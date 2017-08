Foto: 123RF - 3

Totul! Rădăcina este un excelent reminerali­zant, stimu­lent al rinichilor, drenor al ficatului şi antiviral. Frunzele şi tulpinile neutralizează şi ajută la eliminarea toxinelor din or­ga­nism, împrospă­tează respiraţia, dizolvă şi ajută la elimi­na­rea pie­trelor la rinichi şi la ficat. Fructele (seminţele) de pă­trunjel sunt un puternic tonic digestiv, stimulează puternic glan­dele sexuale şi au efecte afrodiziace uimitor de puternice, com­bat alcoolismul. Iată, în continuare, câteva preparate din pătrunjel.Pentru a obţine sucul de pătrunjel verde se mixează o mână de frunze proaspete, la care s-au adăugat patru linguri de apă, după care se lasă ju­mătate de oră la macerat, apoi se filtrează. Licoarea obţinută este bine să se consume imediat sau să fie păstrată la frigider, dar nu mai mult de 4 ore. Sucul proaspăt obţinut din frunze de pătrunjel este un puternic me­dicament, care de obicei nu se adminis­trează singur, ci diluat în puţin suc de rădăcină de morcov. De regulă, se iau de 4 ori pe zi, câte 4-6 linguri de suc de frunze de pătrunjel, diluate în câte un sfert de pahar de suc de morcov.În funcţie de mijloacele avute la dispoziţie, se poate pre­para în două moduri:- cu storcătorul centrifugal: Este cea mai simplă me­todă şi presupune să avem un storcător de fructe centri­fu­gal (cum se găsesc în comerţ). Rădăcinile de pătrunjel se spală bine, even­tual frecându-le cu o perie aspră, dar fără a le răzui cu cuţitul, întrucât astfel s-ar pier­de anumite vitamine şi en­zi­me preţioase conţinute de coa­ja subţire de la suprafaţă. Du­pă spălare, se taie bucăţi, apoi se pun în centrifugă (nu se ţin înainte în apă sau la frigi­der). Sucul care rezultă se con­sumă ime­diat sau se pune într-o sticlă cu dop şi se lasă la ră­coare. Se bea în maximum 30 de minute de la pre­pa­rare, di­luat în proporţia de 1:3 în suc de morcov.- prin tocare urmată de fil­trare ma­nuală: Rădăcinile de pătrun­jel se spa­lă şi se taie mă­runt, după ca­re se trec prin maşina manuală de to­cat carne. Pas­ta astfel obţinută se fil­trea­ză printr-un ti­fon pus în două, aşa în­cât sucul obţinut în final să fie cât mai lim­pede. Sucul se pune deoparte, iar reziduul rezul­tat se foloseşte în scopuri cu­li­nare sau se aruncă. Ad­­ministrarea se face la scur­­tă vre­me (maximum 30 de minute) după obţi­ne­rea sucu­lui.Se obţine din seminţe de pătrunjel, prin măci­na­rea cu râş­niţa electrică de cafea sau prin sfărâma­rea în piuă (urmată de cernere prin sita pentru făina albă). După măcinare, pulberea se păstrează la fri­gider într-un borcan bine închis, pentru a nu se eva­pora uleiurile volatile. Se administrează jumătate de linguriţă rasă, de 2-3 ori pe zi.Rădăcina de pătrunjel se dă prin răzătoarea fină şi apoi se înveleşte într-un tifon. Se aplică pe locul afectat vreme de 30-60 de minute, după care se în­de­părtează şi se lasă pielea să se usuce la aer. De re­gulă, aplicaţiile se fac zilnic, vreme de mini­mum 7 zile.- studii recente au arătat că pătrunjelul are un neobişnuit efect de combatere a virusurilor care atacă ficatul. Se recomandă aşadar bolnavilor de hepatită A, B şi C să facă vreme de 4 săptămâni o cură cu suc proaspăt de frunze de pă­trunjel, câte 15 linguri pe zi, luate de preferinţă pe stomacul gol, înainte de masă.- într-un litru de apă se pun patru rădăcini de pătrunjel, coaja de la o lămâie şi coaja de la un grep­fruit. Se fierbe tot acest amestec până scade la jumătate, se ia de pe foc şi se adaugă două linguri de seminţe de pătrunjel. Se lasă aco­perit să se răcească şi apoi se filtrează. Se păstrează la frigi­der şi se ia de patru ori pe zi câte o lingură din acest preparat, pâ­nă la epuizarea întregii cantităţi. Acest remediu reduce ne­voia de alcool, înlătură unele se­chele hepatice şi nervoase ale alcoolismului, dând chiar o intoleranţă la acest drog. Ca palea­tiv contra intoxicaţiei al­coolice acute şi a urmă­rilor ei, se consumă mari cantităţi de pătrun­jel frunze, care se mestecă bine, înainte de înghiţire.- se face o cură de suc de rădăcină de pătrunjel, mi­nimum trei săptămâni, timp în care se bea un pahar pe zi. Suplimentar, se face un masaj energic pe zonele afectate cu suc de pătrunjel proaspăt.- se bea de trei ori pe zi, înainte de masă cu 1-2 ore, câte un sfert de pahar de suc de pătrunjel (rădăcină şi frunze), diluat cu trei sferturi de pahar de suc de morcovi.- câteva frunze de pătrunjel mes­te­cate înainte de masă trezesc pofta de mâncare şi acti­vea­ză digestia, fiind un excelent remediu contra anorexiei. De asemenea, acest zarzavat com­bate grea­ţa, fiind de un real ajutor celor cu boli gra­ve, care nu pot mânca din cauza stărilor de greaţă per­sis­­tente.- pătrunjelul verde mestecat înde­lung dă un mi­ros plăcut respiraţiei, ac­ţionează ca un dezinfec­tant excelent asupra căilor respi­ratorii medii şi supe­ri­oare. Se recomandă ca tratament celor care suferă de ha­lenă, precum şi celor cu boli respiratorii cronice.- în medicina arabă, pă­trunjelul verde tăiat fin, ames­te­cat cu suc de lămâie, ulei de măsline şi puţin us­tu­­roi (eventual câteva felii de roşii), este folosit ca salată ce se administrează celor care au boli infec­ţi­oase recidivante. Studii făcute la Univer­si­tatea din Ankara (Turcia) au pus în evidenţă că a­cest re­me­diu culinar făcut din pătrunjel activează pu­ternic sistemul imunitar şi, în plus, combate di­rect foarte multe specii de bacterii şi ciuperci para­zite.- salatele cu mult pă­trun­jel şi sucul de frunze şi ră­dă­cină de pătrunjel sunt un excelent adju­vant în tratamentul cance­ru­lui. Acest zarzavat proaspăt menţine pof­ta de mân­ca­re, activează sistemul imunitar, susţinând orga­nis­­mul să lupte cu boala, ajută la restabilirea echi­librului hor­mo­nal. În plus, pătrunjelul verde com­ba­te multe dintre reacţiile adverse ale cito­­staticelor şi ale radioterapiei.- se face un tratament de 40 de zile, timp în care se ad­mi­nis­trează, de patru ori pe zi, câte o jumătate de linguriţă de pulbere de seminţe de pătrunjel, înainte de masă. Pentru efecte rapide, se ia o doză unică din următorul preparat: două linguriţe de pulbere de pătrun­jel şi un vârf de cuţit de piper negru se ames­­tecă bine până când se omoge­nizează. Reme­diul se ia pe stomacul gol. Acelaşi tra­tament este extrem de efi­cient contra frigidităţii.- 100 g de rădăcini de pătrunjel se fierb vreme de 15 minute într-o jumătate de litru de borş. Se scot apoi rădăcinile, se zdro­besc, se pun într-un tifon şi se apli­că sub formă de cataplasmă pe zona afec­tată. Zeama rezul­tată în urma fierberii pătrunjelului în borş se bea pe parcur­sul unei zile.- se aplică o com­pre­să cu suc de frunze de pătrun­jel, care se ţine vreme de 20 de minute. Frunzele de pătrunjel au efecte antiinfecţioase, an­tiin­fla­matoare şi regenerative.(la femeile care alăptează) - se pune pe locul afectat o cata­plasmă cu frunze şi rădăcini de pătrunjel, fierte câte­va minute în apă. Aplicaţia durează 30 de mi­nut­e şi se repetă zilnic. Cataplasma din frunze de pătrunjel (nefierte) ajută la oprirea lac­taţiei.- se combină sucul de rădăcină de pătrunjel în proporţie egală cu alcool de 70°. Se înmoaie degetul arătător în acest preparat şi se ung traseele nervoase afectate, precum şi gin­giile.: * Sucul de pătrunjel (rădăcină sau frunze) are o acţiune terapeutică atât de intensă, încât nu se foloseşte niciodată nediluat, ci doar amestecat cu suc de morcov, cu care se combină foarte bine. * În doze mai mari de 200 ml la adulţi şi de 60 ml la copii, sucul de pătrunjel poate da reacţii ad­verse, cum ar fi hiperexcitabilitate ner­voa­să, anumite deran­ja­mente digestive. * O doză mai mare de 8 grame de seminţe pro­duce vertij, spasme, deranjamente digestive puternice.Pătrunjelul nu va fi utilizat în scopuri terapeu­tice de către femeile însărcinate, întrucât are efecte abortive (produce avortul). Cel mai puternic efect abortiv îl au seminţele (câteva grame determină contracţii uterine), dar nici efectul si­milar al rădă­cinii şi mai ales al frunzelor nu este de neglijat.