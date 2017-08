Stimată doamnă,Nu aveţi niciun motiv să fiţi disperată. Absenţa ciclului nu înseamnă neapărat instalarea timpurie a menopauzei. De fapt, cercetări recente întreprinse în America au ajuns la concluzia că menstruaţia poate fi considerată ca o boală a omului modern (în acest sens, s-a constatat că, de exemplu, animalele care sunt în libertate prezintă o sângerare foarte redusă sau chiar inexistentă, pe când animalele crescute în captivitate au o sângerare abundentă). Lipsa sângerării nu înseamnă neapărat lipsa ovu­laţiei. Sunt femei care, deşi nu au avut ciclu nicio­dată, au dat naştere la copii perfect sănătoşi. Sfatul meu este să urmăriţi dacă fiica dvs. are ovulaţie normală (un medic ginecolog vă poate da detalii despre ce analize sunt necesare) şi dacă da, să nu vă faceţi niciun fel de griji.Sănătate!Le sfătuiesc pe femeile care au papilomatoză genitală să nu apeleze la electrocoagulare, care lasă cicatrice definitive, ci la nitrat de argint, 10-20%, badijonaj local. Pielea se înnegreşte, nu trebuie să se sperie, dar papiloamele cad singure, fără a lăsa cicatrice.Şi eu am suferit de teribile dureri de cap care nu cedau la nimic, iar soţul meu a avut şi el mari probleme de sănătate. Prin revista "Formula AS", am descoperit tratamentul magnetoterapeutic al d-nei Lili Colotin din Galaţi, care atât pentru familia mea, cât şi pentru alţi prieteni cărora le-am recomandat tratamentul, s-a dovedit a fi un ade­vărat miracol. Apelaţi cu toată încrederea la ajuto­rul ei. Vă poate expedia şi prin poştă magnetul şi vă dă toate indicaţiile prin telefon. Aşadar, căutaţi-o la tel. 0236/43.58.88.Tratamentul este naturist şi se ba­zează pe o plantă numită în popor mărul-lupului (Aristolochia clematitis), din care se face un ceai, după ce planta va fi uscată în prealabil. Se pun circa 200 g plantă uscată la 6 litri de apă şi se lasă să fiarbă până ce rămân 4 litri, care se toarnă într-un vas larg, unde să poată fi scufundat şezutul, mai exact partea operată. Durata unei şedinţe este de aproximativ 20 de minute, timp în care, în afara băii de şezut, se spală şi locul inciziei abdominale. Tot cu acelaşi lichid se fac în final clisme. După acest tratament, operaţia ar trebui să se închidă.Pot să vă ajut, pentru că am avut o situaţie simi­lară, cu unchiul meu în vârstă de 68 de ani. Rezul­tate bune la el a dat produsul Fosfosercaps, 2 capsu­­le pe zi, una dimineaţa, una seara. Pentru incontinenţă urinară, l-a ajutat mult Dynaforce, 2 comprimate pe zi, unul dimineaţa, unul seara.Sper să aveţi şi dvs. rezultate bune cu acest tratament.Vă mulţumim, colectiv drag al redacţiei "For­mula AS", să vă dăruiască Dumnezeu multă sănă­tate pentru ajutorul pe care-l daţi oamenilor!În oraşul Cluj-Napoca există şcoli cu profil special, în funcţie de deficienţa şi vârsta copilului. Vă sugerez să vă adresaţi Inspec­toratului Şcolar Judeţean Cluj - Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, et. 2, Cluj-Napoca, tel. 0264/59.46.72, 0264/59.37.10, e-mail: cluj@isj.ro Adresaţi-vă în scris Inspecto­ratului, oferind acte şi detalii asupra deficienţelor copilului.Vă doresc mult succes în demersul dumnea­voastră!Mă numesc Lenuţa Grigoraş, sunt din Bucu­reşti, şi vreau, cu mare drag, să vă spun, în câteva cuvinte, experienţa pe care am avut-o cu un unchi de-al meu, în cazul căruia medicii au spus, la fel cum relataţi şi dvs., că nu mai are şanse de vinde­care şi să ne pregătim de înmormântare. Unchiul trăieşte fără probleme şi azi. La reco­mandarea unei cunoştinţe din Bucovina, am apelat la o doamnă care aduce tratamente din Finlanda şi care vindecă orice tip de metastaze. Face o schemă de tratament cu care salvează oamenii de la moarte. Ţine legă­tura permanentă cu medicii din Finlanda, de unde primeşte şi schema de tratament şi medi­camentele. Eu nu am stat pe gânduri, am apelat la ea şi, într-adevăr, în 3 săptămâni, unchiul meu a cerut mâncare, iar după 6 săptămâni, a ieşit singur la plimbare, în parc.Vă recomand să luaţi legătura cu dânsa. O chea­mă LĂCRĂMIOARA CIRCIU şi are tel. 0746/46.64.52.Cu mult respect,Am avut probleme grave cu durerile de călcâi, şi după nu­meroase tratamente şi in­ter­venţii eşuate, am ajuns la dr. Marius Uscatu. Într-o singură consultaţie, m-a învăţat cum să procedez ca să pot merge normal. Este un medic priceput şi vă spune imediat ce aveţi de făcut. Îl puteţi contacta la tel. 0722/30.23.16, adresa de e-mail: contact@chirurgiapiciorului.ro (Am îmbătrânit odată cu revista "Formula AS" pe care o citeam cu mare nerăbdare prin anii '90 şi care mă fascinează şi azi. Am învăţat multe lucruri folositoare şi am cunoscut poveştile de via­ţă ale multor oameni deosebiţi. Vă sunt recunos­cătoare că existaţi! Mult succes!)Stimată doamnă, sugestia mea este: consultaţi un neurolog. Situaţia descrisă (ca şi eşecul tra­ta­men­tului, după ce aţi consultat anumite specia­lizări medicale) îmi sugerează o similitudine cu scurgere de li­chid cefalorahidian (rinolic­vo­ree, în termeni medicali), care apare câteodată tardiv, în urma unor traumatisme sau din alte cauze (fistulă de lichid cerebro-spinal). Este o idee - nu vă costă nimic un consult în plus.Folosiţi împotriva tulbu­rărilor provocate de menopauză:* Climenum (farmacie).* Seleniu - atenuează bufeurile şi celelalte neplăceri ale menopauzei. Vezi "Doppel Herz Aktiv (Germania), "Ca+Mg+Seleniu+Zinc".* Multivitamine şi multiminerale (36 vita­mine), produs Cosmopharm; Pro Selenium - produs Calivita, tel. 0251/21.22.22, 0744/57.59.06.* Bio-Seleniu-Zinc (farmacie).M-am confruntat şi eu cu aceeaşi neplăcere ca dvs., dar am găsit în revista "Formula AS" un tra­tament-minune: dimineaţa, pe stomacul gol, se iau 25 g drojdie crudă. În plus, eu consum şi salată verde, în care adaug şi câteva frunze de păpădie.Multă sănătate!Exfolierea unghiilor şi descuamarea pielii pot apărea în urma unor deficienţe nutriţionale, o ca­renţă de vitamine, minerale sau chiar acizi graşi esenţiali. De asemenea, una dintre cauze mai poate fi deshidratarea, faptul că nu beţi suficiente lichide. Este indicat să consumaţi alimente cât mai variate pentru a asigura organismului toţi nutrienţii de care are nevoie. Aportul de vitamine şi minerale se află în primul rând în legume şi fructe în stare proas­pătă, care în această perioadă abundă pe pieţe. Evi­taţi consumul de zaharuri rafinate: bomboane, pră­jituri, dulciuri, sau de produse de patiserie ori bău­turi carbogazoase, şi beţi neapărat aproximativ 2 l apă pe zi. Pentru curăţarea, hidratarea şi menţinerea unui aspect normal al pielii, vă recomand să vă ma­saţi uşor faţa de 3-4 ori pe zi cu 5 picături de lo­ţiune Malavit, pe care le diluaţi cu 1 linguriţă de apă. Efecte sporite apar şi dacă susţinem organis­mul prin administrarea Extractului purificat de răşină Mumie, 1-2 tablete, de 2 ori pe zi, cu 30 mi­nute înainte de masă, 25 zile, 10 zile pauză, în 3-4 cure. Friabilitatea unghiilor o puteţi combate prin masarea acestora cu ulei de măsline sau zeamă de lămâie. Multă sănătate!