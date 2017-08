M-am hotărât cu greu să vă spun povestea mea de câine drăgălaş ajuns acum singur, din păcate. Numele meu este Ciaki. Sunt un cocker spa­niel englez, frumuşel şi zglobiu, cu ochi adânci şi calzi. Blana mea are o culoare rară, pătat tot cum sunt, numai cu alb şi ne­gru.Când e­ram pui, stă­pâna mea, o doamnă tare cum­se­ca­de şi singură şi ea, m-a adop­tat de la mama mea, că­ţeluşa Missy, ca să îi umplu de bucurie bătrâneţile. Ani fru­moşi au urmat pentru mi­ne şi pentru stăpâna mea. Verile mă ducea la ţară unde mă scăldam, spre disperarea ei, în râuri de munte reci ca ghea­ţa. Pentru că eu sunt un căţel de vânătoare de apă, cu gene foarte puternice. Dar sunt în pri­mul rând un câine de apartament. Cel mai ades, stă­pâna mea se plimba cu mine prin Bucu­reşti, prin Par­cul Herăstrău, unde iar mă arun­cam în lacul cel mare şi îl traversam voini­ceşte de două ori, dus şi întors. Ca să nu mai vorbim de câte gium­buş­lucuri dulci învăţasem să fac.Ei, dar acum anii au trecut şi stăpâna mea s-a îmbolnăvit. A îmbătrânit şi mai tare şi de abia mai avea puterea să iasă cu mine la plimbare. Şi pe lângă ea, îmbătrânisem şi eu, căci am acum 15 ani. Apoi, într-o dimineaţă am înţeles, aşa cum numai noi câinii putem înţelege, că se în­tâmplase ceva iremediabil cu ea. Că nu mai era. Trei zile am jelit-o, fără să mă mişc din loc, şi fără să mănânc. Acum, vecinii ei mă îngrijesc şi ei cum pot. Dar în curând va tre­bui să plec de aici. De aceea caut un stăpân iubitor şi milos ca­re va primi şi o dotă lunară ono­rabilă, pentru îngrijirea mea. Su­naţi la telefon 0751/86.26.60, vă aştept, dar... grăbiţi-vă, căci sunt singur!

Caut urgent o familie serioasă şi res­pon­sabilă din Bucureşti sau judeţul Ilfov care să dorească să adopte un mas­cul de Ciobănesc Carpatin în vârstă de 2 ani, un superb exemplar foarte echilibrat, neagresiv cu oamenii şi bun pentru paza unei proprietăţi. Din păcate, stăpâna lui a plecat în străinătate şi a rămas acum al nimănui. D-na VICTORIA - Bucureşti (Tel. 0799/95.24.94)