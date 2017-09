M-am confruntat şi eu cu o boală asemănătoare, dar niciun tratament nu m-a ajutat. În cele din urmă, m-au trimis la spitalul de psihiatrie, lucru care nu numai că nu m-a rezolvat, dar am făcut o cădere psihică. Tratamentul prescris - fără rezultat. La una dintre consultaţiile ce au urmat, un medic nu m-a mai cruţat şi mi-a spus deschis: "Dacă n-o să te ajuţi singură, niciun medic din lume şi niciun medi­cament n-o să-ţi fie de folos. Gândeşte pozitiv. Când îţi vin gândurile negre, anulează-le, spunând cu voce tare: ba nu, o să fie bine". I-am urmat sfa­tul, nu a fost deloc uşor, dar azi, mulţumesc Dom­nului, mi-am revenit la normal. De când m-am pensionat, merg regulat la biserică, în toate zilele de sărbătoare, stau de la început până la sfârşit la sfânta Liturghie, mă rog în fiecare zi, dimineaţa şi seara. Am învăţat mai multe rugăciuni adresate lui Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfinţilor, Îngerului cel Bun şi Sf. Cruci şi nu lipsesc în nicio vineri de la Sf. Maslu. De unde eram aproape un client per­manent al spitalelor din Iaşi, de ani de zile nu am mai fost internată nicio singură zi, numărul medi­camentelor a scăzut vertiginos şi văd viaţa cu alţi ochi. Domnul să vă aibă în pază!În luna ianuarie 1998, s-a publicat o reţetă pen­tru bolile de ficat. Fiind bolnavă de ciroză ume­dă şi fără speranţă de a mă vindeca cu medicamente, am urmat-o şi eu, fără să-mi pun prea mari speranţe în ea. Dar iată că minunea s-a produs, şi astăzi sunt, ca urmare a tratamen­tului, un om pe deplin sănătos. Iată leacul: 1 kg de ceapă roşie de apă (eu am pus ceapă albă, uscată, şi m-a ajutat), se curăţă şi se toacă mărunt. Se pune într-un borcan şi se toarnă peste ea 5 litri de ţuică de la ţărani, curată (eu am pus ţuică de vin, tes­covină). Se lasă la macerat 9-10 zile. Din acest amestec se iau dimineaţa, pe stomacul gol, 30-40 ml, apoi se stă culcat pe partea dreaptă 20-30 de mi­nute, după care se ia masa de dimi­neaţă. În cel mai scurt timp, ficatul începe să se regenereze. Mie mi-a ajutat şi mă simt bine. Vă do­resc multă sănă­tate!Am suferit şi eu de o infecţie cu aceeaşi ciupercă, extrem de inestetică şi de contagioasă, dar datorită unui medic dermatolog priceput, am reuşit să mă vindec. În primul rând, este necesară între­ruperea tratamentului cu soluţiile prescrise până atunci (ciupercii îi prieşte umiditatea, acesta fiind şi mediul prin care ea se trans­mite). Apoi, este necesară o igienă strictă a corpului şi a lenjeriei de corp, care trebuie fiartă, pentru ca porii ciupercii să fie dis­truşi. Timp de două săp­tămâni (este necesar să se res­pecte această pe­rioadă, chiar dacă sem­nele cafenii de pe piele dispar) dimi­neaţa şi sea­ra, după ce se va spăla corpul cu apă şi săpun, se aplică în strat sub­ţire şi pe o suprafaţă mai mare decât cea afectată (toată partea dorsală şi frontală a cor­pului, inclusiv braţele pâ­nă la coate) unguentul Nizo­ral (îl găsiţi la far­macie). Nu­mai urmând exact aceste in­di­caţii pu­teţi fi sigură de vin­de­care. Petele albe, ce pot even­tual rămâne, dispar în urma expunerii corpului la soare (la sfârşitul trata­men­tului). Însănătoşire grabnică, iar "Formulei AS" multă sănătate şi felicitări pentru verticalitate, toleranţă, optimism şi sfaturi bune. Cu deosebit respect,Eu am o reţetă de la o doamnă doctor, pe care am avut-o la întreprindere, veche de cel puţin 40 de ani, dar cu care m-am vindecat. Am păstrat-o şi am folosit-o pentru copiii mei. Mie nu mi-a mai apărut boala, de 30 de ani. Iată reţeta, care este şi foarte ieftină sau, cel puţin, accesibilă: 10 g Acid salicilic, 3 g acid benzoic, 100 ml alcool AD.După ce se unge pielea cu această soluţie şi se zvântă, se unge cu Fluocinolon N. Costul tratamen­tului este de aprox. 20 de lei. Dacă după o tură de tratament nu sunteţi mulţumită şi pe­tele mai rămân, repetaţi trata­men­tul.Vă doresc din toată inima succes şi multă sănătate!Am suferit şi eu de aceeaşi problemă, vreme îndelungată. Mai întâi am făcut tratamente cu diferite medicamente, care n-au dat rezultate satisfăcătoare. Cineva mi-a propus un tratament naturist, în urma căruia m-am simţit foarte bine. Preparaţi în fiecare zi un ceai diuretic, din codiţe de cireşe şi coada-calului (câte o lingură din fiecare, la 1 litru de apă) şi beţi din el cât mai mult posibil. Faceţi băi de şezut cu ceai de muşeţel, amestecat cu tărâţe de grâu, de cel puţin două ori pe zi. Regimul alimentar să fie foarte sărac în grăsimi animale.În România a apărut medicamentul naturist american Acidophilus, care vindecă în două săptă­mâni micozele. El are efect foarte bun şi în leu­coree, acnee şi boli dermatologice.Faceţi un ceai de traista-ciobanului - o mână de plantă la 5 litri de apă. Se bea de 3 ori pe zi câte o cană de ceai, iar din restul de ceai se face baie de şezut, seara, vreme de 30 de minute. După aproximativ 5 şedinţe, vă veţi simţi foarte bine. Eu aşa am vin­decat-o pe fiica mea, care a sufe­rit de aceeaşi boală.Fiul dvs. să meargă diminea­ţa desculţ prin rouă, şi să mai stea vreo 2 ore aşa, neşters pe picioare. Sărurile din rouă pun în funcţiune şi nervii de la picioare. Eu am făcut tratament pentru bătături vreo 30 de ani, fără rezultate, şi cum am mers de vreo 5-6 ori prin rouă, s-a dislocat bătă­tura, cu rădăcină cu tot, şi a căzut. Roua stimulează nervii senzoriali din tălpi şi îşi revine circulaţia. Asta mi-a spus un medic.În încheiere, rog pe bunul Dumnezeu să vă dea multă, multă sănătate, întregului colectiv - atât de minunat, care căutaţi să alinaţi durerea, ne­cazul, la o lume atât de încercată.Cu stimă şi respect,Pentru revigorarea organismului vă recomand uleiul de cătină. Se găseşte la farmaciile de tip Pla­far, sub formă de capsule, care se dizolvă în stomac. Se găsesc în două concentraţii, de 600 mg şi de 900 mg. Se iau 2-3 capsule pe zi, după mese. Cura du­rează în funcţie de efectele simţite. Mama mea face cura de o lună, şi nu mai are probleme cu slăbi­ciunea, deşi are 81 de ani.Alt tratament este cel cu Spirulină. La fel ca şi uleiul de cătină, se găseşte tot la farmaciile tip Pla­far. Se iau 2-3 capsule pe zi. Vă doresc multă să­nătate!