată la pat. Am, printre altele, oligofrenie, ciroză hepatică, insuficienţă renală şi pneumonie mixtă. Nu mă pot deplasa, sunt imobilizată la pat, din picioare îmi curge lichid tot timpul, nu mă mai internează nimeni, medicii refuză să mă mai consul­te. Îmi spun de la obraz că n-am nicio şansă. Trăiesc de pe o zi pe alta. Sunt disperată şi con­şti­entă că voi părăsi această lume în curând. Eu vă rog din tot sufletul să fiu şi eu ajutată, până îmi vine sfârşitul. Am nevoie de medicamente şi alimen­te. Am nevoie de un scaun cu rotile să mă pot deplasa. Vreau să mai văd lu­mea, măcar la poartă, şi să comunic cu ea. Nu pot sta în întuneric, încă de pe acum. Vă rog mult, doamnă director, nu mă lăsaţi! Vă rog mult să-mi publicaţi şi mie scrisoarea, poate un suflet bun mă poate ajuta şi pe mine. Nu mă lăsaţi!Scrisoarea mea este însoţită de acte medicale şi am rugat-o pe sora mea, Dumitrica, să vă scrie în nu­mele meu. Vă las şi numărul de telefon, 0774/49.72.56.Stimaţi oameni deosebiţi ai "Formulei AS",Am 73 de ani şi fac parte din "gruparea ciu­daţilor", adică a salvatorilor de animale, care este cu totul altceva decât cea a iubitorilor de animale. După 50 de ani de altruism în favoarea oamenilor, odată cu decesul mamei, am decis că ar fi cazul să mă gândesc şi la mine, numai că Dumnezeu avea alt plan. Prin urmare, a început să-mi trimită câini şi pisici aflate în nevoie. Am primit cu smerenie această misiune şi am făcut tot ce mi-a stat în pu­tinţă, fără a mă plân­ge şi a cere aju­torul cui­va. Câinii mei au murit, cei ai stră­zii au fost căsă­piţi, a­cum oraşele sunt mur­dare de fecale şi urină cu "pedigree". Eu am îmbătrânit alături de pisicile care au fost mai norocoase şi au stat în curtea mea. Dacă n-aş fi avut aceasă iubire de ani­male, cred că pu­team să colind toată planeta în aceşti ani, dar sunt foarte mulţumită de ce am făcut. În plus, pisicile mă ajută să am o bună dispoziţie şi îmi alină du­rerile de oase mai bine ca orice antiin­fla­mator. Totul ar fi fost în regulă, doar că problema este acum cu mine. Mi s-a prăbuşit să­nătatea. Nu­mai la car­dio­logie am 7 diag­nostice, în plus, o co­lecistec­tomie şi o coloană ver­te­brală foarte uzată. Dar poate cea mai gravă problemă de sănătate este o nevroză alar­mantă, de care sunt conştientă. Dintr-o persoană veselă, iu­bi­toare de muzică, dans şi tot ce este fru­mos, am de­venit o negativistă furioasă şi miso­gină. Din iubirea mea imensă pentru oameni nu a mai rămas decât zero. Ştiu că avem şi noi des­tui oameni frumoşi, deşi eu nu am în preajma mea pe nimeni.În concluzie, pentru că sunt o veche cititoare a revistei, singura în care am încredere, vă rog să-mi oferiţi un ajutor, nu pentru animale, ci pentru mine, fiindcă sunt încercuită de boli.Vă mulţumesc,Stimată doamnă,Mă numesc Sefer Aivas Cons­tan­tina, sunt din Tecuci, str. Aleea Plo­pilor nr. 5, bl. H1, sc. 1, et. 1, ap. 35, şi am 89 de ani. Sunt suferindă de diabet, ini­mă şi plămâni, şi am o pensie de doar 400 lei. Din banii ăştia trebuie să plătesc toate dările, ca toată lumea, reţete de medi­ca­mente, în fiecare lu­nă, mâncare (regim). Rugămintea este să mă aju­taţi şi pe mine cu cât puteţi fie­care dintre dvs. Nu îmi ajung banii. M-aţi mai ajutat şi altădată, acum zece ani, şi poate mă ajutaţi şi acum, ca să nu mor de foame.Le doresc sănă­tate tuturor celor care îmi vor în­tinde o mână de ajutor. Cu stimă,Dragă redacţie,Mă numesc Boian Trandafir, în vârstă de 54 de ani şi am un grad de handicap accentuat, neavând un ochi. Am o situaţie materială grea, iar pensia de handicap nu-mi ajunge nici pentru medi­ca­mente. Ştiu de la vecinii mei, oameni săraci şi bolnavi, că revista "Formula AS" a ajutat şi a făcut bine multor amărâţi. V-aş ruga, dacă s-ar putea, să primesc şi eu un ajutor cât de mic, pentru a-mi astupa lip­su­rile.Vă mulţumesc din suflet şi mă rog la Dumnezeu pentru sănătatea dvs. şi a tuturor donatorilor cu suflet mare. Cu respect şi recunoştinţă,