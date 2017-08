Imaginile viselor dvs. sunt une­ori pre­cise, dar de cele mai multe ori ne­clare, stranii. Dar indi­fe­rent de natura lor, ele vă cre­ează de fiecare dată acea sen­zaţie că vă aflaţi în faţa unui lucru ostil, pe care trebuie să-l com­bateţi. În acest coş­mar recurent, vă aflaţi tot­deauna pe un câmp de luptă: în­tr-o tranşee, cu puşca în mână, pân­dind mo­men­tul în care veţi ataca, ba că­lătorind cu sabia, către o for­tăreaţă pe care va trebui să o cu­ceriţi. De fiecare dată, oricare ar fi decorul acestui vis, lu­crurile se termină rău: arma de care dispuneţi vă trădează. În mo­mentul în care loviţi duşmanul, sabia nu îi face niciun rău, mitra­liera se blo­chează, puşca nu ia foc. Sunteţi fără apărare în faţa unor agresori foar­te bine înarmaţi. Teama vă cuprinde ine­­xorabil şi, în cele din urmă, arun­caţi ar­mele devenite inu­tile şi încer­caţi să scă­paţi fugind.Teama subconştientă a Ber­be­cilor: ne­pu­tinţa psi­­hică dar şi cea sexua­lă, spai­ma impotenţei, dacă sunteţi bărbaţi. Dominaţi de Marte, planeta acţiunii, a virilităţii, Ber­­­becii simt dorinţa de a ac­ţio­na asu­pra lu­mii şi de a-şi demonstra forţa "vi­ri­lă" (se întâmplă la fel chiar dacă sun­teţi femei). Ce se poate în­tâm­pla mai rău pentru un Berbec este ca mij­loa­cele sa­le de acţiune, "armele" sale, să devină ine­ficace.Cum să luptaţi împotriva aces­tor te­meri: spaima care sălăşluieşte în dvs. are un corespondent real: ca fiinţe uma­ne care trăim într-o lume aşa de com­ple­xă, suntem de multe ori nepu­tin­cioşi. Sub­con­ştientul dvs. cu­­noaş­te foarte bine acest adevăr. Nu­mai înfruntând aceas­­tă realitate o să scăpaţi de an­goa­se. Aten­ţie! Nu sunteţi singurii oa­meni de­zarmaţi uneori de viaţă. Dacă alimen­taţi mai departe mitul in­dividului atot­pu­ter­nic, teama voas­tră se va adân­ci.Şi coşmarul Tau­ri­lor se des­fă­şoa­ră cam în acelaşi decor: vă aflaţi într-o bancă sau pur şi simplu pe stra­dă, în faţa unui ban­comat. Fie că ele­mentele acestui coş­mar au un as­pect realist sau că iau o formă mai va­gă, situaţia de ba­ză este a­ceeaşi: aveţi nevoie de bani lichizi. De exemplu, visaţi că scrieţi codul de pe card într-un bancomat. Sau că vă aflaţi în in­teriorul unei bănci, deşi de­corul scenei poate fi uneori fantezist, ghi­şeul găsin­du-se, de exemplu, în mij­locul unei grădini cu flori. În punctul acesta, de fiecare dată, vi­sul dvs. se trans­for­mă în coşmar. Ceva se strică... Ban­comatul vă înghite car­dul şi vă spu­ne că nu mai sunt bani. Cu­prins brusc de o panică în­grozitoare, re­a­li­zaţi că sun­teţi com­plet ruinat.Teama subconştientă a Taurilor: nesigu­ran­ţa. La fel ca şi neputinţa care îi tra­ca­sează în vis pe Berbeci, spaima Taurilor nu este spe­cifică doar zodiei lor, ea există în sufletul fiecărui om. Dar în calitate de Ta­uri, sunteţi mai sen­­sibili decât ceilalţi faţă de pro­ble­mele financiare şi, mai ales, vă stră­­duiţi mult ca în viaţa de zi cu zi să fiţi pru­denţi. A visa că toate aces­te efor­turi sunt în van vă aruncă în bra­ţele pa­nicii.Cum să luptaţi împotriva acestor temeri: pen­tru un plus de seninătate, recunoaşteţi cins­tit că teama de fa­li­ment şi de sărăcie vă bântuie. Reflec­taţi la ceea ce înseamnă să­răcia pentru dvs., ce ecouri vă trezeşte în su­flet. Nu numai că veţi scăpa de coş­ma­ruri, dar veţi şti să vă chivernisiţi mult mai bine veniturile punându-vă viitorul la adă­post.Decorul celor mai groaznice coş­ma­ruri este adesea acelaşi: vă aflaţi în interiorul unui loc foarte larg şi ne­definit. Poate fi o curte, un spital, o clă­dire, ale cărei detalii nu se văd prea clar. Esen­ţi­alul este că vă aflaţi în­tr-un spaţiu ca­re vă pa­ni­chează şi din care vreţi să ieşiţi, fără a izbuti. Ten­ta­ti­vele dvs. se lovesc de tot fe­lul de obstacole. Ascen­so­rul este în pană, de exem­plu, şi când o luaţi la goană pe scări, ele dintr-odată dispar. Sau deschideţi o uşă pe care scrie "Ieşire în caz de pericol", dar din­colo de ea se află un zid. Aveţi impresia extrem de ne­plăcută că sunteţi în inima unui la­bi­rint. În final, realizaţi îngroziţi că de fapt rătăciţi într-un soi de închisoare...Teama subconştientă a Geme­ni­lor: pa­nica teribilă că rătăciţi într-un spaţiu necunoscut care vă ţine captivi. Două temeri tipice pentru cei născuţi în zodia Gemenilor: pe de o parte, nevoia vitală de libertate, pe de alta, tendinţa de a se dispersa, de a urmări două sau mai multe obiective în acelaşi timp, cu riscul de a nu mai şti care este ţelul prioritar şi de a vă simţi totalmente pierduţi.Cum să luptaţi îm­po­triva acestor temeri: când aveţi acest tip de coşmar, subconştientul dvs. vă tri­mite un mesaj - el nu în­cearcă să vă sperie, ci să vă avertizeze. Tra­geţi adânc aer în piept, beţi un pa­har de apă şi în­tre­baţi-vă ce poa­te avea, în momentul acela, în viaţa dvs., o formă de labirint. În ce vă sim­ţiţi închişi? În muncă? În dragoste? De ce vă temeţi că vă pierdeţi? Aţi pornit cum­­va prea multe proiecte în acelaşi timp? Aveţi prea multe activităţi di­ver­se? In­teresele dvs. sunt prea disper­sate? Veţi găsi, fără îndoială, răspunsul care se cuvine şi, prin urmare, liniştea.Coşmarurile care vă chinuiesc nopţile încep, în general, în­tr-un fel anodin. La început, vă aflaţi într-o si­tuaţie agrea­bilă. De­co­rul, care poate fi vag, sea­mănă cu nişte lo­curi în care aţi mai fost, cel mai des situa­te la ţară. Sunteţi în com­pa­nia unor oameni pe care îi iu­biţi, mem­bri dragi ai fa­mi­liei dvs. Pe scurt, un vis cât se poate de nor­­mal. Dar, la un moment dat, pei­sa­jul se schim­bă. Co­paci contor­sio­naţi şi uscaţi în­lo­cu­iesc cireşii în­floriţi, iar iar­ba dispare, lă­sând în loc un pă­mânt pâr­jolit. În mo­mentul aces­ta, îi pierdeţi din vedere pe cei care vă în­so­ţeau şi din­tr-odată vă îns­păi­mân­taţi: în faţa dvs. se află o câm­pie pus­tie sau o pă­du­re de netrecut. Să vă întoarceţi e im­posibil, înainte se află ce­va pe­ricu­los: o grotă întune­cată, de pildă, în care intraţi cu frică. Tot felul de "lucruri" stranii vă ating, iar dru­mul începe să se îngus­te­ze, până ce gro­ta se trans­for­mă în­tr-un tunel prin care trebuie să vă tâ­râţi. În mod mi­ra­culos, reuşiţi să gă­siţi, în sfâr­şit, o ie­şire. Dar când ajun­geţi afa­ră, des­co­periţi că ea dă spre mar­gi­nea unei pră­păstii.Teama subcon­şti­entă a Ra­cului: este cea a pier­derii iubirii, a lucrurilor în care investiţi sen­ti­men­te. Fără afec­ţiune, Racii se simt rătăciţi. Ata­­şaţi de familie şi tre­cut, pier­­derea aces­tui reper îi spe­rie foarte ta­re pe nativii zo­diei.Cum să luptaţi îm­po­tri­va aces­tor temeri: în fond, ce îi spe­rie atât de tare pe Raci? Ne­cu­­nos­cutul? Schimbarea? Zo­nele pe care nu le pot stă­pâ­ni prin afecte, în care nu pot să in­ves­tească senti­men­tal, aşa cum inves­tesc în prezent (familie, pri­eteni) şi în trecut? Încercaţi să fa­ceţi pro­iecte măcar pe un an, şi natura spaimelor dvs. se va atenua.Este greu să sperii un Leu. Şi totuşi, există un coşmar care vă îngrozeşte! Ori vă aflaţi pe o scenă, cu sala plină, ori la un balcon, în faţa unei mulţimi de oameni cărora urmează să le vorbiţi. Decorul se poate schim­ba, de­ta­liile la fel, dar de fiecare dată vă găsiţi faţă în faţă cu o mulţime care începe să vă apla­ude. Iată în­să că, dintr-odată, visul începe să de­­ra­peze. Micro­fonul la care vor­­biţi nu mai func­ţionează. Ci­neva din public începe să fluiere şi să vă apos­trofeze. În momen­tul acela, se în­tâm­plă catas­trofa: deşi ţipaţi, cuvin­tele nu se aud. V-aţi pierdut vocea! Şi mai grav, pani­cat de ceea ce se petrece, rea­lizaţi că v-au căzut pantalonii. Încercaţi să-i li­niştiţi pe cei care se uită la dvs., dar de­geaba, se aud râsete, apoi hui­duieli şi, în fi­nal, trebuie să fugiţi.Teama subconştientă a Leului: pier­­­derea iden­­tităţii. Leii au o ne­­voie vi­tală de a-şi afirma ego-ul. Ano­ni­matul îi înspăi­mântă. Ni­mic nu este mai în­­grozitor decât o lume de clone, în care fie­­care este identic cu celălalt. Aplau­zele pe care le căutaţi în vis co­res­pund, pur şi sim­plu, cu nevoia de a fi re­cu­noscuţi ca persoane uni­ce.Cum să luptaţi împotriva aces­­tor temeri: dacă aveţi acest coşmar în mod re­pe­tat, înseamnă că vă con­frun­taţi în realitate cu o si­tuaţie în ca­re vă îndoiţi de dvs., de pu­­terea persona­li­tă­ţii pe care o aveţi. Pentru a găsi liniş­tea, tre­buie să găsiţi ceea ce vă pune în di­­fi­­cul­tate. Oa­re este vorba des­pre o pro­vocare pro­fe­sio­na­lă? De un eveniment din viaţa dvs. fami­lia­lă sau amoroasă? Când aţi pus de­getul pe ceea ce vă în­gri­­jorează, veţi pu­tea acţiona în con­secinţă pentru a rezolva problema. Iar coşmarul va dispărea.Visul care vă împinge în panică se de­rulează mai totdeauna în ace­laşi fel, chiar dacă decorul şi per­so­najele se schimbă. Aţi făcut o boală oa­recare, care pare uşoară. Vi­saţi că aţi contractat o gripă, de pildă, sau o tuse chinuitoare. Speraţi ca totul să treacă, dar, lucrurile se agra­vează. Vă simţiţi tot mai rău şi te­roarea pune stăpânire pe dvs.: v-aţi îm­bol­năvit de ceva grav... E cazul să mergeţi cât mai re­pede la un medic, dar spre stupefacţia dvs., trupul vi se opune. Pielea se înt­inde şi vă intră în ochi, şira spi­nă­rii se trans­formă în gelatină, pi­cioa­rele au uitat să mai meargă... Când, în cele din urmă, ve­deţi în zare spi­talul, e prea târ­ziu: nu mai aveţi pu­tere să ajun­geţi până la el.Teama sub­con­şti­en­­tă a Fecioarelor: pier­­­­derea controlului. Nicio altă zo­die nu simte atâta nevoie să-şi planifice viaţa şi să şi-o ordo­ne­ze. Boala ori­bilă pe care nu încetaţi s-o visaţi sem­ni­fică de­z­ordinea ameninţătoare de care vă te­meţi şi care poa­te să dă­râme toate stra­­te­giile pe care le-aţi cons­truit cu migală.Cum să luptaţi împotriva acestor te­meri: con­tinuaţi să vă ţineţi casa şi so­co­telile gospodăriei în ordine şi um­pleţi-vă du­lăpiorul cu medicamente: asta vă va da siguranţă. Dar ceea ce vă spe­rie cu ade­vă­rat este dezor­di­nea lumii în care trăiţi. Pen­tru a o îm­blân­zi, gân­diţi-vă totuşi că de­zor­­dinea este o sursă de energie, că ea ne obligă să intervenim şi să cău­tăm ar­monia. Bine înţelese, de­li­mi­tă­ri­le pot avea caracter pozitiv.Ce e rău în visele dvs.? Un soi de îngrijorare care apare ca din senin şi care seamănă cu o po­vară de care nu mai puteţi scăpa. Vă puteţi plimba pe o stradă din oraşul copilăriei sau pe una din cartierul în care trăiţi. Important este că urmează să vă în­tâl­niţi cu soţul (soţia) sau cu iubita (iubitul). Nu ştiţi de ce, dar este ceva ur­gent. Atunci visul începe să devină bi­zar: dintr-o dată, oamenii care se află din întâm­pla­re pe stradă încep să fugă, vă treziţi mergând îm­po­triva unei mulţimi care creşte şi care e gata să vă stri­veas­că în graba ei. Se aude sirena stridentă a pom­pie­rilor? Nu arde nimic împrejur. E sirena an­ti­ae­riană? Habar n-aveţi, cert este că vă lăsaţi cu­prinşi de pa­nica generală când, ce minune, cel sau cea pe care îi aşteptaţi se ivesc aler­gând în mulţime. Îi strigaţi, dar nu vă răspund. Vă privesc cu atenţie, dar nu vă re­cu­nosc. Îşi continuă drumul, lăsându-vă în mijlocul hoardei cuprinse de panică...Teama subconştientă a Balanţelor: abandonul! O teamă comună întregii specii umane, dar care pen­tru nativii acestei zodii ia o înfăţişare terifiantă. Puţine zodii au atâ­ta nevoie să trăiască în cuplu, precum Balanţele. Spaima că acest alter ego, care este parte­ne­rul de drum, nu v-ar putea recunoaşte, devine un ve­ri­tabil coşmar.Cum să luptaţi împotriva acestor temeri: psi­ho­logii vă propun următorul scenariu - adesea, în visele noastre, "ceilalţi", "apropiaţii" pe care îi visăm, re­pre­zintă de fapt părţi ale propriului nostru sub­con­ştient. Soţul din vis nu este totuna cu soţul din viaţă, ci un alter ego interior, o parte importantă din dvs. Coşmarul vă indică deci că sunteţi pe punctul de a pierde contactul cu o parte din personalitatea dvs. Care? E vorba de partea creativă? De cea socială? De cea afectivă? Când veţi putea răspunde la aceste în­trebări, vă veţi regăsi liniştea.Nu vă număraţi printre cei pe care visele îi sperie prea uşor. Şi totuşi, există un coşmar care vă dă fiori. Uneori, visul este foarte confuz, al­te­ori, la fel de clar ca un scenariu de film, dar din­colo de aceste con­diţii, etapele sunt aceleaşi. La în­ceput, vă aflaţi undeva, la subsol. Poate să fie un bunker. Pe pereţi sunt instalate ecrane video sau niş­te panouri cu semnale de alertă. E locul unde se dez­lăn­ţuie, în cu­rând, debandada: luminile încep să se aprin­dă, alar­mele sună de pretutindeni. Brusc, pereţii din spa­­tele ecranelor încep să se mic­şoreze şi să se înmoaie, trans­formându-se în­tr-un morman de pietre şi de pă­mânt care în­con­joară subsolul, trans­­­­for­mân­du-l într-o groapă de ci­mitir. Ins­talaţia electrică moare. Sun­­teţi sin­guri în întunericul ab­so­lut. Vă chi­­nuiţi să ieşiţi la su­pra­faţă, ta­to­nând locul cu disperare. Până la ur­mă, găsiţi o uşă care duce afară. Dar abia aţi ieşit, când un suflu puternic vă iz­beşte în obraz şi vă arde, în vreme ce la orizont apare o ciupercă atomică.Teama subconştientă a Scorpionilor: moartea! Zodie do­mi­nată de Pluton, planeta morţii, a infer­nu­lui şi deci a for­ţei atomice, Scorpionii sunt deo­po­trivă fascinaţi şi spe­riaţi de universul morţii. Dar ceea ce îi sperie cu pre­cădere, mai mult decât di­mensiunea metafizică a morţii, este aspectul ei concret: faptul ire­ver­sibil că într-o zi vor de­veni un trup fără viaţă, aşezat în mormânt.Cum să luptaţi îm­po­triva acestor temeri: na­tura dvs. de Scorpioni vă pu­ne faţă în faţă cu cea mai profundă şi autentică spai­mă a făpturii umane: spai­ma morţii. E dificil să luptaţi îm­po­triva acestei frici. Încer­caţi, totuşi, o apropiere spirituală şi psi­hologică de repre­zen­tare a morţii, mizaţi mai mult pe credinţă şi ru­gă­ciune, şi coşmarurile se vor potoli. Pentru ade­­văraţii creştini, lumea de dincolo e o răs­plată în care cred.Aveţi noroc: faceţi parte din­tre zodiile care nu au prea multe coşmaruri. Totuşi, câteodată apar. În general, de­co­rul viselor dvs. este acelaşi: mergeţi afa­ră, pe o câm­pie sau în­tr-o pădure care seamănă cu o junglă. În prima par­te, visul e agre­a­bil: însoţiţi de un prie­ten, mergeţi în ritm susţinut, privind cu încântare fru­mu­seţea na­turii care vă în­conjoară. Dar visul ia o tur­nură ne­aş­teptată: amicul dvs. scoa­te un urlet de spai­mă, în momentul când un şar­pe îi iese în drum. Con­­co­mitent, spre dvs. se în­dreaptă un jaguar. Sin­gura soluţie este fuga, cu sen­timentul că moar­tea vă calcă pe urme. Aţi scă­pat, în sfârşit, şi vă opriţi să vă trageţi sufletul. Dar sub tăl­pi­le dvs. pământul începe să fojgăie: pă­ianjeni otră­vi­tori şi scorpioni vi se urcă pe picioare...Teama subconştientă a Săgetătorilor: spaima de ne­cu­noscutul naturii, un univers care exercită asupra na­tivilor o influenţă ambiguă. Încântaţi de va­rie­tatea şi frumuseţea universului natural, ei percep to­to­­dată şi caracterul periculos al paradisului cosmic. Mai mult ca alţii, Să­ge­tătorii, "raliaţi" la uni­versul naturii, pre­­simt că "frăţia" omu­lui cu acesta poa­­te câ­teodată să de­rapeze.Cum să luptaţi îm­potriva acestor temeri: Oare nu e bine să ştim că din­colo de barierele de protecţie edificate de civili­za­ţie, universul căruia îi apar­ţinem are în el şi o parte sălbatică (vezi cutremurele şi inun­da­ţiile), greu de stăpânit şi plină de surprize? Avem ten­dinţa să uităm, dar catastrofele naturale ne ame­ninţă. Ei bine, subconştientul Să­getătorilor nu uită. Dacă totuşi vreţi să scă­paţi de teama dez­lănţuirilor de coş­mar ale celor patru elemente, du­ceţi-vă cât mai des la muzeele de ştiinţă sau ur­măriţi emi­siunile specializate în cataclisme, pentru a vă fa­mi­liariza cu acest gen de ameninţări.Printre visele rele pe ca­re le aveţi există unul care vă scoate din minţi. El se derulează întotdeauna în ace­laşi decor: locul dvs. de muncă! Desigur, uneori el este diferit de realitate, dar ştiţi foarte bine că acela e locul în care mun­ciţi. Un birou dintr-o instituţie, de exemplu: când ajungeţi di­mineaţa acolo, sesizaţi că ceva nu e-n regulă - co­le­gii pe care îi salutaţi par să nu vă cunoască, iar când intraţi, locurile sunt ocupate de nişte ne­­cunoscuţi. Vă între­baţi intrigat: ce l-a apu­cat pe patron să an­­gajeze atâţia oa­meni? Tulburat, vă în­dreptaţi către masa şi scaunul dvs., dar cons­tataţi cu uimire că au dispărut. Locul e gol! Sau dacă masa este acolo, nu mai există cal­culatorul şi nici do­sa­rele lăsate în sertar. O spai­mă teribilă vă cuprinde, mai ales când nişte indivizi înarmaţi cu frânghii de transportat mobile vă înhaţă biroul, ducându-l la vechituri...Teama subconştientă a Capricornilor: e teama de şomaj, de eşec social şi profesional. Pentru nativii acestei zodii este vi­tal să-şi găsească locul în so­cietate, să-şi joace rolul şi să se sim­tă integraţi. Chiar dacă în realitate viaţa dvs. profe­sio­na­lă este stabilă, vă trec sudorile reci la ideea că pot fi concediaţi.Cum să luptaţi împotriva acestor temeri: ex­pli­caţi-i sub­conştientului dvs. ceea ce în mod conştient ştiţi prea bine - că nu există nici un motiv care să vă ameninţe profesia. Şi chiar dacă asta s-ar întâmpla, nu va fi sfârşitul lumii. În calitate de adevăraţi Ca­pri­corni, v-aţi luat de mult precauţii, având alter­na­tive viabile în caz de accident. Străduiţi-vă să vă ima­ginaţi că aţi rămas fără loc de muncă şi vizualizaţi la ce s-ar reduce venitul şi viaţa dvs. de zi cu zi. În ca­litate de bun Capricorn, veţi afla imediat o soluţie pentru criză.La fel ca şi Săgetătorii, aveţi foarte puţine coş­ma­ruri. Exis­tă totuşi un vis care vă produce multe griji. În cadrul său, aveţi de-a face în general cu o tehnologie modernă, cum ar fi informatica. De­corul se poate schimba sau poate deveni mai neclar. Esenţialul este că scrieţi la tastatura unui calculator sau navigaţi pe Internet. Aţi găsit cumva un joc for­midabil? Sunteţi pe cale să parcurgeţi un castel plin de pericole pentru a salva o prinţesă virtuală? Aţi pre­luat comenzile unei farfurii zburătoare? Con­tea­ză mai puţin, pentru că la un moment dat, calcu­la­torul devine reticent. Când apăsaţi pe taste, literele dis­par. Sau, dacă vă jucaţi, totul vă sca­pă de sub control: farfuria zburătoare este făcută praf de o ra­chetă. Pe scurt, totul se strică până în cli­­pa în care jocul se transformă în realitate: din ecran iese fum şi auziţi bubuituri în cameră. Răz­boiul spa­ţial v-a cuprins casa. Un extraterestru tocmai a intrat pe uşă.Teama subconştientă a Vărsătorului: este teama de teh­­nologie. Ca Vărsător, invenţiile vă fascinează. Dar sunteţi mai sensibili decât ceilalţi în faţa pe­ri­co­lelor potenţiale pe care le prezintă progresul. Mitul lui Frankenstein, povestea revoltei creaţiei omului îm­potriva lui în­suşi, nu este pentru dvs. un simplu mit.Cum să luptaţi îm­potriva acestor te­meri: dacă aveţi acest tip de coş­mar în­seamnă că sub­con­şti­en­tul dvs. pre­­sim­te ce se poa­te în­tâmpla. Şi une­ori are drep­­ta­te! Pen­tru a păstra această luciditate, dar scă­pând de as­pectul înfricoşător, nu aveţi decât o soluţie: să dis­cer­neţi ceea ce, în coşmarul dvs., ţine de aver­tis­mentul real şi ce ţine de panica fără fun­da­ment. Astfel o să ajungeţi din nou să fiţi liniştiţi.Imaginaţia dvs. fecundă in­ven­­tează multe vi­se, une­ori agre­a­bi­le, dar de multe ori îns­păi­mân­tă­toa­re. Una din­tre temele care revin în mod regulat în coş­ma­ruri e legată de mare. Vă aflaţi pe o plajă cu­nos­cută sau într-un decor nedefinit? Nu contează: im­portant este oceanul care se află la picioarele dvs. Vremea este frumoasă, vă vedeţi copiii cum se joa­că în nisip, dar la un moment dat, ambianţa se schim­bă: vedeţi aripa unui rechin îndreptându-se că­tre copii? O furtună puternică porneşte din senin în timp ce înotaţi, trezindu-vă într-o mare dez­lăn­ţuită? Începe să plouă, plouă torenţial şi nu mai vedeţi la doi metri în faţă. Algele se lipesc de dvs. şi vă trag spre fund. Vă zbateţi şi, când izbutiţi să scoateţi capul la su­pra­faţă, vedeţi ve­nind un val uriaş. Vă întoarceţi şi înotaţi înapoi că­tre plajă, având în urmă valul care vă urmăreşte. Ajun­geţi pe nisip, fugiţi cât puteţi de repede, dar ştiţi că valul încă vă urmăreşte şi o să vă înghită.Teama subconştientă a Peştilor: este chiar tea­ma de... sub­conştient. Zodia dvs. vă dotează cu o structură psihică fluidă. Frontiera dintre diferitele ni­veluri de conştiinţă - clară şi solidă la alţii - este pentru dvs. poroasă. Ştiţi că nivelurile obscure ale psihicului dvs. se pot scu­fun­da uneori şi asta vă îngrozeşte...Cum să luptaţi împotriva acestor temeri: citiţi lucrări de psihologie şi de spiritualitate. Înţelegând cum func­ţio­nează psihismul, o să aveţi mai puţine zone de umbră. Şi, în loc să fiţi speriaţi de flui­di­tatea spiritului dvs., veţi descoperi că ea reprezintă o forţă cu un mare po­tenţial de creativitate.