Bună ziua! Mă numesc Mateiaşu Aurora Ramona, sunt mama unei fetiţe bolnave şi locuiesc în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 15. Izabela, care este elevă în clasa a cincea şi este foarte bol­navă, având diagnosticul: ADHD, HTA, atac de pa­nică, tulburări hiperkinetice. Este o fetiţă inteligen­tă şi deosebită, însă eu o cresc singură din nefe­ri­cire, şi, la rândul meu, sunt bolnavă cronic. Sufăr de boala Addison, o boală care pe zi ce trece mă pune la pământ, agravată şi de necazurile prin care trec în momentul de faţă. Neputând să muncesc, nu am niciun venit, în plus, starea fetiţei mă solicită per­ma­nent, sunt sunată aproape zilnic de la şcoala fiicei mele de către profesori, deoarece face ten­siu­ne arterială crescută sau face crize de atac de pa­nică! V-am scris cu speranţa că poate mă veţi putea ajuta şi pe mine, prin inter­mediul oamenilor cu suflet mare. Am foarte mare nevoie de sprijin fi­nan­ciar, pentru a-mi putea acoperi restanţele la gaz, elec­tricitate şi chirie, şi a putea cumpăra cele nece­sare fiicei mele: îmbrăcăminte, încălţăminte şi, mai ales, hrană. Mergem lunar la psihiatrie şi la psiho­log, pentru tratamentul fetiţei me­le. Face tratament cu Zoloft, Mentat şi Me­latonină pe care le cumpăr pe bani, deşi reţeta e compensată.Vă rog respectuos, dacă puteţi, ajutaţi-mă să pot ieşi momentan din criză, până mă mai ridic şi eu. Vreau să-i dau o şansă de viaţă normală fetiţei mele. Vă mulţumesc respectuos! Cu multă stimă şi respect,Stimată redacţie a revistei "Formula AS",Mă numesc Ţintea Georgel Florin, am 38 de ani, sunt din Brăila şi sufăr de epilepsie (grand mal, cu crize frecvente). Acest han­dicap îl am din co­pi­lărie, în urma unui accident, în care am fost târât 20 m şi aruncat peste capota unei maşini. Mulţu­mesc lui Dumnezeu că m-a scăpat cu viaţă, pentru că astăzi sunt tată a doi copii de 16 şi respectiv 12 ani. Din păcate, starea sănătăţii m-a forţat să-i dau în plasament, la protecţia copilului Brăila. Bolii mele i s-a adăugat şi faptul că soţia mea i-a aban­donat pe copii, recăsătorindu-se cu o altă persoană. În urmă cu trei ani, am primit o lo­cuinţă de la pri­măria Brăila, o cameră de cămin, la etajul 3, fără uti­­lităţi (apă, gaze), fără sursă de căl­dură pe timp de iarnă, cu miros de mucegai, şi cum intri în scara blo­­cului, cu şobolani fugind pe holu­ri. Apa o car din spatele blocului, în bi­doa­ne de 5 l. Stimată re­dac­ţie, sunt într-o situaţie disperată. Am ajuns la capă­tul puterilor. Părinţii mei sunt decedaţi, be­ne­fi­ciez de o pensie de urmaş de 520 lei şi de o in­dem­nizaţie de handicap de 272 lei. Vă daţi seama că la venitul acesta n-aş putea strân­ge nici în zece ani de zile suma de 30.000 lei, pen­tru a putea cum­păra o căsuţă la ţară, în judeţul Brăila, pentru mine şi copiii mei, care aşteaptă pe zi ce trece să îi iau acasă, lângă mine. Vă rog din su­flet, stimată redac­ţie, nu ignoraţi strigătul meu de ajutor. Sper din tot sufle­tul ca prin intermediul ziarului dvs., să pot strânge această sumă de 30.000 lei pentru a putea cumpăra acea căsuţă pentru mine şi copiii mei.Mulţumesc, şi bu­nu­l Dumnezeu să bi­necuvânteze în­trea­ga redacţie şi pe cititorii revistei "For­mula AS".Subsemnatul Vasile Boiciuc Rogneanu, domi­ci­liat în comuna Rona de Sus, judeţul Maramureş, numărul 1168, legitimat cu C.I. seria MM nr. 609745, eliberat de SPCLEP Baia Mare la data de 30.05.2012, vă rog a binevoi să mă sprijiniţi pentru re­facerea modestei mele locuinţe şi a ane­xelor gospodăreşti, distruse de fur­tuna din data de 10 iunie 2016, şi ne­re­făcute până în prezent.Din puţinele ajutoare venite din partea unor consăteni, am reuşit să acopăr grajdul cu plăci de az­best vechi, să-i pun ferestre şi uşă, pentru a mă mu­ta provizoriu în el, din cauză că aco­pe­rişul, tava­nul şi pereţii locu­inţei părin­teşti sunt distruse. De­gra­darea casei îmi pune sănătatea şi chiar viaţa în pericol şi poate determina pierderea unor obiecte tradiţio­nale, ca şi documente de cultură populară.Menţionez că nu am altă proprietate, am o pen­sie pe caz de boală, grupa a treia, şi nu am alte sur­se de venit financiar, deşi sunt unul dintre inter­pre­ţii cunoscuţi pentru activitatea culturală, de afir­mare a valorilor folclorice şi etnografice româneşti şi ucrainene din Ardealul de nord.Acestei cereri îi anexez apelul umanitar publicat în ziarul "Graiul Maramureşului" şi una dintre multele adrese înaintate către forurile superioare din judeţul Maramureş şi din Bucureşti.Cu mulţumiri şi consideraţie,Iubiţi credincioşi, cititori ai revistei "Formula AS",Sunt stareţul Mânăstirii Sf. Pantelimon, din lo­ca­litatea Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman şi fac apel în vederea obţinerii unui ajutor financiar ma­terial.Mânăstirea noastră este amplasată exact pe te­ritoriul unui fost regiment militar. Pe acest loc, se află aproximativ 20 de clădiri care astăzi sunt rui­nate. Furtuna care a fost în judeţul Teleorman a dis­trus multe acoperişuri, afectând şi pe cele ale clă­di­ri­lor din incinta mânăstirii. Vrem să restaurăm aco­perişurile prin care plouă şi să continuăm lucrările la construirea bisericii, aceasta având doar temelia turnată. Unii dintre noi sunt foarte bătrâni şi bolnavi şi necesită îngrijire. Aceste lucruri nu le putem face singuri, fiindu-ne imposibil, de aceea am făcut acest apel. Ar fi multe de povestit, dar mă opresc aici, şi dacă aveţi posibilitatea, ajutaţi-ne.Dacă sunt oameni care citesc acest apel şi nu au po­sibilitatea să ne ajute, totuşi, pot trimite un po­melnic şi noi îi vom pomeni. Bunul Dumnezeu să vă ajute!Adresa: Stareţ Protos Antonie, Mânăstirea Sf. Pantelimon, loc. Siliştea Gumeşti, jud. Teleor­man, tel. 0723/21.65.77, 0744/90.89.26Cont deschis la B.C.R. Roşiori de Vede, RO66RNCB0246011546380001, Cod fiscal 12283148