› NICUŞOR DAN - Ex-preşedinte USR: "Cred că în politică, la fel ca şi în viaţă, e important să faci ce-ai spus că faci"

Politică, dar fără praf de puşcă

Numit ini­ţial Uniunea Salvaţi Bucureştiul, apoi, în variantă extinsă, Uniunea Salvaţi România (USR), noua formaţiune a promis că va lupta pentru o ţară curată. Majoritatea membrilor ei erau tineri şi nu aveau experienţă în arena politică, o arenă care miroase mai degrabă a praf de puşcă, decât a apă de trandafiri. Totuşi, curăţia şi promisiunile lor au convins, şi românii au aşteptat de la ei să lupte pe viaţă şi pe moarte cu vechile partide, în­cre­menite în ticăloşii: corupţie, nepotism, min­ciuni, lipsa oricăror viziuni constructive. Din pă­cate, o prea mare fragilitate internă, marcată de o prea ma­re diver­si­tate a opiniilor politice, a micşorat vi­­teza de înain­tare a USR. Piatra de încercare a fost recenta iniţiativă de referendum pe tema fa­miliei (modi­ficarea Constituţiei, astfel încât do­cu­men­tul final să nu permită decât căsătoria între un bărbat şi-o femeie) care a rupt partidul în două. O ramură "progresistă", majo­ritară în Bi­roul Permanent, a decis să se pronunţe îm­potriva referendumului şi să promoveze parte­neriatul civil al cuplurilor de acelaşi sex, în vre­me ce Pre­şe­din­tele Nicuşor Dan a demisionat, moti­vân­du-şi ges­tul prin fap­tul că partidul nu pro­misese acest de­mers în campanie. A urmat apoi un referendum in­tern, încheiat dumi­nica aceasta, în care progresiştii au câşti­gat cu 52,7%. Vic­toria lor echivalează cu o înfrângere pen­tru Nicuşor Dan. De­şi a avut de partea lui aproape jumătate din partid, el este hotărât să nu mai revină în sânul organizaţiei pe care a propulsat-o de la nivelul unui ONG bucu­reştean, la cel al unui partid naţional.- Imediat după campania electorală pentru alegerile locale, am spus că singura şansă pentru intrarea în parlament a unui partid nou este ca acel partid să strângă oameni din societate, de diferite convingeri ideologice, dar uniţi în jurul unor teme fundamentale: cheltuirea corectă a banilor publici, reforma administraţiei publice, şcoa­la adaptată la viaţa reală şi la piaţa muncii, management performant în spitale, depolitizarea tuturor organismelor publice etc. Am mai spus, având experienţa din Bucureşti a USB-ului, că tema cea mai dificil de gestionat este dezbaterea progresist-conservatoare pe teme ca familia. Din păcate, discuţia pe tema familiei a stârnit multe pasiuni, mulţi au uitat de temele care ne-au adus împreună şi am ajuns la acest referendum.- Sunt un om de cuvânt. Mi-am dat demisia în momentul în care USR-ul şi-a exprimat o opţiune, ca partid politic, pe tema referendumului pentru familie, modificându-şi discursul din campania electorală. Am spus că nu voi reveni în USR dacă USR îşi păstrează poziţia. Şi-a păs­trat-o, eu nu revin. Cred că în politică, în viaţă în general, e important să faci ce-ai spus că faci.- E nerelevant ce poziţii interne se ex­primă într-un partid, im­portantă este po­ziţia oficială a parti­dului. Or, USR-ul este acum un partid care are o poziţie oficială diferită de ce a spus în cam­pa­nie, iar eu nu pot să îi fiu mem­bru. E o chestiune de prin­ci­piu. Şi mai e ceva. Partidul care şi-a pro­­­pus să refor­meze so­cietatea în ansamblu, şi în care mulţi şi-au pus spe­ranţele, se defineşte prin acest referendum in­tern, ca un partid al aspiraţiilor minorităţilor. Du­ce, ast­fel, dezbaterea politică în zona tra­diţii con­tra mo­dernism, o temă care ar fi trebuit să ră­mâ­nă a societăţii. E periculos ca tema dominantă în po­li­tică să devină tradiţii contra modernism şi nu ci­ne fură contra cine nu fură, iar USR-ul con­tri­bu­ie, din păcate, la această modificare de pa­ra­dig­mă.- Eu sunt fidel unui mod de organizare de­mocratică a unui partid. USR nu este un partid în care oamenii din el depind de lider. Membrii noştri nu au intrat în politică pentru a fi şefi de pieţe sau şefi de deconcentrate. Ei sunt indepen­denţi, spre deosebire de celelalte partide unde de­pind de conducere şi unde, dacă se supără con­du­­­cerea, sunt daţi afară din partid. Singura mea so­­luţie faţă de un partid care, prin organe repre­zen­ta­ti­ve, susţine altceva decât în campanie, este demisia.- E o întrebare care ţine de ce se întamplă în interiorul USR-ului, iar eu nu am făcut şi nu fac publice chestiunile interne.- Chiar dacă s-a văzut mai greu, parlamentarii USR au făcut opoziţie la derapajele majorităţii PSD-ALDE din parlament, în special pe temele fier­binţi, care ţin de justiţie şi de economie. E ade­­vărat, a fost o întârziere în a face opoziţie la ac­­ţiunile PSD din zona guvernamentală. Sunt con­vins că USR-ul va continua să o facă.- Răspunsul trebuie dat de alegători, care sunt tot timpul mai inteligenţi decât noi. În opinia mea, şansele sunt mici.- Rămân în continuare în parlament, unde vreau să mă ocup de două proiecte. Cu unul din­tre ele am rămas dator bucureştenilor, e vorba de o lege a taximetriei care să rezolve problema com­petiţiei neloiale, care are mai multe aspecte. Din cauza aceasta, marea majoritate a taxime­triş­tilor din Bucureşti lucrează peste zece ore pe zi, şase zile din şapte. Un altul e legat de trans­pa­renţă - o lege a Monitorului Oficial pentru actele normative, în care să existe şi o secţiune de dez­ba­tere publică. În momentul de faţă, există o lege a transparenţei decizionale, care spune că orice au­­toritate publică trebuie să consulte ­ce­tă­ţenii, timp de 30 de zile, pentru orice act nor­ma­tiv pe care îl emite. În practică, această consul­tare nu are loc, dacă vorbim de autorităţile lo­cale, la nici 5% dintre ele. În opinia mea, so­luţia este un por­tal unic, unde autorităţile să fie obligate să îşi pu­blice actele normative, iar fără o dovadă că ele au trecut pe acolo, actele nor­mative să nu poată in­tra în vigoare. Aş vrea ca, în felul acesta, au­torităţile locale să dea socoteală cetăţenilor, pen­tru fiecare lucru pe care îl fac. În plus, mă inte­resează, în continuare să candidez la Primăria Bucureştiului, în 2020. Este un loc pentru care m-am pregătit. Sigur, în măsura în care se va con­cretiza în continuare o formaţiune politică în care să mă regăsesc, bineînţeles că voi intra în ea. Dacă nu, voi candida la primărie ca independent.