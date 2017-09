Alb iradiant şi mare albastră

Ştiu, sute de mii de turişti români au fost la Balcic înaintea mea. Umblu pe străzi arhicunoscute. Privesc peisaje pictate de maeştri şi anonimi, deopotrivă, şi fotografiate la început de artişti, acum de toată lumea. Vizitez locuri descrise de călători şi memorialişti, de re­porteri sau de orice turist cu un dram de în­cli­naţie spre scris. În nenumăraţi ochi şi nenumărate inimi s-a răsfrânt locul acesta. În primele zile de la începutul lui august, iată-mă şi pe mine, un vile­giaturist oarecare, în intimitatea Balcicului, res­pirându-i aerul şi lumina, deopotrivă, aşezând pes­te imaginile vechi din stampe, ima­ginile proas­pete, culese cu lăcomie de simţuri.Înaintând cu maşina pe şoseaua care străbate podişul bulgar, îngălbenit prematur de secetă, bănuiesc prezenţa mării, undeva spre răsărit. Mă simt ca un vânător în junglă: ştiu că tigrul e prin preaj­mă, dar încă nu-l zăresc. Marea e sălbă­ti­ciu­nea albastră, ascunsă sub un orizont îngroşat, une­ori, de perdele forestiere din frasini superbi. Din loc în loc, grupuri de centrale eoliene îşi mişcă lent elicele, în bătaia unui vânt slab. Dintr-un sens gi­ratoriu, de unde, mai departe, continuă drumul spre Varna şi Burgas, virez la stânga. Şoseaua se înclină la început uşor, apoi coboară vertiginos, de parcă ar dispărea, dintr-odată, de sub roţile maşinii, care ar avea nevoie urgentă să se transforme în aero­plan. În sfârşit, iată marea, întinzându-se pe tot ori­zontul! E tot mai vie, tot mai aproape, cu apele ei din turcoaz. Cobor cu prudenţă drumul printre ziduri din piatră poroasă şi case de epocă, cu etaj, acoperite cu ola­ne. Bal­cicul e inun­dat de soa­rele verii. Locul cel mai iubit al reginei Maria, ve­gheat şi azi de caste­lul înălţat pe ţărmul abrupt al mării, a mutat mica aşezare balcanică direct în legendă. O le­gendă care supravie­ţu­ieşte şi azi.Am avut norocul să în­chiriem ieftin un apar­tament spaţios, cu un bal­con deschis că­tre ma­re şi către ma­lul stân­cos, pei­sa­jul care i-a a­tras pe mulţi dintre pic­to­rii noştri la Balcic. Pri­veliştea este, în­tr-ade­­­văr, unică. De sus, ma­rea se vede pâ­nă în a­dânc, iar râpele de cal­car sclipesc în soa­rele care albeşte totul în jur. Sub ele, vegetaţia es­te copleşitoare: o junglă de arbori şi arbuşti spi­noşi, captivi într-o ţesătură de curpeni impenetrabilă.Ies, într-o dimineaţă, să caut o potecă, o fisură în această pătură groasă de funii şi noduri vegetale, ca să-mi scurtez drumul spre plajă. Trec pe sub un dud cu fructele scuturate pe trotuar şi în iarbă, de vântul nopţii. Intru pe poar­ta unui stadion nou-nouţ, încă în lucru. Întâlnesc o muncitoare, ducând în ambele mâini câte un pahar din plastic cu cafea. Arăt cu mâna spre dealul cu pini, întrebând prin gesturi dacă e de găsit o cărare, să merg pe jos. Înţelege, într-un sfârşit, şi-mi răspunde "nema". Stadionul are tribune din piatră, ca un amfiteatru an­tic. Urc treaptă cu treaptă, până ajung sub o coastă înier­bată, cu tufişuri din loc în loc. Mă agăţ de orice tul­pină, fie cât de firavă. Mă caţăr, atent să nu de­ranjez vreun şarpe ieşit la soare. Ajung pe culme şi priveliştea mă năuceşte. Sub picioarele mele se cască o prăpastie, la baza ei hăţişurile de nepătruns, apoi şirul de case şi de ho­teluri lipite de mal, iar mai departe, marea, vizibilă de la un promontoriu la altul. Am sub ochi tot Bal­cicul, toată splendoarea aşezării. Abia acum înţeleg de ce au tânjit şi au ajuns aici artiştii noştri, de ce au umblat şi ei pe coclauri, cărând cu ei şevaletul, culorile şi pensu­lele. E suficient să ajungi aici o singură dată, ca să rămâi pentru totdeauna sub vraja locului.Mi s-a spus din ţară: "Sunt mulţi români la Balcic". Am descoperit că sunt la fel de mulţi ruşi. În cele două locuri unde ne-am scăldat noi, majo­ritari au fost ruşii. Pluteau deasupra apei cuvinte ca "davai" şi "haraşo", pe care nu le mai au­zisem din şcoala generală, de la lec­ţiile de limba rusă. Am regretat, la un moment dat, că nu am catadicsit atunci să învăţ mai mult. Să fii avut în bagaj, aco­lo, 200 de cu­vinte, aş fi încercat să intru în vorbă cu ei. Erau din toate ge­neraţiile: bu­nici, co­pii şi nepoţi. M-au impresionat femeile în vârstă. Se ridicau de pe plajă şi stră­bă­teau, înotând, peste o sută de metri în larg, unde rămâneau sin­gure, bucurându-se de minunea vie a apei.De departe, bă­trâ­nele rusoaice erau cele mai interesante exemplare din gru­pul lor. În­tr-o seară, când vuie­tului mării îi răspun­deau greie­rii cu ţâ­râi­tul lor, ne-a ajuns la urechi su­net de vioa­ră. Două fete mişcau arcuşul pe coarde, chiar pe aleea de lân­gă mare. În faţa lor, la picioare, deschisă, sta cutia viorii. Primiseră ceva bani. Ban­cnote româneşti şi monede bulgăreşti. Copiii mei, tru­ditori ai pianului, au empa­tizat cu micile violo­niste şi le-au depus în cutie o bancnotă de 10 lei. Ne-au spus că sunt din Mos­co­va. A doua zi, le-am reîntâlnit la plajă. Ado­les­cen­tele s-au zbenguit în apă, apoi s-au întors la familia lor: tata, mama şi încă trei fraţi, dintre care unul încă în cărucior. Tatăl cosea o sacoşă şi vorbea întruna, în vreme ce mama îi îngâna bă­ieţelului ei gama muzicală. Mulţi copii mai mari se dis­trau arun­când cu pietre în apă sau în alte pietre. Arun­catul pietrelor părea să fie plăcerea lor fa­vorită. Un rus bătrân a dat însă o altă întrebuinţare pietrelor: a clădit un turn înalt de o jumătate de metru.Castelul reginei Maria şi clădirile auxiliare au fost preluate de autorităţile bulgăreşti în 1948, după opt ani de la trecerea Cadrilaterului între gra­niţele Bulgariei (7 septembrie 1940). În acest inter­val de timp, castelul s-a aflat în proprietatea regelui Carol al II lea, fiind îngrijit de un reprezentant al acestuia. În prezent, castelul şi grădina botanică sunt administrate de un institut bulgar, numit "Dvo­reca". Plăteşti 14 leva ( 35 de lei ) ca să le vizi­tezi pe amândouă. Pe pereţi sunt expuse pa­nouri cu informaţii în patru limbi: bulgară, engleză, română şi rusă. Din balconul ultimului etaj, se deschide o privelişte minunată asupra mării. Re­gina obişnuia să privească albastrul mării cu în­cân­tare. Uneori, însă, cu îngrijorare, când fiica ei, Ilea­na, ieşea cu barca în larg. Se liniştea numai când o vedea întoarsă la ţărm. Bulgarii au întreţinut bine clădirea. Câteva încăperi sunt utilizate ca spaţiu de expoziţie, pentru pictori bulgari contemporani. Din castel, pornesc spre grădina botanică. Un plop uriaş, bătrân şi rămuros, vegetează cu siguranţă dinaintea Primul Război Mondial. Mulţi trandafiri, floarea preferată a bulgarilor. Mă aşez pe o bancă, într-un loc lăturalnic, sub frunzişul unui platan măreţ. Prin apropiere susură un izvoraş. Inspir aerul plin de miresme vegetale şi nu mă las dus de aici. Simt un soi de liniştire a sufletului şi a minţii. "Grădina asta", îmi spun, "are energii bune". De puţine ori mi s-a întâmplat să recunosc asta, despre un loc.Seara, târziu, stau la masa din balcon şi sorb dintr-un vin alb, bulgăresc, având ca marcă "Valea Tracilor". Nu mai văd marea. Tălăzuieşte ascunsă de bezne. Deasupra dealului cu pini s-a ridicat o ju­mătate de lună. Lumina ei loveşte blând în pe­retele de stâncă situat în dreapta privirii mele. Atât a mai rămas din Balcic: un deal cu pini, o prăpastie şi, prin apropiere, câteva case. Exact cât trebuie pen­tru ca locul să semene cu ceea ce-a fost altă­dată, regina să-şi fluture din nou veşmintele albe pe uliţele pline de praf, tătăroaicele să-şi ducă apa pe cap, în ulcioare, iar pictorii să-şi instaleze din nou şevaletele, aşteptând răsăritul soarelui.