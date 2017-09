1. Leguminoasele

2. Usturoiul şi rudele lui apropiate

3. Alimentele cu cofeină

4. Ţelina cultivată pentru tulpini

5. Scorţişoara

Dintre atâtea alimente cu minunate vir­tuţi tămăduitoare, n-a fost deloc uşor să le alegem pe cele mai bune două­spre­zece (o listă "top-ten" ar fi fost prea scurtă). Cele prezentate mai jos se adresează unei ample palete de afecţiuni curente: Alzheimer, artroză, cancer, răceală şi gripă, gută, boli cardiace, simptome ale menopauzei, rău de călătorie şi încă multe altele. Şi toate douăsprezece pot fi incluse relativ fără di­fi­cultate în meniul zilnic.Poate vă veţi întreba de ce, la anumite poziţii, întâlniţi nu un singur aliment, ci un întreg grup de alimente înru­dite. Explicaţia este că membrii unei asemenea "familii" posedă adesea proprietăţi nu­tri­tive iden­tice. Aşadar, nu v-am face deloc un ser­viciu, dacă l-am favoriza pe unul anume, exclu­zându-i pe mulţi alţii, la fel de merituoşi. Există însă şi un al doilea motiv: o hrană sănătoasă presu­pune obli­gatoriu varietate. De exemplu, este mai bine ca gustările noastre să cuprindă atât nuci, cât şi alune, chiar dacă acestea din urmă ne oferă un aport ceva mai mic de acizi graşi Omega-3 şi sero­tonină. Cu atât mai mult, cu cât alimentele înrudite au în co­mun o serie de substanţe biologic active cu valoare terapeutică, dar totodată conţin, fiecare în parte, nutrienţi cu eficacitate specifică. Printre legumele cu care se înrudeşte, usturoiul este, fără îndoială, cap de afiş, datorită compuşilor de sulf ce întăresc sistemul imunitar şi protejează inima. Pe de altă parte, ceapa conţine un principiu activ valoros, care lipseşte din usturoi: flavonoidul nu­mit querce­tină.Puţine alimente aflate oricând la îndemână vă pot oferi un asemenea amestec unic de nutrienţi sănătoşi, precum leguminoasele. Un consum re­gulat nu poate fi decât în avantajul dvs.- Leguminoasele au o reputaţie excelentă, deoarece sunt bogate în pro­teine şi sărace în grăsimi. Aceasta le recomandă drept o alternativă salutară la sursele de proteine ani­male, cum este carnea roşie. În plus, ele au un conţinut ridi­cat de fibre solubile, ceea ce ajută la eliminarea coles­tero­lului prin intestin, asigurând astfel protecţia inimii.O calitate mai puţin cunoscută a leguminoase­lor este prezenţa masivă în compoziţia lor a izo­flavonelor. Aceste substanţe au o structură similară cu a estroge­nului, de aceea se mai numesc şi fito­estrogeni. Izofla­vonele atenuează simptomele ne­plăcute ale menopau­zei, previn anumite tipuri de cancer, micşorează riscul afecţiunilor cardiovas­culare şi menţin sănătatea siste­mului osos şi a prostatei.- Leguminoasele îşi găsesc cu uşurinţă un loc în meniu. Adăugaţi-le în supe şi salate sau introduceţi-le în reţetele puternic condi­mentate. Şi humusul este o idee bună. Această combinaţie gustoasă de năut, zeamă de lă­mâie şi ustu­roi se poate servi cu lipie sau biscuiţi. La unele mân­căruri, încercaţi să înlocuiţi carnea, cu tofu.- În ce priveşte con­ţinutul de nutrienţi, leguminoasele uscate se cla­sea­ză cu o treaptă mai sus. Şi nu vă faceţi griji dacă, fiind presaţi de timp, nu reuşiţi să înmuiaţi şi să fierbeţi personal boabele. Cele conservate sunt de asemenea foarte bune, cu o singură rezer­vă: conţin o cantitate mare de sodiu. De aceea, înainte de a le folosi, scurgeţi lichidul din cutie sau borcan şi clătiţi-le sub un jet de apă.- După cum se ştie, consumul de leguminoase are şi o consecinţă mai puţin agreabilă: produce gaze intesti­nale. Pentru a diminua acest efect, lăsaţi boabele uscate la înmuiat peste noap­te şi, înainte de a le pune la fiert, arun­caţi apa din vas şi în­lo­cuiţi-o cu alta proas­pătă. Iar din câ­teva studii aflăm că ba­lonările provocate de mân­cărurile cu legu­mi­noa­se pot fi pre­ve­nite, dacă adău­găm la prepararea lor ghim­bir sau cim­bru. De ce nu le-aţi în­trebuinţa pe amândouă?Deşi un studiu mai nou îi pune sub semnul întrebării meritul de a scădea nivelul coleste­rolului, usturoiul îşi păstrează locul de frunte pe lista alimentelor-me­dicament. El asigură protecţia inimii, creşte capacitatea de auto­apărare a organismului şi combate in­fec­ţiile prin acţiunea sa anti­mi­crobiană. Ceapa are nu­me­­roase proprie­tăţi tera­peu­tice asemănă­toare cu ale usturoiu­lui şi de aceea i se cu­vine toată atenţia. Din aceeaşi fa­milie de legume face parte şi prazul, iar în ulti­ma vreme este din ce în ce mai apre­ciată leur­da, cel mai adesea consumată sub formă de salate. Toate aceste plante conţin com­­pusul aliin, care se trans­formă ulte­rior în alicină, o sub­stanţă deosebit de puternică pen­tru sănătate.- Inima noastră are motive să-i fie recunoscătoare us­tu­roiului: nu­me­roşii săi compuşi de sulf, prin­tre care se numără dialil di­sulfidul (DADS), împiedică for­marea cheagurilor de sânge, contribuind la men­ţinerea unui flux sanguin nor­mal. Pe lângă aceas­ta, ustu­roiul con­ţine peste o duzină de principii active care întăresc sistemul imunitar şi com­bat răcelile şi alte infecţii, mai eficient decât unele plante, lăudate pentru asemenea vir­tuţi, cum este echinacea. Iar cer­cetările efec­­tuate în ultimul timp au ajuns la concluzia că anumite sub­stanţe din căţeii de usturoi îm­piedică modifi­cările malig­ne ale celulelor.Şi ceapa conţine mulţi dintre compuşii de sulf ai usturoiului. Ea ne oferă însă în plus o mare cantitate de flavonoide, dintre care cea mai impor­tantă este quercetina. Studiile con­firmă că acest fla­vonoid împiedică agluti­narea plachetelor sanguine (a trombocitelor) şi chiar previne apariţia anumitor forme de cancer. Nu există o sursă mai bogată de quercetină decât coaja de ceapă.- Un mare avantaj al usturoiului şi al cepei este acela că sunt foarte uşor de introdus în meniu. Condi­mentaţi-vă cu ele supele şi legumele fierte. Pre­­paraţi-vă un dressing pentru salate, din cea­pă şi usturoi, eventual şi câteva teci de ardei iute, toate tăiate mărunt şi amestecate cu ulei şi oţet. Această combinaţie conţine sute de sub­stanţe sănătoase. Sau puneţi nişte usturoi puţin călit pe pâinea prăjită de la micul dejun.- Într-ade­văr, foarte multă lume se simte deranjată de mi­rosul usturoiului. Totuşi, oricât nu ne-ar plăcea, studiile au atestat în repetate rânduri că eficienţa lui este direct proporţională cu miro­sul. De aceea, vă recomandăm să-l folosiţi crud în salate, cât mai des şi în cantitate cât mai mare, bineînţeles, în zilele când nu aveţi intenţia să socializaţi.Aceasta nu înseamnă că, odată fiert, ustu­roiul nu mai este de niciun folos. Însă, după o fierbere de numai 10 minute, el şi-a pierdut deja 40% din proprietăţile iniţiale - şi procen­tul continuă să crească, pe măsură ce timpul de preparare se prelungeşte. Ce-i drept, efec­tele lui nu vor dispărea niciodată complet. Aşadar, atunci când pregătiţi o supă, este de preferat să adăugaţi usturoiul spre sfârşit, când legumele din oală sunt aproape fierte.Ceaiul verde, pătrunjelul şi corian­drul au ca­litatea unică de a acoperi, cel pu­ţin într-o anu­mită măsură, mirosul pătrunzător al usturoiului. Prin urmare, poate că ar trebui să vă gândiţi la un ceai verde, consumat după ce mâncaţi usturoi, sau la varianta de a vă condimenta sala­ta, nu numai cu usturoi, ci şi cu pătrunjel. Dacă aş­tep­taţi o vizită du­pă-masă, mestecaţi înainte puţin pătrunjel sau coriandru şi beţi o ceaşcă de ceai verde.- În cazul când doriţi să mâncaţi căţeii de usturoi întregi, va trebui mai întâi să-i crestaţi, pentru a profita pe deplin de efectele lor. Este necesar ca ei să nu ajungă în tubul digestiv cu pieliţa intactă, ci să fie deschişi, pentru a elibera substanţele bioactive din interiorul lor, permi­ţân­du-le să-şi înceapă prompt lucrarea în organism.În final, să mai revenim pentru un moment la cea­pă. Printr-un capriciu al naturii, pro­cen­tul cel mai mare de flavo­noide şi, în spe­cial, de quer­ce­tină se găseşte în coaja ei. De aceea, n-ar fi o idee rea să puneţi cojile într-o pungă mică de tifon sau într-un filtru şi să le intro­duceţi în oala în care vă fier­beţi supa. Desigur, le veţi îndepărta, înainte de a servi supa în farfurii.Alimentele care conţin cofeină - ciocolata, cafeaua şi ceaiul - sunt foarte îndrăgite în zilele noastre. Cu câţiva ani în urmă, cineva care le-ar fi recomandat ar fi fost îndată con­testat de voci critice. Şi în pre­zent, mulţi ezită să le declare alimente sănă­toase, fiindcă pericolul unui consum abuziv ne pândeşte în permanenţă. Cu toate acestea, ciocolata, cafeaua şi ceaiul ne oferă o canti­tate enormă de compuşi utili, aşa-numiţii polifenoli. Anual, se consumă în lume 120.000 de tone de cofeină. Acest fenomen trebuie să aibă o justificare, nu-i aşa?- Anumiţi polifenoli, cum sunt teobromina şi teofilina, se găsesc în toate cele trei alimente amintite aici, în timp ce alţii sunt prezenţi numai în unele dintre ele: de exemplu, teanina în ceai, anandamida şi feniletilamina în ciocolată. Datorită faptului că polifenolii se comportă ca nişte adevăraţi superoxidanţi, alimentele cu cofeină desfid orice concurenţă în neutraliza­rea radicalilor liberi, surclasând chiar şi fructele-boabe, ale căror însuşiri nimeni nu le mai pune la îndoială. Puternica lor ac­ţiune antioxidantă ne permite să pre­su­punem că ele pot fi extrem de efi­ciente în prevenirea bolilor de inimă şi a can­ce­ru­lui. Există studii care vin în sprijinul acestei presu­puneri, cu dovezi concrete.Polifenolii mai au şi alte direcţii de acţiune: unii din ei creează bună-dispoziţie şi stimulează atenţia. În cazul cafelei acest efect se dato­rează exclusiv conţinutului de cofeină. Dar şi ciocolata are în compoziţia ei anumiţi po­lifenoli speciali, ce fac să crească nivelul do­pa­minei, un neurotransmiţător care îmbunătă­ţeşte starea de spirit şi ne permite să simţim plăcerea fizică.- În ge­neral, la alimentele-medicament este valabil principiul: cu cât mai mult, cu atât mai bine. De astă dată, trebuie spus însă că un exces de cofeină din cafea sau ceai poate avea conse­cinţe nedorite în organism. De aceea, majo­ritatea specialiştilor sunt de părere că ar tre­bui să ne limităm consumul zilnic la maximum două ceşti. Iar ciocolata vă aduce atât de mul­te calorii, încât riscaţi să deveniţi suprapon­derali, dacă vă delectaţi cu ea peste măsură. Limita rezonabilă ar fi 80 de grame pe zi.- În le­gătură cu ciocolata, ar mai fi de adăugat că este deosebit de important sortimentul. Cioco­lata albă şi cea cu lapte conţin mult zahăr şi prea puţini polifenoli, pentru a fi realmente de ajutor sănătăţii. De aceea, optaţi pentru cio­colata amăruie şi alegeţi una cu minimum 60% cacao.Desigur, se mai pune şi întrebarea care ceai ar fi cel mai bun: negru, verde sau alb. Întrucât toate se obţin din frunzele arbustului de ceai Camellia sinensis, am fi tentaţi să credem că efectele lor nu se deosebesc. De fapt, ceaiurile verzi şi albe sunt mai puţin pre­lucrate şi din această cauză au o acţiune anti­oxidantă mai puternică. Pe de altă parte, ceaiul negru conţine teaflavine, care scad co­lesterolul.- Când e vor­ba de băuturile noastre cal­de preferate, nu trebuie să ne decidem numai între ceaiul negru sau ver­de, ci şi între cafeaua cu cofeină şi cea de­cofeinizată. Acţiunea ca­felei şi a ceaiului - resim­ţită sub forma unei capacităţi de concen­trare şi dispoziţii mai bune - este datorată parţial cofeinei, însă cercetările au demonstrat că efectele pozitive se constată şi la varianta decofei­nizată. Ceaiul preparat la cald oferă aceleaşi avantaje pentru sănătate ca şi cel pregătit la rece, în schimb, ceaiul făcut acasă este net superior celui produs industrial şi comer­cia­lizat în magazine.este posibil să vă fi ajuns la ureche concluziile unui studiu mo­dern, care avertizează că, la femeile însărci­nate, consumul a două ceşti de cafea pe zi măreşte riscul de declanşare a unui avort spon­tan. Dacă sunteţi însărcinată sau vă gân­diţi să aveţi un copil, ar fi mai prudent să re­nunţaţi la cafea. Sau, cel puţin discutaţi cu medicul dvs. despre eventuatele riscuri.Acest soi de ţelină are o rădăcină subţire, necomestibilă, în schimb tulpinile sunt alungite şi căr­noa­se. Ea previne cu succes crizele de gută, scade colesterolul şi tensiunea arterială şi se dovedeşte un ajutor de nădejde în bătălia cu cancerul.- Ţelina combate guta, nu numai prin acţiunea unui compus antiinflamator numit apigenină, care se găseşte din belşug în tulpinile ei, ci şi cu contribuţia unui grup întreg de substanţe cu efect asemănător. De asemenea, ţelina este o sursă extraordinară de fibre solubile, graţie cărora ea reuşeşte să scadă nivelul coles­terolului. Iar acizii fenolici şi cumarinele fac din modesta legumă o veritabilă armă împotriva cance­rului.- Tulpinile de ţelină nu sunt deosebit de gustoase, dar acesta este mai degrabă un avantaj, atunci când le puneţi în supe şi salate, fiindcă puteţi fi siguri că nu vor acoperi celelalte arome. Spre deosebire de alte alimente cu puteri vindecătoare, ele nu-şi pierd prin fierbere decât o mică parte din substanţele biologic active. Mânca­ţi-le crude, poate cu puţin unt. Sau combinaţi-le cu diverse sosuri uşor picante, de roşii sau usturoi.- Pentru a profita de proprietăţile curative ale ţelinei, trebuie să mâncaţi o cantitate suficient de mare. Autorii unor studii au observat că abia consumul a patru-cinci tulpini pe zi poate înlocui medicaţia de gută şi influenţează pozitiv valorile tensiunii arteriale. Însă aveţi grijă să nu exageraţi, deoarece planta conţine mult sodiu, aşa în­cât un consum excesiv vă poate modifica tensiunea într-un sens contrar celui dorit.- Mulţi îndepărtează frunzele de pe tulpini, înainte de a le mânca. Sfatul nostru este să le mâncaţi cu tot cu frunze, fiindcă acestea conţin mult calciu, potasiu şi vitamină C.Evident că, introdusă în diferite deser­turi şi bomboane, scoţişoara va deveni nesănătoa­să, însă în forma ei pură, această mirodenie este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi care există în lume. Totodată, ea are o acţiune uimitoare asupra glicemiei, com­parabilă cu cea a medicamentelor contra diabetului - şi, desigur, lipsită de efectele secundare ale preparatelor far­maceutice respective.- Acţiunea pu­ternică a scorţi­şoa­rei asupra glicemiei se ex­plică, în mare parte, prin pre­zenţa unui grup de com­puşi bio­activi numit MHCP (metil-hidroxi-Chal­cone-polimer). Acest antioxidant activează recep­torii insuli­nici din celule, ceea ce îmbu­nă­tăţeşte uti­li­za­rea zahărului din sânge ca mate­rie pri­mă pentru producerea de energie. Unele studii arată că scorţişoara poate con­tribui la scăderea valorilor colesterolului.- Mulţi obişnuiesc să presare pe orezul cu lapte sau pe felia de pâine prăjită zahăr împreună cu scorţişoară, anulând astfel din start ajutorul pe care ea ar fi capabilă să-l dea sănătăţii noas­tre. Mai bine amestecaţi-o în porţia dvs. de fulgi de ovăz sau în cafea şi, dacă trebuie neapărat să îndulciţi, utilizaţi un edulcorant natural, aşa cum este ştevia. Scorţişoara are limitele ei culinare, însă privind lucrurile din perspectivă medicală, ea ne asigură efectiv o anumită protecţie împotriva diabetului. Ba­toa­nele de scoţişoară se pot suge ca bom­boa­nele, iar unele persoane au izbutit să se lase de fumat, luând câte un asemenea baton în gură, în momentele când simţeau nevoia disperată de a aprinde o ţigară.- Ca şi în cazul altor ali­mente sau remedii, cantităţile prea mari de scorţi­şoară pot deveni toxice. N-ar trebui să depăşiţi o lin­guriţă pe zi.- Dacă sunteţi diabetici şi vă administraţi medi­ca­mente pentru controlul glice­miei, consumul de scorţişoară poate deveni o problemă pentru dvs., ţinând seama de influenţa considerabilă pe care această mirodenie o exercită asupra zahărului din sânge. Cereţi sfatul medicului.