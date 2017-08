Adrien Bosc (n. 1986) e norocos: de la prima sa carte a luat Premiul pentru roman al Aca­de­miei Fran­ceze şi asta într-o ţară în care apar sute de romane noi pe an şi în care premiile literare chiar asigură vizi­bi­litate. Fiul unui arhitect şi al unei de­coratoare de interior, cu doi fraţi şi ei arhitecţi şi un al treilea, Da­vid, tot romancier (nominalizat în 2012 pentru pre­miul Goncourt), Adrien e de meserie jurnalist şi edi­tor. Ca stagiar la o editură mare, a observat că există în portofoliu texte foar­te interesante prea scurte pen­tru o carte şi prea lungi pentru o revistă. Aşa că, mo­bilizându-i şi pe alţii, a în­fiinţat o revistă pentru ele, "Feuille­ton", apoi o editură independentă, Edi­tions du Sous-sol, dar şi un trimestrial de­di­cat sportului şi lite­ra­turii, "Desportes". Toate - înainte de 2014, când i-a apărut romanul de debut pe care vi-l recomand azi. Adrien Bosc e atent la arhitectura po­veştii şi a frazei (o tră­sătură de fa­milie), iar din practica jur­nalistică a preluat un interes spe­cial pen­tru faptul divers, pentru personajele secun­dare. Are şi o teorie în acest sens, cea a "anti-cercului roşu". Se obişnuieşte ca, pe o fo­tografie de grup, în care o per­soană celebră se află în mij­locul unor ne­cu­­nos­cuţi, chipul ei să fie marcat cu un cerc roşu. Roman­cierul nostru are însă o atracţie particulară pen­tru acei ne­cunoscuţi şi o dovedeşte din plin în "Cons­tellation", un roman-reportaj ce re­cons­ti­tuie o ca­tastrofă aviatică reală, petrecută cu mult îna­intea naşterii sale. E vorba de prăbu­şirea, la 27 oc­tombrie 1949, în insulele Azo­re, a unui avion al com­paniei Air France cu des­ti­naţia New York. La bordul avionului de­numit Cons­tellation se aflau 48 de per­soane, pa­sageri şi mem­bri ai echipajului. N-au exis­tat supra­vie­ţuitori. În grupul de victime se numără şi două ce­lebrităţi - boxerul Marcel Cerdan, iubitul le­gendarei Edith Piaf, ce se ducea în America să-şi recu­cerească titlul de campion mondial la ca­te­go­ria mijlocie, şi violonista virtuoză Ginette Neveu, fostă elevă a lui George Enescu, însoţită de fratele ei ce o acompania la pian, invitaţi pentru o serie de con­certe. Deşi figurile lor ar fi meritat "cer­cu­leţul roşu", pe Adrien Bosc îl inte­resează deo­potrivă toţi cei îm­bar­caţi pen­tru ultimul lor drum. Pentru a-şi trans­forma demersul jurnalistic în roman, el nu a investigat doar în arhive sau la faţa locului, nu a stat doar de vorbă cu puţinii mar­tori care mai sunt sau cu ur­maşi ai victimelor ci, acolo unde infor­maţiile i-au lipsit, a umplut in­terstiţiile cu ima­ginaţie, astfel încât ne face să retrăim vieţile acestor oameni şi să ne uimim încă o dată de rolul hazardului în destinul omenesc. El nu şi-a propus "fic­ţiunea unui eu om­nis­ci­ent ce îm­bra­că veş­mintele vic­ti­me­lor, aşa cum te strecori în costu­mele unui mic tea­tru de epocă", ci doar com­­punerea unor elemente con­crete, ex­trase din rea­litate, care, puse cap la cap, for­mea­ză un tot muzical. Spunând po­vestea aces­tor vieţi pri­zo­niere ale desti­nului în car­linga lui Cons­tella­tion, Bosc îşi pune şi în­tre­bări cu re­zonanţă generală, căutând răs­pun­suri dincolo de "melasa senti­men­telor" perso­nale. Peste toate pla­nea­ză însă miste­rioa­sa fatalitate: unii pasageri înscrişi pe listă fuseseră debarcaţi pentru a face loc "ero­ului naţional" Cerdan, antrenorului şi impre­sarului său; Cer­dan însuşi luase în ultimul moment avionul şi nu vaporul, la insis­ten­ţele iubitei sale Edith, ce-l aştepta nerăbdătoare la New York; nişte păstori basci săraci găsiseră un con­tract la o fermă americană etc. Ceea ce părea la în­ceput o an­chetă despre o veche tragedie se îmbibă pe parcurs de viaţă şi sensuri. Senza­ţio­na­lis­mul de care fac abuz jurna­liştii e evitat prin între­ţe­serea trecutului bio­­gra­fic al per­sonajelor, a zilei din 1949 ce le-a pus ca­păt vieţilor şi a prezentului roman­cierului, in­fluen­ţat de idei expuse de alţi artişti. Deşi su­biectul "catastrofă" e exploatat până la sa­ţie­ta­te de filme de serie B şi de literatura co­mer­cială, ceea ce reuşeşte în "Cons­tellation" ro­man­­­cierul debutant e remarcabil.