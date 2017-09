"Vreau să-mi salvez soţia, care are cancer mamar"



(Răspuns pentru IOAN IORDACHI - Galaţi, F. AS nr. 1267)

În general, aritmiile cardiace se pot produce fără niciun motiv sau pot fi cau­zate de un factor care stimulează inima, cum ar fi stresul, tutunul, alcoolul, suplimentele care inhibă apetitul sau medicamentele pen­tru răceală în tuse, care conţin cafeină ori alţi stimulatori. Dacă cineva are o inimă sănătoasă, pal­pitaţiile cardiace ocazionale sunt rareori motiv de îngrijorare, deoarece, în asemenea situaţii, odată cu cauza declanşării lor, dis­pare şi efectul (aritmia). Totuşi, unele persoane se nasc cu un scurtcircuit la nivelul cordului (nodul sinusal), care poate deveni manifest după mai mulţi ani. Mai mult, cu vârsta, se produce o slăbire naturală a inimii, fapt ce poate con­duce, de aseme­nea, la apa­riţia aritmiilor. În conclu­zie, atunci când rata bătăi­lor inimii (cadenţa sinusală) cunoaşte abateri, mai mult sau mai puţin importante de la normal, se poate vorbi despre tulburări de ritm cardiac, altfel spus, despre aritmii.Este de notorietate fap­tul că, deşi arareori arit­miile cardiace determină apariţia complicaţiilor, une­le pot fi grave, mai ales dacă nu sunt tratate. Spre exemplu, o inimă care bate foarte repede, pentru o perioadă lungă de timp, poa­te slăbi, fapt ce conduce uneori la apariţia insu­ficienţei cardiace congestive. Totodată, anumite aritmii, precum fi­brilaţia atrială (cazul dvs.), pot determina for­marea unor cheaguri sanguine de dimensiuni re­duse la nivelul camerelor cardiace (atrii, ventri­cule), iar dacă unul sau mai multe cheaguri devin libere şi sunt transportate de fluxul sanguin la nivel cere­bral, pot cauza un accident vascular. Bine­înţeles, riscul de a face accident vas­cular cerebral depinde de vârsta persoanei în cauză, de tipul aritmiei şi de existenţa altor factori de risc car­diovascular, cum ar fi hipertensiunea arterială.Cu siguranţă, medicaţia ce v-a fost prescrisă tre­buie păstrată în continuare, cu precizarea că aceas­ta ar trebui să includă şi Adenozina sau alte tipuri de medicamente din clasa digitalicelor. Ade­nozina încetineşte conducerea influxului ner­vos la nivelul nodu­lui atrio-ventricular şi este utili­za­tă pentru a stopa tahicardiile atriale paroxistice.În completarea tratamentului alopat, este bine­venită şi o abordare naturistă a aritmiilor car­diace, abordare care trebuie să includă suplimente, al căror efect terapeutic benefic este dovedit din punct de vedere clinic. Acestea sunt fără îndoială păducelul, talpa-gâştii, valeriana şi degeţelul-roşu (extracte, capsule, gemoderivate) sau unele pro­duse complexe, cum ar fi Calmocard, Ritmo-Stabil sau Omegasel. Cu nimic mai prejos din punct de vedere terapeutic se prezintă extractul de mlădiţe de vâsc sau gheara-diavolului (efect cronotrop negativ) în asociere cu magneziul, ele­ment indis­pensabil în managementul aritmiilor cardiace.Să auzim numai de bine!Din punctul meu de vedere, cancerul nu este ceva întâmplător, este cauzat (nu învinovăţesc pe nimeni pentru asta) de totala lipsă de educaţie. Factorul principal în apariţia cancerului se află sub nasul nostru, se referă la ceea ce cumpăram şi la mâncarea pe care o preparăm. Desigur, nu trebuie uitaţi nici factorii sufleteşti - atunci când în loc să ne enervăm, ar trebui să râdem, în loc să stăm în bucătărie ore în şir, ar trebui să ne plimbăm, să înotăm, să dansăm etc.; nici îmbrăcămintea nu ne este întotdeauna adecvată cerinţelor organismului, preferăm sinteticul în locul bumbacului (lucru nesănătos) şi nici interiorul locuinţei noastre (şi deseori, nici poziţia casei noastre) nu sunt cele adecvate sănătăţii. Desigur, sunt multe de spus, dar suntem nevoiţi să ne limităm în a face o singură comparaţie, ca exem­plu, între femeile care trăiesc departe, la munte, şi femeia lumii moderne, femeia occidentală. Ali­mentaţia celei care este departe de aşa-zisa civilizaţie este o alimen­taţie sănătoasă, ea duce o viaţă lipsită de stresul computerului sau al televizorului. Ea mai ţine încă postul de Crăciun, de Paşte, iar miercurea şi vinerea nu se va apropia de "dulce". Îmi pare rău că nu pot să spun tot ceea ce ar trebui să vă spun prin intermediul acestei pu­blicaţii, dar tot ceea ce nu vă pot relata acum veţi putea găsi în numai câteva luni, dezvoltat pe larg, în cartea mea "Avem nevoie de educaţie".Din păcate, sunt puţini specialişti care văd un adevăr în cele spuse mai sus, şi asta datorită faptului că sunt agresaţi, chiar şi ei, de nă­vala produsă prin anumite medicamente şi uită, deşi sunt medici, de omenie. Sunt foarte puţini cei care privesc la tine, om bolnav, cu bunăvoinţă şi îţi reco­mandă ce e bun şi ce nu este bun să mănânci. Am să vă dau un singur exem­plu: de nenumărate ori, am văzut reco­mandările medicilor în diferite afecţiuni, şi aproape niciodată nu am văzut o recomandare pentru o alimentaţie sănătoasă, deşi IGF1 era la valori mult mai ridicate faţă de normal. Singura precizare era că nu există o explicaţie pentru acest lucru, dar să fie oare adevărat? Eu zic că nu!La urma urmei, nu ai pe cine acuza, educaţia pe care nu o avem şi pe care ar trebui să o dobân­dim din primele clipe, de la mama, apoi de la gră­diniţă, de la şcoală, unde nu ar trebui să lipsească săptămânal, măcar o oră, să ştim ce să mâncăm, cum să ne îmbrăcăm, cum să vorbim şi cum să nu fim nevoiţi să ne pierdem timpul la cozile de la cabinetele medicilor. Avem longevitate, dar cu ce preţ, cu tineri bolnavi, cu bătrâni bolnavi, depre­sivi şi singuri? Numai noi ne putem ajuta, dar asta, dacă ne-o dorim cu adevărat. Dacă ai să fii mai exigent cu tine, ai să fii mai sănătos, dacă ai să alegi natura şi nu tehnica, ai să fii mai fericit.Să nu uităm că natura ne-a lăsat tot ce avem nevoie ca să fim sănătoşi, căci în fructe şi plante, în legume şi zarzavaturi găsim fitochimicale care au posibilitatea să împiedice diviziunea celulară necontrolată, deci, ceva la îndemana oricui, dar trebuie să ştii şi să pui în practică, să nu te laşi fu­rat de reclame şi de ambalaje, de ce mănâncă veci­nul sau ce rochie şi-a luat vecina. Dacă înţelegi că poţi alege să fii sănătos, mâncând sănătos, îmbră­cându-te sănătos, fără a-ţi lipsi fructele, legumele, cerealele (care ar trebui să ocupe cel puţin 80% din alimentaţia ta zilnică) - eşti salvat!Precizez, în mod special, că studiile au arătat că pentru a preveni cancerul de sân trebuie avută în vedere o alimentaţie săracă în proteine animale, în timpul sarcinii şi după sarcină. De menţionat faptul că dacă în timpul şedinţelor de chimiotera­pie alimentaţia ar fi cea adecvată (aşa cum o arată studiile), efectul chimioterapiei ar fi unul reuşit.Produsele noastre - Elixir of Youth şi Nervton - recomandate în afecţiunea soţiei dvs., întrunesc tot ceea ce am relatat mai sus şi urmăresc întărirea sistemului imunitar şi pe cel digestiv, iar fitochi­micalele pe care aceste produse le conţin acţio­nează în oprirea diviziunii celulare necontrolate şi duc la eliminarea celulelor care generează răul. Cei care aleg să facă o cură cu pro­dusele noastre (împreună cu trata­mentul alo­pat sau separat), şi cu reco­man­dările ali­mentare pe care le pri­mesc oda­tă cu produ­sele, au po­sibilitatea să constate ade­vărul legat de efi­cienţa acestor sub­stanţe, dar şi de efectul lor asupra sănătăţii proprii.Multă sănătate!