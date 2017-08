Biologii văd în firul de păr doar o sumă de celule cheratinizate moarte, dispuse în fire ce acoperă scalpul. Pentru noi, ceilalţi, părul înseamnă mult mai mult. Iar dacă nu ne dăm prea bine seama de importanţa pe care i-o acordăm, vom deveni cu siguranţă conştienţi de ea, în momentul când începem să-l pierdem.Pe cap ne cresc în jur de 100.000 de fire de păr, din care cad zilnic între 50 şi 100. Acesta nu este un lucru anormal. Avem motive să ne îngrijorăm abia atunci când se depăşeşte li­mita de 100. Dar şi această cifră este, în ultimă instanţă, una orien­tativă. Uneori pot părăsi scalpul chiar şi până la 300 de fire, de exemplu dacă părul este supus unei solicitări me­canice, cum ar fi spălatul pe cap sau un periat mai energic.După o mică discuţie cu pa­cientul care a venit alarmat să-i ceară ajutorul, medicul face un mic test: în mai multe locuri de pe scalp, el prinde între degete cam 20 de fire şi trage de ele, fără să le smulgă. "Dacă se desprind mai mult de trei fire, acesta este un indiciu de cădere patologică a părului", precizea­ză specialiştii. La sfârşit, doctorul cere câteva ana­lize de laborator şi porneşte să caute cauzele.Părul poate cădea din foarte multe motive. Din vina materialului genetic, de pildă, însă şi a medi­ca­mentelor, dezechilibrelor hormonale, stresului, carenţei de fier, ca şi a unor boli autoimune.Alopecia androgenetică este cea mai frecvent întâlnită cauză de cădere a părului, având motive genetice. De ea suferă în Europa aproximativ ju­mă­tate din populaţia masculină şi 20% dintre femei. "La alopecia androgenetică se atrofiază treptat foliculii piloşi, cei în care se formează firele de păr. Firele devin din ce în ce mai subţiri, apoi cad şi nu mai sunt înlocuite de altele", explică dermatologii. Urmările la bărbaţi se cunosc: tâm­plele pleşuve, creştetul văduvit de păr, calviţia. La femei, părul se răreşte pe toată suprafaţa scalpului, firele se subţiază şi cad, de obicei, în număr mai mare, pe mijlocul capului. Cercetătorii presupun că alopecia andro­genetică este declanşată de o sen­sibilitate ereditară la hormonul numit dihidrotesto­steron, la sinteza căruia participă o anumită ezimă: "La persoanele predispuse la alopecie androge­netică există fie un număr deosebit de mare de receptori pentru hor­monul respectiv, fie o prezenţă masivă a enzimei."Alopecia areata este consecinţa unei boli auto­imune. Celulele sistemului imunitar atacă părul şi provoacă o inflamaţie care împiedică firele să mai crească. Aceasta se poate în­tâmpla dintr-o dată sau se des­făşoară ca un proces insidios, pe o perioadă mai lungă de timp. Rădăcinile rămân intacte, dar firele deja formate cad. Astfel iau naştere pe cap, uneori şi în alte zone ale corpului sau chiar pe tot corpul, porţiuni de formă ro­tundă, complet lipsite de păr. Toate categoriile de vârstă pot fi afectate de alopecia areata, in­clusiv copiii şi adolescenţii, iar femeile, mai frecvent decât bărbaţii. Medicii se află în imposibilitatea de a formula un prognostic sigur al evoluţiei, deoarece în 80% din cazuri, boala se vindecă de la sine în decurs de un an, însă ea poate recidiva în mod repetat, după cum îi poate însoţi permanent pe pacienţi, pe întreaga durată a vieţii.Alopecia difuză se întâlneşte în special la femei. Firele cad, fiindcă rădăcinile lor nu mai sunt alimentate suficient cu substanţe hrănitoare. A­ceas­ta duce la rărirea părului. Cauzele posibile ale alopeciei difuze sunt diverse: modificări ale secre­ţiilor hormonale, stres, infecţii sau un aport nesa­tisfăcător de nutrienţi şi minerale, în primul rând de fier. Părul poate fi pierdut rapid, şi după un tratament cu medicamente tari, aşa cum este cazul în timpul unei terapii cu citostatice. Pentru a reface rădăcinile firelor de păr, trebuie combătute cau­zele. Uneori, soluţia cea mai simplă constă în ad­ministrarea unor preparate cu fier.Tot mai des se prezintă la cabinetele dermato­logice şi pacienţi cu alopecie cicatrizantă. Ea apa­re ca efect subsidiar al altor boli ce provoa­că infla­marea scalpului, distrugând complet rădă­cinile firelor de păr. Se formează porţiuni de piele cica­trizată, pe care părul nu mai creşte. Şi la alope­cia cicatrizantă este necesar să se trateze afecţiunea iniţială. Factorii declanşatori pot fi infecţiile mi­cotice sau bacteriene, dar şi bolile cutanate auto­imune, ca lupusul eritematos şi lichenul plan sau scle­rodermia, o patologie care se extinde şi asupra ţesutului conjunctiv.La alopecia difuză şi cicatrizantă, medicul tre­buie să trateze, înainte de toate, afecţiunile aflate la originea simptomatologiei. După eliminarea acestora, pot fi de folos loţiunile şi preparatele orale, cu condiţia ca pierderea părului să nu fi ajuns încă într-un stadiu prea avansat, pentru ca activarea foliculilor piloşi să mai fie posibilă. Scal­pul poate fi asemănat cu un deşert: dacă este irigat prea târziu, nu mai pot răsări pe el flori.Printr-o întâmplare, s-a descoperit că minoxi­dilul, o substanţă cuprinsă în formula unui medi­cament hipotensor, are şi proprietatea de a stimula creşterea părului. La unii pacienţi trataţi pentru hipertensiune s-a observat o înmulţire a firelor de păr. Bineînţeles că industria farmaceutică s-a grăbit să valorifice acest ingredient activ într-un produs destinat unei pieţe care se arată a fi extrem de profitabilă. El este recomandat, în principiu, numai pentru alopecia androgenetică, însă dermatologii îl prescriu şi la alopecia difuză. Garanţii nu există, dar cel puţin se poate miza pe şansa că părul rămas pe cap nu va mai cădea şi că vor creşte câteva fire noi, dacă pacienţii vor fi conştiincioşi şi îşi vor masa de două ori pe zi scalpul cu loţiunea sau spuma care conţine minoxidil. Căci, imediat după încetarea tratamentului, alopecia îşi face apariţia din nou.O a doua substanţă activă cu eficienţă confir­mată de mai multe studii este cea numită finaste­rid. Rezervată în exclusivitate bărbaţilor, ea poate provoca însă efecte secundare neplăcute, ca dimi­nuarea potenţei şi a libidoului. Din fericire, aceste tulburări au de regulă un carac­ter temporar, ele dispărând ulte­rior, pe parcursul tratamentului. S-au înregistrat, totuşi, şi situaţii în care pacienţii au fost afectaţi de ginecomastie, adică de o dez­voltare exagerată a mameloa­ne­lor, însoţită de for­marea unor no­duli la nivelul pieptului - fe­nomene care nu sunt întotdeauna reversibile.Alături de aceste medica­mente ce deţin supre­maţia pe piaţă, există şi alte produse şi remedii, de la care se aşteaptă stoparea căderii părului şi stimu­larea refacerii podoabei capilare. Multă lume îşi pune nădejdea în leacuri şi metode de pe vremea bunicii: clătirea părului cu bere sau cu propria uri­nă, infuzia de urzici, împachetările cu drojdie, spă­latul cu ou şi rom şi aşa mai departe. Deşi asemenea proceduri n-au fost verificate vreo­dată prin studii clinice, medicii sunt de obicei tole­ranţi şi nu le interzic pacienţilor să încerce ceva ce ei cred că le poate fi de ajutor. Autosugestia care însoţeşte tratamentele populare, creează surprize mari.Zincul, biotina şi cofeina sunt de asemenea substanţe creditate cu proprietăţi de regenerare a părului. Autorii unui studiu coreean au constatat că suplimentarea aportului de zinc a dat rezultate la o serie de pacienţi cu alopecia areata, în al căror organism zincul se găsea la un nivel deficitar. De biotină (cunoscută şi ca vitamina H) corpul nostru are nevoie pentru a produce keratina, prezentă atât în unghii, cât şi în firele de păr. Studiile atestă, într-adevăr, un efect pozitiv asupra creşterii unghiilor, însă în ce priveşte părul, nu s-a semnalat deocamdată o influenţă certă. Cofeina favorizează şi ea creş­terea părului, este o rea­litate deja verificată de specialişti, printr-un experi­ment. Ei au lăsat pentru mai multe zile câteva fragmente prelevate din pielea capului, într-o soluţie de cofeină şi tes­tosteron, afirmând în final: "Firele de păr au cres­cut mai bine în soluţia cu cofeină decât la probele-martor, fără cofeină." Dar nu se ştie deocamdată dacă rezultatele obţinute in vitro se vor adeveri şi în cadrul unor studii efectuate cu subiecţi umani.Femeilor care suferă de alopecie androgenetică li se prescriu, uneori, preparate cu hormoni, cu toa­te că nu există dovezi ştiinţifice convingătoare în sprijinul presupunerii că hormonii ar opri căderea părului. Acelaşi lucru se poate spune, din păcate, despre majoritatea şampoanelor, loţiunilor, tinctu­rilor şi suplimentelor care promit solemn că ne vor salva părul. Întrucât multe dintre aceste produse nu sunt susţinute de rezultatele concludente ale unor teste, aceasta înseamnă, în opinia specia­liştilor, că beneficiul adus de ele nu poate fi decât foarte mic, dacă nu cumva nul. Şi chiar de la mi­noxidil şi finasterid, cele două medicamente cu acţiune confirmată ştiinţific, dermatologii ne aver­tizează să nu aşteptăm miracole. Firele de păr cresc lent, deci ameliorarea nu va deveni vizibilă decât după trei până la şase luni de tratament.Cine doreşte să vadă un succes rapid şi dispune de suma necesară pentru o asemenea investiţie substanţială îşi poate încerca norocul cu un transplant. Din partea posterioară a capului se extrag fire de păr, izolate sau în grupuri de până la patru, îm­preună cu fragmentul de piele aferent, pen­tru a fi apoi implan­tate pe porţiunile un­de ele lipsesc. Rezul­tatul nu este de fie­care dată satisfă­cător din punct de vedere estetic şi nimic nu garan­tează pacien­tului că efectul va fi unul de durată: foliculii im­plan­taţi nu cresc întotdeauna şi pot că­dea la rândul lor. Suc­cesul unui transplant depinde în mare măsură de îndemânarea medicului care îl execută.Şi apartenenţa la o anumită categorie de vârstă a pacienţilor cu alopecie care caută ajutor la cabi­netele dermatologice spune multe despre impor­tan­ţa acordată frumuseţii părului în societatea contemporană. Ajung la doctor mai ales bărbaţi şi femei între 20 şi 30 de ani, care încearcă să-şi stopeze căderea părului cu loţiuni şi tablete. În gene­ral, bărbaţii se tratează până pe la 30 sau 35 de ani. După aceea majoritatea sunt căsătoriţi, nu-i mai interesează să-şi caute o parteneră, aşa încât părul des nu mai prezintă o însemnătate atât de mare pentru ei.