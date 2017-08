› MIŞCAREA PE CANICULĂ: Dr. MARIUS LEFTER - cercetător în domeniul educaţiei fizice - "La temperaturi ridicate, celulele corpului nu mai lucrează corect"

Dr. Marius Lefter

- În stare de repaos, corpul nostru are nevoie de o temperatură de circa 28 de grade, pentru a se simţi confortabil. În aceste condiţii, mulţi dorm ne­înveliţi noaptea, fără să le fie frig. Când tempe­ratura aerului creş­­te, organismul trebuie să facă ceva, pentru a se răcori. El încear­că a­tunci să eli­mine o parte din căldură prin piele şi, în acest scop, aduce o cantitate mai mare de sân­ge la su­prafaţă, dându-i astfel posi­bi­litatea să se răcească. Iată efec­tul pe care noi îl percepem ca "transpiraţie".- Desigur, însă el impune organismului un efort suplimentar: inima bate mai repede, sistemul circu­lator trebuie să muncească mai mult. Este un feno­men comparabil cu un mic antrenament de rezis­tenţă care, însă, din păcate, funcţionează numai dacă pielea nu este expusă mult timp în mod direct la radiaţiile solare. Când aerul devine dogoritor, sângele transportat la suprafaţă se încălzeşte şi mai tare, iar temperatura din interiorul corpului creşte.- La o temperatură ridicată, celulele organis­mului nu mai lucrează corect, iar noi simţim asta imediat: ne sufocăm de căldură sau avem ameţeli. În asemenea situaţii, trebuie să ne adăpostim neîn­târziat undeva la umbră, căci în caz contrar, se poate ajunge la probleme cardiovas­culare severe - eventual chiar la un colaps.- O drumeţie în munţi se situează cam la acelaşi nivel de solicitare ca joggingul: pe caniculă, inima îşi accelerează contracţiile, ea execută cu aproxi­mativ 20 de bătăi pe minut mai mult decât în zilele reci. De aceea, eu vă sfătuiesc ca, în perioadele foarte călduroase, să reduceţi intensitatea şi durata efortului şi să faceţi din când în când pauze. Când aveţi dureri de cap, ameţeli, o senzaţie de slăbi­ciune sau de greaţă, opriţi-vă imediat, căutaţi un loc răcoros şi hidrataţi-vă. Dar şi mai înţelept ar fi să evitaţi total expunerea directă la soare, canicula şi valorile crescute ale ozonului. Adică, să nu faceţi sport sau ascensiuni montane sub soarele de amia­ză, ci să vă retrageţi pe drumuri umbrite, în pădure, ori să ieşiţi de preferinţă dimineaţa şi seara. Con­centraţia de ozon este minimă în orele dimineţii.- O persoană sănătoasă poate alerga o oră fără probleme, şi la 30 de grade. Atâta doar, că antre­na­mentul va fi mai obositor, for­ţele se vor epuiza mai repede, de­oarece sistemul de reglare a tem­pe­­raturii corporale scade randa­men­tul. Musculatura este mai slab irigată cu sânge, mai puţin ali­men­tată cu oxigen şi nutrienţi. Nu pu­teţi spera să obţineţi perfor­manţe.- Nu se poate stabili cu ter­mo­metrul o limită de toleranţă. Pra­gul de suportabilitate este strict indi­vi­dual şi, în plus, există o se­rie de factori care joacă un anumit rol: condiţia fizică, umiditatea aeru­lui, prezenţa vântului. Cu cât vântul suflă mai tare, cu atât este mai puternic efec­tul de răcire la ni­velul pielii. Totodată, ne putem obişnui treptat corpul cu atmosfera toridă.- Exact. Dacă ne antrenăm regulat la tempera­turi ridicate, corpul se deprinde să transpire mai eficient. El produce o transpiraţie mai fluidă şi pier­de mai puţini electroliţi.- Un singur lucru ajută la reechilibrarea balan­ţei hidrice: consumul suficient de lichide. După un program de sport, ideal este să vă răcoriţi, bând apă în care aţi pus cuburi de gheaţă. Pe caniculă, eu vă recomand să beţi regulat, inclusiv în timpul activi­tăţilor de orice fel. Amestecaţi un litru de apă rece cu un vârf de cuţit de sare şi o linguriţă de zahăr. Este o combinaţie pe care organismul o asimilează foarte bine. Excelent este şi tradiţionalul suc de mere, diluat cu apă, în proporţie de 1:3 sau 1:4.- Indiferent ce afirmă producătorii de piese de vestimentaţie pretins speciale, textilele constituie un strat izolator aplicat pe piele, care împiedică transportul de căldură spre exterior. Aşadar, este preferabil să purtăm cât mai puţine haine. Dar în­tru­cât nu putem alerga dezbrăcaţi, tricourile uşoare şi pantalonii scurţi reprezintă o alternativă accepta­bilă. Cel mai bine este să scoatem cămaşa din pan­taloni, ca să creem un culoar de aerisire între abdo­men şi gât, pe unde aerul va circula, răcorind corpul.- Nu neapărat. O bună bucată de vreme s-a crezut că tricourile şi pantalonii de sport, strânşi pe corp, ar reţine dedesubt căldura. Dar acum ştim că şi îmbrăcămintea strâmtă prezintă anumite avataje: sub ea, transpiraţia rămâne pe pie­le ca o peliculă continuă, ceea ce favorizează răcorirea. În această privinţă, nu sunt de lepădat nici hainele obişnuite de bumbac. Nu­mai că majoritatea sportivilor de­testă senzaţia de a face mişcare, cu pielea umedă pe sub îmbrăcă­minte.- Udaţi-vă mereu cu apă coate­le, ceafa şi frun­tea, mai ales atunci când depuneţi un efort de lungă durată, cum ar fi un meci de tenis. Evaporându-se de pe pielea umezită, apa va pro­duce un efect suplimentar de răcorire.- Vă sfătuiesc să folosiţi ca protecţie, o şapcă sau o pălărie de culoare deschisă, eventual şi o eşar­­fă în jurul gâtului. Astfel veţi feri capul de ra­zele directe ale soarelui. Iar îndată ce ajungeţi la umbră, ar trebui să vă descoperiţi din nou creştetul, pentru ca răcorirea să fie destul de profundă, ajun­gând şi la creier.- Ele nu influenţează negativ procesul de eva­cuare a căldurii. Şi sunt utile pentru prevenirea in­solaţiei.- În lunie de vară, poate trece şi o oră, până când corpul reuşeşte să-şi restabilească temperatu­ra de confort, în urma unei solicitări intense. Nu merge mai repede, nici cu un duş rece - după el, mulţi constată că transpiră abundent un timp. Pen­tru a grăbi procesul, eu vă îndemn la o mică "ieşi­re", adică la o plimbare de câteva minute, în pas lejer. Pe lângă aceasta, şi aici rămâne valabilă re­gula de a bea suficient - cel mai bine, din cinci în cinci minute - câte o băutură cu electroliţi, sorbită cu înghiţituri mici.