"Sufăr de hepatită C şi am slăbit foarte mult"

(Răspuns pentru DORIN - Bucureşti, F. AS nr. 1269)

"Soţul meu are incontinenţă urinară, uneori dureroasă"

(Răspuns pentru GEORGETA - Alba Iulia, F. AS. nr 1269)

Dragă doamnă Dorina,Cea mai mare greşeală la ora actuală în me­dicina românească este ignorarea prevenţiei. Valabilă în întreaga lume medicală, atât occidentală cât şi orientală, ea este necesară, atât persoanelor sănătoase, cât şi persoanelor care deja au o sufe­rinţă pe care o tratează. Prevenţia cuprinde două acţiuni esenţiale: * pe de o parte, e vorba despre la­tura investigaţională, ce constă în analize periodice, chiar şi atunci când nu există semne şi simptome ale vreunei afecţiuni; * pe de altă parte, trebuie să asigurăm orga­nismului, în fiecare zi, elemente nutriţionale din belşug. Atunci când din dietă lipsesc elemente importante, precum vitaminele C, D, complexul de B-uri, sau mine­rale precum Fe, Cr, Zn etc., apar bolile carenţiale (precum: scorbut = lipsă cronică de vit. C, rahitism, osteoporoză etc). În mod similar, s-a constatat şi demonstrat că, atunci când din organismul nostru lipsesc pe o perioadă îndelungată nutrienţi esenţiali, precum carotenii, flavonele sau cruciferele, precum şi vitamine şi minerale,sistemul imunitar funcţio­nează defectuos şi nu poate oferi o capacitate per­for­mantă de apărare. Iar acest lucru este accentuat mai ales în prezenţa unor factori ce perturbă suplimentar aceste mecanisme de apărare. Astfel de factori pot fi: viro­zele de iarnă, toxicitatea aerului (polua­rea) sau fumatul. Lipsa acestor nutrienţi este cu atât mai dezavantajoasă la per­soa­nele care au fost diagnosticate cu boli oncologice sau alte boli cronice, pre­cum diabetul zaharat de tip 2, boli cardiovas­culare. Aceste persoane, deşi tratate medicamentos, din cauza necunoaşterii prevenţiei, nu iau măsuri pentru a corecta cauza ce le-a determinat boala şi mai mult, pentru a nu se agrava.La ora actuală există şi în România programe nutriţionale standardizate, care au capacitatea de a da şansă organismului uman de a-şi recupera func­ţiile pierdute sau dereglate. Am să dau un exemplu simplu, pentru a fi mai uşor de înţeles. În cazul imunităţii, de pildă, s-a constatat că omul şi-o poate ridica printr-un aport ridicat de caroteni, existenţi sub formă farmaceutică. Dacă ar fi să echivalez formula standardizată cu legume şi fructe, asta ar însemna că ar trebui inge­rate o cantitate totală de 115 kg de morcov, roşii, spanac, ardei gras, piersici, caise şi altele, în 30 zile consecutiv. Un lucru impo­sibil, pentru că, pe de o parte, există şansa ca apa­ratul digestiv să nu poată digera 4 kg de fructe şi legume zilnic, iar pe de altă parte, există riscul de fermentaţie, atât în stomac, cât şi în intestine.Mai mult decât atât, nu putem avea acces la aceste legume şi fructe proaspat culese în tot timpul anului şi, nu în ultimul rând, rămâne şi incerti­tudinea că ele nu conţin chiar elementele nutriţio­nale de care organismul nostru are nevoie. În urmă cu câţiva ani, ştiinţa biochimiei şi medicinei a izbu­tit să identifice o enzimă numită UBIQINO­NĂ, care ajunge la nivel intra-celular, printr-un preparat sintetic. Această vedetă a anti-aging-ului este capa­bilă să ne re-fortifice organismul şi să îi permită reconstrucţia la nivel celular. S-au constatat bene­ficii pe toate planurile atunci când ea este readusă din abundenţă în organism. O veste tristă este că, începând cu vârsta de 35-45 ani, prezenţa ei în orga­nismul uman scade dramatic, astfel încât toate pro­ce­sele fiziologice încep să funcţioneze într-un ritm mult încetinit sau chiar deloc. Practic, la vârsta de 50 ani este înjumătăţită din punct de vedere can­ti­ta­tiv, iar la 75 ani ea lipseşte aproape în tota­litate din organism. Consecinţe: vitalitatea este mult scăzută (lipsa de putere) şi cel mai mic dezechilibru (ex: viroză, fractură, indigestie) ridică probleme drama­tice. Noua tehnologie prin care această coen­zimă poate fi readusă în organism la nivel celular permite ca organismul să devină mai rezistent, vigu­ros şi echilibrat. Iată de ce v-o reco­mand cu căldură.În cazul bolilor oncologice este foarte important ca pe lângă protocolul medical şi aplicat de medicii de specialitate, să fie iniţiată şi corectarea nutri­ţională, pentru a creşte imunitatea organismului. Persoanele care au ales am­bele variante (de tra­tament şi de corecţie nutri­ţională) au o evoluţie foarte bună şi reu­şesc (în majo­ritate) să treacă toate etapele medicale, fără reacţii grave.Pentru a putea începe un program nutriţional, este bi­ne ca acesta să fie perso­nali­zat, astfel încât să fie aco­pe­rite carenţele şi nevoile or­ga­nismului. Este bine de păstrat şi un regim dietetic, ce ajută persoana să se recu­pereze mai bine şi mai rapid.Pentru detalii, mă puteţi contacta telefonic la tel. 0723/51.07.37.Ficatul este cel mai mare organ al cor­pului nostru, având totodată şi cele mai importante func­ţii: de meta­bolizare, detoxifiere, se­creţie, depozi­tare. Cel mai adesea neglijăm func­ţia hepatică şi uităm să o protejăm, cu toate că zilnic suntem supuşi acu­mulării de to­xine, consumăm alimente ce conţin E-uri, hormoni, anti­biotice, pesticide etc., la care adău­găm şi numeroasele tratamen­te medicamentoase ce pot avea ac­ţiune hepatotoxică. Pe lângă factorii externi, ce pot duce la degradarea func­ţiei hepatice, există şi o serie de alte afecţiuni, ce vizea­ză în mod direct ficatul, hepatitele repre­zentând una din acestea. Ele pot apărea ca urmare a consumului excesiv de alcool, medicamente, pot fi cauzate de factori genetici sau pot fi provocate de prezenţa unui virus (A, B, C etc.). In­fecţia cu virus hepatitic C este foarte răs­pândită la nivel mondial şi se esti­mează că, anual, apar 3-4 milioane de cazuri noi. Netratată, hepatita se poate croniciza şi poate duce către afec­ţiuni he­patice ireversibile. Vă reco­mand, pe lângă trata­mentul prescris de către me­dicul specialist, să ur­maţi o cură de 3-6 luni cu Ino­cell, un produs natu­ral hepa­to­protector, re­generator şi detoxifiant. Efec­tul creşte dacă admi­nistrarea lui e dublată de un regim ali­mentar echi­librat. Evitaţi mâncărurile grase, pră­jelile, alcoolul, fumatul.Multă sănătate!Incontinenţa urinară poate fi asociată vârstei sau unor afecţiuni ale prostatei, în cazul soţului dvs. Apariţia durerilor trebuie să vă îndrume din nou către un specialist urolog, pentru a investiga în amă­nunt această suferinţă. Pe lângă tratamentul alopat pe care vi-l poate prescrie medicul specialist pentru incontinenţa urinară, puteţi administra câteva produse naturale, cu acţiuni benefice la nive­lul întregului organism. Vă recomand un tratament pe baza de Inocell, Calm Urin Forte şi Extract pu­ri­ficat de răşină Mumie, ele prezentând urmă­toa­rele acţiuni:* Inocell - susţine sistemul imunitar şi creşte capacitatea de apărare a organismului, în acelaşi timp protejând ficatul de acţiunea toxică a trata­mentelor multiple cu antibiotice. Se administrează 1 capsulă x 2/zi, 3-6 luni.* Calm Urin Forte - contribuie la funcţionarea normală a tractului reno-urinar, reduce disconfortul în timpul urinării, ajută la menţinerea în limitele nor­male a volumului pros­tatei. Se adminis­trează 1 capsulă x2/zi, 10 zile /lună, 3 luni.* Extractul pu­ri­ficat răşină Mumie - are rol în protejarea sis­temului urinar. Se ad­mi­nistrează 1 tabletă de trei ori pe zi, înainte de masă, 1 lună, 5 zile pauză, apoi se poate repeta.Multă sănătate!