Mă numesc Ruxandra O'Neil şi sunt abonată la revista dvs. din anul 2004, de când m-am mutat în Irlanda. Datorită "Formulei AS" am doi băieţei. După căsătorie, am încercat să avem un copil, dar timp de un an, nu am izbutit. Medicul de familie nu mă ajuta deloc, spunând că e o problemă de adaptare la noul meu domiciliu. Bineînţeles că n-am luat în seamă aşa ceva. Într-o zi, răsfoind "Formula AS", am dat peste un articol la rubrica de sănătate, unde o proaspătă mămică spunea că în urma tratamentului cu brânca-ursului, a născut o fetiţă frumoasă şi sănătoasă. Imediat am vorbit cu mama şi mi-a trimis din ţară cantitatea nece­sară. După 3 luni de tratament, minunea s-a întâm­plat: am rămas însărcinată şi nouă luni mai târziu, am născut un băieţel sănătos. A urmat apoi o sar­cină fără tratament, dar am pierdut-o. Am mai încercat să rămân însărcinată, dar iar am pierdut sarcina. În cele din urmă, am apelat din nou la tratamentul cu brânca-ursului şi, tot după trei luni, am rămas însărcinată. De data aceasta am dus sarcina la bun sfârşit şi am mai născut un băieţel. Aveam 32 de ani. Cu aceste rezultate "vizibile" (am doi copii sănătoşi şi frumoşi) eu recomand brânca-ursului oricărei femei care vrea să devină mamă. Preferaţi-o, înaintea medicamentelor.Îţi mulţumesc şi eu că exişti "Formula AS", şi îţi doresc sute şi sute de noi numere, în continuare.Cu stimă,