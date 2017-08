Bunica împlinea 70 de ani şi era ho­tă­râtă să-şi ser­be­ze ziua de naştere invitându-şi câţiva prie­teni la masă. Printre ei, se afla şi ne­nea Me­lidon, un om vesel şi poznaş din fire. Anul trecut, îi fă­cuse cadou bunicii un şoricel, pe care-l băgase într-un pachet învelit frumos, în hârtie lucioasă. Trei zile l-au căutat toţi prin casă, până l-a prins Rozica, pi­sica unei vecine de peste gard. Nenea Melidon a venit încărcat şi acuma cu o cutie mare şi cu un buchet de flori galbene. Bunica a făcut din flori o cunună, pe care a agăţat-o dea­supra fotografiei ce o înfăţişează pe ea ca mi­reasă şi pe bunicul ca ginere. A frământat şi o pâini­şoară din făină albă de grâu şi a pus-o sub poză, împreună cu un pahar de vin, invitându-l şi pe bunicul, trecut în lumea umbrelor, la ziua ei. Convingerea ei că soţul mult iubit se află pe-aproape a fost respectată până când a murit.După ce ritualul florilor a fost săvârşit, ne-am repezit să deschidem cutia. Am rămas pur şi simplu uluită când nenea Melidon mi-a pus în braţe o făptură roşcată şi mititică. Era un pui de vulpe! Îl găsise la pădurarul care îi omorâse mama. Legat de lăbuţe şi botişor, aruncat pe un mal­dăr de gunoi, tremura, aş­tep­tân­du-şi, cu groa­­ză, moar­tea. Ne­nea Melidon l-a luat, l-a dez­­­le­gat şi ni l-a adus nouă, şti­ind că bunica va adopta micul orfan, aşa cum făcea cu toate ani­malele găsite. Aşa s-a şi întâmplat! Puiul de vul­pe a fost mân­gâ­iat, în­ve­lit într-un şorţ, culcat pe patul din bu­­­că­tă­rie, hrănit cu lapte cald pus în­tr-o sticlă cu bi­be­ron. Acesta a fost înce­pu­tul. Roş­­­cata s-a legat sufle­teşte de ma­ma adoptivă şi o urma pas cu pas prin toată gospodăria, iar noaptea, dor­mea la pi­cioarele bunicii, împărţind locul cu cele două pisici, Piţi şi Nastasia. Era ca o flacără roşie ce aler­ga peste tot.Multă vreme, între Roşcată şi găinile din ogradă a domnit pacea. Lecţiile bunicii avură suc­ces şi Roşcata le ignora, dar şi păsările se ţineau departe. Prietenii Roş­catei erau pisicile şi Tuţu, un căţel cu numai trei labe, cu care se ros­togolea şi alerga toată ziua, până că­deau gră­madă, obosiţi. Roşcata se juca şi cu mine. Se as­cundea, eu o căutam, apoi mă ascundeam eu şi mă căuta ea. Când mă găsea, lătra subţire, sărea fericită, apoi se învârtea în cerc, încercând să-şi apuce coada. Dar pacea din curtea noastră s-a terminat în ziua când cineva de la ţară ne-a adus trei gâşte şi două găini "noi". Din curte, s-a auzit un cotcodăcit puternic. Roş­ca­­ta atacase o găină pe care o arunca în sus, ca pe o min­ge, apoi o prin­dea şi o jumulea. Bunica a încercat s-o sal­ve­ze, dar a fost în zadar. Roşcata o apu­case în bot şi fu­gea, dând ocoluri prin curte. În cele din urmă, i-a su­cit gâtul şi tragedia s-a terminat. Dra­ma vulpiţei însă abia începea. Deşi tata cons­truise un ţarc special pen­tru păsări, Roşcata dă­duse de gustul cărnii şi zăcea zile întregi cu ochii la păsările de după gardul de sâr­mă. Tata a decis atunci să o ducă în pădu­re, dar vulpea a dispărut. După două zile, a găsit-o întinsă pe burtă, cu labele băgate printre ulucile ţarcului, cu ochii pe ju­mă­tate închişi, salivând. Bunica a luat-o în casă. Roş­cata mânca tot mai puţin şi, cum scăpa afară, se ducea la ţarcul cu pă­sări, îşi băga labele pe sub plasa de sârmă şi sche­una. Într-o zi, bunica şi tata au vârât-o pe Roş­cata într-un sac şi au dus-o în pădure. Credeau că libertatea îi va prii. N-a fost aşa! Peste două săptă­mâni, într-o seară, am auzit un zgomot la uşă. Roşcata zăcea pe prag, bătută şi cu capul însângerat. Degeaba a oblojit-o bunica, până dimineaţă a murit. Avea trei ani, sărmana făptură, sălbatică şi îmblânzită, în ace­laşi timp. Fiind prea blândă, nu a ştiut să se descurce în pădure, fiind sălbatică, oa­me­nii au hăituit-o şi au ucis-o. Am plâns mult după vul­piţa noastră. Bunica s-a jurat să nu mai adop­te sălbăticiuni, dar, peste un an, şi-a călcat iarăşi cuvântul când, de ziua ei, nenea Melidon i-a adus în dar un iepure de câmp, cenuşiu.