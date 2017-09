Eu iubesc animalele, îmi sunt dragi oamenii şi mă străduiesc să înţeleg şi să ajut per­soa­nele în vârstă. Nu toţi oamenii iubesc ani­malele. Mi-au plăcut cuvintele unei doamne care scria într-un articol pu­blicat în "Formula AS" că trebuie să-i com­pătimim pe cei care nu iubesc animalele. Ei nu vor şti niciodată cum este să fii iubit necon­di­ţionat, cum îţi umplu casa şi viaţa animalele cu drăgălăşeniile lor, cu câtă bucurie te în­tâm­pină, ori de câte ori te întorci acasă. As­tro­logii spun că cei care iubesc ani­ma­le­le au un semn în plus în astrogramă. Fie­care cu ce-i e dat! Dar şi celor cărora le e dat, le e dat pe viaţă!Povestea Rozicăi a început acum câţiva ani, când era o pisicuţă aciuată în faţa blocului ma­mei mele. O remarcasem, pentru că avea o blă­niţă stro­pită cu portocaliu, negru şi maro. Ju­mă­tate de faţă şi năsuc erau negre, cealaltă jumătate, por­to­calie. Avea, la vremea aceea, nişte puiuţi tare fru­moşi, care au fost toţi adoptaţi de aceeaşi per­soană. De câte ori mama le ducea mâncare, ei se repezeau, dar Rozica stătea deoparte şi-i lă­sa pe ei să se sa­tu­re, şi dacă mai rămânea ceva şi pentru ea, bine, da­că nu, nu. De atunci mi-a fost dragă! În cadrul unei cam­panii de sterilizare organizată de o fun­daţie din oraşul nostru, am reuşit să o ope­răm şi pe ea.Acum patru ani, s-a anunţat la ştirile de la te­levizor că urmează să avem cea mai grea iarnă din istorie. Fetiţa mea a fost cea care a insistat să o luăm pe Rozica acasă, ca nu cumva să sufere de frig. Până la urmă, nu am avut cea mai grea iarnă din istorie, dar eu m-am ales cu două pi­sici. Mai a­veam o mâţucă acasă, care nu a ac­cep­tat-o deloc pe Rozica. În primele trei luni, s-au bătut în parte, dar în cele din urmă, au ajuns la un compromis - cam ca în mediul academic - luau masa împre­ună, dar se stuchiau ori de câte ori aveau ocazia. Partea proas­tă a fost că Gina (cealaltă pisicuţă) a slăbit foarte mult şi stătea mai mult ascunsă. Ro­zica, ziua dormea, dar noaptea avea chef de joacă. Cantitatea de păr se dublase - aspiratorul intra în funcţie la două zile. Dar şi dragostea se dublase: unde era fetiţa mea, acolo era şi Rozica, de parcă ştia că mă rugase să o adoptăm. Când îşi făcea te­mele, pisica stă­tea pe scaunul alăturat, când dor­mea, era alături, când era bolnavă, nu se dezli­pea de ea. Avea atâta dragoste Rozica în corpuşorul ei! Şi tor­ceaaa! Avea trei ti­puri de tors: unul de dragoste, cam ca o druj­bă, în­cât acoperea zgomo­tul televizorului, al doilea de noap­te - când noi dor­meam, ea torcea încetişor, ca să nu ne tre­zeas­că, iar cel de-al treilea, de dimi­nea­ţă - când noi ne trezeam, ea era lângă noi şi aş­tepta cuminte să mă duc să îi dau pliculeţul. Rozica apă­rea în toate compunerile pentru şcoală şi în toate desenele. Datorită ei, fetiţa mea a învăţat să inter­preteze comportamentul pisicilor, şi-a învăţat şi colegii, iar la ora de ştiinţe, le-a povestit despre Sir Isaac Newton, care a inventat uşiţa batantă pentru pisici. Aşa au trecut aproape patru ani...Anul acesta am fost plecate de Paşte câteva zile din oraş. Când ne-am întors, Rozica era apa­tică, saliva abundent şi degaja un miros neplăcut. Am început să sun pe la cabinetele veterinare. Am găsit un medic veterinar tânăr, care a făcut prac­tică în Marea Britanie. Mi-a plăcut modul lui de a consul­ta - palpat din cap până în picioare, cu mul­te în­tre­bări despre alimentaţie etc. Şi la ani­măluţe e la fel ca la oameni - apar problemele odată cu înain­tarea în vârstă: suflu sistolic, ficat mărit, probleme cu rinichii. Şi exact ca la oameni - câtă aţă, atâta viaţă. Nu o putem lungi. Fiecare pleacă când îi e dat, cum îi e dat.După câteva teste, au început veştile proaste. Rozica avea o gingivită foarte urâtă, dar şi mai gra­vă era insuficienţa renală, cu valori foarte mari (o boală frecventă la pisici). Am încercat tot ce ne-a propus medicul nostru (hrană specială, me­di­ca­mente, injecţii, perfuzii) dar, din păcate, Rozica nu mai mânca nimic. Nu părea să sufere, dar nu mai mânca, doar bea un pic de lăptic, din când în când. Ne-am dat seama că era începutul sfârşitului. Au venit zilele libere de la începutul lui mai. Religia ne învaţă că nu trebuie să inter­ve­nim în Creaţie, prin urmare, este împortiva eu­tanasierii. Nici nu aş fi putut să o eutanasiez. Am sperat să plece liniştită, aşa cum mai povestesc alţi iubitori de animale prin articolele publicate. Trei zile şi trei nopţi am stat cu ea, dar în ultima noapte a fost cel mai greu. Era agitată, a mieunat de du­rere de câteva ori şi îi zvâcnea corpuşorul, din lip­sa apei din organism. Pe la 5 dimineaţa, mi-aş fi dorit să o pot duce la ve­terinar să îi facă un cal­mant ca să o mai liniştească, dar zilele libere se ter­minaseră şi a trebuit să merg la serviciu, cu ini­ma sfâşiată de durere şi cu teamă. Când m-am în­tors, încă mai mişca. Nu mâncase nimic de o săp­tă­mână, nu mai băuse apă de câteva zile, dar ini­mioara încă îi mai bătea. Încă nu îi ve­nise vremea. Am mers din nou la veterinar, îm­pre­ună cu fetiţa mea, care era disperată. L-am rugat să-i facă un som­nifer sau calmant, să o mai liniş­tească. El în­cerca să-mi explice că după 6-8 ore, va fi la fel de agitată. Suferinţa mea pentru chinul ei şi pentru faptul că nu o puteam ajuta cu nimic mă adusese la disperare. Dar pe când eu încercam să-l con­ving să facă ceva, că nu mai puteam su­porta, me­dicul a ascultat-o cu stetoscopul şi mi-a spus că mu­rise. Aş fi vrut să moară cu mine, acasă, liniş­tită, în pat, dar nu a fost să fie. A murit pe masă, în timp ce eu îi ne­gociam alinarea suferinţei. Am în­gro­pat-o în faţa blocului părinţilor mei, de unde am luat-o acum patru ani, în octombrie.V-am scris povestea ei nu ca să vă întristez. V-am scris povestea unui sufleţel minunat - Rozica noastră - Raj, cum o alinta fetiţa mea (după tigrul lui Jasmine din filmul Aladdin), pisicuţa noastră stropită cu toate culorile pământului, grăsunică şi niţel crăcănată, mâncăcioasă şi torcăcioasă, care ne-a bucurat sufletul şi viaţa timp de 3 ani şi jumă­tate. I-a fost bine la noi acasă şi a fost tare iubită. Mi-aş dori să fie acum cu mama mea, care a plecat şi ea acum doi ani, într-o lume despre care se spune că este mai bună şi fără dureri.