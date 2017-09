O prietenă foarte bună de-a mea suferă de câţiva ani de hipotiroidism sever autoimun, boală pentru care ia tratament prescris de endocrinolog, dar degeaba. Starea ei nu se îmbunătăţeşte. Aş dori să văd în minunata dvs. revistă, pe care o citesc cu sfinţenie, un articol despre afecţiunile tiroidei (dezechilibru hiper- şi hipo-), dar şi sfaturi sau leacuri de orice fel, care i-ar putea fi de folos prietenei mele. E o fiinţă deosebită, cu o viaţă grea, pe care o trăieşte cu demnitate, făcând zilnic 40 km până la Timişoara, unde lucrează, şi 40 km întors, până acasă, unde-şi creşte fetiţa singură. Pe lângă toate astea, e chinuită şi de această boală. Vă rog din suflet s-o ajutăm! Orice tratament de la specialişti sau sfat de la cititori sunt preţioase.Cu stimă şi respect,Am fost diagnosticată cu fibro­ade­nom la sânul drept. Cred că boa­la a fost cauzată de o lovitură puter­nică (am căzut de pe un scaun pe care mă căţărasem să şterg praful şi m-am lovit cu sânul de colţul mesei). Tratamentele locale prescrise de spe­cialist nu au dat rezultate. Acum mi s-a recomandat intervenţia chirur­gicală, dar mi-e teamă să mă operez. Îi rog pe cei care îmi pot recomanda o alternativă, să-mi scrie pe adresa redacţiei. Cu mulţu­miri,Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu un sfat. Am fost diagnosticată cu cheratoză foliculară la nivelul braţelor (afecţiune extrem de inestetică şi de supărătoare), dar tratamentul ur­mat (unguente şi soluţii pe bază de acid salicilic şi uree) nu a dat niciun rezultat. Dimpotrivă, unele zone au devenit şi mai iritate. Dacă s-a confruntat cineva cu această afecţiune şi a reuşit să se vin­dece, îl rog mult să mă ajute. Vă mulţumesc.Acum 10 ani, mama mea a fost diagnosticată cu retinopatie pigmentară, degenerescenţă tape­to­re­ti­niană. Deşi a urmat tratamentele recoman­date, boala a evoluat, vederea slăbindu-i foarte mult. Cum pot să o ajut? Dumnea­voastră, dragi cititori şi specialişti, sunteţi ultima noastră speranţă. Nu mă aştept la un miracol, dar aş vrea măcar să stopăm evoluţia bo­lii. Vă mulţumesc şi felicit "For­mula AS" pentru minu­nata priete­nie pe care o arată, săptămână de săptămână, cititorilor ei.MAGDA F. - BacăuÎn urmă cu cinci ani, pe un fond de oboseală acută, am fost diag­nosticat cu hepatită cronică. De atunci, m-am lăsat de fumat şi ţin regim alimentar. Foar­te rar am băut alcool, la aniversări, iar cafea beau doar o ceaşcă pe săptă­mână. Iau suplimen­te hepato-protectoa­re. La ulti­mul con­trol mi s-a spus că am steatoză hepati­că, şi la eco­grafie s-a văzut că şi splina e mărită. Am şi reu­ma­tism, dar evit să iau medicamente pentru du­reri, de teamă să nu-mi dăuneze la ficat. Dacă alţi suferinzi ca mine şi-au ameliorat boala de ficat, îi rog să-mi comunice şi mie sfaturile dumnealor, prin intermediul revistei.Fiica mea, în vârstă de 32 de ani, suferă de artroză mandibulară şi niciun tratament nu i-a fost de folos. Când mănâncă, face un zgomot care se aude clar, ca o trosnitură. Dacă îmi va comunica cineva vreun remediu, i-aş rămâne îndatorată. Cu mulţumiri,Vă rog din suflet să mă ajutaţi în tratarea unei boli care mă chinuie de zece ani: eritem nodos. Îmi apar pe picioare nişte umflături roşii, atât de dureroase, încât nu mai pot merge. După un timp trec, lăsând urme ma­ronii, apoi apar altele. Am făcut tratament cu Pred­nison, a fost bine o perioadă, dar cum între­rup tratamentul, umflătu­rile reapar. Nu pot să iau Prednison la nesfârşit. A mai suferit cineva de eri­tem nodos şi s-a vindecat? Dacă da, vă rog să-mi spuneţi şi mie cum. Vă mulţumesc.Boala a debutat în urmă cu trei ani, cu dificul­tăţi de vorbire şi dezechilibru. Ştiu cât de gravă e această boală şi sunt conştientă că nu există încă tratament pentru a spera la vindecare, dar aş vrea să-i prelungesc viaţa cât pot de mult. Soţul meu are 52 de ani, nu avem copii, ne-am pierdut şi părinţii, ne avem doar unul pe altul. Nu-mi pot imagina viaţa fără el. În momentul de faţă are o lipsă totală de putere, o fragilitate care mă sperie: numai dacă-l ating cu un deget cade. A început să-i fie frică să meargă. În rest, funcţiile vitale sunt normale. Cu ce pot să-l ajut? Îi gătesc doar mân­care sănătoasă, îi dau vitami­ne, polen, lăptişor de matcă... Mă poate ajuta ci­neva cu un sfat? Vă mulţumesc din suflet.Am 29 de ani şi sunt îngri­jo­rată de faptul că varicele, care mi-au apărut acum 2-3 ani, au început să se îngroaşe. Anul trecut mi-au fost "sclerozate" câteva vene, dar rezultatul ope­raţiei n-a fost de durată. Mă puteţi ajuta cu un sfat?