"Ce se poate face pentru un copil albinos?"

(Răspuns pentru M. M. I. - Oneşti, F. AS nr. 1223)

"Vreau un leac naturist pentru multele mele probleme la ochi"

(Răspuns pentru P. CORE - com. Brăneşti, jud. Dâmboviţa, F. AS nr. 1211)

"Am rămas cu sechele după Parkinson"

(Răspuns pentru SIMONA - Bucureşti, F. AS nr. 1211)

În primul rând, trebuie ştiut că edemul Quincke este o patologie bine demarcată, care impli­că straturile mai profunde ale pielii, inclusiv ţesutul celulo-adipos subcutanat. Etiolo­gic, edemul Quincke este o mala­die multicauzală, care poate fi indusă de factori imuni în extra-imuni. Astfel, se disting următoa­rele forme patologice:* EQ alergic - ca rezultat al reacţiei alergice de tip 1 la pre­parate medicale (mai frecvent, antibiotice), produse alimentare, muşcături de insecte.* EQ pseudoalergic, ca urmare a unei acţiuni directe nonimune, a unor preparate medicale (sali­cilaţi, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, dextrane etc.) sau produse alimentare.* EQ complement - dependent congenital sau dobândit (de exemplu în tumori maligne prolife­ra­tive).* EQ idiopatic - cu etiologie necunoscută.Edemul Quincke se întâlneşte la toate etapele de vârstă şi este mai frecvent decât se descrie în mod obişnuit, din cauza naturii autolimitate şi tranzitorii a modificărilor cutanate. Lo­calizarea edemului Quincke este mai frecventă pe faţă (buze şi pleoape), extre­mităţi, organe genitale etc., dar cea mai periculoasă lo­calizare este laringele, cu debut brutal, respiraţie dificilă cu dispnee, colorit cianotic al feţei, agitaţie etc. Uneori, în localizarea pe faţă a EQ pot fi antre­nate în procesul inflamator tunicele meningeale, care implică cefalee intensă, vomă, convulsii şi, uneori, vestibulopatie alergică. În astfel de situaţii (edem al căilor respiratorii) tratamentul reprezintă o ur­gen­ţă medicală şi implică administrarea de cortico­steroizi cu acţiune rapidă sau clorhidrat de adre­nalină. Pentru celelalte localizări, tratamentul edemului Quinke trebuie să aibă în vedere faptul că această patologie are, de fapt, un puternic substrat alergic. Astfel, se urmăreşte excluderea din viaţa pacientului a unor alergeni cu potenţial peri­culos. Restricţiile includ evitarea produselor bo­gate în salicilaţi (zmeură, cireşe, căpşuni, caise, prune, morcovi, cartofi), pre­cum şi utilizarea anu­mitor medicamente, cum ar fi pentalgin, baralgin, paracetamol, indometa­cin.Tratamentul medicamentos este format din agenţi antihistaminici şi corticosteroizi. Este nece­sară abordarea unui stil de viaţă de corecţie, care implică renunţarea la fumat, alcool, evitarea situa­ţiilor stresante, supraîncălzirea şi situaţiile con­flictuale. Pentru cei care suferă de o formă severă de angioedem, este recomandat să aibă la ei întot­deauna seringa cu soluţie de epinefrină (adre­na­lină).Revenind la cazul dvs., trebuie spus că, proba­bil, vă confruntaţi cu o formă ereditară de edem Quincke, asociat cu o condiţie patologică hipofunc­ţională a tiroidei şi, de aceea, instituirea unui tra­tament terbuie să ţină cont de anumite particu­lari­tăţi specifice stării dvs. actuale.Pentru lămuriri suplimentare, contactaţi-mă telefonic!Să auzim numai de bine!Albinismul face parte din grupa de boli ere­ditare, caracterizate prin deficienţa parţială sau absolută a pigmentului melanină. Melanina este pig­mentul care dă culoare pielii, părului şi ochi­lor. Este produsă de nişte celule numite mela­nocite, prezente în piele, păr şi ochi. Acest pigment ab­soarbe razele ultraviolete, protejând astfel pielea de pagubele provocate de razele solare.Există două tipuri de albinism: tipul oculocutanat (cu reducerea sau absenţa melaninei în piele, păr şi ochi) şi tipul ocular (cu absenţa melaninei în ochi).Albinismul este prezent la toate rasele şi la am­bele sexe. Speranţa de viaţă nu este diminuată la albinoşi şi ei nu au un risc de retard intelectual.Manifestările albinismului includ următoarele:* Culoarea deschisă a pielii (alb, roz, câteodată normal).* Efelide (pisturi).* Aluniţe roze, în loc de maro închis.* Părul deschis la culoare, de la alb la şaten (la negri şi asiatici poate fi alb, roşcat sau castaniu).* Culoarea ochilor poate fi de la albastru foarte deschis până la căprui.* Sensibilitatea ochilor la lu­mină (fotofobie), mişcările laterale ale ochilor (nistagmus), incapaci­tatea ochilor de a se mişca în ace­laşi fel (strabism).Albinoşii se confruntă cu unele probleme grave din punct de ve­dere al sănătăţii şi al calităţii vieţii:* Risc crescut de arsuri solare şi de cancer cutanat.* Copiii pot suferi din cauza faptului că arată altfel.* Faptul că albinoşii arată alt­fel decât membrii familiei şi restul oamenilor îi poate duce la izolare socială.* În unele societăţi, viaţa lor este ameninţată din cauza unor superstiţii.Toate acestea pot duce la izolare, lipsa stimei de sine şi la tratamente costisitoare.TratamenteNu există tratamente propriu-zise pentru albi­nism care să ducă la vindecare, deşi medicamentul Nitisonine, aprobat de FDA (Agenţia Federală A­me­­ricană a Medicamentului) ar putea creşte nivelul de pigment în păr şi în ochi.Din punct de vedere naturist, pot fi luate câteva măsuri utile:* Ochelari care protejează ochii de razele so­lare, inclusiv prin părţile laterale.* Creme fotoprotectoare, cu pro­­tecţie UVA, UVB şi factor de pro­­tecţie de cel puţin 30.* Îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, precum şi pălării cu boruri mari.* Evitarea ieşirii din casă a­tunci când soarele arde mai intens.* Grupurile de sprijin sunt im­portante, pentru a-i ajuta pe aceşti oameni să poată face faţă situaţiei.* O dietă bogată în fructe şi legume ar putea ajuta, în sensul de a creşte aportul de antioxidanţi necesari pentru combaterea efectului luminii.Este absolut necesară consultaţia regulată der­ma­­tologică şi oftalmologică, pentru a preveni şi a tra­ta timpuriu orice tulburare care apare. 