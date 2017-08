Principele Mihai, în Cheile Olteţului

Mânăstirea Polovragi la 1900. În spate, cheile Olteţului

Emmanuel de Martonne

Mihai Eminescu

Hotarul dintre Parâng şi Munţii Căpăţânii

Titu Maiorescu

Regina Maria la masa de scris

Piramida Parângului, văzută dinspre sud

Peşteri, ca acum o sută de ani

Părintele Anania

Ciobănaş la crucea lui Ursache

Călătorul care parcurge şoseaua dinspre Râmnicu Vâlcea spre Târgu Jiu ar pu­tea dacă vrea să ajungă în Rai, să facă la dreapta, pe drumul care duce spre Mânăstirea şi Peştera Polovragi. Aşezat chiar sub meterezele abrupte ale Cheilor Olteţului, care despart Munţii Parângului de Munţii Căpăţânei, locul este de-o sălbăticie greu de descris, răsplătită, de altfel, de numărul de turişti care aleg nordul montan al Gor­jului ca destinaţie de vacanţă. Textul de faţă nu vrea, însă, să vă descrie frumuseţile geografice ale zonei, ci celebritatea de care s-a bucurat, începând în urmă cu sute de ani, printre cei care au vizitat-o, personalităţi de prim rang ale vieţii publice româ­neşti.Într-o zi de vară a anului 1938, geograful Ion Conea, un împătimit al peisajelor de la poalele mun­ţilor României, scria, după o călătorie în nor­dul Gorjului: "Necrezut de frumos şi neted este şesul Polovragilor care se întinde, dincolo de Olteţ, sub privirile noastre. Din stânga, subrup­tul muntelui contras­tează violent cu a­ceas­tă ciudată bu­ca­tă de şes, des­pre care te întrebi mereu ce cau­tă aici şi cine a adus-o de la Du­năre, arun­când-o mun­telui sclavă la pi­cioare? Nu vă te­meţi, n-a adus-o ni­meni de ni­căieri; e opera, locală, a Ol­te­­ţului şi Tărâei, cele două ape veci­ne, care au podit o veche groapă preexistentă, cu pietriş smuls de ele din munte, mistruit în chip de capodoperă". În lu­crarea sa, "Un prinţ prin ţara lui", publicată în 1940 la editura Scrisul românesc din Craiova, geo­graful român susţine că la Polovragi şi-ar fi avut reşedinţa cneazul Ioan, cel pomenit în Di­ploma Ioaniţilor, la 1247, alături de Litovoi şi Far­caş. Ca să vadă dacă este adevă­rat, principele Mi­hai Întâi, la vremea aceea în vârstă de 17 ani şi pa­sionat de isto­rie, a pornit într-o expediţie de ini­ţiere la Polovragi, alături de marele geograf. A­junşi la mânăstire, s-au căţărat pe potecile strâmte, abia atârnate de steiu­rile de piatră de deasupra Olteţului, până sus, la Crucea lui Ursache.S-au odihnit pe buza hăului şi au privit spre miazăzi, peste câmpul neted, de la poala muntelui, dar şi mai departe, peste dealurile care se lungesc şi se pierd în şesul cel mare al Olte­niei. Privind satele şi cătunele lipite de coastele munţilor, profesorul îi predă prinţului prima lecţie de geografie locală: "La Polovragi e sigur că am avut unul din cele mai vechi centre de locuire de la noi, cum de altfel va fi cazul cu aproape toate celelalte locuri şi localităţi pe care avem să le vedem în această Oltenie subcarpa­tică...". Coborâţi din vârful muntelui, prinţul şi geogra­ful au vizitat apoi peştera Polo­vragi, cu liliecii zbură­tăcin­du-le pe lângă urechi, iar apoi, ieşiţi la lumină, s-au în­tors în curtea mâ­năstirii, unde au fost omeniţi cum se cuvine, ba încă tânărul prinţ s-a prins în horă cu sătenii veniţi să-l întâmpine, îmbrăcaţi în straie de sărbătoare. Despre Florica lui Loghin, care a trăit până la bătrâneţe, lumea obiş­nuia să spună: "a jucat în horă cu regele Mihai".Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, un străin ce vorbea o limbă neînţeleasă pentru localnici, francez de neamul lui, colinda, îmbrăcat în haine apusene, împrejurimile Polovragiului, culegând pietre, pe care le studia cu atenţie, notând într-un carneţel observaţiile făcute şi desenând cu linii sigure tot ce vedea în jur. Sătenii l-au întâlnit pe dealul Glemeii, în Chei­le Olteţului, pe po­teca îngustă care du­cea spre peşteră, şi sus, pe Vârful Nedeii şi l-au salutat cu res­pect, în graiul local, cu "zâua bună", ridicân­du-şi pă­lăria spre cer. Era geo­graful Emma­­nuel de Mar­tonne, unul dintre cei mai buni cu­nos­cători ai geo­logiei carpa­tice din vremea sa, des­chi­zător de dru­muri pentru cer­cetările efectuate de geo­gra­fii şi geologii români. Sa­vantul a scris o carte funda­mentală pentru timpul acela, intitulată "La Valachie", publi­cată în 1902 la Paris. Nu ştiu ca lucrarea să fi fost tradusă în limba ro­mână. Geo­­graful francez a făcut şi observaţii et­nografice. A re­marcat în satele din nordul Olteniei carava­nele de care trase de boi, purtând agale spre sud, povara stivelor de şin­drilă. A trecut pra­gul stânilor şi a de­scris viaţa de zi cu zi a cio­ba­nilor, îmbrăcămin­tea lor şi dru­murile oilor către Bălţile Dunării. Un pari­zian în­drăgostit de Car­paţi, mai ales de Gorjul montan, Polovra­giul fiind unul din­tre satele cele mai bă­tute şi cerce­tate de savant. Da­torită lui, lumea occi­den­tală a aflat sumedenie de cunoştinţe despre ro­mânii de la munte.A ajuns sau nu Mihai Eminescu la Polovragi, în vara anului 1878, aşa cum se spune? A fost poe­tul, musafirul junimistului Nicolae Mandrea, la conacul acestuia din comuna gorjeană Floreşti? Într-o scrisoare trimisă în 23 iulie 1878 lui Theo­dor Rosetti, poetul îi cerea acestuia 100 de franci "spre ilustrarea existenţei, cu oarecari călătorii la Tr. Severin şi prin împrejurimi". Distanţa între Floreşti şi Polovragi este de 85 de km. În 1878, trăia şi activa încă ultimul olăcar de pe Gilort. (Olac i se spunea căruţei de poştă, poştalionului.) Dumitru Traşcă din Chiciura l-a aşteptat pe poet la gara din Filiaşi, şi l-a adus la moşie. Cel mai probabil, tot Dumitru s-a oferit să-l plimbe pe Eminescu şi prin împrejurimi, poate chiar până la Polovragi, drum de o zi întreagă, dus-întors. Poe­tul era mare iubitor de trecut, şi nu-şi va fi putut refuza întâlnirea cu ctitoria lui Constantin Brân­coveanu.Am descoperit vehicu­lată pe internet afirmaţia că Peştera Polovragi ar fi descrisă în poemul "Me­mento mori" (Panorama deşertăciunilor), în frag­men­tul dedicat lumii da­cice, unde există, într-adevăr, un peisaj poetic, cu un munte înalt, o peş­teră şi o mânăstire, elemente geografice şi reli­gioase prezente în spaţiul real al Polovragiului. "Iar în pieptu-acestui munte se arat-o poartă mare / Ea: înalt este boltită şi-ntr-adânc în piatra tare,/ Iar de pra­gu-i sunt unite nalte scări de negre stânci,/ Cari duc adânc în valea cea de-acol-abia văzută/ Şi-n pădu­rile um­broa­se, cu-adân­cimi necu­nos­cute/ Şi-n câm­pii unde mii râuri s-ar­gin­tesc plane ş-adânci". Mai e­xis­tă o ipoteză po­trivit căreia, în 1866, Eminescu ar fi trecut munţii de la Răşinari la Novaci, iar de aici, ur­mând dru­mul de sub munte, ar fi ajuns la Râmnicu Vâlcea.Alexandru Macedonski a trecut sigur prin Po­lo­vragi. Dovadă este articolul publicat în "Lite­ra­torul" din 1884, şi intitulat chiar aşa: "Polo­vragii". Ce le spunea poetul cititorilor săi? Anu­me, că mâ­năs­tirea este "zidită pe loc şes, ajungi la dânsa dacă vii pe calea care duce de la Gorj la Vâlcea, străbătând o întinsă câmpie împestriţată cu turme de miei şi cu ciobani, având ca fundal al priveliştei crestele Carpaţilor, acoperite mai întodeauna de nori".Titu Maiorescu trecuse prin aceste locuri în 1882, în luna iunie. Potrivit în­semnărilor sale zil­nice, vi­neri, 11 iunie pe stil vechi, a plecat cu trenul din Bu­cureşti până la Piteşti, un­de l-a aşteptat birjarul So­lo­mon Nachmann, cu două tră­suri, ca să în­capă tot gru­pul de ex­cursionişti. De la Pi­­teşti, Maiorescu a ajuns la Curtea de Argeş, apoi la Râm­nicu-Vâlcea şi la Hore­zu, de unde au tre­cut dealu­ri­le şi au cobo­rât la Polo­vragi. Criticul literar a notat numai că au vizitat peştera, dar nu a oferit amănunte.Grigore Alexandrescu, clasicul nostru fabulist, şi-a odihnit, la rândul său, ochii pe priveliştea munţilor şi a Cheilor Olteţului, în anul 1842. A in­trat şi în peşteră, împreună cu scriitorul Ion Ghica, după ce s-au căţărat pe poteca abruptă, spânzurată deasupra prăpăstiei, drumul forestier fiind construit abia în anii '50 ai secolului următor. Şi Alexandru Vlahuţă a intrat în peşteră, luminân­du-şi calea cu o făclie cu răşină, semn că scriito­rilor noştri le plă­ceau drumeţiile, fascinaţi de frumu­seţile ţării, la fel ca şi noi.Cea mai iubită dintre regi­ne­le noastre, Maria, a călcat ţărâna Po­lo­vragiului, în vara anului 1915, notându-şi impresiile în volumul "Ţara mea", pu­blicat un an mai târziu. Vizita a fost anunţată şi de ziarul "Adevă­rul", în numărul din 6 iunie, revenind cu amănunte în nr. din 8 iunie: "După cum am mai anunţat, joi, pe la ora 11.20 a.m., au sosit în co­muna Polovragi regina Maria, cu principesele Eli­sabeta şi Maria. (...) Regina, cu întreaga suită, a venit cu automobilul, din judeţul Vâlcea. La ora 12, suverana a luat masa. Părintele proto­ereu Băr­dan a oficiat un serviciu reli­gios. După masă, re­gina a vizitat dependinţele mâ­năs­tirei, mergând spre peş­teră, fotogra­fiind mâ­năs­tirea din diferite po­ziţii. (...) A luat parte şi la o ho­ră ţărănească ce se în­tin­sese în faţa mânăs­tirei". Regina a fost de mai multe ori la Polo­vragi. În cartea "Ţara mea", no­tează că "ul­­tima dată când am fost acolo, cireşii erau în floa­re, şi atât de des înflori­seră, încât po­mii păreau că se plea­că sub o povară de ză­padă". În scrierile sale evocă o zi de mare sărbă­toare, cu bise­rica plină de să­teni:"Îm­brăcămintea albă a bărbaţilor şi maramele albe de pe capul fe­meilor răsă­riau ca nişte pete largi, de lumină". Re­gina mărturiseşte că a intrat incognito în biserică, fiindcă nimeni nu-i aştepta sosirea, şi a asistat la o slujbă de exorcizare, care a im­presionat-o puternic: "Glasul preotului se ridică mai sus de bo­cetele fe­meilor, um­plând biserica de focul lui, ca în zilele Bibliei, părea că porun­ceşte duhului celui rău să pără­sească trupul pe care aşa de gro­­zav îl chinuia. Ţinută ca de un farmec, m-am uitat o bu­cată de vreme la această ceremonie neo­bişnuită, apoi, smulgân­du-mă, am trecut, prin poarta des­chisă a bisericii, în lumina soarelui de dincolo, şi mi s-a pă­rut ca şi cum deodată m-aş fi trezit din­tr-un vis urât". Regina a fost fascinată de aşezarea lăca­şului de cult, scriind în cartea sa că "nicio aşezare nu poate fi mai plăcută decât a Polovra­gilor. Mânăs­tioara veche e cuibărită chiar la pi­cioa­rele mun­ţilor ca o pasăre uriaşă ascunsă între pomi".Într-o zi de septembrie a anului 1860, o trăsură cu patru cai lasă în urmă nori de praf, străbătând drumul spre Polovragi. Trece prin sat, privită de după garduri de sătenii uimiţi, şi opreşte la poarta mânăstirii. Un călugăr se repede şi trage zăvorul. Din trăsură coboară doi domni îm­brăcaţi în haine apu­sene. Unul e secretarul prinţului Grigore Bi­bescu, celălalt e pictorul francez Auguste Lance­lot, venit pe me­leagurile noastre, ca să de­se­neze şi să scrie pentru pu­blicaţia "Le Tour du Monde". (Un fel de "National Geo­grafic" al fran­cezilor din secolul al XIX-lea.) Lan­celot sosise în România pe Dunăre, până la Giurgiu, de aici la Bucureşti, dar plictisit după o vreme de traiul în urbea de pe Dâm­boviţa, a luat hotărârea să cunoască ţara în profunzime. Prinţul Grigore Bibescu i-a propus să urmeze un traseu submontan, prin Argeş, Vâl­cea şi Gorj, ofe­rindu-i ca în­soţitor pe se­cretarul său, iar ca mijloc de transport, una dintre trăsurile sale, condusă de Matei, cel mai destoinic vizitiu. Oas­peţii au rămas la mânăstire câteva zile. În tot acest timp, ca un explorator neobosit, Lancelot a vizitat peştera Polovragi, a urcat la Crucea lui Ursache, a mers pe valea Olteţului, dar şi pe valea Gal­benului, me­reu cu cre­ionul în mână, ca să de­seneze peisa­jele. Dar fran­cezul s-a dovedit şi un ob­servator de ciudă­ţenii. El a scris despre ghidul de la mâ­năstire, un rus care luptase în Războiul Crimeei şi îşi găsise adăpost la Polovragi. Fostul ostaş îm­bră­cat în straie monahale izbea pie­trele cu toiagul, sperând să dea pes­te vreo comoară îngro­pată de daci. Între timp, se plângea că egu­me­nul de la Ho­rezu interzisese con­su­mul de vin în mânăstire şi îi supu­nea pe că­lugări, unui adevărat martiraj!În dimineaţa zilei de 20 noiembrie a anului 1942, un tânăr diacon însoţit de stareţul mânăstirii, Gherasim Bica, iau la picior drumul care străbate câmpul Polovragiului. Vin de la Bucu­reşti, iar auto­buzul tocmai i-a lăsat la Miloştea. Au de mers vreo şapte kilometri, până la poarta mâ­năstirii. Cu fie­care pas, se apropie de munte. Tână­rul va nota mai târziu în memoriile sale: "Mă în­tâmpina un munte despicat în două de apa Olteţu­lui, la poala căruia răsăreau turlele bisericii brân­coveneşti, albe, pe peretele verde al pădurii. Bătea vântul dinspre munte şi foşnetul brazilor se auzea până departe, ca o uriaşă adiere de sănătate pentru sufletul meu bântuit". Tânărul acela era Valeriu Anania, ce toc­mai părăsise Mânăstirea Antim Ivi­reanu din Bucu­reşti, cărând după el un geamantan mare, în care nu uitase să strecoare şi vreo două kilograme de cafea. Fusese închis pentru o lună şi jumătate de regimul Antonescu, sub acuzaţia de apartenenţă la Mişcarea legionară, iar drumul acesta către mânăstirea de la poalele munţilor era, pentru el, un drum al înseni­nării. Va recu­noaşte mai târziu că Polovra­giul a rămas "mânăstirea ini­mii mele, nu numaipentru fru­museţea locului, ci şi pentru limpezirile sufleteşti pe care mi le-a dat atunci". Anania a locuit cu inter­mitenţe la Polo­vragi. A mai făcut, între timp, şi în­chi­soare, la Jilva, tot sub acu­zaţia de legio­narism, apoi a fost transferat în la­gărul de la Târgu Jiu, de un­de a fost eliberat în 4 apri­­lie 1944. S-a întors, fireşte, la Polo­vragi, fiindcă devenise "ce­tă­­ţean al munţilor gor­jeni" şi se simţea bine, "la um­bra Brâncoveanului, în ale că­rui cup­toa­re, adăpos­tite în piatră, încă se mai cocea pâi­ne", după cum avea să spună mai târziu, în memo­riile sale. Viitorul mare scriitor şi prelat găsise aici "du­hul comunitar, spiritul de dărurire şi dragostea nefă­ţar­nică", de care dusese lipsă la Antim. Ar fi minu­nat dacă la mâ­năstirea Polovragi ar fi expusă, unde­va, infor­maţia că aici a slujit, ca diacon, la mijlocul anilor '40 ai secolului trecut. E mânăstirea despre care Anania a spus că este a "inimii sale"...