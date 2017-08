Dureri de cap, migrenă

Reumatism

Diabet de tip 2

Conform studiilor, circa 3/4 din totalul bolilor sunt cauzate sau accentuate de deprinderi alimen­tare greşite. De multe ori, ajutorul este necesar chiar şi când boala s-a instalat deja. Sfaturile care urmează le aparţin unor spe­cialişti.Aproape un adult din cinci a suferit - măcar o dată - o criză de migrenă. În ma­joritate, femei. Cauza n-a fost pe deplin lămurită. Se pare că un rol important îl joacă hipersensibilitatea ge­ne­tică a creierului, la stimuli externi - influenţele me­diu­lui înconjurător, gălăgie, dar şi la dezechilibrul hormonal sau la stres. Există şi anumite alimente care pot declanşa atacurile dureroase.Obişnuiţi-vă să mâncaţi zilnic la aceleaşi ore, să mâncaţi regulat şi să beţi cel puţin 2 l de lichide pe zi. Încercaţi să nu "săriţi" peste nicio masă.Ultima masă ar trebui să fie luată cu cel puţin 2 ore şi jumătate înainte de culcare. Dar fără să mân­caţi în grabă, ci încet şi tihnit.Încercaţi să descoperiţi la ce reacţionează dure­ros organismul dvs., şi anume - ţinând un jurnal "ali­mentar". Printre principalii "suspecţi" se nu­mără alimentele care conţin tiramină şi histamină: căp­şunile, roşiile, ciocolata, vinul roşu, salamul, brân­zeturile maturate. Evitaţi, deci, alimentele care declanşează dureri acute de cap.Unii hidraţi de carbon (de ex. produsele din făină albă, zahărul etc.) fac să crească şi apoi să scadă rapid glicemia. Evitaţi aceste fluctuaţii, pentru a împiedica producerea migrenelor. În schimb, produsele din făină integrală, legumele şi proteinele vegetale provoacă doar o reacţie foarte lentă a nivelului glicemiei.Nu vă încărcaţi organismul în mod inutil cu conservanţi sau substanţe pentru accentuarea gus­tului. Renunţaţi la produsele gata preparate, care conţin o mulţime de adaosuri nesănătoase (E-uri). Mâncarea gătită în casă este cea mai bună.Cei ce suferă de migrenă trebuie să fie atenţi la regularitate: 3 mese obligatorii pe zi, dintre care una caldă. În felul acesta, se creează premizele pentru un "cap liniştit". Şi dacă totuşi vi se face foame între mese, preparaţi-vă un suc de fructe şi de legume, sărac în histamine (de ex. de mere, pier­sici, prune, castraveţi, morcovi sau salată verde).Femeile sunt de trei ori mai afectate de boală decât bărbaţii. Inflamaţia cronică a articulaţiilor nu poate fi vindecată, dar se poate ame­liora cu ajutorul unui pro­gram alimentar corespun­ză­tor.În cazul artritei reuma­toi­de este vorba de o boală autoimună, provocată de faptul că organismul îşi dău­nează, practic, lui însuşi. Ce­lule imunitare direcţionate greşit identifică drept "duş­man" ţesutul somatic (propriu organismului), pro­vocând în mod repetat inflamaţii la nivelul articu­laţiilor. Cei ce pot face diferenţa între alimente care stopează şi alimente care stimulează infla­ma­ţiile şi optează pentru alimentele corespun­zătoare îşi pot ameliora starea de sănătate, cu mai puţine medicamente.Mâncaţi zilnic fructe (fără să în­tre­ceţi măsura) şi legume (cât de multe). Anti­oxidanţii vegetali sto­pează proce­sul in­flamator. Preparaţi-le în mod variat - sucuri, salate sau legume că­lite. Şi nu vă limitaţi la 2-3 fructe sau legume preferate, ci profitaţi de tot ce vă oferă piaţa în acest sezon.Fiţi atenţi la aportul satisfăcător de vitamine. La bolnavii de reumatism, cel de vitaminele B1 şi B6, sau de vi­ta­mina E, este adeseori problematic. Şi nu scăpaţi de sub control nici mag­neziul, cuprul şi seleniul. Cei mai buni "furnizori" sunt ceaiul verde, grâul încolţit, cerealele integrale şi lintea.Ideal ar fi să consumaţi carne doar de două ori pe săptămână (mai ales carne de pasăre crescută în gospodării ţărăneşti). Acidul arahidonic existent în carnea şi untura de porc stimulează procesele inflamatorii. Şi pentru a nu afecta aportul de pro­teine, ar trebui să vă îndreptaţi atenţia spre sursele vegetale ale acestora: de ex. leguminoasele (fasole boabe, mei, linte) şi sâm­burii de nucă nesăraţi (în afară de arahide).În metabolism, acizii graşi Omega 3 sunt ad­versarii acidului arahidonic (producător de infla­maţii). De aceea, ar trebui să consumaţi zilnic de două ori mai mulţi acizi graşi Omega 3 (din so­mon, fructe de mare, ulei de seminţe de in sau de nucă) decât acizi graşi Omega 6 (prezenţi în uleiul de floarea-soarelui, de porumb sau de soia).Preparaţi-vă un elixir magic din curcuma, piper negru şi ulei de măsline, amestecând pur şi simplu ingredientele. Curcumina existentă în curcuma (sea­mănă cu ghimbirul, dar e portocalie), are un efect antiinflamator uriaş. Organismul o asimilează mai bine datorită piperului, iar uleiul de măsline oferă grăsimi nesaturate sănătoase. Turnaţi puţin amestec peste o mâncare gata preparată.În marea majoritate a cazurilor, diabetul apare ca urmare a unui stil de viaţă nesănătos, dar care poate fi schimbat. Printr-o modificare consecventă a modului de a vă alimenta (şi prin mişcare), aceas­tă dereglare metabolică poate fi vindecată în sta­diul incipient. Din cauza unui consum permanent prea mare de hidraţi de carbon (zahăr), pancreasul produce întruna o cantitate prea mare de insulină. Şi, la un moment dat, celulele somatice devin re­zis­tente, astfel că valorile glicemiei rămân prea ridi­cate, pe durată lungă, afectând vasele de sânge şi nervii.Cu mulţi hidraţi de carbon complecşi (pâine integrală, orez sau paste făinoase integrale) puteţi contracara rezistenţa la insulină. Organismul are nevoie de timp pentru a-i "dezintegra" şi de aceea nivelul glicemiei creşte încet. Şi fibrele (de ex. tărâţe de grâu) sunt săţioase şi conţin foarte puţine calorii.Combinaţi - la fiecare masă - alimente care conţin proteine (de ex. carne slabă, peşte, produse lactate slabe, leguminoase). Acestea stopează "atacurile" de foame care apar atunci când nivelul glicemiei scade puternic. La proteine, procesul aces­ta se desfăşoară foarte lent.Printre hidraţii de carbon nesănătoşi se numără şi zahărul. Iar produsele alimentare "de gata" con­ţin o cantitate mare de glucoză, sirop de fructoză etc. Multă lume uită că din această categorie face parte şi fructoza. Obişnuiţi-vă gustul, încet-încet, cu mai puţin dulce şi folosiţi, cu economie, şi edulcorantele.Încercaţi să luaţi doar trei mese pe zi (săţioase) şi să renunţaţi la gustările dintre ele. Dacă nu reuşiţi întotdeauna, optaţi pentru gustări care nu afectează glicemia - legume (crudităţi) sau un ou fiert tare.Cel mai important este să daţi jos grăsimea de pe burtă. Este dăunătoare pentru sănătate, fiindcă produce substanţe transmiţătoare asemănătoare hormonilor, care stimulează hipertensiunea şi in­fla­maţiile şi care sporesc pericolul de cancer. Miş­caţi-vă mult şi întăriţi-vă musculatura.Mâncaţi doi pumni de legume, salată, crudităţi şi ciuperci, la fiecare masă principală. Iar în ceea ce priveşte garniturile clasice (orez, paste, cartofi, pâine), atât cât încape într-un bol mic.Această abordare (de câteva zile) a modificării modului de a vă alimenta conţine multe fibre şi pu­ţine calorii. Iar ficatul reacţionează (durabil) mai bine la insulină.Puneţi pe foc 75 g de fulgi de ovăz (sau tărâţe) cu 1/2 l de apă şi după ce dau în clocot, acoperiţi vasul cu un capac şi lăsaţi conţinutul să "se umfle" circa 5 minute. Adăugaţi - după gust - ier­buri aromate, ceapă, legume sau fructe de pădure şi mâncaţi acest terci, vreme de 3 zile, dimineaţa, la prânz şi seara. Mai puteţi consuma, în plus, 50 g de căpşuni sau de zmeură pe zi, 100 g de praz sau de ciuperci, usturoi şi condimente şi, de ase­menea, zeamă de lămâie şi, la nevoie, edul­coranţi. Şi beţi zilnic minimum 2 litri de apă şi de ceaiuri neîndulcite.