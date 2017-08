Aşa cum am descoperit într-o Enciclopedie a plantelor, după căutări în­de­lungi, o cheamă Aquile­gia caerulea alpina, sau mai simplu, Căldăruşă, în graiul nostru. Mi-a năpădit curtea şi, oriîncotro mă în­torc, dau cu ochii de flo­rile ei albastre. Sea­mă­nă cu clo­po­ţeii sălba­tici, dar are o floare mai sa­vant al­că­tuită, decât cam­­panu­lele. Am băgat de seamă că e foarte modestă şi că nu are pre­ten­ţii. Îi place şi soa­rele şi um­bra, drept ur­mare, a pus stă­pânire pe toate col­ţu­rile gră­dinii. Delicată şi pură, poartă o anume pros­pe­ţime în peta­lele care se ascund ruşinate, parcă, sub nişte frun­zişoare prelungi. Acum, după ce-am citit despre ea, sunt li­niştită. Ştiu că nu va părăsi degrabă curtea. Mi-am pus nădejdea ca în câteva primăveri, să am un lan fre­mă­tător şi albastru în jurul casei. În ceea ce mă priveşte, sigur o voi ocroti, cât îmi va sta în puteri, pe această mu­sa­firă venită cine ştie de unde, o sămânţă ne­vi­no­vată, purtată pe aripă de vânt.După cum e cerul, după cum e aerul, după cum bate lumina, şi după cum se mişcă norii, azi ar putea fi o zi în care nu se întâmplă nimic. Nimic! Dar, spre bucu­­­ria mea, e destul să ies în grădină, ca să mă mo­lip­­­sesc de freamătul ei, de forfota vieţuitoarelor as­cun­­­se printre ier­buri, care sunt neobosite şi de neoprit, în orice mo­ment al zilei şi al anului. Cât de mică sau de mare ar fi, cât un stadion sau doar cât un ghi­veci de leandru, gră­dina de lângă casă te învaţă cel mai simplu alfabet al vieţii, în ritmuri dictate de soare şi de lună, de ceaţă şi de ploi. Nu de tele­fon, nu de tele­vizor şi nici măcar de radio.Într-un colţ al grădinii trăieşte un salcâm bătrân. În primăvara aceasta n-a mai avut putere să scoată frunze până în vârf. Sevele şi le-a tras greu din pământ şi ele au putut hrăni doar câteva crengi, din partea de jos a coroanei. Către cer au rămas nişte crengi golaşe, triste, în neputinţa de-a înverzi. În vârful lor este un cuib părăsit de barză, în care şi-au găsit adăpost zeci de păsăruici mici, gureşe şi arţăgoase. Toată ziua au ceva de povestit între ele. Nu le tace guruţa decât noap­­tea, după ce iese luna. Nu ştiu de ce a rămas cui­bul fără berze. O singură dată, în primăvara trecută, şi de vreo două ori în anul aceasta, am văzut cum a venit o barză, şi a stat o vreme în cuib. A inspectat lo­cul, ca şi cum şi-ar fi adus aminte de ceva cunoscut, ca şi cum ar fi căutat ceva pierdut, a scurmat mijlocul cui­bului, şi a încercat să repare pe ici, pe colo cu cio­cul, găurile făcute de ploi şi de vânt. Odată, chiar a adus nişte cren­guţe şi a venit la un moment dat şi cu nişte bucăţi de pânză albă, găsite cine ştie pe unde, ca să cârpească stricăciunile. A stat liniştită o vreme, apoi s-a tot învârtit, când într-o parte, când în alta a cui­bu­lui, fără să se aşeze însă, fără să lase impresia că s-ar sim­ţi ca aca­să. După aceea a plecat. Din când în când, o mai văd cum zboară pe deasupra salcâmului, în ro­to­­coale largi, fără să se aşeze.Ceva sigur că nu-i place, ceva lipseşte, ceva nu mai este ca înainte. Poate că şi-o fi pierdut perechea, şi cuibul îi aduce aminte de ea? Cine ştie câtă amă­răciune poate fi în inima unei berze, cine ştie câtă tristeţe şi moarte au văzut ochii ei, din înăl­ţimile la care zboară? Nu ştiu cum s-o ajut, deşi în­tre mine şi ea stă umbra unor suferinţe care ne-ar pu­­tea lega pe viaţă. Doamne, şi cât de mult mi-ar fi plă­cut să-mi vegheze curtea şi grădina, de sus, de dea­supra pă­mântului!