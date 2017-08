Am 41 de ani şi de trei ani locuiesc în Milano. La scurt timp după ce m-am mutat în Italia, mi-au apărut pe degetele de la mâna stângă nişte bubiţe care, în scurt timp, au crăpat şi au sângerat. Medicul mi-a prescris o cremă pe bază de hidro­cortizon, dar eczema s-a extins, a cuprins şi de­getele de la mâna dreaptă, şi palmele. Specialistul dermatolog m-a diagnosticat cu dishidroză, însă nu mi-a prescris nimic în plus faţă de ce-mi recomandase deja medicul de familie. Am apelat la un terapeut natu­rist, care mi-a spus că eczema a apărut din cauza ficatului bolnav şi obosit (cu toate acestea, anali­zele la ficat sunt bune). După luni de tratament, acu­punctură şi regim, am avut perioade în care boala s-a ameliorat, dar nici pe departe nu s-a vindecat. Acum pielea a început să se exfolieze şi am degetele umflate. În speranţa că cineva mă poate ajuta, vă mul­ţumesc anticipat.Ştiind că ajutaţi mulţi bolnavi, vă scriu şi eu despre boala mea. De 7-8 ani mă confrunt cu o afecţiune căpătată după grave răceli netratate. Se numeşte bron­şiec­tazie, iar docto­rii nu mai au ce tratament să-mi prescrie. Precizez că am stat şi-n mediu cu umezeală şi mucegai, şi am ajuns să nu mă pot odihni din cauza senzaţiei de bronhii înfundate şi a secreţiilor care par­că sunt lipite şi nu se pot eli­mina. Vă rog, aju­taţi-mă cu sfa­turi sau tratamente efi­ciente. Mulţu­mesc din suflet,În urmă cu aproape doi ani, tatăl meu a început să se simtă slăbit, nu mai avea nici poftă de mân­care şi avea pielea foarte palidă. S-a prezentat la medic şi avea hemo­glo­bina scăzută. Niciun trata­ment nu era eficient, ajungând să aibă hemoglo­bina 6. A fost tri­mis la Bucureşti, la Spitalul "Fun­deni" pentru investigaţii la secţia de hema­to­logie, unde i s-a pus diagnosticul sindrom mielodispla­zic - anemie sideroblastică cu sideroblaşti ine­lari. Aproape lunar trebuie să facă transfuzii cu sânge şi masă eritrocitară. Prognosticul este înfio­rător. Boala lui poate evolua în leucemie acută mieloidă. Am apelat la dvs., în speranţa că pot afla un trata­ment care să îl salveze, să nu mai depindă de trans­fuzii. Vă mulţumesc!Vă rog din suflet să mă ajutaţi şi pe mine. Am 23 de ani şi sunt ameninţat cu pierderea unicului testicul funcţional. Caut un tratament pentru orhi­epi­­di­di­mită acută stângă reci­divată. Acum cinci ani am avut orhiepididimită bi­late­rală, care a mai prezentat două reci­dive. Ca urmare, tes­ticulul drept s-a atrofiat. Rezultatul RMN-ului: aspect ne­­caracteristic de in­fla­maţie posibil vi­rală a epididi­mu­lui, cu acumulare lichi­dă intrascrotală. Am fost internat şi am urmat tra­tament cu Do­xi­cilină şi Ci­pro­len, tra­tament pe care îl urmez în con­tinuare, dar fără re­zultat. Sunt foarte speriat şi deprimat. Dacă ştiţi un tratament care m-ar ajuta, vă rog să mi-l trans­miteţi şi mie. Vă mul­ţumesc!Am fost diagnosticată cu hidronefroză bilate­rală. Urmez tratament prin mon­tare de sonde Kook bilaterale pe ureter şi nu vă spun prin ce chinuri trec de fiecare dată, deoarece merg - la două săptămâni, o lună -, în funcţie de cât timp le suportă organismul, ca să le schimb cu altele. Fac acest tratament de aproape trei ani şi nu mai suport. Între timp, am încercat tot felul de paleative, dar fără rezultat. Există şi pentru mine o soluţie definitivă? Îi rog pe cei care au su­ferit de aşa ceva şi s-au vindecat să-mi ofere şi mie măcar un sfat. Cu mul­ţu­­miri,În urma testului alergologic, am aflat că sunt alergică la polen. De ani de zile, vara, am o stare generală ca de gripă, cu febră şi transpiraţii abun­dente. Am făcut un tratament homeo­pat, însă starea sănătăţii nu s-a ame­­liorat deloc. Trans­pir în continuare şi nasul mi se în­fun­dă şi îmi curge, zi şi noapte. Sistemul imuni­tar mi-a scăzut, am slăbit fizic şi mă simt vlăguită şi fără pof­tă de viaţă. Nu mai suport această sta­re. Vă rog să mă sfătuiţi ce să fac. Cu mulţumiri,Am 52 de ani şi de ani de zile sufăr de artrită psoria­zică, boală care mi-a mâncat cartilajele de la ambii ge­nunchi şi nu mai pot merge. Trebuie să suport o intervenţie chirurgi­cală de pro­­tezare, dar doctorii nu mă operează până nu-mi va scădea infecţia (am VSH 120-130). Vă rog, dacă ştiţi vreun tra­ta­ment naturist, să mă ajutaţi. Vă mul­ţumesc.Sora mea are 28 de ani, 1,76 m înălţime şi doar 46 kg. Este foarte slă­bită, nu are pof­tă de mâncare, iar când mai mănân­că ceva i se face rău. Nu ştiu cum să o ajut. Eu am doar 19 ani şi pă­rinţii noştri muncesc în străină­tate. Nici nu le-am spus în ce sta­re este Alina. Vă rog să mă ajutaţi!