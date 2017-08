Mă numesc Camelia şi abia acum am apucat să răsfoiesc "Formula AS", unde am citit povestea ta care m-a impresionat, aşa că am simţit nevoia să-ţi scriu.Nu ştiu ce cuvinte ar trebui să folosesc sau cum aş putea să te ajut exact, deşi înţeleg că tu ai cu adevărat nevoie de ajutor. Şi, ceea ce m-a impresionat este că ştii şi tu lucrul ăsta. Mă bucur că ai avut puterea să-ţi aşezi sufletul pe hârtie şi că ai conştientizat că ai nevoie de ajutor, ba chiar mai mult, că ai avut curajul să-l ceri.Ce greu este să uiţi ceea ce nu poţi şi nu vrei să uiţi, aşa cum toată lumea te sfătuieşte! Eu, una, n-am să te încurajez să uiţi, ci doar să nu-ţi laşi amintirile să te subjuge. Pentru că ele sunt cele care în mo­mentul de faţă te fac să suferi. Ele îţi alimen­tează disperarea, confundarea lor cu realitatea este dureroasă. Dar asta e soarta noastră, a oamenilor, trăim în prezentul care devine trecut şi tindem spre viitor. Tot ce luăm cu noi sunt amintirile, ele sunt bagajul pe care-l cărăm după noi.Nimeni şi nimic nu o să-ţi poată fura amintirea celui drag din mintea sau din sufletul tău, pentru că iubirea cea adevărată ni­mic nu o poate anihila. To­tuşi, ai fost o norocoasă să-ţi întâlneşti perechea şi să fiţi cu adevărat fericiţi. Mulţi dintre noi încă o mai căutăm...Aşa suntem noi, oa­me­nii, nu ştim când venim şi nici când plecăm, ştim doar ce trăim şi învăţăm. Dar oricine iubeşte nu vrea ca iubirea lui să-i a­du­că suferinţă celuilalt. De ce nu te gândeşti că poa­­te soţul tău te priveşte de unde este acum şi toată tristeţea şi disperarea care te macină îl chinuie şi pe el, nici el nu-şi găseşte odih­­na pe care o merită.Este greu, poate prea greu, să învingi durerea de una singură, dar dacă nu ai pe cineva care să te încurajeze, trebuie să te încurajezi singură.Tot ceea ce ne este dat să trăim are un rost pe care noi nu-l cunoaştem şi nu ştim de ce ni se în­tâm­plă tocmai nouă. Dar Bunul Dumnezeu ştie ce ne este de folos fiecăruia din noi, chiar dacă noi nu în­ţelegem. De ce a fost să fie povestea ta aşa, nu ştiu, dar ceea ce a fost nu mai putem întoarce, putem doar să ne străduim şi să sperăm spre ce va fi.În toate lucrurile şi locurile pe care le-aţi trăit şi la care sufletul tău se tot întoarce, în clipele care te-au făcut fericită, poate că acolo poţi să-ţi găseşti alinarea. Mica floare, frunză sau piatră, pe care el ţi le aducea în semn de afecţiune, poate că acum e rândul tău să le cauţi şi să le aduni. Caută tu floarea care să-ţi zâmbească şi să te bucure, gândeşte-te la ce ar vrea el să faci de acum înainte. Dacă tu nu ştii care e calea, încearcă să o găseşti gândindu-te la el. Nu mai căuta cu mintea răspunsuri ce nu au să vină, lasă-ţi inima să gândească şi poate o să răsară şi răspunsul.Acum în tine e un război al amintirilor cu rea­litatea, cu prezentul ăsta trist, în care te găseşti, dar trebuie să-ţi găseşti cumva liniştea, pacea şi împă­carea. Eu una, în suferinţele mele, îmi pun toată nădejdea în Dumnezeu, şi ori de câte ori cad, El mă ridică. Pentru că El ne cunoaşte mai bine decât ori­cine şi ştie cum să ne aline. El primeşte pe oricine se află în suferinţă şi nu lasă pe nimeni, trebuie doar să crezi.Nu ştiu dacă cuvintele mele îţi vor fi de folos, nu­tresc doar speranţa că poate vei găsi puterea să-ţi îmbunătăţeşti situaţia şi să poţi trece peste depresia care te macină. Caută medicamentul unde trebuie. Trupul se naşte din oameni, iar sufletul este al lui Dumnezeu. Închei, dorindu-ţi multă sănătate şi Doam­ne ajută!Stimată Eliza,Scrisoarea dvs. din "Formula AS" este profund impresionantă şi, ca medic, aş dori să vă adresez câteva gânduri referitoare la drama pe care o trăiţi.Da, a fost şi este o iubire între două suflete care au fost într-o astfel de re­la­ţie, mai întâi "din­colo", în lumea din care venim, şi în care ne vom în­toar­ce. Despărţirea este doar tem­porară. Timpul de regă­si­re este pentru dvs. de ani, dar pentru el va fi egal cu câteva clipe. Aco­lo sunt alte dimen­siuni.Nu există întâmplare în univers. Totul este in­terconectat şi inter­de­ter­minat. Accidentul este doar forma în care ple­căm "acasă", pentru că dincolo este casa noastră. Aici suntem doar pasa­geri ve­niţi să învăţăm lec­ţia iu­birii şi a compasiunii pen­­tru semeni.Dacă Dumnezeu a avut nevoie mai devreme de soţul dvs., nu aveţi dreptul să-i fiţi împotrivă. Sun­teţi suflete pereche: acelaşi suflet, în două corpuri diferite, aşa cum numea Aristotel iubirea.Dvs. aţi avut şansa să vă întâlniţi sufletul pe­re­che acum. Nu întotdeauna se întâmplă aşa. Întâl­ni­rea cu el va fi o eternitate dincolo. Aici a fost doar atât - 6 luni. Vă veţi reface viaţa cu altcineva (aşa cum li se întâmplă majorităţii oamenilor în aceste si­tuaţii), care va fi compatibil cu dvs., chiar dacă nu iden­tic cu ceea ce aţi avut. Aceasta este vocea des­tinului, fixat din alt plan de univers. Reluaţi-vă serviciul, consumaţi-vă energia durerii în muncă şi lăsaţi timpul să vă vindece, după cum bine aţi spus, mai bine decât psihiatrii. Vă asigur că aceasta este calea şi că vă veţi re­gă­si echilibrul necesar. Toate sfaturile venite de din­colo ne spun că plângând nu le facem bine celor pe care îi iubim şi îi pierdem. Dimpotrivă, le cre­ăm mari nelinişti. Soţul dvs. vă va trimite lumină şi ajutor de acolo de unde este, iar dvs. trebuie să-i transmiteţi, de asemenea, nu­mai lumină, atât prin gândire, cât şi prin aprinderea de lumânări.Cu toată stima şi înţelegerea.