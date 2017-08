Despre Fecioară circulă un clişeu potrivit căruia zodia ar fi "tipicară", obsedată de ordine şi curăţe­nie. De fapt, există două tipuri de Fecioare. Primul tip ţine ceşcuţele de cafea pe raft, la exact 2,5 cm, şi to­tul din frigider este etichetat şi aranjat ca-ntr-o farmacie, dar în mintea sa există un talmeş-balmeş de idei. Tipul numărul doi este teribil de dezordonat, îi vine greu să găsească două şosete de acelaşi fel, în timp ce în mintea sa există o ordine şi o claritate deosebite. Bi­ne, bine, o să întrebaţi (şi pe drept cu­vânt) dar ce are asta de a face cu emo­ţio­na­litatea zodiei? Păi, acest preambul ne ajută să înţelegem că şi din punct de vedere al vieţii sentimentale, Fecioarele se împart de asemenea în două tipuri distincte, şi că, şi din acest punct de vedere, manifestările exterioare pot fi înşelătoare. Astfel, Fecioara extro­ver­tită, prietenoasă şi tactilă, poate fi destul de rece şi calculată, când vine vorba despre viaţa în doi, în timp ce Fecioara introvertită, mai timidă şi mai re­trasă poate fi neşteptat de caldă, chiar tandră în viaţa de cuplu. Un exemplu în acest sens este chipeşul ac­tor american Keanu Reeves, care în ciuda înfăţi­şării, nu a fost tentat de roluri de seducător, are o via­ţă personală condusă cu discreţie şi decenţă, în ciuda statutului incontestabil de star la Hollywood. Charlie Sheen e la polul opus, viaţa tumultuoasă a acestui personaj extrovertit a lăsat în urmă o pleiadă de femei, care s-au plâns de răceala sa emoţională.Bine echipată pentru un trai solitar, lucru pe care-l sugerează şi numele zodiei (o Fecioară e, în sensul strict al cuvântului, cineva fără un partener de cuplu), Fecioara are, într-adevăr, nevoie de com­pa­nie şi de o viaţă socială activă, iar dacă anturajul e suficient de mare şi de variat, nu va simţi neapărat ne­voia unui partener stabil. Asta nu înseamnă că va trăi în celibatul pe care-l sugerează zodia, căci Fe­cioara, ca orice semn de pământ, este senzuală şi nu prea înclinată să-şi reprime instinctele. Dacă nu este realmente implicată emoţional, se va mulţumi cu legături pasagere. În cele mai multe cazuri, Fecioara nu sare din floare în floare, căci nu trebuie să-şi de­mons­treze nimic, dar va prefera o combinaţie fără angajamente în locul complicaţiilor pe care simte că o legătură stabilă le-ar putea aduce în viaţa sa. Fe­­cioara cea practică, guvernată de planeta raţiunii, Mercur, aplică de cele mai multe ori criterii raţio­na­le şi relaţiilor, în care hotărăşte să se angajeze cu se­riozitate. Multe Fecioare îşi fac liste cu argu­men­te pro şi contra, riscând ca argumentele contra să fie cu mult peste cele pro, dată fiind redutabila as­cu­ţime a spiritului lor critic. Altele, pur şi simplu ezi­tă, pentru că aşteaptă ca mintea şi inima să ajun­gă la un echilibru. Un echilibru care îi spune Fe­cioa­rei (care în această situaţie rareori se înşală) că alături de persoana care a întrunit toate aceste con­diţii, poate petrece mulţi ani mulţumiţi. Spunem aşa, pentru că starea de fericire propriu-zisă este pen­tru cele mai multe Fecioare ceva suspect, de­oarece nu poate fi analizată şi nici nu te poţi baza pe ea.Pentru că Mercur, planeta comunicării, îi creează Fecioarei o nevoie profundă de a face un schimb de idei cu interlocutori cât mai diverşi asupra problemelor care-o intere­sează (diverse şi ele - multe Fecioare sunt adevărate enciclopedii ambulante), nu-şi poa­te imagina o viaţă pe termen lung alături de cineva care nu are opinii formate şi abilităţi de co­mu­nicator. Pentru ca nevoia de interacţiune mentală a Fecioarei să fie cu adevărat împlinită, ar fi bine ca partenerul de relaţie să aibă, de asemenea, mai multe sfere de interese. În caz contrar, Fecioara nu va renunţa la numeroasele sale preocupări, ci va exclude, pur şi simplu, partenerul din activităţile respective. Dar, acolo unde poate participa împreună cu persoana iubită şi discuta pe marginea felului în care au decurs activi­tăţile întreprinse în comun, legă­tura se va adânci. Este însă nevoie de mai mult decât de discuţii şi activităţi recreaţionale pentru a suda cuplul din care face parte Fe­cioara. Ea este un semn de Pă­mânt, înzestrat cu un pronunţat simţ practic şi, adesea, cu o mare îndemânare. În si­tua­ţiile în care zodii mai comode se duc la magazin sau cheamă un meşter, Fecioara se duce la piaţă, cumpără legume şi îşi face propria zacuscă, pentru că nu se compară, iar dacă chiuveta se în­fundă, nu se repede la telefon să cheme un insta­la­tor, ci caută pompa (sigur are o pompă de desfundat pe undeva) şi în 90% dintre cazuri, remediază problema. Se bucură însă dacă partenerul vine cu ea după cum­pă­rături sau se duce să îi caute pompa. Oricât de des­curcăreaţă ar fi Fecioara, îi cade mai bine să ac­ţio­neze în echipă. Iar dacă principalul său coe­chi­pier este partenerul, atunci Fecioara îşi va face trea­ba cu bucurie, având încă ceva în plus de împărtăşit cu cel cu care îşi împarte viaţa.Am menţionat senzualitatea Fe­cioarei, o senzualitate naturală, în­soţită de un magnetism discret, dar persuasiv, care se face simţită în dosul raţionalităţii şi practica­lităţii zodiei. Aceste din urmă calităţi sunt, sigur că da, criterii majore pe care le caută în relaţie, dar instinc­tele ei sănătoase îi cer alături pe cineva cu un temperament similar în privinţa vieţii intime, care, după standardele Fecioarei, nu trebuie să fie niciodată plictisitoare.Firea Fecioarei este una neastâmpărată, mereu atentă la stimulii exteriori şi, din acest motiv, are nevoie de cineva care să fie mai calm şi mai inte­rio­rizat, de un personaj stabil, care să funcţioneze ca un soi de perete de rezonanţă, care să îi reflecte propriile stări şi păreri. Dacă Fecioara are încredere în discernământul partenerului său, asta o va ajuta mult să îşi consolideze opiniile şi să îşi perfec­ţio­neze argumentaţia.Fecioara nu face parte dintre semnele care acor­dă o importanţă exagerată statutului social sau func­ţiei, însă s-ar simţi uşor jenată dacă ar avea alături o persoană care, din punct de vedere profesional, este o mediocritate. Asta, pentru că ceea ce respectă Fecioara mai mult decât orice este competenţa.La fel cum o face de multe ori în viaţa de zi cu zi, Fecioara vine într-o relaţie cu o trusă cu scule, cu ajutorul cărora este convinsă că va face ca totul să funcţioneze perfect. Dar o relaţie nu este formată din rotiţe şi şurubele, şi Fecioara ajunge să fie exas­perată când normele ei rezonabile întâmpină rezistenţa unui partener mai emoţional. Perfec­ţio­nismul zodiei este foarte util atunci când este vorba de verificat copiii la lecţii sau calitatea maşinii care ur­mează să fie cumpărată, dar se poate dovedi un ghim­pe între cei doi, când Fecioara alege un parte­ner mai emoţional. Ea are tendinţa să "repare" tot ce nu merge în relaţie, de multe ori, când partenerul vrea doar să îşi facă auzite nevoie emoţionale. Acelaşi perfecţionism are însă şi o latură stabili­zatoare, pentru că Fecioara nu va ezita să enunţe sec obiecţiile de bun simţ care stau în calea înfăptuirii unei intenţii. Atunci când oferă un sfat, Fecioara ţine cont de multe detalii care altora le scapă cu desăvârşire, iar când i-l cere partenerul, este şi mai atentă să cuprindă toate datele problemei, înainte de a-şi oferi recomandările. Fecioara excelează în privinţa gândirii tactice, poate anticipa cu precizie şi minuţiozitate următoarea mişcare pe tabla de şah. Devine însă nesigură atunci când este vorba despre proiecţiile pe termen lung, deoarece nu este la fel de dotată în privinţa spiritului strategic.Nativul zodiei este de multe ori capabil să-şi pună propriile dorinţe pe planul doi, atunci când simte că partenerul are mai multă nevoie de timpul, banii sau atenţia ei. Îi place să facă mici servicii ori favoruri. Acesta este, de multe ori, felul Feciorei de aspune "te iubesc", pentru că semnul este poate cel mai pudic, din punctul de vedere al exprimării emoţiilor, din întreg cercul zodiacal. De aceea, Fecioara doreşte să se facă utilă, iar dacă partenerul nu-i confirmă această calitate, nu-şi va mai înţelege rostul în economia cuplului.O latură surprinzătoare a personalităţii Fe­cioa­rei, atunci când funcţionează în cuplu, este spiritul ju­căuş - până la urmă este guvernată de Mercur, ca­re tot copil rămâne. Nu se va duce cu copiii la joacă, stând pasiv pe bancă, ci se va juca cu ei, distrându-se cot la cot cu cei mici. E în­să bine să-şi controleze a­ceastă nevoie de des­­tindere, atunci când vine vorba de jocu­rile de noroc, pentru că, la fel ca în ca­zul Ge­me­ni­lor, guvernaţi tot de Mercur, jo­cul de noroc poate crea dependenţă. Cât timp este însă vorba despre jocurile sociale (Scrabble, mimă etc), Fecioara e delicioasă.Un mijloc prin care Fecioara reuşeşte să sca­pe de tirania minţii raţionale, mult mai efi­cient de­cât jocul, este activitatea ar­tistică. Numeroase Fe­cioare sunt înzestrate cu talent muzical, altele devin colecţionare de artă, ocupaţie în care le sunt de mare folos dis­cer­­nă­mântul fin şi simţul calităţii. Căminul va fi deci decorat cu un bun gust impecabil, iar vână­toarea de comori împreună cu partenerul poate crea o nouă legătură subtilă între cei doi.El este discret şi practic. Ea este îndrăzneaţă, precum o eroină pusă pe fapte mari. Multe nu au de discutat, decât dacă el acceptă că "ea e şeful" şi ea acceptă să ţină cont de observaţiile sale critice. Relaţia va funcţiona atât timp cât scânteia pasiunii fizice nu se va stinge.Ea ştie să-i aprecieze forţa şi se străduieşte să îl secondeze în iniţiative. Cuplul poate fi un succes, în măsura în care el ştie să-şi arate recunoştinţa pentru logistica pe care ea i-o pune la dispoziţie. El ştie să o recucerească periodic, prin gesturi roman­tice.Singurul lucru care ar putea umbri armonia din relaţie ar fi faptul că pentru el totul trebuie să se petreacă repede sau foarte repede, pe când acest cuvânt nici măcar nu există în vocabularul ei. Dacă el îi acceptă ritmul, în timp poate deveni cineva mult mai relaxat.El este suficient de calm pentru a pu­tea primi toate observaţiile ei critice şi nu se supără, pen­tru că îşi dă seama că ele por­nesc din intenţii bu­ne. Dar ea ar trebui să ştie că, atunci când el de­vine mono­si­labic, ar trebui să vorbească mai puţin.Deşi din punct de vedere al elementelor această combinaţie n-ar trebui să aibă şanse de succes, fap­tul că îl au în comun pe Mercur, ca stăpânitor al zo­diei lor, poate aduce o comunicare excelentă în cu­plu, iar ideile ei se combină de minune cu practica­litatea lui.Ei se pot înţelege excelent, dar există riscul de a se ambala în prea multe proiecte. Sigur că da, îm­preună sunt suficient de eficienţi, ca să le ducă la bun sfârşit, însă nu la nivelul calitativ care să o mul­ţumească pe ea.Între aceştia doi există de multe ori o ţesătură emoţională delicată, deoarece amândoi sunt timizi şi reţinuţi în manifestările sentimentale, dar tocmai această complicitate fină este ceea ce uneşte două fiinţe destul de complicate şi de exclusiviste.Poate fi un cuplu durabil, deoarece ea este ca­pa­­bilă să înţeleagă de ce hotărârile majore ar tre­­bui să le ia el, iar el are încredere deplină în com­­pe­ten­ţa ei, în privinţa chestiunilor de zi cu zi. Ea ar trebui să se abţină să-l critice, când devine schim­bător.Atracţie fizică cât cuprinde şi potenţialul unei distribuiri a atribuţiilor. Ei îi place să iasă în faţă, el preferă să acţioneze din culise. Oricât de mo­dest ar fi însă el, nu va tolera ca ea să aibă un compor­ta­ment explicit dominator.Ei îi face reală plăcere să-l ajute să se pună în valoare. De fapt, el ar putea să fie de-a dreptul im­pre­sionat de priceperea şi devotamentul ei. Mai pu­ţin receptiv este însă la observaţiile ei critice, pentru că Leul acceptă greu faptul că are defecte.O combinaţie rară şi anevoioasă. Pe cât de frec­ven­te sunt prieteniile dintre nativii acestei zodii, pe atât de neobişnuite sunt relaţiile de dragoste. Fie­ca­re dintre ei are nevoie în completare de ceva ce par­te­nerul nu are cum să le ofere. Sunt prea asemănători.Pământul (el) şi Aerul (ea) nu se combină în nicio formulă. Cu toate acestea, un astfel de cuplu poate fi de succes. El admiră sincer calităţile ei: simţul estetic, eleganţa, modul de a gândi, iar ea ştie să recunoască valoarea realismului lui şi felul în care ştie să o curteze.Fiecare dintre cei doi ştie să aprecieze nodul de gândire şi sistemul de valori al celuilalt. Viaţa intimă nu este poate la fel de intensă cum şi-ar dori ea, în schimb, are mare încredere în capacitatea lui de a lua decizii şi ştie să nu-l grăbească.Aceasta este una dintre cele mai spectaculoase şi eficiente combinaţii astrologice. Chimismul dintre cei doi nu se pierde cu timpul, ci poate, dim­potrivă, să crească, mai ales dacă cei doi reuşesc să treacă peste zidul de prudenţă care-i protejează pe amândoi de restul lumii.Nevoia ei de a analiza şi de a înţe­lege totul nu este instrumentul cel mai potrivit pentru a se apropia de el. Mult mai potrivită este respectarea acelei zone de mister pe care Scor­pionul şi-o protejează straşnic, pentru că de acolo vine magia-liant a relaţiei.Atracţia fizică poate fi deosebit de puternică, mai ales la început, dar curând se fac simţite diferenţele în felul de-a percepe viaţa. Prudenţa lui realistă nu se potriveşte cu optimismul ei idealist. În schimb, ambii au multiple interese şi curiozităţi, ceea ce reprezintă un atu.El este de multe ori absent, cu capul în nori, ceea ce-i dă ei ocazia să se ocupe de el. El va fi cât se poate de recunoscător pe moment, dar apoi se va ocupa din nou de-ale lui, ceea ce presupune adesea deplasări de unul singur. În timp, devine complicat.Una dintre combinaţiile clasice, pentru că cei doi au valori comune. El se ocupă mai bine şi mai cu plăcere de viaţa socială a cuplului, ea de vizibilitatea şi prestigiul cuplului. Din afară, pot arăta ca un cuplu formal, dar echilibrul afectiv din cuplu e sănătos şi de durată.Simţul ei tactic se îmbină de minune cu talentul lui de strateg. Ea poate să devină, din când în când, obositoare, când vorbeşte prea mult, el poate să cadă într-una dintre tăcerile lui prelungite, dar asta nu afectează sentimentele dintre ei.El este adaptabil, ea nu, şi de aceea se simte tentată să preia conducerea în relaţie. Pe el nu-l deranjează să aibă alături un bun organizator, dar când deciziile nu se discută şi cu el, intră în priză redutabilul său talent critic.Între aceştia doi există un schimb viu de idei şi pot face o echipă bună şi în proiectele practice. El ar trebui să se ocupe de organizare, pe când privirea ei ascuţită va detecta toate detaliile care nu sunt în ordine. În plus, ambii au nevoie de o viaţă socială bogată.În societate, pot fi un cuplu fermecător, care se completează de minune. În particular, au nevoie să facă eforturi, pentru a găsi un echilibru sănătos. El ar trebui să-i permită să-l inspire cu visurile ei, ea ar trebui să se molipsească de realismul lui.Ea e gata să-i fie aproape în aspiraţiile lui, căci de multe ori e talentat, dar îi vine greu să se orga­ni­ze­ze. Ea crede că-l poate mobiliza dacă-l critică, doar că pe el critica, până şi cea constructivă, îl de­motivează. Dar dacă practicalitatea ei şi talentul lui se întâlnesc, poate fi bine.