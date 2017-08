Recent, într-o revistă englezească se vor­bea despre un îndră­gos­tit din Chel­sea, ca­re a luat un spray cu vopsea şi a scris nu­me­le adora­tei lui pe zidurile a o sută de clădiri din oraş. Bineîn­ţeles că a fost arestat de poliţie şi apoi condamnat, dar ce iu­bire nebu­nă trebuie să fi trăit băr­batul acela! Marele mogul in­dian Shah Jahan a pus douăzeci de mii de mun­citori să trudească timp de 17 ani la construcţia fai­mo­sului Taj Mahal, mau­so­leul favoritei sale, Muntaz-Ma­hal, care nu supra­vieţuise naşterii celui de-al paispreze­celea copil. Nicicând n-a fost ri­dicat un mo­nument mai fru­mos în cinstea iubirii nemu­ri­toare.Un sondaj iniţiat de Gallup ne arată unde se si­tuează eu­ro­penii pe harta sen­timentală a lumii: 79% vi­sează la marea dra­goste, 69% au în­tâl­nit-o când­va în viaţă, 62% o tră­iesc în pre­zent. Şi latura mai puţin op­ti­mistă: 7% dintre ei n-au cu­­noscut ni­cio­dată o mare iu­bire, iar 2% au aban­donat chiar şi spe­ran­ţa, re­nun­ţând s-o mai aştepte.Cum ar fi viaţa fără dra­gos­­te? Marea iubi­re pe care o simţim să­getându-ne tru­pul, pe neaş­tep­tate, ca o lovitură de fulger? Iu­birea care ne fură somnul, ne îmbată simţurile şi ne umple de fericire? Iubirea sinceră, care ne în­deamnă să credem că putem muta şi munţii din loc, care ne face să plutim şi pare să o­preas­că în chip miraculos curge­­rea timpului? Iu­bi­rea care nu va dispărea ni­cio­dată.Fără ea, lu­mea ar fi un loc stăpânit de în­gheţ. Dra­­­gostea dă glas celor mai frumoase poe­me, com­pune cea mai încântă­toa­re muzică, scrie cele mai bune cărţi, ne dă­ruieşte nepreţuite clipe de feri­cire.Când te îndrăgosteşti pentru prima dată, senzaţia e că ai un gol în stomac şi că ini­ma ţi s-a dezlănţuit într-un ga­lop nebunesc. Cea dintâi întâl­nire cu un sentiment minunat (fe­meile îşi amintesc mo­men­tul, până la cele mai mici amă­nun­te). În multe cazuri, prima iubire continuă să-ţi trăiască în suflet o viaţă întreagă: potrivit unui son­daj întreprins recent în America, 15% dintre femeile adulte şi 18% dintre bărbaţi se mai gân­desc, cu duioşie şi tris­teţe, la pri­ma lor dragoste. Un alt fapt sur­prinzător este şi ace­la că pen­tru 14% dintre femei şi 16% dintre bărbaţi prima iubire ră­mâne până la sfârşitul vieţii un ideal - mulţi îşi doresc un par­te­ner care să fie o copie fidelă a celui dintâi.De ce se întâmplă aşa? Psi­ho­logii ne dau urmă­torul răs­puns: fiindcă pri­ma experienţă frumoasă influ­en­ţează decisiv atitudinea noastră faţă de dra­goste. Din păcate, aceasta în­seam­nă că şi reversul este vala­bil: dacă prima iubire a deza­măgit şi a pro­vocat suferinţă, vom rămâne sus­picioşi până la sfârşitul zilelor noas­tre.Ce se petrece în corpul unui om, atunci când se îndrăgos­teş­te? Oa­menii de ştiinţă lasă emoţia deoparte şi explică sec: creierul co­mandă se­cre­tarea hormonului feniletila­mi­nă, care face să creas­că nivelul adrenalinei, iar pielea generează fe­romoni, la care doar partenerul e sensibil. Atât băr­batul cât şi femeia secretă testos­te­ron (hormonul sexului) şi creierul produce do­pamină (indispen­sabilă pentru formarea spermei şi a hor­mo­nu­lui feminin estrogen) - într-un cuvânt: sentimentele îl dau peste cap pe bietul om.Şi ce modificări - pur chi­­mice - survin, atunci când e vor­ba de o iu­bire pro­fun­dă? Fenil­eti­lamina, hor­mo­nul nesta­tor­nic al pa­siu­nii efe­mere, este în­lo­cuit de ace­la stabil al feri­cirii: en­dor­fina. Dar magia nu se pier­de aşa de uşor şi ştiinţa nu e mai ta­re decât reali­ta­tea. Nici un hor­mon folosit în com­­bi­naţii savante nu-l va face pe om să se îndră­gos­teas­că. Scân­teia care aprin­de iu­bi­rea ţine de su­flet şi chi­­mia ei n-a fost încă desco­perită.Ce este marea iubire? "Este în­toarcerea în pa­radi­sul pier­dut, spaţiul unde as­pi­raţiile noas­tre îşi găsesc îm­plinirea, unde suntem iubiţi dezinteresat şi necondiţionat. Într-o iubire în care ne dă­ruim cu totul, deve­nim două jumătăţi ce se com­ple­tează ar­monios, al­că­­tuind un în­treg", spun psi­hologii. E to­tuşi posibil să mai credem în marea dra­gos­te? "Da, exis­tă o iubire indes­truc­­tibi­lă, imu­nă la u­zura co­ti­dia­nă. Iu­bi­rea ca­re accep­tă şi defectele par­te­ne­ru­lui. Eşti cu adevă­rat iubit doar aco­lo un­de îţi poţi arăta slă­biciu­nea, fără să provoci o reacţie de forţă".Doi regi au pus dragostea mai pre­sus decât coroana.* I se poate îngădui unui su­ve­ran bătrân să iu­bească o fe­meie tânără şi se­du­cătoare? Re­gele Ba­variei Ludovic I (1786-1868) s-a îndrăgostit la 61 de ani de dansatoarea Lola Mon­tez, de numai 29 de ani. Guver­nul spumega de furie! Însă el spunea des­pre sine că "arde cu vâlvătaie", de­dica iubitei sale poezii pline de simţire, ba mai mult, i-a acordat titlul de con­tesă, permiţându-i să aibă şi o anumită au­toritate politică. Nu­mai presiu­nile sis­tematice din partea politicienilor ba­va­rezi l-au determinat pe regele Lu­do­vic să se despartă de iubită şi să abdice.* Pot raţiunile de stat să cântă­rească mai mult decât o mare iubire? În 1936, monarhul britanic Eduard VIII (1894-1972) intenţiona s-o ia în căsă­torie pe Wallis Simpson, o ame­ricancă de două ori di­vor­ţată, ce provenea dintr-o familie bur­ghe­ză. Prim-ministrul Bald­win s-a opus ca­tegoric acestei meza­lian­ţe. Regele a renunţat la tron şi a părăsit ţara - îm­preună cu viitoarea sa soţie.Bărbaţii sunt mai grăbiţi în dra­goste decât fe­meile. Psiho­lo­gul ame­rican David M. Buss, spe­cia­lizat în probleme de cu­plu, ob­servă: "Bărbaţii pot să mear­gă la o petrecere, să vadă o femeie şi să se îndrăgostească până peste urechi, fără a fi schim­bat cu ea un singur cuvânt. Femei­lor li se întâmplă foarte rar aşa ceva". Acelaşi spe­cialist a realizat un test com­pa­rativ în două etape. Etapa 1: un nu­măr de femei atrăgătoare au abordat bărbaţi tineri - 50% din­tre ei s-au lă­sat invitaţi la o cafea, 35% au accep­tat pe loc să le însoţească pe frumoa­sele doam­­ne acasă, 26% au fost dis­puşi să facă sex încă din prima seară. Etapa 2: mai mulţi băr­baţi atră­gători au abordat femei tinere - 50% au băut cafea, numai 3% au fost de acord să-i urmeze pe bărbaţi în locuinţele lor, dar nici măcar una din ele nu a fost dispusă să facă sex. Explicaţia? Pe femei le intere­sea­ză mai mult să fie îndră­gos­tite decât să ajungă în pat. Ceea ce contează sunt senti­men­tele, starea benefică de bucurie şi de extaz pe care o naşte iu­bi­rea. Nar­coza pe care o creează. De aici şi multe din­tre divergenţele lor cu bărbaţii, mult mai grăbiţi în a ajunge la "act".Trei întâmplări uimitoare dau mărturie despre forţa ade­vă­ratei iubiri.* Soţia unui milionar brita­nic l-a în­tâlnit pe bărbatul vieţii ei, în per­soana unui chelner şo­mer. S-a mutat la el, a cum­părat mobilă de la piaţa de ve­chituri, între timp i-a născut şi un co­pil. E fe­ri­cită? "Da. Iu­bi­rea este mai importantă decât ba­nii."§ Doi tineri din Tai­wan do­reau să se căsă­to­rească, însă pă­rin­ţii erau îm­potrivă. Îndră­gos­tiţii s-au aruncat de pe o stân­că - şi s-au ales cu răni uşoa­­re. Au sărit de pe un bloc -, dar au su­pra­vieţuit amândoi. Au încer­cat să se spânzure - fu­niile s-au rupt. Atunci părinţii n-au mai avut încotro şi s-au dat bătuţi: a urmat un happy-end cu o nuntă.* Pe timpul Cortinei de fier, un bărbat rus şi-a vizitat iubita în Australia. Când i-a expirat viza, a fost expulzat. A furat o bar­că şi a pornit spre Aus­tralia. Barca s-a răsturnat în larg şi el a fost salvat, dar trimis după gratii acasă, în URSS. A evadat şi a reuşit să se strecoare clandestin pe o navă cu desti­naţia Austra­lia. În apropierea coastei a sărit în apă, a fost prins şi din nou expulzat. Se re­­sem­nează? "Am să mă în­torc. Iubirea noastră va în­vinge până la urmă, sunt convins." A şi învins. După căderea comu­nis­mului, Boris Iosupovici a luat avionul, s-a dus în Australia şi s-a că­să­torit cu aleasa inimii sale care l-a aşteptat cu credinţă 30 de ani.Multe iubiri trebuie să aş­tepte timp îndelungat un dezno­dă­mânt fe­ricit. În sătucul St. Neots din Anglia, Tom Groves (19 ani) şi Cynthia Smith (17 ani) se în­drăgostesc. În ziua când pă­ră­seşte satul, el promite că-i va scrie des. Dar mama Cynthiei as­­cunde scrisorile. Cynthia n-are idee la ce adresă ar putea să-i scrie şi episto­lele lui Tom nu primesc ni­ciodată răspuns. Fiecare este îndrep­tăţit să crea­dă că celălalt şi-a căl­cat cuvân­tul. Amândoi se că­să­toresc, au copii şi la un mo­ment dat rămân vă­duvi. Într-un târziu, Cynthia găseşte scriso­rile as­cunse de mama ei, nu se lasă până când nu dă de ur­ma lui Tom şi îl ia de bărbat - cu o întârziere de 53 de ani. În tot acest timp, ma­rea lor dragoste nu s-a stins, în pofida tuturor piedicilor.În ce anotimp are iubirea cele mai mari şanse? Să fie oare pri­măvara timpurie, când soa­rele ne face să ieşim din amor­ţeala iernii? Fals, afirmă cer­ce­tăto­rii ame­ri­cani. Abia în luna sep­tem­brie secre­ţia de testo­ste­ron din orga­nismul îndrăgos­ti­ţilor atin­ge nivelul maxim. De ce tocmai atunci? Natura nu fa­ce nimic fără un motiv înte­me­iat - copiii trebuie să vină pe lume în condiţii prielnice, când e des­tul de cald. Într-adevăr, sta­tisti­cile arată că majoritatea co­piilor se nasc în iulie.Când ne cuprinde febra iubi­rii, tot restul îşi pierde însem­nătatea - cu atât mai mult amă­nuntele exterioare. Iată şi trei exemple publicate în re­vista germană "Freuendin".* Bernd Presser intră, ca un cli­ent oarecare, în salonul de cos­me­tică al Erikăi Lauterbach, de la Berlin - mare dragoste la prima vedere. Ea are 52 de ani, el 34. Diferenţa de vâr­stă de 18 ani nu re­pre­zintă pentru cei doi o problemă. "Erika e o vijelie!", se entuziasmează Bernd.* Helga şi Klaus Schuh­mann din Hamburg fac o pere­che nostimă când se plimbă pe stradă, ţi­nându-se de mână: ea măsoară 1,60 m, el 1,96 m. Hel­­ga spune: "Înălţimea lui îmi dă un sentiment de siguranţă".* Oliver Müller din Seevetal o pri­veşte adânc în ochi pe soţia lui, An­ja, mur­mu­rând îndrăgos­tit: "Iu­besc la ea fiecare kilo­gram". Oliver cân­tă­reş­te 65 kg, iar Anja, 115.Marile poveşti de iubire ale ecra­nului nu îmbătrânesc nicio­dată. Cu eterna lor tinereţe ro­man­tică, ne emo­ţionează mereu, până la lacrimi. Vă propunem aici o listă cu 10 filme de dra­goste, pe care noi le considerăm cele mai frumoase.* "Pe aripile vântului", 1939, cu Clark Gable şi Vi­vien Leigh.* "Casablanca", 1942, cu Hum­phrey Bogart şi Ingrid Berg­man.* "Vacanţă la Ro­ma", 1953, cu Gregory Peck şi Audrey Hep­burn.* "Doctor Jivago", 1965, cu Omar Sharif şi Julie Christie.* "Întâmplările vie­ţii", 1969, cu Michel Pic­coli şi Romy Schnei­der.* "Love Story", 1970, cu Ryan O'Neal şi Ali MacGraw.* "Când te îndră­gos­teşti", 1984, cu Ro­bert De Niro şi Me­ryl Streep.* "Dincolo de Afri­ca", 1985, cu Robert Red­ford şi Meryl Streep.* "Frumuşica", 1990, cu Richard Gere şi Julia Roberts.* "Titanic", 1997, cu Leo­nardo DiCaprio şi Kate Winslet.Există vreun medicament în stare să ne pro­tejeze inima mai bine decât mult lăudata aspi­rină? Să ne-ajute să trăim până la adânci bătrâneţi şi să le pre­lungească viaţa celor bolnavi de can­­cer mai mult decât chi­mio­­te­ra­pia? Da, iubirea şi ocro­tirea - răspun­de celebrul car­dio­log american Dean Ornish în car­tea sa, "Vindecarea prin dra­gos­te". Teza lui, că iradierea afec­ti­vă este mai eficientă decât orice medicament, ea putând pre­veni un nu­măr mare de boli şi grăbi vinde­carea, este susţinută de studii efec­tuate pe durata a zeci de ani. Un exem­plu: până în 1965, locuitorii din Roseto, un orăşel situat în estul Sta­telor Unite, păreau imuni la infarct sau comoţii cerebrale, deşi fu­mau, beau şi consumau ali­men­te grase. Abia în anii următori numărul îm­bolnăvirilor (în special de inimă) a în­ceput, brusc, să crească. Ex­pli­caţia cer­cetătorului: până în 1965, oamenii aceştia - în ma­joritatea lor imigranţi italieni - trăiseră în familii mari, tra­di­ţio­nale. Du­pă ce au început să le pără­sească, ple­când în diferite oraşe ale Americii, ei nu s-au mai sim­­ţit pro­tejaţi, şi rata îmbolnă­vi­rilor a cres­cut brusc. Conform teoriei lui Ornish, durata vieţii poa­te fi şi ea in­fluen­ţată de dragoste, tandreţe şi ocro­tire. "Până-n pre­zent, nimeni n-a reu­şit să dovedească faptul că întreru­pe­rea fu­ma­tu­lui, mişcarea sau schim­barea re­gi­mu­lui alimen­tar ar putea dubla şansele de su­pravieţuire la femeile bolnave de can­cer la sân. În schimb, s-a de­mons­trat că dra­gos­tea poate s-o facă", spune Ornish.În cartea sa, renumitul car­dio­log de­mons­trează şi efec­tele sin­gu­rătăţii: per­soa­nele private de afec­ţiune în perioada copi­lă­riei, cele lipsite de prie­teni sau fără con­­tact cu rudele apro­pia­te pre­zintă un risc de îmbol­nă­vire mai mare la orice boală, de la arterită şi până la cancer, iar durata de viaţă este mult mai redusă.Oare să poată înlocui corti­zonul serile pe­tre­cute alături de cei dragi? Vom atin­ge uşor 100 de ani trăind alături de un partener care ne do­vedeşte afec­ţiune? Or­nish susţine că da! Singu­ră­tatea - spune spe­cialistul ame­rican - este la fel de toxică pentru or­­ga­nism ca un regim prelungit cu cheese­­burger. Ea atacă inima şi va­sele sangvine, aduce boala. Leacu­rile lui Ornish contra sclerozei ar­te­ria­le, dar şi a al­tor afec­ţiuni, sunt iubirea şi mân­gâierile.Dar iată răspunsul dat de medicul american la între­ba­rea re­feritoare la vindecarea prin dragoste."Bineînţeles că, în cazul unor boli grave, me­dica­men­tele sunt de neîn­lo­cuit, dar de­votamentul şi gri­ja, sen­zaţia că eşti ocrotit sporesc mult şansele de vin­decare. Încă din se­co­lul tre­cut, când an­tibioticele nu fu­se­seră des­coperite, iar bo­li­le de plămâni pu­teau fi fatale, medicii ştiau că pa­cienţii care beneficiau de prezenţa şi grija unui par­tener afectuos de­­păşeau chiar şi cele mai gra­ve stadii. Un studiu am­plu realizat în Cali­for­nia ara­tă că per­soanele căsătorite tră­iesc - în ciuda unor de­prinderi de viaţă ne­să­nă­toase - mai mult decât oa­menii singuri, atenţi la sănă­tatea lor. Formula ar putea să sune aşa: cu cât sun­tem mai iubiţi, cu atât rezis­tăm mai bine la boli.Gândurile tandre sunt solul fertil pe care înfloreşte dra­­gostea.Iubirea nu rezistă dacă par­tenerii nu se respectă reci­proc.Iubirea trebuie să fie al­truistă şi ne­con­diţionată.Partenerul trebuie să fie un prieten - nu­mai aşa e posibilă dra­gostea.Mângâierile şi tandreţea dau vitalitate iubirii.Doar cine are puterea să nu se cramponeze de partener află cât de durabilă e în reali­tate iu­birea.Mărturisirile sincere sunt legăturile ce unesc cuplurile.O iubire fără asumarea fi­de­lităţii e lipsită de orice şan­să.Pasiunea trebuie să rea­prindă mereu flacăra dragos­tei.O încredere neclintită e temelia oricărei mari iubiri.