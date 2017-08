Dr. Delia Anghe­loiu

Izvorul Săcelata

Izvorul de ochi

Fiecare zonă a ţării se mândreşte cu câte o sursă naturală de sănătate. Încă avem zeci, dacă nu sute de staţiuni balneo-cli­materice cu un potenţial terapeutic fantastic, lăsate în paragină din indiferenţă şi eterna "lipsă de fon­duri" blamată de oficialităţi. E şi cazul staţiunii Să­celu, din judeţul Gorj, unde am poposit zilele trecute. În staţiune am ajuns din DN 67 (Râmnicu-Vâlcea - Târgu-Jiu) apoi la dreapta pe DJ 661, după Bengeşti, la vreo 30 de km pe firul şoselei, până în culoarul văii create de apele râului Blah­niţa, în curgerea lor printre dealurile subcarpatice. La prima vedere, Săcelu pare un sat oltenesc ca toa­te celelalte. Însă odată ce ajungi în centru, par­că­rile pline şi forfota oamenilor în costume de baie, veniţi în staţiune din toate colţurile ţării, îţi stâr­nesc mirarea.Pentru ce sunt atât de re­numite apele minerale de la Săcelu am aflat de la d-na dr. Delia Anghe­loiu, medic re­cuperare medicală, medicină fizică şi balneologie, şefa Ba­zei de Tratament Săcelu.- Vin mai ales cei ce cunosc proprietăţile cura­tive ale acestor ape minerale - oamenii din zonă şi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care, până de curând, a administrat Baza de Tratament a staţiunii. Însă renumele îi e recunoscut şi pe plan naţional, e suficient să priveşti numerele maşinilor din parcare - Timiş, Iaşi, Tulcea, Bucureşti... Sta­ţiunea e căutată, i se face reclamă "din gură-n gură": pacienţii mulţumiţi de rezultate o reco­man­dă şi altor oameni în suferinţă, care vor să-şi gă­sească leac pentru o boală sau alta.- Apele minerale, nămolul terapeutic şi climatul temperat al zonei sunt principalii factori terapeutici ai staţiunii Săcelu. Cura balneo-climaterică în Băile Săcelu este indicată pentru: * boli ale aparatului locomotor (afecţiuni reumatismale, inflamatorii, degenerative, abarticulare, sechele post-traumatice, osteoporoză); * afecţiuni neurologice periferice (mai ales pareze uşoare şi paralizii după accidente vasculare cerebrale); * afecţiuni ginecologice (boli inflamatorii ale aparatului genital feminin); * afec­ţiuni ale aparatului respirator (viroze frecvente); * afecţiuni ORL (sinuzite şi laringite cronice); * afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale.- Dealurile din jurul sta­ţiunii Săcelu, formate din roci de vârstă terţiară, au numeroase falii şi fisuri, prin care ajung la suprafaţă apele minerale. Peste unele dintre izvoare s-au construit bazinele pentru cura cu ape minerale şi nămol, alte iz­voare au fost captate prin foraj şi sunt folosite în baza de tratament. Apele minerale din Săcelu au o valoare terapeutică deosebită, datorită conţinutului bogat în sulf, clor, brom şi iod, cu o mineralizaţie totală de circa 45.000 mg/litru., deşi mic ca suprafaţă şi cu un debit redus al izvorului, este important, datorită stratului gros de nămol terapeutic, ce se depune pe fund. Acest nămol este folosit cu suc­ces în tratarea bolilor reumatis­male inflamatorii şi degenerative, precum şi a bolilor ginecologice cro­nice.are o suprafaţă de 550 m2 şi un debit al izvorului de 15 m3/zi. Şi la acest bazin este impor­tant nămolul terapeutic, ce se for­mea­ză anual, fiind utilizat tot pentru tratarea bolilor reumatice despre care aminteam., cu o suprafaţă de 800 m2 şi un debit al izvoarelor de 9 m3/zi, beneficiază de un aport de apă minerală de la un foraj alăturat. Mi­neralizaţia apelor din acest bazin le recomandă atât pentru afecţiuni neurologice periferice, cât şi pentru diverse afecţiuni respiratorii, sub formă de aerosoli., cu suprafaţă de 3.000 m2, are adâncimi de 2-2,5 m şi un debit al izvoarelor de 17 m3/zi. Prin pompare, din acest bazin se asigură apa minerală pentru băile calde la cadă, care se fac în baza de tratament. Datorită numărului mare de bolnavi care s-au vindecat de afec­ţiuni reumatice, i se mai spune şi "Izvorul tămăduirii".Pe lângă izvoarele cu ape mine­rale captate în cele patru bazine, în Săcelu se mai găsesc două izvoare cu proprietăţi curative distincte:- se află chiar în albia râului Blahniţa, iar apa lui este folosită de decenii la vindecarea afecţiunilor oculare inflamatorii. Chiar dacă nu au probleme cu ochii, cei care vin la tratament pentru alte afecţiuni, trec zilnic şi pe la Izvorul de Ochi, iau apă în pumni şi stau câteva secunde cu ochii deschişi în apa minerală. Şi mie, când fac acest lucru, mi se lim­pezeşte pe loc vederea, dar unii pacienţi mi-au spus că au scăpat de câteva dioptrii!(sau "Sfânta Treime", cum îl numesc localnicii) este situat pe versantul stâng al râului Blahniţa, în partea de sud-est a staţiunii, la câteva sute de metri de şosea, în umbra pădurii. Apele acestui izvor, bogate în hidrogen sulfurat, sunt folosite în cura internă, pentru tratarea bolilor digestive (gastrită hipotonă, colită, diabet zaharat). Sub supraveghere medicală, aceste ape pot fi folosite şi în afecţiunile hepatobiliare care necesită cure de colereză sau în afecţiunile renale şi ale căilor urinare care necesită cure de diureză. Acest izvor le este de mare ajutor şi celor care au suferit intoxicaţii cu metale grele.- Da, aerul de la Băile Săcelu este un alt im­portant factor de cură: avem o climă temperat-continentală, de cruţare, influenţată de masele de aer adriatice şi mediteraneene, care le fac foarte bine bolnavilor cu afecţiuni pulmonare. Aerul e îmbogăţit de oxigenul oferit de pădurile de foioase (fag, stejar, tei) din jur şi le asigură pacienţilor cu boli respiratorii con­diţii optime pentru cura de aer, mai ales în zilele călduroase de vară.- În funcţie de afecţiunile de care suferă, suplimentar, le recomandăm pacienţilor proceduri de kineto­te­rapie, magnetoterapie sau electrote­rapie care dau rezultate foarte bune, pentru că un tratament care combină factorii naturali de cură cu recupe­rarea medicală este mult mai efi­cient!- Ţinând cont de faptul că cei mai mulţi pacienţi vin aici pentru băi, în bazinele aflate în aer liber, Baza de Tratament a staţiunii Săcelu este des­chisă în perioada 1 iunie - 15 septembrie. De obicei, în lunile iulie şi august, staţiunea este foarte soli­citată, de multe ori peste capacitate, pentru că mulţi locuitori ai judeţului Gorj vin zilnic la bazine, pentru cura externă sau, pur şi simplu, să se ră­corească. Pentru pacienţii din ţară, în staţiunea Săcelu există circa 400 de locuri de cazare la pensiuni sau în gospodăriile ţărăneşti. De prin 2000, de când bazinele cu ape minerale au fost refăcute, au tot apărut vile şi pensiuni noi, cu condiţii moderne de cazare. Sper ca în viitor staţiunea să se dezvolte tot mai mult, pentru că are un potenţial terapeutic şi turistic excepţional.Puţină lume ştie că cercetările arheologice efec­tuate în zona comunei Săcelu au scos la iveală do­vezi certe în legătură cu folosirea în scop terapeutic a izvoarelor minerale, încă din perioada ocupaţiei romane: ruine ale vechilor băi, instalaţii termale şi inscripţii care atestă folosirea apelor minerale de către soldaţii romani, în campaniile lor militare împotriva dacilor. Una dintre băile romane mai există şi azi - e situată pe malul râului Blahniţa, are propriul izvor, o adâncime de circa 5,5 metri, încă se mai cunosc urmele primelor cinci trepte, mulţi localnici, atraşi de istorie, merg să facă baie acolo. Turiştii care sosesc în zonă au la îndemână atât valoroasele resurse terapeutice de la Săcelu, cât şi alte atracţii - naturale sau istorice. (Loca­li­tatea e în apropiere de Rânca - Transalpina, de Cheile Olteţului, ale Galbenei, de mânăstirile isto­rice Crasna şi Polovragi.) Motive în plus să ajungă pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Noi îi aşteptăm cu drag!