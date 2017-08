Vă scriu pentru această rubrică, cu speranţa că poate cineva mă va putea ajuta într-o problemă legată de o afecţiune încă neelucidată a verişoarei mele, în vârstă de 32 ani. La început, acum aproximativ un an, au început periodic, cam la o lună, să i se umfle diverse articulaţii (degete, cot, gleznă). Cu timpul, aceste pusee s-au îndesit, iar articulaţiile afectate o dureau destul de rău. În afara articulaţiilor, i se mai umflă şi ţesuturi moi (zona de lângă cot, buricele degetelor), simptome care îi pun în dificultate pe medici să poată da un diagnostic clar. Analizele de sânge şi urina sunt bune, şi nici radiografia şi sonograma făcute la articulaţii nu indică modificări ale acestora. O remarcă, totuşi, ar trebui menţionată - verişoara mea a observat că în momentul în care urmează să i se umfle o articulaţie, simte o uşoară jenă în zona respectivă şi, întotdeauna, jena aceasta este asociată cu scaune moi (apare şi un deranjament stomacal). La recomandarea medicilor, de 3-4 luni ţine un regim alimentar strict (fără cereale, lactate, ouă, sâmburi, cacao, roşii, cartofi, zahăr etc.). Singura îmbunătăţire, dacă pot spu­ne aşa, pare a fi că perioadele acute sunt mai puţin dureroase, dar nu s-au rărit ca frecvenţă. În urmă cu o lună, tot la recomandarea medicilor, a făcut tratament timp de 7 zile cu steroizi, perioadă în care s-a simţit mult mai bine, dar ulterior, problemele au revenit.Rugămintea mea este dacă cineva s-a con­fruntat cu astfel de probleme şi ne poate ajuta cu sfaturi, să o facă prin intermediul revistei. Cu mul­ţumiri şi speranţă,Fata celei mai bune prietene are tulburare bipo­lară. În ciuda a numeroase tratamente şi internări, se simte rău, a trebuit să renunţe la serviciu (lucra part-time) şi nu a mers nici la examenele din sesiu­nea de vară de la facultate. Părinţii sunt bătrâni, bolnavi, şi mai au un băiat cu probleme de sănă­tate. Dacă cineva cunoaşte un medic sau un trata­ment alopat sau naturist, îl rog să mă contacteze la tel. 0757/88.80.07. Cu mulţumiri,Am un băieţel, în vârstă de 13 ani, cu o problemă de sănă­tate care se agravează şi căreia medicii nu i-au găsit o rezol­vare. De aproape trei ani, i s-a insta­lat o migrenă care îşi face apariţia aproape lună de lună: durere de cap de mare inten­si­tate, intoleranţă la lumină, zgo­mot şi mi­ros, vărsături. În timp, frecvenţa aces­tor migrene s-a mărit, în această vară deve­nind aproape săptămânală. I s-au fă­cut toate investigaţiile: analize de sânge, ecografii, radiografii, elec­tro­encefalo­grame, dar aces­tea nu au arătat nimic. A existat sus­piciunea că durerile de cap ar fi din cau­za ochilor. Oftalmo­logul i-a prescris o­che­lari (miopie 0,5). Poartă ochelarii de doi ani, dar nu se ve­de nicio ame­lio­ra­re. Ultimul diag­nos­­tic pus de neu­ro­chirurg: migrenă de creştere. Dacă printre citi­tori se află cineva care s-a con­fruntat cu această problemă şi cunoaş­te o metodă de amelio­ra­re a simptomelor, îl rog să îmi împăr­tă­şească din experienţa sa. Vă mulţumesc!Am un fiu în vârstă de 21 de ani, care, în timpul somnului, în anumite poziţii, sforăie de nu putem dormi în camera alăturată. Am auzit că se poate trata sforăitul cu o mică intervenţie cu lase­rul. Da­că ştie cineva un medic sau cunoaşte alte remedii naturiste pentru această situaţie care se agravează pe zi ce tre­ce, îl rog să-mi răspundă prin inter­mediul revis­tei. Cu mulţumiri,Sunt o cititoare fidelă şi vreau în primul rând să vă felicit pentru cali­tatea articolelor publicate în revistă. Îndrăz­nesc să apelez la dvs. pentru că, din nefericire, am o problemă: fetiţa mea, în vârstă de 8 ani, este extrem de emotivă. Plânge foarte uşor, din orice. Ajunge să-i spun, de exemplu, să nu-şi lase ghioz­danul pe hol, să-l ducă în camera ei, şi a şi iz­buc­nit în plâns. Şi vă rog să mă credeţi că nu ţip la ea, nu pun pic de dojană în glas! Nici nu mai ştiu cum să-i vorbesc... În plus, am observat că are pro­bleme şi cu memoria. Foarte greu învaţă o poezie, îi ia toată după-amiaza să-şi facă temele şi rezultatele la şcoală sunt slabe. S-a mai con­frun­tat vreun părinte cu o ase­me­nea situaţie? Nici măcar nu ştiu cărui specialist să mă adresez. Îmi poate da cineva un sfat? Vă mul­ţumesc.Am 36 de ani şi de trei ani sufăr de keratită - o fisură a corneei (diagnosticul exact: keratopatie subepitelială centrală cu dezepi­telizări punctate). Mi s-au făcut ana­­lize, dar medicii nu au reuşit să determine dacă boa­la este her­pe­tică sau virotică. Am apelat la medici din Cluj, din Bu­cu­reşti, dar nici­unul nu mi-a dat vreo speranţă de vindecare defini­tivă. Nu ştiu unde să mai merg şi ce trata­ment să ur­mez. Boala se ma­nifestă ca un rău ge­neral, cu foto­fobie, nu pot să-mi ţin ochii des­chişi, simt în­ţepături în ochi... Men­ţionez că lucrez mult la cal­cu­la­tor, dar ce să fac dacă asta mi-e meseria? Am urmat trata­ment cu Dionină, Keratyl, Zovi­rax oftal­mic. Îi rog pe cei care au tre­cut printr-o astfel de situaţie să mă ajute. Vă mulţumesc.