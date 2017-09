Mai economică în decibeli şi mai ofertantă în armonii, instigatoare la dans şi la amintiri din adolescenţă, muzica neuitaţilor ani '80 se mai cântă şi astăzi, cu mult succes. Va fi la fel şi la Cluj, unde nume cele­bre, precum: Alpha­ville, Sandra, Londonbeat şi Fancy, vor încinge la ma­ximum spiritele şi vor cân­ta şi dansa pe melo­diile ce i-au făcut celebri: "For­ever Young" (Alpha­ville), "In The Heat of The Night" (Sandra), "I've Been Thinking About You" (Londonbeat) sau "Flames of Love" (Fancy). Reţeta suc­cesului unui astfel de eveniment a fost deja ve­rificată anul trecut, când la Sala Polivalentă din Cluj au cântat Thomas Anders şi Modern Talking, dez­lăn­ţuind un adevărat ma­ra­ton de entuziasm dan­sant. Dar iată-i şi pe invi­taţii care vor concerta la Cluj, pe 23 sep­tembrie.este o for­maţie germană, ce a de­ve­nit celebră la mijlocul anilor '80. Trupa a luat fiinţă în 1982, şi a dat lovitura chiar cu albumul de debut - "Forever Young" (1984), care cuprindea melodii devenite celebre, precum: "Big in Japan", "For­ever Young" şi "Sounds Like A Melody". Au avut succes nu doar în Europa, ci şi în America Latină, ba chiar şi în SUA. Însă după numeroase turnee şi după alte două discuri: "Afternoons in Utopia" (1986) şi "The Breathtaking Blue" (1989), au luat o pauză de... glorie. Au revenit pe scenă şi în stu­dio în 1994, iar de atunci au mai lansat încă patru discuri. Cum în majoritatea trupelor au loc schimbări, nici Alphaville n-a fost scutită de despărţiri, singurul membru original al trupei de azi fiind solistul Marian Gold (63 ani). Dar nici vâr­sta, nici abandonurile colegi­lor săi nu l-au împiedicat să ducă mai departe mesajul Alpha­ville alături de noii lui colegi de formaţie: David Goodes, Jakob Kiersch, Cars­ten Brocker şi Ale­xandra Merl. Pe 7 aprilie anul aces­ta, ei au lansat şi un nou album, intitulat "Strange At­trac­tor".(Sandra Ann Lauer - fostă Creţu) şi-a mai pierdut puţin din forma şi energia ei de-altă­dată, dar reuşeşte, to­tuşi, să-şi încânte fanii, şi azi, cu hiturile ei super­cunoscute. Solista, de origine ger­ma­nă, are 55 de ani şi a debutat în trioul Arabesque, în 1975. A cunoscut cu adevărat succesul abia după ce s-a lansat într-o carieră solo, zece ani mai târziu -în 1985, iar anii de glorie ai Sandrei sunt strâns legaţi de colaborarea cu fostul ei soţ, muzicianul român Mi­chael Creţu, cu care a cola­bo­rat la pro­iectul Enigma, trans­format rapid în succes. Până în prezent, Sandra a lansat 10 al­bume solo de studio, cel mai recent dintre ele fiind "Stay in Touch" (2012). Deşi nemţoai­ca nu a mai reuşit să egaleze succesul de odinioară, ea are un public fidel, mai ales în es­tul Europei, unde este mereu aş­teptată cu braţele deschise.este o formaţie americano-brita­nică de pop-dance, ce a cunoscut succesul în anii de glorie ai muzicii disco. Lansată spre finalul ani­lor '80, mai exact în 1988, formaţia a avut un suc­­­ces nebun încă de la primul disc, intitulat "Speak" (1988). Din trupa iniţială mai fac parte şi azi ame­ricanul Jimmy Helms (74 ani) şi muzicianul născut în Trinidad, Jimmy Cham­bers (71 ani), şi "mezi­nul", Myles Kayne (70 ani) care li s-a alăturat în 2003.Londonbeat a cucerit mai în­tâi Olanda, unde melodia lor "There's a Beat Going On" (1990) a urcat imediat în Top 10, apoi, pas cu pas, a cucerit întreg mapamondul. Cântecul "I've Been Thinking About You", cu­prins pe discul lor cu numărul doi - "In the Blood" (1990), a făcut istorie, ajungând pe locul 1 în Billboard Hot 100 şi în topul Hot Dance Mu­sic/Club Play, într-o perioadă în care Michael Jackson era stăpâ­nul absolut al topurilor muzicale. Alte două melodii cele­bre ale formaţiei, care au încins ringu­rile de dans, au fost "A Better Love" şi "Come Back". Iar după aceste succese, London­beat a mai lansat încă patru discuri, cel mai recent dintre acestea datând din 2004 - "Gravity".(pe numele său real Manfred Alois Se­gieth) este cel de-al patrulea invitat al serii, un cân­tăreţ, compozitor şi producător muzical cu origini spaniolo-germane, în vârstă de 71 de ani. Şi el are o carieră impresio­nantă. A debutat în 1962 şi a de­venit faimos în 1984, cu melodia "Slice Me Nice". Compoziţie proprie, melodia a intrat pe primele locuri în numeroase topuri muzicale din lume. Fancy a mai compus şi alte şlagăre, precum: "Chi­nese Eyes", "Come Inside", "Bolero", "Flames of Love". Mu­zi­cianul german a lansat până acum 15 discuri, cel mai recent dintre acestea fiind: "For­ever Magic" (2008).(Cele patru concerte vor avea loc pe 23 sep­tembrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, şi vor fi urmate de o petrecere pe cinste, unde se poate dansa în voie, pe muzica disco a anilor '80. Biletele au preţuri cuprinse între 108 lei - Party Zone şi 185 lei - Categoria I.)