Cum să ne rugăm mai bine? Cum să ne facem auziţi de Dumnezeu? Cum să înduplecăm iertarea şi ajutorul Său? De două mii de ani, creştinii îşi pun aceste între­bări fără încetare. Printre cele mai con­vingătoare răspunsuri, la loc de frunte se află în­dem­nurile părintelui Ilie Cleopa, unul dintre marii du­hovnici ai româ­ni­lor. "Rugăciunea este maică şi împărăteasă peste toate faptele bune", spunea călu­gărul de la Sihăstria. "Să ţineţi minte că dragostea de Dumnezeu, ce cuprinde as­cul­tarea poruncilor Sale şi teama de Cel de Sus, deo­potrivă ca şi dra­gostea de aproapele, nu vin pe altă cărare în sufle­tul nostru, de­cât pe calea rugăciunii, pentru că aceas­ta nu numai că îl apropie pe om de Stă­pânul său, dar îl şi lipeşte de El, îl face «un duh cu El», după vorba unui sfânt, iar din această împreunare sfântă, omul se curăţeşte şi se înalţă pe sine, ca să nu mai adaug ce bucurie se naşte în sufletul creşti­nului când primeşte răspuns bun, deci înţelege că stă­ruin­ţa sa smerită a fost primită de «Noia­nul fără sfârşit al milei şi al iu­birii»!". Tot părintele Cleopa le mai spunea credincioşilor care făceau pe­lerinaje la mânăstirea Sihăstria, pen­tru a bate la uşa chiliei sale, că orice ru­gă­­ciune decurge chiar din una dintre cele trei forme ale sale, anume "cererea", "mul­ţumirea" sau "lauda". Părintele le amintea tuturor fragmentul din Evan­­ghe­­lie în care ucenicii îi cer Mân­tui­to­ru­lui: "Învaţă-ne să ne ru­găm!". A­tunci, Hris­tos îi sfătuieşte să nu ros­teas­că vor­be multe şi le dăru­ieşte "Rugă­ciunea Dom­nească", adi­că "Tatăl Nos­tru", care a rămas cea mai concisă, dar şi cea mai completă rugăciune rostită vreodată. Marele du­hov­nic le repeta creş­ti­nilor că "ru­găciunea, în creşte­rea ei, nu are mar­gini, pentru că ea se uneş­te cu Dum­ne­zeu şi toate virtuţile care se nasc din Cel de Sus sunt ne­măr­ginite, ca şi El însuşi!". Din învăţătura Sfin­ţilor Pă­rinţi ai Bisericii, dar şi din expe­rienţa sa mistică perso­nală, părintele Cleopa a alcătuit o adevărată "scară a ru­gă­ciunii", pe care sufletul unui bun rugător se poate înălţa ca pe un fir nevăzut de păian­jen, până ajunge să se topească în Lumină..."Când ne rugăm cu limba, cu gura şi cu buzele, sun­tem pe prima treaptă, cea mai de jos, în urcuşul care abia începe" - spune părintele. "Nu e rău nici aşa, căci toţi sun­tem mai întâi ucenici!" Mai de­parte, "trebuie să tre­cem cu rugăciunea noastră de la limbă şi buze, la minte. Dacă o spunem cu gura, dar o înţelegem, atent şi adânc încă şi cu mintea, atunci ea nu se mai cheamă «rugă­ciu­nea gurii», ci trece în altă treptă, anume «rugăciunea min­ţii». Sfântul Apostol Pavel spune undeva: «Vreau, mai bine, să zic cinci cuvinte cu mintea, în biserică, de­cât zece mii de cuvinte cu gura». Aşadar, aţi înţeles cu cât este mai înaltă a doua treaptă, faţă de cea dintâi?!". Sfin­ţii părinţi bisericeşti numeau această treaptă "jumătate de rugăciune", "pasăre doar cu o aripă" sau "rugăciune cu-n picior". Însă oste­neala nu se opreşte aici. "Când noi spunem o rugă­ciu­ne cu gura şi o înţelegem cu mintea, trebuie să o simţim şi cu inima, adică mintea trebuie să ne co­boare în inimă, căci acolo este «cămara sufletului». Această a treia treaptă este îmbunătăţită şi se chea­mă «rugăciunea inimii». Sfântul Isaac Sirul spune că «până aici abia ajunge unul la zeci de mii, iar ru­­găciunea care-i mai sus decât a inimii de abia este atinsă de unul singur în câteva generaţii». A­ceas­ta este a patra treaptă şi se numeşte «rugă­ciu­nea de sine mişcătoare». Cel care a ajuns până aici înseamnă că are inima tot timpul în rugăciune, oriunde s-ar afla şi orice ar face. El a câştigat mi­nunata stare pe care o pomeneşte şi Biblia: «Eu dorm şi inima mea veghează»." Cea de-a cincea treaptă, pe sca­ra părintelui Cleopa, este "ru­gă­ciu­nea cea văzătoare" şi se întâl­neşte la câte un singur creştin într-un neam în­treg. Duhovnicul explică: "Asta înseamnă să ai minte «înainte-văzătoare» de Dumnezeu, adică să vezi în rugă­ciune îngerii şi demonii ascunşi credincio­şilor obişnuiţi, să citeşti gândurile, să ştii ce se întâm­plă la mare depăr­tare de tine, când eşti cufundat în rugă. Mare minune este aceasta!". Cea de-a şasea treaptă rămâne doar pri­vi­legiul marilor pust­nici şi asceţi "nebuni întru Hristos", a câtorva sfinţi doar, aleşi şi iluminaţi de Dumnezeu. Ca­rac­terizarea părin­telui Cleopa este tulburătoare: "Ea se numeşte «rugăciunea în extaz sau în uimire iluminată». Prin aceasta, în vremea rugăciunii, sfântul se răpeş­te cu mintea la cer, faţa lui se face ca focul, degetele mâinilor lui ard ca fă­cliile şi nu mai este pe pământ decât cu trupul, iar mintea sa flăcăruieşte în cer, cuprinsă de extazul iubirii pentru Cel de Sus". Ultima treaptă a ru­gă­ciunii, încă şi mai înaltă decât cea "în extaz", este aşa-nu­mita "Ru­găciune duhov­ni­cească": "Este chiar mai pre­sus de hotarele oricărei rugi! Este de-a dreptul o fire cu Dumnezeu. După mărturiile sfinţilor părinţi, ea se chea­mă «vederea duhovnicească a Împă­răţiei Cerului». În afara unor întâmplări izolate, pe care nu le cunoaş­tem, căci nimeni nu le-a povestit, dacă le-a trăit, avem doar exemplul marelui Apos­tol Pavel, care a fost răpit, cum sin­gur a scris, «până la al treilea cer şi a auzit acolo cu­vinte care nu este cu putinţă omului a le grăi»... Iată de unde pornim cu rugă­ciunea, fraţilor, şi iată până unde putem ajunge, numai cu voia lui Dumnezeu!".Învăţătura părintelui Cleopa ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să înţe­legem până unde am urcat pe "scara ru­gă­ciunii", ca să aflăm cum să ne ru­găm mai bine şi dacă ştim să ne facem auziţi de Cel de Sus. După două mii de ani de creştinism, la înce­putul celui de-al treilea mileniu, neliniştit şi tulburat de pri­mej­dii planetare, Dumnezeu ne lasă să înţe­legem că este neschimbat în misterioasa Sa măreţie fără de început şi fără de sfârşit, aşteptând răbdător un bob de re­cunoş­tin­ţă şi de iubire din partea noastră, cei care îndrăznim să-I cerem, fără să ştim întotdeauna prea bine cum anume să o facem, pu­ţină sănătate, puţină bucurie, puţină pace, toc­mai acum, în târziul istoriei.