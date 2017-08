Trei zile şi trei nopţi petrecute la umbra unuia dintre cele mai frumoase palate brâncoveneşti, nu-s de colo. Dacă mai adaugi arborii uriaşi ai grădinii şi iarba verde, unde canicula se va simţi mai puţin, ai în faţă o ofertă ademenitoare de weekend. În ce priveşte oferta, ea este generoasă şi pentru toţi: muzici diverse, artişti în vogă, englezi şi americani: Interpol, Editors, Glass Animals, Me­­tro­no­my, Birdy, The Bloody Beet­roots, Roose­velt, No­thing But Thieves, The Kills, Honne şi Oh Won­der. În ce ne priveşte, am ales doi reprezentanţi ai Marii Bri­tanii, foarte dife­riţi mu­zi­cal, dar la fel de ce­lebri.Este o trupă britanică formată în 2002, de un grup de prieteni din Birmin­gham. S-au autointitulat mai întâi Pilot, apoi The Pride şi Snow­field, până să se de­cidă asupra nu­me­lui Edi­tors. Tom Smith (solist, chi­tarist, pianist), Russell Leetch (chi­tară bas, sinte­tizator), Ed Lay (tobă, per­cuţii), Jus­tin Lockey (chi­tară), şi El­liott Williams (clape, sinte­tizator, chitară) s-au cunos­cut în timpul facultăţii de Muzică, la Universitatea Staffordshire. Cum locuiau toţi la vremea aceea în Birmingham, unde şi-au făcut şi debutul prin baruri şi pe la terase, au decis să înregistreze trupa acolo. Tom Smith, solistul formaţiei, spunea într-un inter­viu recent: "Oraşul Birmingham este foarte impor­tant pentru noi. Acolo am început toată aventura aceasta. Acolo am locuit toţi în primii ani ai trupei, acolo am ţinut primele noastre concerte şi tot acolo am obţinut primul nostru contract muzical. Chiar dacă nu suntem toţi născuţi şi crescuţi în Bir­min­gham, ori de câte ori suntem întrebaţi de unde e trupa, răspunsul e acelaşi: Birmingham".Trupa Editors a lansat până în prezent cinci albume, iar două dintre ele au obţinut discuri de platină. Albumul de debut "The Back Room" (2005) conţine două melodii ce i-au făcut cunoscuţi în lumea muzicii indie-rock: "Munich" şi "Blood", şi a fost nominalizat la premiile Mercury. Aşteptă­rile publicului au fost mari pentru următorul lor disc, şi pe bună dreptate, căci "An End Has a Start" (2007) a ajuns pe locul fruntaş în topul bri­tanic şi le-a adus şi o nominalizare la "Brit Awards", pentru "Cea mai bună trupă britanică". Şi al treilea album, "In This Light and on This Eve­ning" (2009), a urcat rapid pe primul loc în topuri. Apoi s-au mai domolit, aşezându-se rând pe rând la vatră, prilej cu care un membru al trupei, basistul Chris Urbanowicz, a decis să-şi caute sin­gur propriul drum. Au mai lansat apoi două discuri: "The Weight of Your Love" (2013) şi "In Dream" (2015), care nu au mai repetat însă performan­ţele celor dintâi. Dar Editors mai au încă multe de spus, iar timpul lor nu a trecut, căci au în medie 35-36 de ani.Un alt invitat de peste Canalul Mânecii este şi tânăra solistă Birdy. Pe nume­le ei real Jas­mine Lucilla Eliza­beth Jenni­fer van den Bogaerde, ea s-a născut pe 15 mai 1996, în oră­şelul Lyming­ton. Iar dacă vă întrebaţi ce e cu multi­tu­dinea aceasta de nume, veţi afla că pe linie maternă, Birdy se înru­deşte cu aristocraţia brita­nică, bunicul ei, căpitanul John Christopher Ingram Roper-Curzon, fiind al 20-lea baron Teynham, împrejurare care impune unei descen­dente de sex feminin să "moştenească" numele a două străbu­nice. Nişte nume pom­poase şi deloc potrivite cu copila ce va fi alintată, mai întâi de familie, şi mai apoi de prieteni, pentru vocea ei deo­sebită, cu porecla de-alint Birdy (pă­săruică). Fetiţa şi-a pe­trecut anii copilă­riei pe moşia familiei din Lymington şi a studiat, în adoles­cenţă, la Colegiul Brocken­hurst.A învăţat să cânte la pian încă de la 7 ani, de la mama ei, Sophie, care este pia­nistă, şi a început să compună propriile me­lodii pe la 8 ani. La 12 ani, în 2008, câştiga competiţia "Open Mic UK", în­vin­gând pentru acest titlu, nu mai puţin de 10.000 de concurenţi.Albumul ei de debut intitulat chiar "Birdy" a fost lansat în 2011 şi a ajuns rapid pe locul unu, în topurile din Australia, Belgia şi Olanda. Avea 15 ani, şi lumea începea să i se aştearnă la picioare. Doi ani mai târziu, un nou album - "Fire Within" (2013), ce i-a adus şi o no­minalizare la Premiile Brit, pentru "Cea mai bună so­listă britanică", confirma că succesul ei nu este unul în­tâmplător. A pierdut în faţa lui Ellie Goulding, dar mai speră că într-o bună zi va obţine şi această distinc­ţie. Anul trecut, Birdy şi-a lansat un nou disc - "Beau­tiful Lies", iar concertul ei din România face parte din tur­neul de promovare.(Festivalul Summer Well 2017 se va desfăşura în peri­oada 11 - 13 august, pe Domeniul Ştirbey, de la Buftea, foarte aproape de Bucureşti. Preţul unui abonament este de 340 lei şi poate fi procu­rat din reţelele Orange şi Eventim. La intrare vor fi disponibile şi bilete de o zi, la preţul de 185 lei. Detalii suplimentare pentru cei interesaţi de cam­pare şi transport găsiţi pe summerwell.ro.)