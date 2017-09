Datorită faptului că citesc "Formula AS", am aflat şi eu de existenţa Cabinetului "Lacrima Na­turii" din Bucureşti. Am mers cu o problemă a nepoatei mele, legată de căderea părului. De ceva timp, începuse să-l piardă, i-am făcut analizele, toate au ieşit foarte bine, dar ea rămânea fără păr. Deja se vedea pielea capului, de unde ea avusese un păr foarte bogat. După un consult amănunţit, doamna doctor Spânu i-a dat un tratament intern şi extern, şi după o lună, pielea care se vedea era acoperită de puf. Acum are părul iarăşi bogat şi e tare fericită că doamna doctor a avut răbdare şi s-a ocupat de ea. De aceea, vreau din inimă să-i mulţumesc şi o recomand tuturor celor care se con­fruntă cu probleme de nerezolvat. Telefonul clinicii este 0744/87.01.94.Te iubesc mult, dragă "Formula AS"! Tare multe lucruri am învăţat de la tine. Datorită pa­ginilor dvs. de sănătate, nepoata mea este salvată! Mul­ţumesc,