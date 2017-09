- Mai corect ar fi să ne întrebăm în ce măsură mai există un viitor pentru anti-corupţie. Toată vara am asistat la hărţuirea permanentă a procurorului şef DNA, Laura Codruţa Kövesi, şi a procurorului general, Augustin Lazăr, de către parlamentarii din Comisia de anchetă asupra alegerilor din 2009, dar şi a ministrului justiţiei, care le-a trimis pe cap Ins­pecţia judiciară. Faptul că această hărţuire a ulti­milor doi mohicani ai statului de drept pregătea, de fapt, o serie de schimbări legislative funda­men­tale, menite să slăbească lupta anti-corupţie, a fost con­fir­mat miercuri dimineaţa, de iniţiativa minis­trului Toader, de a-l exclude pe şeful statului, din proce­sul de numire a procurorilor şefi de la Par­chetul Ge­­neral, DNA şi DIICOT. Decizia va apar­ţine sec­ţiei procurori a CSM, la propunerea mi­nis­trului jus­tiţiei. Or, preşedintele Iohannis era singu­rul care pu­tea contracara asaltul politicienilor asu­pra statu­lui de drept şi asupra luptei anti-corupţie. Iată însă că, în timp ce preşedintele se afla în va­canţă şi par­ti­cipa la tot felul de festivităţi, ministrul Toader lu­cra la subminarea prerogativelor sale şi la elimi­na­rea singurului om politic, ales prin votul direct al popu­laţiei, din procesul de control de­mocratic, asu­pra modului în care este ad­minis­trată justiţia. Fap­tul că această propunere apare, după ce vara a adus noi anchete DNA, în cazul TelDrum şi al afacerilor fiului lui Liviu Dragnea, sugerează că ministrul ar veni, de fapt, în întâmpinarea intere­su­lui liderului PSD: dacă se reuşeşte tergiversarea an­chetelor, ele vor putea fi îngropate definitiv, pen­tru că viitorul şef al DNA va fi fost selecţionat atent, exclusiv de către liderii unei clase politice penale. Ne aflăm, aşadar, în pra­gul unor schimbări funda­mentale ale sistemului ju­diciar, iar perspectivele luptei anti-corupţie sunt atât de sumbre, încât ne întrebăm dacă mai poate fi adevărat că roata istoriei nu poate fi dată şi înapoi.- Nici un director nu poate redresa TAROM, atâta vreme cât ea va rămâne parazitată de poli­ti­cieni şi de clientela lor. Acesta a fost cazul TA­ROM, de când guvernul a devenit acţionar majo­ritar, cu pu­teri depline asupra selecţiei managerilor de pe vre­mea guvernului Radu Vasile. Ulterior, Adrian Năs­tase şi-a numit cumnata în fruntea com­pa­niei şi nici o tentativă de a impune un ma­na­gement profesio­nist nu a reuşit, în ciuda an­ga­jamentelor asumate faţă de FMI. Dar ce este în România mafioţilor, o companie de stat - sau orice companie publică, ad­ministrată de oameni numiţi conform algoritmului politic? Nimic altceva decât o vacă de muls: ea este obligată să facă achiziţii la suprapreţ, cum s-a în­tâm­­plat, se pare, cu avioanele Airbus, în 1990; să în­cheie contracte dezavan­ta­joase pentru ea, cu com­pa­nii deţinute - fie şi indi­rect - de clientela politică şi să ofere sinecuri clien­ţilor politici în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţio­na­rilor. Despre contrac­tele păguboase ale TAROM, pre­sa a scris constant, fără folos. Tot presa a dez­vă­luit, de altfel, că în AGA au fost numiţi, de actualul guvern, un vete­rinar, un inginer cons­tructor, dar şi vii­torul ginere al preşe­dintelui exe­cutiv al PSD, Ni­cu­lae Bădălău, sau consiliera mi­nistrului trans­por­tu­rilor, Răzvan Cuc. Iar fostul său director, Eugen Da­vidoiu, numit tot de PSD, a fost numit director al Com­pa­niei naţionale a lignitului Olte­nia. Profe­sio­na­lis­mul, după cum se vede, este la mare preţ în PSD! Atâta vreme cât nu vom ieşi din plasa clientelis­mu­lui, nepotismului şi corupţiei aferente, nici o companie de stat nu va prospera. Iar noi vom zbura în inte­riorul şi în afara României, cu Wizzair, nu pentru că iubim neapărat Ungaria, ci pentru că are avioane mai bune şi preţuri mai mici. Mândri, de­sigur, că suntem ro­mâni!