Un număr dramatic de mare de bărbaţi nu au tată sau au crescut în mare măsură fără el. Taţii au apar­ţinut generaţiei războiului, ge­ne­raţiei re­cons­truc­ţiei, ge­ne­ra­ţiei carierei, ge­ne­raţiei "ego" sau generaţiei di­vor­ţurilor. Iar fiii sunt orfani de război, or­fani de carieră sau orfani de di­vorţ. Taţii lor nu au avut şi nu au timp pentru ei. Şi nici pentru fiice, fireşte - dar aces­tea au alături de ele o mamă, care le seamănă, cu care se compară, care reprezintă un model, chiar dacă ade­sea exis­tă neînţelegeri. Băieţii au şi ei nevoie de un model de acelaşi sex. Lipsa autorităţii tatălui îi face nesiguri."Sunt oare un bărbat adevărat"? Toţi bărbaţii care au crescut fără tată - sau majoritatea lor - află răs­punsul la această în­trebare importantă nu de la un băr­bat cu expe­rien­ţă, ci de la o femeie. De aceea ei devin dependenţi de femei: de mamă, de soră, de soţie, iar de­pen­denţa nu este o premisă favorabilă pentru dra­goste. Pentru că dragostea înfloreşte şi dă roade acolo unde oamenii sunt independenţi şi au drepturi egale. Dependenţa îi face nesiguri. El se întreabă neîn­cetat: "Mă mai iubeşte?" Iar pri­varea de dragoste este cea mai cumplită amenin­ţare la care poate fi supus un bărbat.Ce-i poate ajuta pe bărbaţi să scape de "spaime" şi să dobândească siguranţă de sine? Pe mulţi dintre ei - serviciul. Să aibă un serviciu stabil, să-şi întreţină familia, să facă o carieră - iată dorinţa sinceră a multor bărbaţi. O dorinţă pozitivă, folositoare atât familiei, cât şi bărbatului însuşi, pentru că bucurându-se de apre­cierea celorlalţi el se eliberează de îndoielile personale şi de frica interioară. Şi cu cât avan­sează profesional, cu atât cresc şi aprecierile. Serviciul este pentru el lo­cul de confirmare a capaci­tă­ţilor sale, "câmpul de onoa­re". De aceea gândul că vreodată s-ar putea să aibă un eşec profesional îi sperie per­manent pe majoritatea bărba­ţilor.Şi mai mare este frica bărbaţilor de o even­tuală "marţi neagră" profesională. Într-o aseme­nea situaţie, li se spulberă nu numai pla­nurile personale şi financiare, ci planurile de viaţă în general. Li se distruge valoarea lor pro­prie, care în mare parte se bazează pe aprecierile celorlalţi.Tocmai pentru că valoarea lor este strâns legată de aprecierea altor persoane, bărbaţii îşi caută în această apreciere o mai mare siguranţă, pe care o consideră un fel de "putere".Un militar cu trei steluţe pe uniformă este mai puternic decât unul cu două steluţe. Rangul în­seam­nă putere. Banii înseamnă pu­tere. Iar puterea te face mai atră­gător. Cine are femeile cele mai grozave? Cel care în viaţă re­pre­zintă ceva. A pierde puterea în­seamnă a te pierde pe tine însuţi.Pentru bărbaţi, puterea este şi un afrodisiac. Puterea îi face mai "iuţi". Bărbaţii care se simt nesiguri au întotdeauna probleme cu erecţia şi, poate nejus­tificat, îşi fac griji în privinţa potenţei. Pentru că lipsa erecţiei le pune sub semnul întrebării virilitatea.În spatele tuturor spaimelor se află de fapt aceea că soţia ar putea să-l părăsească. Femeile îi fac pe băr­baţi să uite de frică, ele sunt cele care le dau soţilor lor un rost, care-i sfătuiesc, care îi fac să simtă plăce­rea. Dar pentru a obţine ceea ce este cu adevărat mai bun de la soţii lor, femeile ar trebui să accepte o reali­tate, un adevăr: că bărbaţilor le este uneori frică. Pur şi simplu.- Bineînţeles, frica face parte din viaţă. Cei care n-o simt înseamnă că şi-au învins-o. La copii, lipsa senzaţiei de frică este considerată de psihologi in­diciul unor dereglări de dez­voltare. Se ştie, de exemplu, că majo­ritatea oamenilor cruzi n-au cunoscut în copi­lărie sen­­zaţia de frică.- Nu, cei mai mulţi dintre bărbaţi reuşesc să se des­curce singuri. Nu trebuie decât să recunoască faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi, că, uneori, le este frică.- Nu poţi să împarţi viaţa cu cineva şi să joci în ace­laşi timp şi rolul de terapeut. Soţia sau partenera poate, în schimb, să fie un fel de antrenor sau de manager. Adică: să-l stimuleze în ceea ce este el tare, să nu-l piseze tot timpul, să-i lase libertate şi să-i respecte inde­pendenţa. Bărbaţii au nevoie de spaţii libere, la fel ca şi femeile, de altfel.- Oricare dintre noi are nevoie de cineva afectuos, iubitor, care să ne fie alături cu trup şi suflet - lucru valabil atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.- Câteodată, da. Doar să nu-l strângă prea tare, ca el să nu-şi simtă libertatea îngrădită. Corect procedează acele femei care îşi pun în­tre­barea: ce-aş face dacă n-ar fi vorba de soţul, ci de copilul meu? În această situaţie, ele sunt în­totdeauna foarte inspirate. În cazul bărba­ţilor, însă, să facă astfel încât ei să nu simtă că sunt ţinuţi, din spate, de ham.