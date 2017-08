Cele 5 produse ale stupului

50 g răşină de pro­polis, 100 ml alcool de 70-90° (de la farmacie).* Se con­ge­lează pro­po­li­sul, se zdrobeşte în piu­liţă, se pu­ne într-un reci­pi­ent cu capac şi se acoperă cu al­cool (capa­cul se în­şurubează bi­ne!). * Se lasă să stea 2-3 săptă­mâni la tem­pe­ra­tura camerei, se filtrea­ză şi se toarnă tinctura într-o sticlă de culoare închisă. Se ţine la rece (maximum un an). Se ia, de până la 10 ori pe zi, câte o linguriţă de tinc­tură, diluată cu 1/2 ceaşcă de apă. (Tinc­tura de propolis gata pre­parată se găseşte la api­cul­tori sau la plafar.)30 g seminţe de feni­cul măcinate sau zdrobite, 1/2 l apă, 500 g miere.* Se pune pe foc apa cu seminţele de fenicul şi după ce au dat în clocot se lasă să se infuzeze, cu capac, circa 20 de minu­te. După ce s-a răcit, se amestecă bine lichidul cu mierea. * Se toarnă mierea de fenicul într-un borcan (sticlă) de culoare închisă. Se ia câte o linguriţă, de şase ori pe zi, şi se lasă să se to­pească în apă.1 vârf de cuţit de scorţişoară proaspăt măcinată, 1/2 vârf de cuţit piper proaspăt măcinat, 2 felii subţiri de ghimbir proaspăt, tăiate mărunt, 1 lingură de miere.* Se amestecă bine condimentele cu mierea (cu fur­culiţa!). * Se ia - de câteva ori pe zi - câte-o porţie mică, lăsată să se to­peas­că în gură. Nu mai mult de 2 lin­guri pe zi.3 l zer, 1 1/2 ceaşcă de miere, 20 picături ulei de lavandă.* Se pune zerul într-o oală, se încinge puţin şi se încorpo­rează mai întâi mierea şi pe urmă uleiul de lavandă. * Se toarnă în apa caldă (38°) de baie şi se amestecă bine. Durata băii: 20 de minute.înainte de baie, se ma­sează corpul cu ulei de măsline. Am­plifică efectul calmant al băii.50 ml ulei de floarea-soarelui, 3 g ceară de albine, 1/2 lingu­riţă miere, 20-30 pi­că­turi tinctură de pro­polis (vezi reţeta îm­potriva infecţiilor stoma­cale).* Se încinge uleiul şi ceara pe baia de apă, până ce se topeşte ceara. * După ce pasta s-a în­groşat din nou, se încorporează mie­rea şi apoi tinctura (picătură cu picătură). Se amestecă bine, se toarnă alifia într-un borcan pentru cremă şi se ung cu ea rănile, de 6-8 ori pe zi.20-30 g răşină de pro­polis (de la producători).* Se pune pro­polisul într-o pungă de plastic şi se congelează. Se zdrobeşte, apoi, în piuliţă, până ce se obţine o pulbere nu foarte fină. * Se tam­ponează her­pesul cu pudră de pro­polis, cât mai des cu pu­tinţă, după care nu se bea şi nu se mănâncă o jumă­tate de oră. * Este eficient şi împotriva înţepă­turilor de insecte: se amestecă pu­dra cu 1/4 lin­guriţă de miere şi se aplică pe înţe­pă­turi.50 g urzică uscată (frunze), 50 g flori uscate de muşeţel (de la farmacie), miere.* Se amestecă bine plantele şi se opăresc 2 linguriţe de plantă (câte una din fiecare) cu o ceaşcă de apă clocotită. Se acoperă cu un capac, se lasă să se infuzeze 5 minute şi se strecoară ceaiul. * După ce s-a răcit puţin, se adaugă 1 lingură de miere şi se beau 5-7 ceşti pe zi, cu înghiţituri mici.- este ca un fel de pâine pentru al­bine şi este produsă din nectarul florilor. Produsul "fi­nit" este compus din circa 200 de substanţe, mai ales din fructoză şi glucoză, apă, polen, enzime, vita­mine şi proteine.- este un amestec de răşină de plantă şi propriile se­creţii ale albinelor. Insectele folo­sesc acest antibiotic natural pentru dezin­fectarea stupului şi pentru a-şi apăra proviziile de agenţii patogeni. Ca supliment alimentar pentru oa­meni, propolisul se găseşte mai ales sub formă de capsule, tincturi sau tablete de supt.- este su­cul cu care îşi hrănesc albinele re­gina. Albinele lucrătoare au nişte glande speciale care "prepară" acest cocktail hrănitor din zahăr, apă, aminoacizi, grăsimi, sub­stanţe mi­nerale şi vitamine. Ca supliment ali­mentar pentru uz uman, se găseşte mai ales sub formă de capsule.- se extrage din acul albinelor şi se compune - în proporţie de 50% - din melitină, o substanţă la care mulţi oameni reacţionează alergic. La hiposen­sibilizare, medi­cul îi injectează pacientului otrava sub piele. Dar ea se găseşte şi în diferite alifii îm­potriva lum­bago-ului, a reumatis­mului, a sciaticii sau a ac­cidentelor sportive.- este cules de albine în timp ce zboară din floare-n floa­re, pentru propria ali­men­tare cu pro­teine. Ca supliment alimentar, se gă­seşte mai ales în formă uscată. Întăreşte siste­mul imunitar şi reduce reacţiile alergice.