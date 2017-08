Este vorba de arterită periferică, manifestată prin îngustarea vaselor de sânge de la nivelul pi­cioarelor, ceea ce diminuează irigarea cu sânge a muş­chilor din zona respectivă. Reducerea drama­tică a aportului de oxigen şi nutrienţi provoacă du­reri şi la statul în picioare, dar cu deosebire la mers. Adesea, pacienţii nu mai pot parcurge fără dureri nici măcar distanţe foarte scurte, de exemplu din dormitor până la baie. Faptul că ei sunt obligaţi să se oprească frecvent din mers, pentru a aştepta dispariţia durerii şi apoi pornesc din nou, după un in­terval oarecare, asemenea trecătorilor care zăbo­vesc la vitrinele magazinelor, a condus la ideea aces­tei denumiri neobişnuite: "boala privitorilor de vitrine". În acelaşi timp, trebuie spus că aproxi­mativ jumătate din persoanele afectate de arterita periferică nu au dureri la picioare şi, în consecinţă, nu vor fi niciodată diagnosticate şi tratate.Dacă vi s-a descoperit această boală, probabil că vi s-a prescris o anumită medicaţie. Nu renunţaţi la ea, dar luaţi în considerare şi alimentele pe care vi le prezentăm aici, căci ele conţin nutrienţi şi sub­stanţe vegetale secundare, cu eficienţă demonstrată în claudicaţia intermitentă.Alimente cu valoare terapeuticăCel mai util tratament conservativ al afecţiunii despre care vorbim este mişcarea: se recomandă un efort fizic consecvent, cu in­ten­sitate sporită treptat. For­mele cele mai accesibile sunt plimbările, înotul sau mersul pe bicicletă. Cu timpul, muş­chii devin capabili să func­ţioneze pe dis­tanţe din ce în ce mai mari. Totodată, vă sfătuim să căutaţi ajutor şi la alimen­tele propuse mai jos.Din literatura de speciali­tate reiese că ghimbirul con­ţine nu mai puţin de 241 de sub­stanţe vegetale, unele din ele cu acţiune multiplă, care sus­ţin sănătatea inimii. Ceea ce ne interesează aici în mod spe­cial este proprietatea ghim­­birului de a împiedica for­­ma­rea cheagurilor de sân­ge, prin blocarea sinte­zei unui compus care contribuie la agregarea pla­chetelor sangui­ne. Studiile clinice au de­mon­strat că ghim­birul acţio­nează în această privinţă aproape la fel de bine ca aspirina. Durerile bolna­vilor de arterită periferică sunt cau­zate de trombii existenţi la nivelul picioa­relor, astfel încât un consum cât mai mare de ghim­bir nu poate fi decât benefic. Presăraţi o cantitate de rădăcină proaspăt rasă pe legumele fierte în aburi sau între­buinţaţi-o, în combinaţie cu ceapa şi ustu­roiul tăiate mărunt, pentru condimen­tarea sosurilor şi a mân­cărurilor cu carne. Pulberea de ghimbir poate fi amestecată în müsli sau în iaurtul de la micul dejun.În capitolul referitor la bolile vaselor de sânge periferice, din cartea intitulată "Principles and Prac­tice of Phytotherapy", autorii Simon Mills şi Kerry Bone aduc elogii entuziaste afinelor euro­pene. Acestea sunt în întregime colorate în violet, pe când cele puţin mai mari, originare din America de Nord, au pulpa de un verde deschis. În principiu, toate fructele-boabe închise la culoare sunt de mare folos pentru sănătatea sistemului circulator, fiind surse foarte bogate de antociani.În usturoi se găsesc 147 de substanţe vegetale secundare, capabile să amelioreze simptomele bolii privitorilor de vitrine. Cu un număr aproape egal de substanţe similare, ceapa se plasează pe locul al doilea. Aceşti compuşi biologic activi au un puter­nic efect antioxidant, îmbunătăţesc fluiditatea sângelui şi reduc anomaliile de coagulare. În cadrul unui studiu cu durata de 12 săptămâni, pacienţii cu claudicaţie intermitentă au primit zilnic câte 800 miligrame de usturoi. După numai cinci săptămâni, durerile acuzate de ei la mers se atenuaseră consi­derabil. În acelaşi timp, le scăzuseră tensiunea arte­rială şi nivelul colesterolului.Primele studii efectuate pe această temă arată că şi L-arginina poate reduce în mare măsură simpto­mele arteritei periferice, favorizând dilatarea vase­lor sanguine, creând astfel condiţii pentru acti­va­rea circulaţiei. Efectul amintit se produce chiar şi atunci când vasele sunt îngustate şi rigi­dizate din cau­za depunerilor masive de pe pereţii lor.Puteţi încerca să vă pro­curaţi mai multă L-argi­nină din alimentaţie. O găsiţi în peş­te (mai ales so­mon) şi fructele de mare, ouă, leguminoase (fasole, năut, lin­te), nuci, migdale, cereale integrale, spa­nac, ardei, ciu­perci, grepfruit, kiwi, struguri şi căpşuni.Printre condimentele care pot îmbunătăţi starea suferinzilor de arterită periferică se numără eniba­harul, cardamomul şi cuişoarele. Adăugaţi câte un vârf de cuţit din fiecare la ceaiul dvs. de plante, precum şi la fulgii de ovăz. Condimentele enume­rate mai sus fac parte dintr-o for­mulă tibetană ui­mitoare, nu­mită Padma 28 (deşi se com­pune din numai 20 de plante).În concluziile unui studiu recent se afirmă că Padma 28 activează vizibil microcircu­laţia la labele picioarelor, după o ad­ministrare de 6 luni. Mai mult de jumătate din partici­panţi au declarat că puteau merge acum pe o distanţă mai lungă, până le rea­părea dure­rea.Acest peşte oceanic cu car­nea albă şi fragedă, dulceagă la gust, reprezintă una dintre cele mai bune surse de L-carnitină, un aminoacid care aduce o contribuţie importantă la producerea de ener­gie în celule, în primul rând la cele ale miocar­dului. Studiile care au cercetat utilitatea L-carnitinei la pacienţii cu claudicaţie intermitentă au arătat că, în stadiile avansate ale bolii, suplimentarea aportu­lui de L-carnitină este cu atât mai binevenită. Se recomandă cel puţin trei porţii de cod pe săptă­mână.În lupta cu boala privitorilor de vitrine, ginkgo biloba este una dintre cele mai redutabile arme. Principiile sale active împiedică sângele să devină "lipicios" şi să formeze cheaguri, îi sporesc flui­ditatea şi ajută la dilatarea vaselor sanguine. De ase­menea, planta are şi un puternic efect antioxi­dant. Dintr-o metaanaliză efectuată pe baza a nouă studii, pe durata cărora unor pacienţi cu arterită periferică li se administrase extract de ginkgo biloba, a reieşit că, după câte­va luni de tratament, distanţa parcursă de partici­panţi a fost în medie cu 23% mai lungă.