Fetiţa lui, Sonia

Dragoste fără cuvinte

În deşertul Sahara

Fotografului îi şade bine cu drumul

Bucureştiul elitist - Casa Oamenilor de Ştiinţă

- Da, ai dreptate, este vorba de o provocare, o încercare de a privi lumea cu un ochi optimist, de a vedea şi frumosul din jur, de a-l căuta în îm­pre­jurări de viaţă, în locuri, clădiri, pe chipurile ome­neşti. Am încercat să găsesc măcar puţin opti­mism în circumstanţele date şi să-l transmit şi se­menilor mei. Un alt motiv pen­tru care am pornit acest proiect a fost acela că foarte mulţi amici străini îmi tot spuneau "Ce pot să văd în Bucu­reşti? Chiar e ceva in­te­resant de vă­zut? Am auzit de la persoane ca­re l-au vizitat că e un oraş su­perb, dar când caut pe Google, găsesc tot felul de poze îngrozitoare: cu gropi, cu cerşetori, cu aglo­me­raţie... Nu mai înţeleg nimic! Să vin sau să nu vin?". Asta se întâmpla în 2012 şi mi-am do­rit să le ofer oamenilor din stră­inătate, din România sau chiar din Bucureşti o "contra­mă­sură" la imaginile acelea ne­gative. Eu însumi, în acea pe­rioadă, nu reuşeam să văd as­pectele plă­cute ale oraşului, ci eram can­tonat în cele gri, ca să nu zic chiar ne­gre. Aşa că, într-o zi, m-am decis, pur şi simplu, să îmbrac haina unui turist în propriul meu oraş. Mi-am impus să mă comport exact la fel ca într-un oraş pe care nu-l cunosc: să merg foarte încet, să fiu atent la detalii - de arhitectură, de viaţă - şi să analizez absolut tot ce văd. Când merg într-un oraş necunoscut, eu nu apelez la un ghid, pentru că sunt de părere că propriile des­co­periri, fă­cute aşa, la pas, cu ochii măriţi, cu atenţia as­cuţită şi cu spiritul deschis, sunt cele mai au­ten­tice şi cele mai valoroase. Şi-atunci de ce să nu în­cerc să mă opresc din iureşul vieţii care mă că­lă­uzea prin Bucu­reşti, de ce să nu-l tratez şi pe el cu mai multă atenţie şi, poate, cu mai mult res­pect? Mi-a venit chiar ideea să mă cazez, preţ de câteva zile, într-un hotel, ca să intru şi mai bine în starea tu­ris­tului, dar, mă rog, circumstanţele m-au împiedicat şi n-am mai făcut şi experimentul ăsta. În con­clu­zie, aşa am "debutat" cu proiectul Bucu­reştiului, la care m-a ajutat foarte mult şi "an­tre­namentul" în materie de Photoshop, căci me­seria mea de bază este aceea de graphic designer.- Fotografiile mele spun povestea oraşului, văzut prin lentila mea optimistă! Gândeşte-te că, în total, proiectul acesta a însemnat 6000 şi ceva de fotografii, dintre care, pentru albumul pe hârtie am selectat, împreună cu reprezentanţii editurii "Curtea Veche Publishing", 173 de imagini, în­cercând ca ele să fie reprezentative pentru în­trea­ga serie, adică să existe fotografii din toate ce­le patru anotimpuri, fotografii şi cu oameni, şi cu spaţii, şi cu clădiri, şi chiar cu animale. Dar mi-am dorit ca ele să fie aranjate eclec­tic, adică exact aşa cum a fost realizat şi proiectul: natural, nu conform unui plan stabilit di­nain­te, ci urmându-mi ins­piraţia şi emo­ţiile. Tot din acest motiv, imaginile din album nu au ex­pli­caţii, am vrut ca pri­vitorii să aibă toată libertatea să-şi ima­gi­neze poveşti fru­moa­se, să caute "realitatea" aceea secretă, de din­colo de realitatea "reală", sau măcar să aibă bucu­ria de a re-descoperi locuri ştiute şi, mai ales, de a descoperi locuri neştiute. Iar dovada că această lentilă optimistă e pe placul oamenilor este că "Bucureşti Optimist" s-a trans­format, în 5 ani, într-un brand. Ba, mai mult, datorită lui au apărut foarte mulţi fotografi - atât profesionişti, cât şi extrem de mulţi amatori - care şi-au însuşit pers­pectiva pozitivă şi mesajul acesta de "Hai să con­tribuim cu ceva frumos la viaţa oraşului nos­tru!".- Într-adevăr, sunt născut şi crescut în Bucu­reşti, dar au fost şi perioadele vacanţelor din copi­lărie, în care am "emigrat" la bunici, în­tr-un sat din Dâmboviţa, unde în­grijeam de oi, alergam prin iarbă, mă scăl­dam în râu... Ceea ce, rea­li­zez acum, la maturitate, a în­sem­nat foar­te mult pentru mine, ca for­mare interioară. Natura pe care am cu­noscut-o acolo şi traiul acela mai simplu, mai curat, mai apropiat de esenţe şi-au pus ire­mediabil am­pren­ta pe spiritul meu. Şi azi iubesc evadările în natură, călă­toriile în spaţii care să-mi aţâţe curiozitatea, care să-mi inducă im­presia de mis­ter şi să-mi stârnească spiritul de aventură, dar mereu ador revenirile acasă, în Bucureşti. Me­reu am un sentiment foarte plăcut când mă întorc aici, în oraşul meu. În ceea ce pri­veşte proiectul meu fo­tografic da, ai dreptate, mi-am des­coperit ur­bea natală într-o di­men­siune pe care o intuiam, dar pe care, până atunci, nu avusesem ochi să o văd. De fapt, nu Bucu­reştiul m-a sur­prins, ci eu m-am sur­prins pe mi­ne însumi, pentru că mi-am dat sea­ma că tră­isem aici o via­ţă, dar ea nu fusese de­pli­nă, min­tea mea nu fu­sese destul de des­chisă, astfel încât să per­ceapă locul acesta, din­colo de nişte instan­ta­nee fugiti­ve, dincolo de poj­ghiţa de suprafaţă. Şi-mi place să cred că prin "Bucu­reşti Optimist", am reu­şit să mai des­chid nişte ochi şi nişte minţi spre frumuseţea aces­tui spaţiu. Sigur, au existat şi voci care m-au acuzat că arăt o faţă incompletă a oraşului, dar eu asta am şi vrut: să izolez acele aspecte care nu se arată în mod normal, pe stradă sau pe Internet, acele as­pecte pozitive, care nu sunt vizibile cu uşu­rinţă din puzderia celor negative.- La mine, decizia de a porni "Bucureşti Optimist" a fost emoţională 100%. Şi, în general, proiectele mele "de suflet" sunt chiar iscate din suflet. Abia ulterior intervine şi raţiunea, care rafistolează lucrurile pe alocuri. Inclusiv ca să facă acel proiect şi profitabil. Altfel nu poţi să susţii o astfel de întreprindere, întinsă pe ani de zile. De pildă, în primul an, după ce am demarat "Bucureşti Optimist", tot timpul liber şi mare parte din timpul de lucru l-am dedicat acestei idei. Pentru că am crezut foarte mult în ea. Văzând că ecourile sunt excelente, am început să introduc în ecuaţie şi raţiunea, transformând proiectul în­tr-unul care să fie şi profitabil: foarte multe brand-uri s-au asociat cu acest mesaj pozitiv şi aşa s-au născut şi un număr mare de colaborări lucrative.- Tata avea două aparate ruseşti - după po­si­bilităţile din acea perioadă -, un Kiev şi un Sme­na, cu care, în copilărie, îmi tot făceam de lucru. Kiev-ul am reuşit să-l şi stric, încercând să-l îm­bunătăţesc, dar Smena a supravieţuit intact. Apoi, pe la 18-19 ani, am urmat un curs de doi ani, la Şcoala Populară de Artă, unde am studiat tehnica şi estetica fotografiei. Şi-aşa am intrat într-o lume în care eram în permanenţă înconjurat de foto­grafi. Inclusiv în presă, cât am lucrat, deşi eram grafician şi tehnoredactor, când mă căutai, eram în laboratorul foto şi developam poze. Ulterior am fost angajat şi la un laborator foto de pe bule­vardul Magheru, unde, din nou, eram în legătură cu foarte mulţi profesionişti. Pe scurt, abia după ce s-a născut fetiţa mea, Sonia, deci în urmă cu 8 ani, am revenit la plăcerea de a şi face fotografii. În­­tr-o zi, a sosit la mine un prieten care făcuse niş­te poze foarte faine şi-am zis "Pot şi eu să fac aşa ceva!". Mi-am cumpărat un aparat DSRL şi m-am pus pe treabă. Apoi au urmat alte şi alte aparate, pasiunea a căpătat profunzime şi, odată cu "Bucureşti Optimist", fotografiatul s-a trans­format şi în profesie "oficială", căci acest proiect mi-a adus destule comenzi pe bani, astfel încât să-mi pot permite să trăiesc numai din asta. Ce să faci: trebuie să te gândeşti şi la plata facturilor!- Nu, din pă­cate, este doar o simplă coin­ci­den­ţă. Spun "din pă­cate", fiindcă îmi place mult mu­zi­ca lui Cristian Va­sile. Povestea lui e, şi ea, foarte ro­mantică, iar epoca în care a trăit o văd în­cântătoare, cu un parfum aparte. Poate că ar tre­bui să scor­mo­nesc mai adânc în istoricul familiei. Cine ştie ce aş descoperi totuşi! (râde) Până una-alta, noto­rietatea lui a funcţionat totuşi ca un sti­mulent - copilăresc, desigur, dar stimulent. Cu ani în urmă, când căutai pe Google numele Cris­tian Va­sile, tot ceea ce apărea era legat de cân­tăreţ, aşa că mi-am spus că ar trebui să mă stră­duiesc să dobândesc şi eu un dram de relevanţă pe lumea asta.- Mi-am pus şi eu întrebarea asta la un mo­ment dat! Vezi, când fotografia devine profesie, tinde să piardă din plăcere. Cred că, pentru orice fotograf profesionist, asta e ma­rea provocare: să-şi păstreze pasiunea, acea do­ză neapărat necesară de plăcere şi de crea­tivitate, care te fereşte de pla­fonare, de mun­ca "pe bandă rulantă", ca la fa­bri­că. Am prie­teni care lucrează aşa, "pe bandă", dar atunci mie nu mi se pare că fotografia mai înseamnă artă, rămân doar nişte "reţete" pe care ei le execută foarte bine şi care prind la public. Eu, în schimb, simt nevoia permanent să gă­sesc noi şi noi provocări creative, nu vreau să-mi permit să stagnez într-o "for­mu­lă" lucrativă. Cum spuneam şi mai devreme, e nevoie şi de proiecte care să-ţi aducă rapid bani, cu care să-ţi plăteşti facturile, dar nu mi se pare sănătos să te rezumi doar la astfel de comenzi. În ceea ce priveşte timpul liber, în ultimii ani, am renunţat să mai iau aparatul foto cu mine. Simt nevoia să stau liniştit şi să "fotografiez" doar cu ochii, să mă bucur, pur şi simplu, de imaginile pe care le văd şi pe ca­re le transform în nişte fotograme in­time, în nişte comori păstrate cu grijă şi cu emoţie în min­te şi-n suflet. Chiar mai mult decât fotografia, îmi pla­ce să fiu călător, să fiu în natură: de la munte, cât mai sus, până în peşteri, în delte ori în deşer­turi. Luna asta, de pildă, am să plec în Sri Lanka: am un workshop acolo dar, în restul timpului, o să ex­plorez acel colţ de lu­me. Apreciez călă­toriile în locuri îndepărtate şi ca­re-mi ofe­ră perspective cât mai va­riate asupra na­tu­rii. Iar în multe dintre aceste aven­turi o iau cu mine şi pe Sonia, fetiţa mea, fireş­te, atunci când es­ca­pa­dele nu ar expune-o la riscuri. E un copil foarte cu­rios, foar­te curajos şi foarte te­nace. Cred mult în edu­caţia prin puterea exemplului şi încerc să-i ofer va­riante. Atunci când văd că-i place ceva, per­se­ve­rez în acea direcţie. Altfel, nu o oblig la nimic. Am mers îm­preună şi am explorat peşteri, am fost în tabere de aler­gare în căldură, am făcut că­ţărări, suntem pasio­naţi de bird­watching (n. red. ob­ser­va­rea pă­să­rilor sălba­ti­ce)... Delta Văcăreşti e una dintre desti­na­ţiile noastre pre­fe­rate din Bucu­reşti. Ne lu­­ăm binoclurile şi stăm ore bune urmărind pă­să­rile de acolo. So­­nia de­ja cu­noaşte toa­te spe­­ciile de păsări ca­re se regă­sesc în a­cest areal şi e foarte fericită când, de e­xem­plu, mă anunţă că "Uite, un ţiclean! Uite o gheonoaie!". În­cepem să alcă­tuim o echipă!- Lumina! Lumina e misterioasă, e magică, e plină de nuanţe, de sen­si­bilităţi şi de taine, ea e personajul principal în ori­ce poveste, fie că povestea e "văzută" cu un apa­rat - în fond, tradus mot-à-mot, termenul "fo­to­grafie" înseamnă "scri­ere cu lumină" -, cu ochii ori cu sufletul. Re­cu­nosc că şi mie mi-a luat mulţi ani să înţeleg asta, să "văd" lumina şi nu obiec­tele, oamenii sau pei­sajele. Acum însă, am ajuns să percep în orice "cadru", mai degrabă lu­mina decât personajele, ani­mate ori nu. Lumina este cea care îţi con­cen­trea­ză privirea asupra unor detalii şi îţi ascunde altele, iar ceea ce lu­mina îţi tăi­nu­ieş­te îţi stârneşte ima­ginaţia. Jocul aces­ta de-a vi­zi­bilul şi invi­zi­bilul, dia­lo­gul dintre lu­mini şi umbre e in­fi­nit, emoţionant şi ab­solut fascinant. În ultima jumă­tate de an, experimentez mult în ceea ce priveşte lu­crul cu lumina. In­clusiv când mă plimb prin oraş cu Sonia, când găsesc o lu­mină care mă in­cită vizual şi emo­ţional, o rog pe fetiţa mea să stea în diverse locuri din acel cadru sau în diverse poziţii, ca să-mi dau seama cum pică lumina, care sunt efectele pe care le imprimă. Din punct de vedere strict profesional, provocarea mea, în pre­zent, este să mă reinventez în acest sens: mi-am luat un spaţiu de studio şi toată apa­ratura de care am nevoie, nu ca să devin al 'n-şpe­lea fotograf de studio, ci ca să studiez lu­mina arti­ficială, ce şi cum pot să fac cu ea, astfel în­cât să nu mai depind de lu­mina naturală. E­chi­pa­mentele mele sunt portabile, deci nu le voi folosi în interior, ci tot în ex­terior, doar că ele îmi vor înlesni munca. Ceea ce îmi doresc este să creez imagini care, în lipsa unei lumini naturale "po­tri­vi­te", să-şi trans­mită mesajul cu aju­torul acelor lu­mini arti­ficiale, ca­re să pară însă cât se poate de natu­rale. Uite că, în­­tr-un anume re­gis­­tru, până şi lu­mina se învaţă!- Mă atrage în continuare ideea de a dezvolta celălalt proiect pe care l-am demarat deja de ceva timp, "Bucureştiul Sălbatic", pentru care am fotografiat foarte multe păsări care vie­ţuiesc în acest areal. Mi-ar plăcea ca, la un mo­ment dat, şi el să se concretizeze într-un album, de data aceasta conceput însă pentru copii. Să fie un soi de carte cu ajutorul căreia copiii să înveţe să iubească păsările din mediul urban.Cred că a ne face pruncii să înţeleagă natura şi s-o şi iubească e un câştig fantastic! În afară de asta, am mai mul­te idei, dar niciuna suficient de clară. Sunt convins că, în timp, o să o simt pe aceea care e mai impor­tantă, mai relevantă. Prefer să-mi las libertatea de a explora mai multe opţiuni şi de a selecta, din nou, cu sufletul, nu cu raţiunea.