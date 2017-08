Maestrul de ceremonii

Domnul Sergiu Neamţu este de profesie medic, dar marea lui pasiune sunt vinu­rile curate şi fine. În doar câţiva ani a de­venit somelier şi a câştigat mai multe premii na­ţionale, pentru degustarea şi prezen­tarea vinului. Aşa se face că în Orăştie, micul oraş de la poalele cetă­ţilor dacice, domnul Neamţu are o impre­sionantă comoară de vinuri exclusiv ro­mâ­neşti! De îndată ce treci pragul Cramei "Le So­mélier", des­coperi o Românie necunoscută, cea a vinurilor "de rasă" şi a podgoriilor prospere, a ro­mânilor care apre­ciază rafinamentul sau a spe­cialiştilor oenologi de talie internaţională. O vizită în acest loc te va face să pri­veşti altfel nu doar paharul cu vin de pe masă, dar şi dealurile cu viţă-de-vie ale României.- Păi, cea mai simplă metodă e să degustăm împreună un vin. Ia să luăm o sticlă de aici, de pe raft. Prima care îmi vine la mână... un vin roşu. Buuuun! În pri­mul rând, îl desfa­cem şi mirosim dopul, ca să fim siguri că sticla nu a avut un defect şi vinul nu e răsuflat. Miroase bine, nu? Deci, până aici e bun. Îl punem în pa­harul pentru degustare. Trebuie să fie un pahar micuţ, în formă de pară, strâns la gură, că să nu se împrăştie aromele, să rămână aproape de nasul nostru. Şi trebuie să fie dintr-un material bun, o sticlă de calitate. Se pun cam 50-60 de mililitri. Îl răsucim şi îl inspectăm vizual: e roşu, sigur, dar cu ce nuanţe? Este spre violaceu, deci e un vin tânăr. Dacă ar fi spre maroniu sau vişiniu, ar fi un vin vechi. Culoarea e sfântă. Nimeni nu te poate păcăli cum că ar fi din 2010, ţinut în butoi de stejar... Intensitatea culorii e medie, nu e nici transparent, dar nu e nici negru, cum e cabernetul, să nu vezi prin el. Urmează să îl roteşti în pahar şi să vezi că apar nişte dâre. Astea se numesc "lacrimile" sau "picioarele vinului". Cu cât ele sunt mai drepte, cu atât vinul este mai tare. La ăsta sunt drepte, frumoase. Numai că, vedeţi, se scurg repede, nu sunt foarte persistente, tocmai pentru că vinul e tânăr. Deci, zicem: are picioare drepte, regulate, şi consistenţă mai mică. Îl mirosim. Ce iese în evidenţă? Miroase a cireşe amare. Dacă stătea un an-doi în butoi şi apoi un an, doi în sticlă, putea să aibă mirosuri de vanilie, de fum, mirosuri mai complexe. În butoaie, mirosul de fruct tinde să dis­pară şi se ridică ce­lelalte, venite din în­vechire. Vinul e ca o fiinţă vie, evo­luează, are enzime, proteine, substanţe vii, din natură, care se dezvoltă, nu sunt fixe. După asta, tre­cem la gust. La gust e foarte important să ajungă vinul pe toate papilele lim­-bii. Ia să vedem... Prima dată parcă te pişcă şi începi să salivezi. E acid... are aciditate, pentru că are şi cabernet în el. Are mulţi tanini, pentru că e natural, nu are fermentaţie lactică, nu a fost liniştit în butoaie. Şi, după aia, eşti atent cât durează gus­turile astea în gură. Cu cât ele sunt mai per­sistente, cu atât calitatea e mai mare, şi cu cât se duc mai repede, vinul e mai slab. La ăsta pe care îl încercăm durează destul de mult aroma, e bun, pentru un vin tânăr, şi la un preţ rezonabil, 30 de lei sticla. În concluzie, e un vin proaspăt, se bea vara, se mâncă o pizza la el sau o friptură nu prea pretenţioasă. Nu e un vin să te lauzi cu el, dar merge la o cină în familie sau cu prietenii. E făcut de podgoriile Vlădoi, au vinuri foarte bune, e o afacere de familie.- Vinul bun nu are cum să fie în cantităţi foarte mari. Supermarket-urile aleg vinurile doar dacă se pot livra în cantităţi uriaşe, nu se încurcă cu vinul foarte bun şi foarte puţin. Ştiţi care este reţeta lor? După ce strugurii şi-au lăsat primul must, sunt băgaţi la o presă foarte puternică, pentru a stoarce din ei şi ultima picătură de suc. Ei bine, din acel must stors a două oară se face vinul din super­market-uri, în cantităţi mari, in­dus­triale. Ideea mea a fost să fac o colecţie de vinuri româneşti foarte bune. În România avem vinuri aproape la aceeaşi calitate cu restul lumii occidentale şi la preţuri mult mai mici, numai că e greu să ajungă pe piaţa largă, şi atunci produ­cătorii preferă să le vândă în locuri ca acesta sau în anumite restaurante. Eu am adus vinuri pentru colecţia mea din toate zonele viticole, care sunt vreo şapte la noi. Haideţi să vă arăt un pic ce am. Să începem de aici, din capătul unde este Jid­veiul. Mulţi trec pe lângă raftul cu Jidvei fără să se uite, dar depinde ce alegi de la ei. De exemplu, am această gamă Owners Choice, cu vinuri destul de scumpe, la 60 de lei sticla, însă sunt de o ca­litate deosebită, iar şampania făcută prin metodă tradiţională, de la Jidvei, este absolut fabuloasă! Apoi au gama Sterium, făcută pentru baruri şi discoteci, pentru că eticheta este luminiscentă. Sunt vinuri foarte bune, din soiuri amestecate, şi albe, şi roze.Din Transilavania am şi Liliacul de la Lechinţa. Sunt vinuri superbe, patronii fiind austrieci şi oenologii aduşi din străinătate, iar zona viticolă este minunată, între Mureş şi Bistriţa. Aici sunt vinuri Petro Vaselo, nişte italieni cu o podgorie mică de vreo 15 hectare, lângă Recaş. Am şi Halewood, o firmă engle­zeas­că, care are o strategie anume: au luat podgorii în mai multe zone viticole din România, şi pe fie­care din ele creşte soiul care se potriveşte cel mai bine acolo. De exemplu, la Sebeş se fac doar vinurile albe. Mai departe sunt vinurile de la Crama Ţelna, care a intrat un pic într-un con de umbră, din păcate. Au crama pe Valea Mureşului, lângă Alba Iulia, sunt una dintre puţinele crame din Europa care mai au ciuperca de cramă ori­ginală! Ceva ce doar vreo trei podgorii din Franţa dacă au! Este o ciupercă ce se creează în zeci sau sute de ani pe tavanul cramei, şi care lasă în aer nişte spori ce ajung în vin, când el respiră prin butoi. Asta face ca procesul de fermentaţie să fie aparte şi să dea un gust deosebit. Şi din Oltenia am multe vinuri, de exemplu, Corcova, de lângă Dunăre. Proprietarul e neamţ, oenologul e fran­cez, şi fiecare îşi face vinul lui, ale francezului aş zice că sunt mai fine decât ale neamţului. Ur­mea­ză Drăgăşaniul, cu Prinţ Ştirbei, au un oenolog din Germania, proprietari fiind moştenitorii fa­miliei Ştirbei. Oliver Bauer îl chea­mă pe oe­nologul lor, şi vinul scos de el se cheamă chiar Bauer. Aici mai am sticle de la crama M1 Atelier, care sunt divizia de lux a celor de la Murfatlar, aflaţi şi ei într-un con de umbră acum, din păcate. Domeniul Vlădoi are cam 19 hectare la Murfatlar. E o mică afacere de familie, tatăl şi fiica fac vinurile, cu preţuri foarte bune şi gamă largă. Ravag este unul dintre vinurile lor foarte bune. Toate vinurile lor sunt făcute fără presă, doar ce curge din strugure, şi de aceea e o calitate foarte bună. Uitaţi-vă la ăsta, făcut din sauvignon blanc şi din pinot noir, o îmbinare care a dat o culoare foarte interesantă şi rară vinului, o culoare vio­lacee, deosebită. Cra­ma Oprişor are patroni nemţi, şi ei au vinuri bune. Caloian este o serie a lor şi au şi un roze făcut din merlot, splendid! Au şi vinuri de artă: Drăgaica Roşie, Smerenie, Pasarovitz (încep de la 60 de lei sticla şi merg la peste o sută de lei sticla în cramă). Vinuri făcute din mai multe soiuri, de o calitate fabuloasă. Mă rog, sunt multe domenii cu vinuri foarte bune în România. Poate o menţiune specială merită şi Aurelia Vişinescu, specialistă în fetească neagră, un foarte bun oenolog, apreciat în străinătate. De la ea am, de exemplu, un vin care se numeşte Trei Fete Negre, făcut din struguri culeşi în trei ani diferiţi. O minunăţie...- Suntem pe un loc mai mult decât onorabil, şi în acest moment, vinurile româneşti devin, de la an la an, tot mai puternice pe piaţă. Suntem pe locul 9 în Europa şi cam pe 12 în lume, ca nivel de pro­ducţie. La calitate, depinde de la pro­du­cător la pro­ducător. Avem şi vinuri de masă, dar şi vinuri aşa-zise de meditation, de-alea de bei sin­gur o zi la ele, mai mult le miroşi decât le bei, nevasta şi copiii plea­­că de acasă, da' tu stai şi cujeţi la ele... Vinuri com­plexe, care sunt de obicei foarte reduse cantitativ. Dar astea sunt vinuri pe care trebuie să le savu­rezi, nu să le dai pe gât. Că dacă vrei doar să te îmbeţi, îţi iei o sticlă de vodcă şi gata. Vinul bun îl miroşi... îl deguşti, să te umpli de aro­mă, nu de alcool. A­vem şi podgorii bu­ne în România, că via se face cel mai bine între 30 şi 50 de grade latitudine, sub sau peste Ecua­tor, şi noi suntem la 45, deci foarte bine. Zona cli­matică e foarte bună la noi. Avem şi dealuri mul­te, orientate spre soare, în plus, avem Marea Neagră şi Dunărea, iar asta e foarte important, că seara, vine răcoarea apei peste dealuri şi via se odihneşte mai bine. Şi avem şi oenologi buni, veniţi din străinătate, sau români. Mulţi străini specialişti în vinuri au venit şi s-au căsă­torit cu românce, unii au cum­părat şi podgorii. Din pă­cate, multe vii au fost negli­jate şi s-au deteriorat, până ce au trecut de la stat la par­ti­culari. Asta a însemnat câţi­va ani de întârziere, dar acum suntem bine şi de-asta cred că România va deveni un ac­tor important în lumea vi­nu­rilor.- Avem soiuri româneşti de mare valoare, şi acum, că lucrurile au evoluat şi la noi şi pro­du­cătorii s-au moder­nizat şi s-au şcolit, ele se pot pune în valoare foarte bine. Feteasca neagră, feteasca re­gală, busuioaca de Bohotin, tămâioasa românească aces­tea sunt soiuri româneşti pe care Franţa, de exemplu, nu le are. Toată lumea ştie de grasa de Cotnari, aia cu eticheta galbenă, din alimentară. Dar Cotnariul, prin divizia de lux, are grasă de Cotnari vinificată sec, un vin extraordinar, neo­bişnuit, pentru că nu te aştepţi să iasă sec din struguri pentru vinuri dulci. Tot ei au Frâncuşa sau busuioaca de Bohotin. Aşa că cine vine în România şi vrea să descopere vinurile româneşti ar trebui să încerce o tămâioasă românească, vin care se face la noi din antichitate, fetească neagră, transmisă din generaţie în generaţie, de sute de ani. Cabernet se face din Azerbaidjan până în America, dar o fe­teas­că sau o tă­mâ­ioa­să e de aici. Negru de Drăgă­şani e iarăşi un vin de mare calitate, ob­ţinut în labo­ra­toarele de la Dră­gă­şani. Este un vin uimitor, cei de la Prinţ Ştirbei îl fac excelent, deşi Ne­gru de Drăgăşani există la mai multe case de vinuri, ur­mează să îl facă şi cei de la Recaş. Vin fabulos! Jidveiul are 2000 de ha, Cot­nariul peste 2000, Recaşul peste o mie de suprafeţe mari, care îi obligă să fa­că şi vinuri mai de con­sum, dar dacă veţi căuta vinurile premium, veţi avea mari surprize. Pen­tru viticultura românească, viitorul este pe soiuri româneşti, pentru că nu ai cum să faci un Char­donnay ca în America sau ca în Franţa, că nu ai nici pământul, şi nici clima din apropierea Ocea­nului.- Şi da, şi nu. M-a surprins că vestea s-a dus repede şi m-am trezit cu oameni din Timişoara sau din Sibiu sau din Bucureşti, care se opresc aici să degustăm şi să povestim despre vinuri. Dar nu e o afacere din care să te îmbogăţeşti. Eu o fac mai mult din pasiune. Am fost în Alsacia şi în Toscana, merg când aud de câte o întâlnire im­portantă a degustătorilor de vinuri. Eu sunt me­dic, colecţia de vinuri e pentru plăcerea mea şi pentru timpul liber. Dar m-am bucurat să văd că sunt destui doritori de a înţelege şi a găsi vinuri de calitate. Până la urmă, vinul este despre frumu­seţe. Frumuseţea vinului, a mâncării şi a conver­saţiei. E despre senzaţii, despre micile bucurii care fac marea fericire. Că, până la urmă, orice poate să meargă cu orice, dar cu cât combinaţiile între mâncare şi vin sunt mai alese şi mai rafinate, cu atât te bucuri mai mult de ceea ce ai la masă. Sunt vinuri cu care poţi să stai la masă doar de plăcerea discuţiei, fără să ai nevoie de mâncare, poate aşa, o bucăţică de brânză. Dar sunt şi vinuri cum este shirazul, un vin aromat şi un pic piperat, la care ai nevoie de un anumit fel de mâncare, merge bine cu miel, de exemplu. Sau cum e Ali­goteul de la Via Viticola, care merge foarte bine cu peşte sau cu fructe de mare, sau sunt roze-urile care merg foarte bine cu pizza. Au fost oameni care au vrut să facă o aniversare cu degustare, în­tre prieteni, şi au stat aici până seara târziu. Până la urmă, indiferent de loc sau de oraş, oamenii se bucură să fie împreună, la un pahar de vin bun.