* Dacă puteţi, întrerupeţi activitatea pe care o practicaţi (sport, muncă în jurul casei, statul prelungit la calculator), care se află la originea durerii. Aveţi răbdare: uneori este nevoie de mai multe săptămâni pentru ca problema să dispară.* Pentru a limita umflarea, înfăşuraţi articu­laţia cu o bandă elastică, fără a strânge prea mult.* Dacă este posibil, încercaţi să plasaţi zona dureroasă deasupra nivelului inimii. Dacă este vorba despre cot, aşezaţi-l pe un suport ridicat sau staţi într-un fotoliu comod, ţinând cotul pe o masă. Dacă este vorba despre genunchi, staţi întinşi pe spate şi ridicaţi-vă picioarele cu ajutorul unor perne.* Răciţi articulaţia pentru a scăpa de du­rere şi de inflamaţie. Băgaţi cuburi de gheaţă într-un prosop şi aplicaţi-l pe locul dureros, între 10 şi 20 de minute, la fiecare 4 ore. Repetaţi tra­tamentul de 3-4 ori pe zi.* După trei zile de tratament, înlocuiţi frigul cu căldură. Căldura accelerează circulaţia san­guină spre punctul dureros şi grăbeşte vindecarea. Puteţi folosi o pernă electrică sau puteţi să vă confecţionaţi şi o buiotă ergonomică. Umpleţi o şosetă cu 2-3 pahare de orez, înodaţi-o la capăt şi băgaţi-o în cuptorul cu microunde, timp de 60-90 de secunde. Aplicaţi-o pe locul dureros. Orezul va lua perfect forma genunchiului sau a cotului cu probleme.* Ibuprofenul este un antiinflamator eficace, care va dezumfla articulaţia. Linişteşte durerea foarte rapid.* Încercaţi un extract cu răşină de boswellia (un copac originar din India), ale cărui proprietăţi anti-inflamatorii sunt exploatate de mult timp de către medicina ayurvedică. Se administrează câte un comprimat de 150 de mg de trei ori pe zi. Pe măsură ce durerea se atenuează, reduceţi dozele.* Încercaţi un remediu homeopatic. Dacă, atunci când o mişcaţi, articulaţia dumneavoastră este la început rigidă şi dureroasă, liniştindu-se după câteva mişcări, luaţi o doză de Rhus toxico­dendron 6CH, la fiecare 3-4 ore, până ce situaţia se îmbunătăţeşte. Dacă, dimpotrivă, durerea articulară se accentuează, luaţi Bryonia 6CH, la trei-patru ore, până la ameliorare. În caz de dureri bruşte şi ascuţite, doctorii homeopaţi prescriu Ruta şi Arnica, câte 6CH din fiecare, la câte 4 ore.* Pentru a linişti zona inflamată, fricţionaţi-vă cu cremă sau cu gel de arnică, de două sau trei ori pe zi. Foarte eficientă şi împotriva echimozelor şi a entorselor, această plantă de munte reduce umflăturile şi inflamaţiile. Pentru un efect sporit, puneţi o compresă fierbinte sau o pernă electrică pe articulaţie, după ce v-aţi dat cu cremă. În prealabil, faceţi un mic test pe o zonă mică a pielii. Remediul conţine nişte compuşi foarte activi, care pot provoca o iritaţie sau o erupţie cutanată, în caz de folosire prea frecventă. Evitaţi contactul cu ochii.* Alifie de tigru - este o cremă pe bază de mentol, importată din China. Are efect anesteziant asupra durerii. Aplicaţi-o de două ori pe zi, făcând-o să pătrundă bine în piele.* Compresă cu ghimbir, pentru a alunga senzaţia de căldură excesivă. Tocaţi mă­runt două linguri cu rădăcină de ghim­bir proaspătă, adăugaţi 500 de mililitri de apă fiartă, ames­tecaţi şi lăsaţi la macerat timp de 20 de minute. Înmuiaţi o com­presă în amestecul călduţ şi stoar­ceţi-o. Apoi puneţi-o pe articulaţia dure­roasă, timp de 5 minute. Re­petaţi de 3 sau 4 ori pe zi.* Oţetul, aplicat pe piele, li­nişteşte, de asemenea, durerile şi tensiunile. Înmuiaţi o compresă într-un amestec compus din părti egale de apă caldă şi de oţet. Stoarceţi-o şi aplicaţi-o.* Ghimbirul nu se utilizează doar în comprese. Puteţi să luaţi şi suplimente cu acest anti-inflamator natural. În caz de durere ascuţită, luaţi un comprimat de 250 de miligrame de rădăcină de ghimbir, de două ori pe zi. (Atenţie: nu luaţi ghimbir dacă urmaţi un tra­tament de fluidificare a sângelui, pen­tru că ghimbirul influenţează coa­gularea.)* Curcumina, este compusul activ din curcu­ma, mirodenia indiană care constituie ingredientul principal al multor reţete cu curry. Ea are proprie­tăţi antiinflamatorii şi antidurere, inhibând sinteza prostaglandinelor, substanţe care transmit semna­lele dureroase. Luaţi între 400 şi 500 de miligrame de extras de rădăcină uscată, de trei ori pe zi.* Bromelaina, o enzimă conţinută în ananas, contribuie la oprirea inflamaţiei. Luaţi 500 de miligrame între mese, de trei ori pe zi. Pentru a obţine un efect terapeutic satisfăcător, luaţi su­plimente cu un conţinut ridicat de bromelaină.* Cireşele au şi ele proprietăţi antiin­flamatorii. Mâncaţi cel puţin 20 de cireşe pe zi, pentru a obţine un efect comparabil cu acela al unei aspirine.* Suplimentele cu antioxidanţi pot întări şi repara ţesuturile conjunctive ale articulaţiilor. Extractul de sâmburi de strugure conţine flavonoizi antioxidanţi puternici. Este disponibil în far­macii. Luaţi câte 200 de mi­ligrame în fiecare zi, la ace­leaşi ore.* Acizii graşi Omega 3 contribuie la reduce­rea inflamaţiei. Sporiţi-le aportul, mâncând mai mult peşte gras (somon, ton proaspăt şi macrou), cel puţin o dată pe săptămână. Omega 3 se găseşte şi în seminţele de in. Luaţi, de 2-3 ori pe zi, una sau două linguri cu seminţe, înmuiate înainte în­tr-un pahar de apă. Sau presăraţi aceeaşi doză pes­te cereale, supe şi salate.* Evitaţi alimentele care conţin uleiuri hidro­genate (precum chipsurile). Uitaţi şi de prăjeli, de multe ori gătite în astfel de ulei. Grăsimile tratate conform acestui procedeu favorizează inflamaţia.* Când faceţi sport, fiţi atenţi la articulaţia care vă doare. Înainte de efort, masaţi muşchii care o înconjoară, pentru a calma durerea.* Întindeţi-vă articulaţiile înainte de a face mişcare.* Dacă vă dor genunchii, folosiţi adidaşi adap­taţi la activitatea dumneavoastră, mai ales dacă este vorba despre tenis sau alergări.* Nu purtaţi adidaşi noi mai mult de 20 de mi­nute, până nu se formează după piciorul dvs.* Începeţi un program de antrenament cu ajutorul unor greutaţi uşoare, pentru a întări muşchii din jurul articulaţiei bolnave.* Evitaţi să adormiţi cu braţele îndoite sub cap, pentru că această poziţie favorizează bur­sitele la umăr şi la cot.* Dacă faceţi eforturi lungi şi repetate, luaţi în mod regulat pauze pentru a vă întinde arti­culaţiile.* Dacă jucaţi tenis, evitaţi inflamarea cotului folosind o rachetă cu mâner mai gros şi cu acordajul mai puţin întins.* Dacă staţi în genunchi în timpul grădi­nă­ritului, folosiţi un covoraş moale sub genunchi.