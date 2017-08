Ambele necazuri de care vă plângeţi pot avea cauze multiple, şi ca să le vindecaţi, chiar şi pe cale naturistă, va trebui mai întâi să mergeţi la medic ca să vă stabilească un diagnostic precis. Tremuratul mâinilor poate fi provocat de bătrâneţe (atunci tre­mu­ră tot timpul) sau poate fi un simptom de Alz­hei­mer (mâinile tremură numai când stau nemiş­cate), care necesită un tratament îndelungat. La fel şi ochii - umflarea lor poate să fie cauzată de o boa­lă renală (în acest caz, se recomandă cozile de cireşe, mustăţile de porumb, ceaiul pentru rinichi al lui Breuss etc.) sau de faptul că ţesuturile dvs. reţin lichid. În cazul meu (aveam edeme ale pleoa­pelor provocate de o infecţie la rinichi), problema s-a rezolvat cu ajutorul urino-terapiei. Vreme de o lună, am băut dimineaţa un păhărel de urină (păhă­rel de ţuică) din a doua urinare de dimineaţa. Toto­dată, mi-am pus pe pleoape comprese de vată în­muiate în urină, de mai multe ori pe zi. Nu mai am nimic. În peri­oada tratamentului, nu aveţi voie să mâncaţi mâncare solidă, ci doar sucuri de legume şi fructe, supe de zarzavat. Multă sănătate.Puneţi pe pleoape muşeţel fiert în lapte. Se prepară în modul următor: se toarnă 1/4 l lapte în clocot peste o lingură cu vârf de muşeţel. Se lasă puţin să se infuzeze, apoi se strecoară şi se aplică comprese calde pe ochii închişi.Vă propun un tratament mixt, care dă rezultate dura­bile. Vreme de trei luni, se fac lunar, timp de 10 zile pe lună, toate vitaminele B (injecţii). Când cele 10 zile de tratament expiră, se face o pauză de 7 zile, după care se ia o fiolă de vitamina A+D2 buvabilă. Con­comitent cu acest tratament, se iau frunze proaspete de pătla­gină, care se clătesc bine de praf, apoi se usucă bine într-un prosop (să nu aibă nici o picătură de apă). Se pun peste ulcerul de pe picior şi se leagă cu un fir de aţă (nu cu tifon), numai să nu cadă (şi să nu strângă). Se repetă operaţia de câteva ori pe zi. Perseveraţi şi o să fiţi mulţumită.Pe vremea asta, anul trecut, şi mie mi s-a por­nit un ulcer varicos pe gamba dreaptă (bineînţeles că am varice la picior). La început a fost foarte mic, am pus tot felul de preparate farmaceutice, dar n-au dat rezultat. Parcă îl hrăneau, tot mai mare se făcea, aşa că a ajuns la o suprafaţă de 4 pe 3 cm. O durere insuportabilă! Mai multe nu vă spun, că mă apucă fiorii când îmi aduc aminte. Abia umblam şi nu dormeam nopţi la rând. Dar fiind abonat la revista dvs. - Dumnezeu să vă dea sănătate! - urmăream această rubrică "Cititorii răspund", când a apărut reţeta d-nei Onofrei Ioana, care, aşa cum spunea şi dumneaei, este "o minune". Am preparat-o şi chiar că a fost o minune, că în trei săp­tămâni m-am vindecat. Folo­siţi-o şi dvs. Iată reţeta: ceai de coajă de soc - 1 litru, 250 ml ulei rafinat de floarea-soarelui, 3 linguri de miere de albine, ceară curată de albine (cât un ou mai mic). Se aleg beţe de soc de circa 2-3 cm diametru care se spală bine, apoi se curăţă de coajă. Se pune coaja într-o oală de circa 4 litri şi se acoperă de apă. Se fierbe până când lichidul din oală capătă o culoare închisă, aproape neagră. Se strecoară lichidul şi se lasă două ore să se decanteze, apoi se măsoară un litru de lichid care se pune la fiert cu uleiul de floarea-soarelui, mierea de albine şi ceara. Se lasă la fiert până ce rămâne jumătate. După ce s-a răcit puţin, se strecoară printr-un tifon şi se pune la loc răcoros până a doua zi. (Nu răciţi lichidul forţat, se transformă în biluţe.) A doua zi, alifia întărită se pune în cutii. Se păstrează la loc întunecos şi rece. E un miracol!Ungeţi zilnic heman­giomul cu suc proaspăt de gălbenele (filimică). Acum se află din belşug pe piaţă. Cu sucul lor, dispar chiar şi petele din naştere şi petele de bătrâneţe de pe mâini. Se tamponează locul de mai multe ori pe zi. Sucul se ob­ţine astfel: se spală frunzele, tulpinile şi florile şi se bagă în storcătorul electric.Vă recomand să folosiţi ceaiul de ghimpe. Se găseşte la Plafar şi are prospect de folosire. Eu am băut din acest ceai câte două căni pe zi, fără zahăr, şi m-am simţit foarte bine. Mi-a reglat urinatul şi nu mă mai trezesc noaptea de mai multe ori.Vă sfătuiesc să staţi în baie cu picioarele băgate până la genunchi în apă rece. Mişcându-le repede în sus şi-n jos (călcaţi apa) circa 5 minute, după care ieşiţi din baie fără să vă ştergeţi picioarele, continuaţi să călcaţi repede pe loc, ca să le încălziţi, după care puneţi cio­rapi groşi. Faceţi o săptămână acest tratament şi veţi scăpa de neplăceri. Eu l-am făcut iarna şi m-am vindecat.Am observat în ultima vreme o foarte mare răspândire a acestei ciuperci, care apare mai întâi pe spate, pe piept, sub braţe, şi poate ajunge în timp pe abdomen, în jos, spre zona pubiană, şi chiar în cap, schimbându-şi culoarea din brun în alb şi invers. Medicii dermatologi prescriu tratamente puţin efi­cace şi de lungă durată. Eu am - de mai bine de 20 de ani - o reţetă pe care am primit-o de la o pro­fesoară din Constanţa. E foarte simplă şi vindecă instantaneu: acid salicilic 10 g, alcool de 70° - 200 ml (preparaţi reţeta la farmacie dacă nu aveţi măsuri exacte acasă). Cu această soluţie se unge corpul de 2-3 ori pe zi, de preferinţă după baie. Pielea se înroşeşte uşor şi ustură puţin, dar ciuperca este distrusă. După câteva zile, pielea se va coji, ca după plajă. Fiind deosebit de rezistentă, această ciupercă poate rămâne fixată pe lenjeria de corp, pe pat şi pe prosoape, vreme îndelungată. Pentru a nu o lua din nou, lenjeria trebuie fiartă. La îmbră­cămintea care nu poate fi fiartă trebuie să renunţăm.Vă trimit următoarea reţetă simplă, cu aju­torul căreia m-am vindecat şi eu de această ciuper­că sâcâitoare: în 300 ml alcool dublu rafinat (90°), se pune un pliculeţ de 20 g salicilat. Înainte de folo­sire se agită conţinutul, cu care se şterge apoi (cu un tampon de vată) porţiunea de pete. În 3-5 zile, acestea dispar, dar tratamentul trebuie urmat zilnic, de preferat seara, până la epuizarea alcoolului, chiar dacă petele nu se mai văd (cca. 10-12 zile). E bine să nu se spele în tot acest timp locul care a fost tra­tat.Ungeţi-vă de 2-3 ori pe zi, în porţiunile afec­tate de ciupercă, cu oţet alimentar, până la dispariţia sa completă. După aceea, în scop preventiv, după fiecare baie, se unge din nou pielea cu oţet. Succes!