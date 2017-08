Grele de seminţe, nu-şi mai pot întoarce capul după soare

Câmpuri de aur

Discul florii-soarelui se cule­ge imediat după formarea semin­ţelor, când ele pot fi strivite între degete. Petalele galbene se înlă­tură, pălăria se spală într-un jet de apă, apoi se toacă prin maşina de tocat carne. Masa obţinută se amestecă cu zahăr în pro­porţii egale şi se pune în borcane de sti­clă, care se păstrează în frigi­der.se consumă câte o linguriţă de trei ori pe zi, îm­preună cu un pahar de ceai din plante.se con­­sumă zilnic câte o lin­gu­riţă de amestec cu ceai sau compot de fructe.Tratamentele durea­ză 30 de zile, iar pentru pro­filaxie, 7 zile.O lingură cu vârf de petale uscate se infu­zează în 250 ml apă fierbinte, timp de 10 mi­nute. După strecurare, ceaiul se bea îndulcit cu mie­re de albine, câte o lingură de 2-3 ori pe zi.Variantă: se amestecă în părţi egale petale şi frun­­ze tocate de floarea-soarelui. O lingură de amestec se infu­zează în 250 ml apă fierbinte timp de o oră. Se strecoară, stor­cându-se bine. Se adau­gă apă fiartă, până se completează la 250 ml. Se beau câte 2 linguri, de trei ori pe zi, înainte de masă.Ambele reţete dau rezultate în tratamentul urmă­toarelor afec­ţiuni: tuse convulsivă, astm bron­­şic, răceală, colici gastro-intestinale, mala­rie, lipsa poftei de mâncare.Pentru bolnavii de gripă, se amestecă în părţi egale flori de tei şi floarea-soarelui şi se pre­pa­ră ceaiul ca pentru răceală, folo­sind aceleaşi doze.Se recomandă în cazuri de malarie, stări febrile, lipsă de poftă de mâncare, dereglări de digestie, urticarie, nevralgii pro­vocate de răceală. Un pahar de petale se macerează în 500 ml ţuică sau vodcă, timp de 14 zile.În variantă mai complexă, se ames­tecă un pahar de petale cu un pahar de frunze tăiate. Se ma­cerează în 850 ml ţuică sau vodcă. Se beau 8-12 picături, ames­tecate cu 100 ml apă, de 2-3 ori pe zi, după masă.Se opă­resc pe­ta­lele de floarea-soarelui cu apă clocotită şi se aplică de 2-3 ori pe zi pe locurile afectate. Rezultatul va fi mai bun dacă în timpul trata­mentului se bea şi ceai din petale, după reţeta descrisă mai sus.- persoanele bol­nave trebuie să aibă în casă permanent tinctură din petale. Se umple un recipient cu două treimi de petale, se adaugă ţuică cât încape, se închide bine şi se lasă la macerat 14 zile. Se tam­ponează locu­rile afectate.Dacă înlături stratul cu se­minţe de pe pălă­ria florii-soa­relui se vede o substanţă albă, moa­le, poroasă, cu aspect de bu­rete, care se foloseşte cu succes de mii de ani în practica vinde­cătorilor. A­ceeaşi substanţă se găseşte şi în mijlocul tulpinii, un fel de măduvă.O lingură de burete uscat se infu­zează 30 minute în 250 ml de apă clocotită. Se bea doza ob­ţinută, în 3-4 reprize, pe durata zilei. O cură du­rează două săptămâni. După o pau­ză de 7 zile, remediul se repetă, până la îmbu­nă­tăţirea stării de sănătate.- se re­comandă decoctul din bu­­rete. Tulpina plantei se taie pe lung, se scoa­te partea albă, moa­le, se rupe în bucăţi mici şi se usucă. O lingură cu vârf se fierbe în 250 ml apă, pe foc mic, 15-20 mi­nute. După răcire, de­coc­tul se strecoară. Se bea câte un pahar pe zi, înainte de prânz.Se culeg frunze de mărimea palmei, se u­su­că într-un spaţiu ferit de praf şi de lumina di­rectă a soarelui. După ce s-au uscat, frunzele se râşnesc şi pulberea obţi­nută se adaugă, o dată pe zi, câte 1/2 lingură, în ali­mente care con­ţin lichid: supe, ciorbe, so­suri, dar şi în ceai, com­pot, zer, borş acru. Se con­sumă 7 zile, apoi se ia pauză 7 zile. Proce­deul se repetă de 3-4 ori semes­trial. Bor­canul cu pul­bere trebuie ţinut pe masă, la ve­dere, deoa­rece tratamentul are efect dacă nu se omite nici o zi., se pre­pară un ames­tec din 2 linguri de frunze de floa­rea-soarelui, câte o lingură de flori de gălbe­nele şi frunze de podbal. Ames­tecul se in­fu­zează în 500 ml apă fier­binte, în termos sau învelit în ziare şi un pro­sop flau­şat, vreme de 4-5 ore. Se strecoară, se stoar­ce bine, se beau câte 100 ml li­chid de patru ori pe zi, timp de o lună, cu pauze de 14 zile între cure.Toate remediile se folosesc în me­niul bolna­vilor cu probleme ale sis­te­mu­lui hemato­po­ietic (pro­ducerea sângelui), în spe­cial ale spli­nei, dar şi ale cre­ierului şi ale mă­duvei spi­nă­rii, curăţă va­se­le san­guine de diferite depu­neri, mai ales vasele creierului şi ale inimii, îmbunătăţesc starea bolna­vilor de cancer.Tulpinile de floarea-soarelui se taie după ce sunt culese se­min­ţele, chiar şi iarna, de pe ogor, dar cele mai bune sunt tul­pi­nile cu pălării semi­coapte. Se fărâmiţează în aşa fel încât bucăţile să fie de mărimea unui bob de fasole.Planta se lasă în apă rece 3 ore, după care apa se strecoară, se aduce până la punc­tul de fier­bere şi se toarnă înapoi, în vas, care se acoperă cu un pro­sopel curat de in. Se infu­zează 24 de ore. Se bea câte 1/2 pahar, de două ori pe zi, sau se adaugă în mâncare şi băutură. Se fac cure de 3-5 săptă­mâni. Se re­petă de 3-4 ori, în perioada rece a anu­lui.Infuzia are un efect diuretic şi sudorific puter­nic, de aceea se re­­comandă duşuri dese. În tim­pul trata­mentului, pot apărea du­reri în articulaţii sau dureri de cap, legate de dezintoxicarea şi curăţarea activă a organismului.Într-un borcan de 3 l se pun 3 pahare de tul­pină mărunţită şi se umple borcanul cu apă rece de izvor. Pentru mărirea efectului de vindecare, specialiştii în trata­mente alternative recomandă ca apa să fie scoasă din fântână sau luată de la izvor, în primele 10 minute din fiecare oră, mai ales în zilele de Cră­ciun, Bobotează, Sfântul Nicolae, sau în fiecare lună, pe data de 31 (din acest punct de vedere, cea mai preţuită apă este din 31 decembrie şi 31 ianua­rie).Preparatele din tulpină de floarea-soarelui pot fi de folos bolnavilor cu afecţiuni renale, tiroi­diene şi paratiroidiene, afec­ţiuni ale suprarena­lelor şi apa­ratului urogenital. * Este un remediu bun şi pentru men­ţinerea tonusului vital, curăţa­rea vaselor san­guine şi a întregului organism de reziduuri., pe durata curelor se fac băi de picioare cu sare, de două ori pe săptămână. În lighean se pun 3 pahare de sare şi se toarnă 1 litru de apă fier­binte. Bolna­vul stă cu picioa­rele în apă 10 minute, apoi se mai toarnă în lighean un litru de apă fierbinte, iar peste 10 minute se mai toarnă ultimul litru de apă.Sunt partea cea mai preţuită în medicina popu­lară, deoarece se folosesc în tratamente pentru toate organele, mai ales în com­binaţie cu rădăcini de cătină, odolean, rostopască, măceş.Cunoscători ai secretelor plan­telor susţin că ră­dăcinile se scot din data de 15 până pe 20 sep­tem­brie, după-amiaza, între orele 17.30 şi 19.00, deoa­rece în perioada zilei, planta are mai pu­ţine energii pozitive. Dacă rădă­cinile se culeg în peri­oada de activitate energetică maximă, se obţine un produs terapeutic uni­versal. În caz contrar, preparatele din rădăcini vor avea un efect scăzut. Nu se recomandă culege­rea rădăcinilor şi frun­zelor între zilele a 5-a şi a 8-a din fiecare lună, când planta se află în pauze energetice.Pentru vindecarea proceselor inflamatorii, ulce­rului varicos, rănilor, resorbţia forma­ţiu­nilor diver­se, se prepară o tinctură. Rădă­cinile proaspete se scutură de pământ, se curăţă meticulos cu o perie, se taie în 5-7 bucăţi şi se mai curăţă încă o dată. Se usu­­că puţin într-un loc cald (nu se aduc până la us­care deplină) şi se toacă mărunt.Într-un borcan de 3 l, se toar­nă 400 ml ţuică şi se pune o cantitate de rădăcini (cât să fie acoperite de ţuică). Se mai toarnă 400 ml şi se aşează rădăcinile, până se um­ple borca­nul. Ră­dă­­cinile se presează bine, bor­canul se închide cu celofan, apoi se pune capac. Se lasă la macerat 21 de zile, dar nu se strecoară. Pe parcursul trata­men­tului, în bor­can se mai adaugă ţuică, în locul cantităţilor folosite. Tinctura poa­te fi folosită timp de 3-4 ani. Se bea neapărat diluată (o lin­gură de tinctură la un pahar de apă, ceai sau compot). Pen­tru tratament se bea câte un pahar de 2-3 ori pe zi, iar pentru profi­laxie, câte un pa­har pe zi timp de o lună în fiecare trimestru.Se aleg toamna cele mai groa­­se rădăcini, se spală bine, se usu­că şi se toacă mărunt.Decoctul se prepară de două ori: dimineaţa - doza pentru seară, iar înainte de cul­care - doza pentru dimineaţă. Rădăcina se spală bine, se toacă mărunt. Di­mineaţa, se pun la foc 250 ml apă până dă în clocot. Se introduce o lingură cu vârf de rădăcini, apoi focul se face atât de mic, încât pe suprafaţa apei să nu se vadă mişcare (bulbuci). Se fierbe aşa 15 minute. Lichidul se toarnă fierbinte în termos, îm­pre­ună cu rădăcinile. Seara se stre­coară şi se bea cu înghi­ţituri mici, înainte de cul­­care. Se pre­pară porţia următoa­re la fel, care se bea dimineaţa.După o cură de 10 zile, se face o pauză de 5 zile, apoi tra­ta­mentul se repetă, până la di­minuarea dure­rilor. De re­gulă, este un tratament de lungă du­rată, aproximativ 3-6 luni.În 3 l de apă se toarnă un pahar de rădăcină tocată mă­runt, se aduce până la punctul de fier­bere şi se lasă 10 minute pe foc. După ră­cire, decoctul se stre­coară. Rădă­ci­nile rămase nu se aruncă, se pot refolosi de două ori, după aceeaşi reţetă. Lichidul obţinut se bea în doze mari (1,5 - 2 pahare) vreme de 2-3 zile, cu 30 minute înainte de masă. Când se ter­mină a doua porţie, se pun la fiert rădă­cini noi, nefolo­site.Dizolvarea şi eli­minarea să­ru­rilor de­puse pe articulaţii, di­­minuarea durerilor reumatice.Sărurile încep să se elimine prin urină la 2-3 săp­tămâni de la înce­perea trata­men­tului. Decoc­tul se bea până când urina devine transpa­rentă. Pentru elimi­narea mai eficientă a sărurilor, în mo­men­tul în care vasul cu ră­dăcinile fierte se ia de pe foc, în decoct se adaugă 5-6 linguri de troscot.Pe parcursul tratamentelor cu rădăcini de floarea-soarelui, se reduce consumul alimentelor să­rate şi se renunţă la cele acre, altfel se neutralizează efectul te­ra­peutic al leacului.Este un produs de mare preţ pentru alimentaţie, dar şi pentru tratamente. Iată câteva informaţii despre folosirea uleiului pe post de medicament.imediat ungeţi locul afectat cu ulei de floarea-soarelui şi frecaţi-l puţin, ca să preveniţi apa­riţia hemato­mului sau a vâ­nătăilor. Dacă hema­tomul deja a apărut, aplicaţi o com­presă cu ulei.Con­comitent cu tra­ta­men­tele pre­scrise de medicul pe­diatru, puteţi să folosiţi şi me­to­da bu­nicilor înţelepte. Îna­inte de cul­care, se înmoaie un scutec în ulei încălzit şi se aco­peră pieptul şi spatele copi­lului. Deasupra se pune o muşama sau o folie de plastic, şi copilul se înfă­şoară cu un scutec flauşat, pentru păstra­rea căl­durii. Dacă copilul are şi guturai, se unge în nas cu ulei înainte de culcare.bunicile prepa­rau un unguent din ulei de floarea-soarelui, în care se prăjea multă ceapă, până căpăta o culoare maronie. Se înlătură ceapa, uleiul se răceşte şi se foloseşte la nevoie.Pentru ca efectul de vinde­care să fie mai puternic, uleiul în care s-a prăjit ceapa se toarnă fierbinte peste un morcov ras pe răzătoarea mică. După răcire, uleiul se strecoară printr-un cio­rap, iar morcovul se stoarce bine. Uleiul se pune iarăşi pe un foc mic şi se încălzeşte. Se adaugă în el o bu­căţică de ceară galbenă (la 500 ml o bucată cât o cutie de chibrituri) tăiată mărunt şi se ames­tecă până la dizolvare. Ali­fia se toarnă în borcănele mici şi se păstrează la frigider.