Aţi fost la Polovragi? Ştiu că mulţi dintre cititorii noştri n-au fost. Este o comună mică, formată din două sate, Polovragi şi Racoviţa, situate la începutul Văii Olteţului din Ma­sivul Căpăţânii. Numele localităţii a dat naştere mul­tor interpretări. Ne-a plăcut cel mai mult viziunea ma­relui arhivist Aurelian Sacerdoţeanu: "vale dia­bo­­lică, vrăjită". La fel de ispititoare este şi ipoteza originii geto-dace a locului, care presu­pu­ne existenţa unor preoţi-vindecători, buni cunos­că­tori ai plantelor medicinale. Aflată în apropierea celebrei mânăstiri cu acelaşi nume, construită de Constantin Brân­co­vea­nu, comuna este un cen­tru religios cu aproa­pe 99% or­todocşi. Nu întâm­plă­tor, primarul actual, Gheor­­ghe Epure, un polo­vră­gean credincios şi iubitor al satului, vorbeşte pre­o­ţeşte şi îşi îndeamnă consătenii să-şi păstreze tra­diţiile.- Am adunat 4.555 de voturi, adică o dată şi ju­mătate populaţia comunei. Nu întâmplător, prin­ci­palul program al primăriei noastre este menţinerea localnicilor în sat, alături de păstrarea îndeletnicirii milenare a locului, oieritul, a horticulturii şi a încu­rajării tineretului de a-şi face un rost aici, la poalele munţilor. Se ştie că la recensământul din anul 2000, Polovragiul avea 3004 locuitori, iar în urmă cu patru ani, 2800. Practic, lipsesc circa 200 de polo­vrăgeni, dar marea lor majoritate nu a plecat peste hotare. Unii au dispărut de bătrâneţe, alţii s-au căsă­torit în localităţi vecine. A­ceas­tă realitate dorim s-o păstrăm, pentru că Po­lovragiul este un punct de atracţie, pri­vind econo­mia ru­rală, un sat al vii­torului. Se vor­beşte des­pre păs­tra­rea clasei ţără­neşti tradiţionale, la nivel naţional; foarte bi­ne, noi luptăm să ne înca­drăm în această fru­moasă ambiţie. Sunt polovrăgean din ta­tă-n fiu şi vreau ca urma­şii să-mi urmeze paşii. O comună modernă - da, dar cu speci­fi­cul ei de mii de ani! Cu o viaţă econo­mică modernă, dar cu o viaţa artistică tra­diţională. Îi încurajăm şi pe tineri, şi pe bă­trâni, să ia par­te la spec­tacole, o întâlnire a tuturor generaţiilor. O avem, iată, pe eleva Pârvu Roxana, de cinci ani, care dansează pe rupte, dar şi pe moş Diaconescu Pătruţ, de 85 de ani, care cântă vrăjit la fluier.- Pentru că, deşi nu sunt preot, oamenii au în­ţe­les că eu am utilizat cu folos "ta­lanţii" ce mi-au fost daţi de Cel de Sus. Acest lucru se vede cel mai limpede la primărie. Deşi acolo nu există o biserică, există o atenţie perma­nen­tă pentru împlinirea de zi cu zi a vieţii, pe dru­mul râvnei, al corectitudinii şi bi­nelui colectiv. Eşti primar, dar nu e suficient nu­mai atât. Trebuie să fii prezent în viaţa oamenilor, să slujeşti ca un preot viaţa satului, să înţelegi sem­ni­ficaţia omului ca icoană, o întru­chi­pare a vorbei bune şi calde, a iubirii pentru cel ne­că­jit. Dacă vrei să pui ceva bun în zidirea ta, învaţă! Părinţii mei au fost crescători de oi, oameni simpli, buni şi cinstiţi. Le-am urmat calea.- Fiind primar, nu mai am timp de toate pe cât aş vrea... Dar nu pot renunţa la fluier şi la costumul ciobănesc! Mi s-a spus că sunt primarul... artiştilor şi artistul primăriei! Într-adevăr, fără să mă laud, la cei 51 de ani pe care i-am împlinit nu demult, am constatat că am ajuns la vârsta ideală pentru funcţia de primar. E o bucurie în toate, dar trăirea colectivă în tradiţie e mai presus de orice. Trecutul e apă vie aici, la noi.- Sunt sigur că primăria poate să devină altceva decât a fost până acum! Trebuie să fie un spaţiu deschis. Trebuie să aibă deschidere către problemele tuturor. Să încercăm să ieşim din scorţoşenie, să înţelegem problemele fiecărui om. Dar, în acelaşi timp, să demonstrăm că primăria este un aliat al tuturor. Cetăţenii trebuie convinşi că numai dezvol­tarea durabilă îi poate face să păstreze ceea ce este al lor, aşezarea definitivă într-un rost omenesc. Cred că tinerii de azi îşi caută prea departe destinul. Ră­dăcinile te ajută să creşti mai uşor. De asta ne în­toarcem cu prioritate privirea spre ti­neri, pentru a-i ajuta să se integreze în viaţa locului unde s-au năs­cut. În rest, viaţa unui primar se com­pu­ne din iz­bânzi şi căderi. Nu poţi birui tot­dea­una. Dar poa­te că Dum­ne­zeu ne îngă­du­­ie aceste căderi, toc­mai pen­tru a ne zidi. Da­că nu am avea câte o că­dere, nu am avea sme­re­nie! Că­derile ne sme­resc. Asta este pri­măria în viaţa sa­tu­lui. Nu avem chiar o viaţă uşoară! Pri­mă­ria trebuie să ve­ghe­ze ac­ti­vi­tatea şco­lară, să spri­­ji­ne activitatea econo­mică şi bi­se­ri­ceas­că, să fie un mediator al tu­turor insti­tu­ţiilor. Ve­deţi, ca primar, mie îmi place să fie da pen­tru da şi nu pentru nu. Iar dacă ai spus "da", eşti obligat să duci la în­de­plinire această pro­mi­siu­ne. Iar dacă rosteşti "da"-ul, şi cu nădejde în ajutorul lui Dum­ne­zeu, ai fun­da­mentat do­rinţa cu sprijinul ce­rului şi atunci e sigur că se va rezolva.- Şi eu am făcut Teologia şi o fac în fiecare zi! L-am descoperit pe Dumnezeu în încercările vieţii. Este o bucurie să-şi întoarcă faţa spre tine, să te pună la încercări. Este ceea ce face un cioplitor cu opera lui, ca s-o ducă la bun sfârşit: aruncă materia­lul de prisos, ca să rămână esenţa, forma finală. Aşadar, sunt un primar-preot, un credincios care îşi conduce consătenii pe căile vieţii liniştite. Credinţa în proiecte, curajul unor noi şi noi idei pragmatice, libertatea de a-ţi alege singur calea de urmat, iată secretul succesului unui primar de munte.- Prima cale ar fi trebuit să fie o îndrăzneală mai mare de accesare a fondurilor europene. Ideea nu a fost prea bine înţeleasă până acum, de aceea am decis să implicăm mai mult consilierii, indiferent de culoarea lor politică. Apoi, am dorit să atragem intelectualitatea, refugiată în şcoli şi în ocoalele silvice, ca şi în micile oraşe din judeţ. Din Polovragi au plecat puţini cetăţeni, în comparaţie cu situaţia din localităţi ale altor judeţe. Nu întâmplător, la pri­mărie lucrează aproape numai tineri, de la consilieri, la funcţionari şi activişti de mediu. Cu sprijinul lor şi al unor ONG-uri, primăria va oferi, din fonduri europene, 25 de programe, a câte 25.000 de euro, pentru tinerii întreprinzători care vor face proiecte de dezvoltare locală.- În prezent, în Polovragi avem 12 crescători mari de oi, pe lângă cei mici, dintre care unii chiar au făcut studii superioare. În total, avem peste 5000 de oi şi sute de capre. Ca să nu avem surprize, orga­nizăm programe ciobăneşti specifice, prin care elevii din şcolile generale ajung în munte, în trasee tematice, şi învaţă direct cum se îngrijesc oile. Do­rinţa mea ar fi ca, la stână, vizitatorul-elev să prin­dă câte ceva din viaţa de zi cu zi a baciului. Să vadă da­tul în strungă, mulsul oilor, închegarea lap­telui, smântânirea, urdirea, tot ce ţine de activitatea oie­rească. Să vadă şi timpul liber, când baciul ia fluiera şi cântă. Nimeni nu-i obligă pe tineri să se facă ciobani, dar ciobănia pune pâinea pe masă, aşa că mulţi dintre cei ce au studii su­pe­rioare continuă munca părinţilor, fără ca asta să-i împiedice să dezvolte şi alte activităţi "moderne".- Mama mea a fost din Baia de Fier. Între cele două comune sunt diferenţe clare: noi avem mai mulţi crescători de oi şi o aplecare mai mare către viaţa spirituală, graţie mânăstirii pe care o avem din secolul al XVII-lea. La Baia de Fier este mai mult pragmatism decât la Polovragi. Acolo este mai multă ancorare în lumea reală, în concret, valorile vieţii sunt "pozitive", materiale. Şi, să fim sinceri, parcă şi frumuseţea noastră geografică este mai ar­mo­nioasă, pe ei îi străjuieşte Parângul, aflat ceva mai depărtişor, pe când Munţii Căpăţânii sunt chiar aici, lângă noi, la fel ca şi Cheile Olteţului, care atrag popoare întregi de turişti. Nu întâmplător, Po­lo­vragi este şi o vatră a nedeilor. În această comună s-a marcat întotdeauna viaţa ciobanilor: Sfinţii Ilie, Gheorghe şi Andrei sunt legaţi, la noi, de calen­da­rul ciobănesc. Sunt puterea trecutului, dar mai ales forţa viitorului nostru.