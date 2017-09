Bunicul patern, Eftimie

Tatăl, Dumitru Pelmuş

Mama, Valeria Pelmuş

Pe strada Elie Radu din Bucureşti, nu departe de Cişmigiu şi de Primăria Capitalei, un pictor ro­mân fabrică vise. De ani şi ani, trudeşte ore în şir, aplecat peste ele, ca un schimnic peste ceas­lov. De sub mâna lui ies semne ciudate, pli­ne, însă, de strălucire şi de culori.La cei 72 de ani ai săi, Ştefan Pelmuş este unul dintre cei mai importanţi şi mai origi­nali pictori români de azi. Şi unul dintre ma­rii pictori ai lumii. Când l-am vizitat pentru interviu, maestrul m-a întâmpinat în uşa ate­lie­rului său, însemnată cu numărul 13, un nu­măr despre care spune că lui i-a purtat noroc toată viaţa. Ştefan Pelmuş mă aştepta în­con­jurat, ca un ucenic vrăjitor, de tablourile lui, pline de străluciri. Greu de în­ţeles, de la prima vedere, pictura exuberantă a lui Ştefan Pelmuş exercită o seducţie atât de rapidă, încât te transformă pe loc, din privitor în adorator. Chiar înainte de a începe să stăm de vorbă, am observat printre pânze, aşezate pe podea şi pe etajere, tot soiul de obiecte pictate, şi ele, de mâna artistului, şi care îţi atră­geau privirea ca un magnet. "Îmi place să pictez pe orice, chiar şi pe obiecte", spune Ştefan Pel­muş, amuzat de perplexi­tatea mea. "Am avut şi ex­poziţii cu obiecte pictate. Am pictat şi pe saboţi, de exemplu. Dar mai ales pe cutii. Cutiile sunt du­lapuri cu amintiri. Le închizi, şi devin mistere. Le deschizi iar, şi misterele ies la lumină".- Eu nu m-am forţat niciodată să fiu original. De prin anii '80, am ajuns la formula asta aproape alchimică, deviind de la pictura abstractă. Şi nici nu ştiu cum mi s-a întâmplat! Căci eu mereu am pictat pentru că aşa am simţit. Aşa s-au mişcat mereu în mine, formele şi culorile. Nu am căutat inovaţia cu anasâna. Pictura mea a curs de la în­ceputuri, lent. Aşa cum cresc şi se adaugă inelele unui copac şi îl fac să se înalţe şi să înflorească. Mulţi îşi schimbă prea des pictura, adeseori şi după mode. Eu am mers pe drumul meu. Imediat după ce am terminat Institutul de Artă Nicolae Gri­go­rescu, am locuit şi lucrat o vreme la Tulcea, unde, în acei ani, erau pictori de elită. Acolo l-am cunoscut pe unul din­tre cei mai mari acuarelişti ai noştri, Cons­tantin Găvenea, dar şi pe Eugen Brat­­fanof sau pe Vasile Mureşan-Mu­ri­vale, toţi trei mari colorişti. S-a şi orga­ni­zat o ex­po­ziţie a celor de atunci, de la Tulcea, la în­ceputul anilor 80, la Bucureşti, unde am ex­pus şi eu o lucrare, "Capul Sfântului Ioan". Era în ma­niera în care lucrez şi acum. Aşadar, haina şi croiala asta a picturii mele au aproape patruzeci de ani.- Eu cred că orice pictor, atunci când se apro­pie de şevaletul său, se apropie şi de Dumnezeu. Noi suntem pâlnii în care Dumnezeu trimite mis­tere. Dumnezeu ne îngăduie inspiraţia şi tot El ne conduce discret mâna, atunci când pictăm. Iar pictorul trebuie să pună pe pânză aceste mis­tere, ca să bucure oamenii cu imaginile în­chipuite de el. Sunt sigur că pictura este un drum către Dumnezeu, şi tocmai de aceea încerc ca prin ea să îmi regăsesc împăcarea profundă cu El şi cu lumea.- Cel care m-a descoperit şi mi-a îndrumat primii paşi a fost unchiul meu, pictorul Ilie Pavel, fratele mamei. Dacă nu era el, eu nu eram pictor. Noi stăteam la Valea Călugărească şi el venea acolo, pe când era student la facultatea de Belle Arte din Bucureşti. Venea cu nevasta şi cu copilul şi el picta. Din păcate, nu stătea prea mult, că era cam bolnav. Dar cum se făcea bine, venea iar. Şi cât stătea la Valea Călugărească, un­chiul de­sena tot timpul. Aşa am dat eu cu nasul de mi­rosul culorilor. Aveam doar patru-cinci ani şi desenam lângă el şi făceam portrete. De­se­nam pe ruptelea. Îl imitam în tot ce făcea. Şi tot aşa, vară de vară, am de­senat cot la cot cu el, apoi am început să desenez şi de unul sin­gur, că doar eram nepot de artist. Şi atunci când a venit vremea liceului, după ce făcu­sem şapte clase la Valea Călugărească, unchiul meu a hotărât că eu trebuie să vin la Bucureşti şi să dau examen la Liceul de Artă Nicolae Tonitza. Aşa a început totul pentru mine, intra­rea mea în lumea artei. Am avut nişte ex­pe­rienţe frumoase cu unchiul meu, pictorul Ilie Pavel. Avea o bibliotecă foarte bogată în casa lui de pe bule­var­dul Dacia, pe lângă Bi­blioteca Franceză, şi acolo, prin cărţile şi albumele sale, m-am apropiat de toţi marii pictori mo­derni. Dar a mai existat încă un om im­portant în viaţa mea de artist: profesorul meu de la Institutul de Artă Nicolae Gri­gorescu, maestrul Ion Sălişteanu. A fost important, pentru că m-a lăsat să mă des­făşor liber în lumea mea, ca pe un co­pac care creşte singur pe un deal. Aces­tea au fost cele două întâlniri fe­ricite ale vieţii mele. Primele! Unchiul meu era un tip special, dar, din păcate, în '78 a emigrat în Elveţia, în '95 a ieşit la pensie, a venit înapoi, apoi a murit, dintr-odată, în Canada, în plină forţă de creaţie. Un pictor de talent, care de abia acum devine iar cunoscut la noi în ţară. Păcat că în România nu prea mai sunt lucrări de-ale lui.- Mama şi unchiul Ilie au avut mai mulţi fraţi, toţi cu frica lui Dumnezeu. Între ei, şi mama avea puţin talent, ţin minte că mă ajuta la şcoală să îmi fac desenele. Şi lucrurile s-au legat şi mai de­par­te, copiii mei sunt şi ei pictori, amândoi. Băiatul meu cel mare, Bogdan Pelmuş, a obţinut o bursă în Fran­ţa, la Paris, "Cité Internationale des Arts". Şi nora mea e plastician. Amândoi au atelierul pe ace­laşi culoar cu mine, la numai o uşă distanţă. Şi ne­potul meu este în clasa a şaptea, la liceul "Tonitza", şi cântă şi la chitară. Fosta mea soţie, mama co­piilor mei, Maria Pelmuş, e şi ea foarte talentată. Mai am un băiat, cel mic, Teo Pelmuş, ple­cat în Canada. A făcut şi el Belle Arte la Bucu­reşti, iar la Ottawa face "performance" şi foto-video. S-a căsă­torit cu o indiancă şi mi-a dăruit un nepoţel, pe Lu­cas. L-am botezat în România acum doi ani. Ve­deţi? În cazul familiei noastre, talentul s-a transmis ca o ştafetă, din generaţie în generaţie.- La Valea Călugărească e casa mea părin­tească, acolo e dealul mare, cu vii, un loc de care nu m-am despărţit niciodată. Am animale acolo, mulţi câini şi pisici, dar am şi pomi fructiferi şi păsări şi viermi de mătase. Fac şi vin! Vedeţi, mie îmi place dealul. Din păcate, locul s-a mai împă­durit. Înainte au fost mulţi boieri care aveau pod­gorii întinse. Acum, dacă s-au retrocedat tere­nu­rile, oamenii n-au mai vrut să le muncească şi atunci locurile s-au împădurit. Pă­durea a crescut nestăvilită, şi eu am rămas acolo, ca într-o en­clavă. Totul e înconjurat de păduri. Şi din pă­dure au în­ceput să coboare, spre a mă delecta, vulpile, mis­tre­ţii, pri­go­riile şi fazanii...- Poate la sfârşitul vieţii. Aco­lo am mor­mân­tul părinţilor mei, am crucea făcută, deja, de Mi­tică Juravle. Acolo-s mama, tata şi sora mea. Am cultul mor­ţi­lor. Mă gândesc cu drag la cei mu­­taţi în lu­mea de dincolo. Aprind lumâ­nări pentru sufletul lor, la biserică. Dar deocamdată nu mă pot muta acolo definitiv. Pentru un artist, bătaia peştelui este la Bucu­reşti. Cine vine acolo să-mi vadă tablourile? Cum să mai vând? Dar de câte ori pot, merg cu mare drag la Valea Călugărească. Am şi acolo un atelier, improvizat pe o terasă, şi mai pic­tez. Nu pot lăsa locul acela de izbelişte. Es­te casa părinţilor mei, casa copilăriei mele. Fără ea, nu aş putea trăi.- Lucrez mult, într-adevăr, am detalii multe în tablourile mele. M-a atras tot­dea­una pictura pe sticlă din Transilvania sau ceramica de Horezu. Am studiat cu mare interes Egiptul Antic şi pic­tura bizantină, apoi miniaturile persane, o ade­vă­rată lecţie de compoziţie, în care fiecare amănunt a fost creat dintr-o dragoste imensă. O dra­gos­te care a existat şi în mine, de când am început să pictez. Şi ca să vă răspund la în­trebare - la ora nouă dimi­neaţa sunt la atelier şi plec tocmai sea­ra. Am o putere de con­centrare şi de muncă foarte mari. Ziua mea începe prin a-mi gândi şi a-mi cum­păni imaginile pe care urmează să le aştern pe pânză. După care pictez fără oprire, chiar şi două­sprezece ore pe zi. Eu, dacă nu lucrez o zi, mor. Tinerii pictori de-acum nu mai au ritmul acesta, care a fost ritmul generaţiei mele, a se­niorilor. Tinerii de azi nu mai "trag" chiar aşa. Şi poate că-i mai bine astfel, decât de băgat cu capul în muncă, de nu mai ştii pe unde eşti.- Fondul pe care îl folosesc este foiţa de aur, care îţi dă, într-adevăr, o stare specială, când o priveşti. Tot ea mă inspiră pentru imaginile pe care urmează să le pictez şi le sporeşte stranie­tatea difuză. Aurul curge, se răspândeşte ca abu­rul, iar acest efect se prelungeşte şi asupra privi­torului.- Am făcut şi eu vreo doi ani de frescă. Da, pic­tura mea ar putea fi apropiată de frescele bise­riceşti, dar mai degrabă îmi place să cred că pic­tura mea a fost mai înainte un manuscris înţesat de hieroglifele necunoscute ale unui scrib egip­tean.- Eu las pe pânze bucăţi din viaţa mea. Las dragoste în ceea ce fac. Nevoia de lumină şi de adevăr mă face să trăiesc străbătând un hăţiş prin care tot timpul mă rănesc. Un hăţiş de labirinturi suprapuse, labirinturi ale cunoaşterii. Artistul e ca o cocă, te educi în timp. Mie, de pildă, mi-au pl­ă­cut şi mi-au folosit marii scriitori sud-americani, ca Marquez, Borges, cu realismul lor magic şi voluptuos, sau pictori ca Ensor ori Tanguy. Dar cel mai mult îmi plac, căci acolo îmi re­cunosc o parte din obârşia artis­ti­că, pictura pe sticlă din Transil­va­nia şi ceramica de Ho­re­zu. De fapt, eu pictez multe ar­hetipuri, cu mult mai multe sen­suri, încât pri­vind un tablou de-al meu, fiecare om îşi poate face şi imagina sin­gur o poveste. Poate alta decât aceea pe care am gân­dit-o eu. Câ­teo­dată, când lucrez, nici eu nu-mi dau sea­ma ce fac acolo, pe şe­valet. Lu­crează sub­conştientul. Eu sunt un in­tuitiv, aşa încât atunci când în­cep să-mi dau dru­mul la penel şi ima­gi­na­ţie - nu mai am control. Porneşte mâna şi Dumnezeu îţi dă ins­piraţie şi forţă. Pictura mea e ca un lanţ, care se duce şi se în­toarce, mereu la începuturi, ca un Univers rotitor.- Am să vă povestesc doar două întâmplări care m-au emoţionat nespus. Mai întâi, am ob­ser­vat cu sur­prindere, la expoziţiile mele, cum copiii înţeleg foarte bine pictura asta a mea, destul de so­fis­ti­cată, plină de arabescuri şi de culori insi­nua­te în forme multiple. Şi eu cred că asta se în­tâm­plă pen­tru că ei, copiii, sunt sin­ceri şi nu au pre­ju­decăţi. Co­piii au intuiţie şi nu-s în­corsetaţi în reguli, ca adul­ţii. Mai ales co­piii de azi, care sunt liberi, lăsaţi să descopere sin­guri.- M-am întâlnit cu cineva care fu­sese foarte bolnav şi care mi-a po­ves­tit cum s-a vindecat. Pare incredibil, dar totul a început în clipa când a ajuns în casa unei prietene de familie, care avea un tablou de-al meu. Ei bine, din clipa în care a în­ceput să-l privească, a simţit nevoia să mai vadă o dată tabloul, şi iar şi iar. Şi domnul acela a venit apoi să îmi mulţu­meas­că, pentru că pictura mea l-a ajutat să se vindece. Povestea asta ultimă m-a tul­burat foarte tare. M-am gândit că poate Dum­ne­zeu a vrut ca, măcar o singură dată, să-mi iasă bine lucrurile, până la sfârşit. Eu am socotit tot­dea­una că pictura mea este o icoană a sufletului meu, dar poate că de data asta, prin mila lui Dumnezeu, pictura mea să fi conţinut şi Chipul Său, ascuns şi răspândit printre culorile mele.