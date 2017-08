Nu, ceea ce tocmai aţi citit nu este vreo luare de poziţie a opoziţiei faţă de intenţiile anunţate, pe di­ver­se surse, de către Guvernul Mihai Tudose. Scri­soarea deschisă de mai sus îi aparţine lui Liviu Drag­nea însuşi. E datată septembrie 2016, ocazie cu care liderul PSD îl chema în faţa Parlamentului, ca să îl urecheze, într-o demonstraţie de forţă a majo­rităţii, pe fostul premier Dacian Cioloş. La aproape un an de atunci şi la mai bine de jumătate de an de la preluarea puterii, îngrijorarea ipocrită a lui Liviu Drag­nea faţă de guvernul tehnocrat descrie, cum nu se poate mai bine, situaţia la zi a guvernării PSD, epo­ca Tudose. Idei care de care mai năstruşnice, arun­cate zilnic în spaţiul media, contrazise, apoi, ba de la Palatul Victoria, ba de la sediul PSD din Ki­seleff. Or, PSD guvernează cu majoritate parla­men­tară uriaşă, de aproape un an deja, a câştigat alegerile cu un program de guvernare în care promitea marea cu sarea, şi-a dat jos propriul guvern, pentru că - pasămite - nu a respectat acel program şi, în tot acest timp, nu a luat nici o măsură clară, asumată. Doar scenarii peste scenarii, care, cum bine spunea Liviu Drag­nea, acum mai an, "generează confuzie şi în­gri­jorare în rândul investitorilor şi salariaţilor". Acum, Liviu Dragnea nu mai spune la fel, căci nu mai e campanie electorală. Acum a venit vremea lucrurilor concrete, iar şeful PSD se pricepe mai bine la interpelări ipocrite decât la fapte. Guvernul măsurilor tehnocrate rămâne pentru România un vis pierdut.