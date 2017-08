De ce anumite femei, nefar­date şi îm­brăcate modest, atrag privirile asemenea unui mag­net? Iar altele, far­date şi îmbrăcate la patru ace, nu creea­ză nici o im­pre­sie? Simplu: fiindcă se­duc­ţia depin­de de iradierea lăuntrică, expri­ma­tă într-o privire, într-un zâmbet des­chis, într-un fel anume de a te mişca, în dezinvoltură şi încredere în sine. O parte dintre aceste atuuri sunt date de Dum­ne­zeu: ne naştem cu sau fără ele. Altele însă pot fi de­prinse şi folosite, cu condiţia să nu se abuzeze de ele, fiindcă devin stri­dente şi res­pingătoare, ca orice ex­ces. Cine ştie să păstreze măsura câş­­­tigă, estom­pând proble­mele le­gate de kilogra­me, de şolduri în plus sau în minus. Sex-appeal-ul ascunde tot.Iată câteva tehnici menite să vă dea satisfacţie:* Purtaţi haine care să vă subli­nieze părţile frumoase ale trupului (coap­se, pi­cioare, sâni etc.), dar fără ca ele să crape pe dvs.* Schimbaţi din când în când parfu­mul pe care îl fo­lo­siţi. Va­riaţia mires­me­lor face bine.* Ascultaţi acasă un concert cu melo­diile dvs. preferate. Dansaţi pe ele, şi anu­­me în faţa oglin­zii.* Duceţi-vă în parc cu o prie­tenă, aşe­zaţi-vă pe o bancă şi priviţi-i cu aten­ţie şi cu îndrăz­neală pe trecători. E un bun exer­­ciţiu contra timidităţii.* Purtaţi numai hai­ne clasice şi se­vere, închise pâ­nă la gât? Alegeţi, de pro­bă, o rochie de­coltată sau fără mâ­­neci şi bucu­raţi-vă de atenţia ce vi se va acorda (chiar şi de cei din casă).* Aveţi în dulap o pereche de sandale de seară, cu toc înalt? În­drăzniţi şi purtaţi-le şi pe stra­dă, asor­tate cu o pe­reche de blugi sau cu o fustă lun­gă. Mersul dvs. se va înaripa.* Hainele din mătase sau din satin dau un sentiment extraordinar de femi­ni­ta­te. Purtaţi-le acasă, chiar dacă nu are cine să vă admire.* Odată, când mergeţi după pâi­ne sau după ziare, renunţaţi să purtaţi su­tien. Dă un sentiment de bine în pro­priul trup, pentru că este ceva neo­bişnuit.* Învăţaţi să flirtaţi: dacă vă priveşte ci­neva insistent, zâmbiţi şi susţineţi-i cu curaj privirea. E un bun exerciţiu de în­credere în sine.La un test internaţional (îl publi­căm mai jos), majoritatea băr­ba­ţilor au declarat că preferă fe­meile cu buzele vop­si­te în roz, o cu­loare ca­re pentru ei expri­mă femi­nitatea ne­os­tentativă. Din ferici­re, piaţa cos­me­ticelor are o ofertă boga­tă de ru­juri.* Piperul măreşte volumul buze­lor: ames­tecaţi un praf de piper alb Ca­yenne cu puţin ruj şi întindeţi-l pe buze. Circu­laţia sângelui se înteţeşte şi buzele capă­tă un contur mai ac­centuat.O privire adâncă, umbrită de gene lungi, îţi pătrunde direct în suflet.* Folosiţi fardul de pleoa­pe în nuanţe de verde-cenuşiu - măreşte garantat pri­vi­rea şi o dramatizează. Aplicaţi-l pe pleoa­pa supe­ri­oară, dar şi pe arcadă, până sub arcul sprâncenelor. Marcaţi graniţa din­tre gene şi pleoape cu un der­mato­graf gri în­chis, iar pe sub pleoapa de jos trageţi o linie fină, cu un dermatograf al­bastru des­chis. A­plicaţi pe gene rimel.