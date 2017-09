- Guvernul Tudose se prezintă deja obosit. Du­pă luna de răzgândire, şi premierul s-a simţit de­pă­şit de propria-i situaţie şi a dispărut câteva zile, fără să anunţe. Exact ca daddy Dragnea, care, de bine ce-a revenit din vacanţă şi a convocat o sesiune extraordinară a Parlamentului, a plecat iarăşi în concediu, delegându-şi atribuţiile pe toată durata sesiunii. În asemenea condiţii, tot guvernul a prestat cu mintea în vacanţă.Principalul subiect şi scandal al lunii a fost re­prezentat de Legea pensiilor speciale, pe care gu­vernul şi-a propus să le limiteze, alertat fiind de faptul că nu numai sistemul de pensii, ci şi piaţa muncii s-ar putea bloca din pricina discrepanţelor uriaşe, între pensiile normale, pe contribuţie, şi cele speciale, între pensiile speciale şi salarii şi între pen­siile speciale şi nivelul de suportabilitate buge­ta­ră. După ce au încurajat pensiile speciale şi cumu­lul pensie plus salariu la stat, "reparând" astfel "nedreptăţile" comise de guvernul Boc, care a în­cer­cat să stăvilească aceste favoruri bugetare, gu­ver­nul Tudose şi-a dat seama că sistemul de pensii e aproape în comă şi trăieşte de ani buni pe datorie.- Sigur că şi alte ţări au pensii speciale pentru categorii speciale (armată, Justiţie, servicii de in­formaţii), numai că acolo au un anumit plafon (câ­te­va salarii medii), peste care nu trec. La noi nu există limită. Puteau să-şi umfle salariile cu tot felul de sporuri şi prime şi să le iasă pensii exor­bitante. De fapt, asta e revoltător: nivelul incredibil de mare, de zeci de mii de lei, la care au ajuns la noi pensiile pentru magistraţi, ofiţeri de informaţii sau din armată şi parlamentari. Te şi întrebi: ce a făcut pentru ţară cineva, ca să primească 15 - 20.000 de lei pensie!? La asta se adaugă faptul că şi condiţiile de pensionare sunt speciale, încât vezi personaje din armată, servicii sau, mai rar, din politică, pensionate în floarea vârstei, la 40-45 de ani, şi apoi reangajate la stat, pe aceleaşi posturi, cu salarii grase, căci prima grijă a Legii salarizării a fost să mărească lefurile înalţilor demnitari, pri­ma­rilor şi parlamentarilor, urmând să se majoreze iarăşi şi cele ale funcţionarilor de toate rangurile, care deja sunt nejustificat de ridicate. În paranteză fie spus, parlamentarii şi-au asigurat şi salarii mari, şi pensii mari, şi puţine zile de lucru pe an. Anul ăsta au lucrat doar 59 de zile. S-a ajuns până acolo, încât şi şoferii şi femeile de serviciu de la Parla­ment au pensii speciale. La Ministerul de Interne, spre exemplu, Alina Popescu, consiliera ministrului Carmen Dan, s-a pensionat la 44 de anişori, după care s-a reangajat la stat, cumulând astfel 30.000 de lei lunar. Şi nu e singura! Ministreasa Carmen Dan ot Teleorman mai are cinci consilieri aflaţi în aceeaşi situaţie privilegiată. În urma scandalului, ea a anunţat că toţi consilierii o vor sfătui gratuit, rămânând simpli pensionari. Cât sacrificiu! Şi generalul Florian Coldea, fostul şef al SRI, s-a pen­sionat de tânăr, dar mai câştigă un ban, în calitate de conferenţiar la Academia SRI. Iar generalul Ga­briel Oprea, fost stâlp al guvernărilor PSD, încă june, dar foarte pensat şi pensionat, a ajuns să în­caseze sume astronomice, pentru toate deserviciile aduse. Şi exemplele ar putea continua.Când guvernul s-a trezit că bugetul nu mai poate duce această povară, a anunţat că pensiile speciale nu vor mai putea depăşi salariul avut în serviciu şi că interzice reangajarea pensionatului exact în locul de unde a plecat (dar nu şi din locul alăturat). Drept urmare, s-a pornit o ploaie de pensionări ra­pide. Imediat, un lider sindical, pensionat şi el la 45 de ani, a îndemnat toate cadrele din poliţie să de­pună cereri de pensionare, ca să prindă legea ve­che. Aşa că la MAI s-au depus mii de cereri în câteva zile. Mândrii noştri generali, colonei şi ce-or mai fi ei s-au înghesuit la pomana legii anterioare, pensio­nân­du-se din tinereţe.- Premierul Tudose a declarat că avem o creş­tere sănătoasă, să fim pe pace. Dacă e aşa, de ce dă cu o mână şi ia cu alta, revenind la taxe vechi, ca acciza pe carburanţi? De ce a crescut preţul energiei electrice? Dar nu putem cere logică unui guvern care anunţă azi o serie de măsuri de care se dezice mâine. Până şi premierul Tudose, în care mulţi au început să vadă viitorul lider al PSD, îşi strigă, din când în când, nemulţumirea faţă de miniştrii săi. "Nu mai am pic de încredere în ce spuneţi" - i-a zis lui Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, re­proşându-i managementul păgubos de la Tarom şi CFR. I-a trebuit, totuşi, destul de mult ca să vadă ce fel de pasăre e Cuc ăsta. Cuc, înc-o gafă şi mă duc! În schimb, premierul a fost mai indulgent cu ministrul Educaţiei, Liviu Pop, care, de bine ce anunţa că anul acesta vor fi manuale la timp, ba chiar şi un manual de sport, a recunoscut acum că anul şcolar începe tot fără manuale. De vină, zice Pop, e guvernul tehnocrat precedent şi subalternii săi, care l-au dezinformat. Te şi miri că nu l-a po­me­nit pe Soros.- Ministrul Toader a prelungit termenul de pre­zentare a raportului referitor la acest control şi este dificil de prevăzut ce concluzii va avea. Miza o reprezintă, desigur, Codruţa Kovesi, şefa DNA şi, probabil, se va da o bătălie crâncenă între cele două tabere, ambele ale Sistemului, care se înfruntă pe te­renul Justiţiei. Deocamdată, vedem încercarea, bine susţinută mediatic, de a muta corupţia "pe Academiei", vorba bancului, adică - exclusiv în zona Justiţiei, şi de a exonera de orice vinovăţie zona politicului şi a afacerilor (şi a Serviciilor care le-au susţinut). Între timp, a mai ieşit din închisoare încă un penal cu ştaif, celebrul Relu Fenechiu, care s-a declarat imediat nevinovat şi cu prejudiciu inventat. Oamenii ăştia sunt incorigibili! Suntem în plin absurd: toţi, dar absolut toţi politicienii, recu­nosc că în ţara asta s-a furat pe rupte, vreme de 27 de ani, dar nici unul nu se recunoaşte vinovat. Asta, în timp ce nu mai ştiu să-şi numere averile. Inver­siu­nea valorilor a ajuns până acolo încât, imediat ce un astfel de hoţ este condamnat sau eliberat (după caz), imediat devine erou la televiziune - unde realizatorii şi invitaţii îi sorb cuvintele din ochi, cu mare compasiune. Oamenii de televiziune sunt genul de care atunci când un câine sfâşie un om, plâng de mila câinelui.Dar cum coriferii luptei anticorupţie au mai ple­cat prin vacanţe, DNA a punctat şi ea, arătând că nu se lasă. Celebrul Puiu Popoviciu, fost ginere al lui Dincă "Teleagă", a fost condamnat la şapte ani de închisoare, în dosarul privind terenurile luate pe nimica toată de la Agronomie. Afacerea seamănă cu ICA lui Dan Voiculescu. Pesemne că băieţii Sistemului primeau planul de acţiune gata făcut de la serviciile secrete. S-a constatat însă că şi Po­po­viciu fugise din ţară (deja o modă la noi) cu o lună înain­te, şi s-a predat la Londra, unde a fost pus sub con­trol judiciar, contra unei cauţiuni de 200.000 de lire. Un fleac pentru el! Omul prevăzător, care ştie ce-a făcut şi ce-l aşteaptă, fuge înainte de condam­nare. Nu aşa au făcut Sebastian Ghiţă, Elan Schwartzen­berg şi alţii ca ei?- Având în vedere dorinţa expresă a partidelor de a steriliza Justiţia, sigur că Tudorel Toader este per­sonajul-cheie în acest demers. Gurile rele pre­tind că el este omul lui Relu Fenechiu, care era ju­pânul Iaşilor. Oricum, de la el se aşteaptă pachetul de legi care vor modifica legislaţia penală şi de care depinde, în bună măsură, evoluţia sau involuţia luptei anticorupţie. Ministrul Toader a avut o întâl­nire, pe această temă, cu ambasadorul SUA la Bucu­­reşti, şi rămâne de văzut dacă pachetul de legi res­pec­tiv va fi un colet-capcană pentru statul de drept, precum şi dacă rapor­tul privind DNA va duce la schim­barea Codruţei Kovesi din funcţia de procu­ror-şef. În paralel, mi­nistrul Toader a sesizat Ins­pec­ţia Judiciară şi în cazul procurorului general Augus­tin Lazăr, repro­şân­du-i că a refuzat să ofere co­mi­siei parlamentare de anchetă a alegerilor preziden­ţiale din 2009, do­cu­mentele rezultate din ancheta Parchetului Ge­neral pe această temă. Procurorul Lazăr s-a adresat şi el CSM, arătând că, din respect pentru Consti­tuţie, nu poate face ce-i cere Parla­mentul. Probabil că de toate aceste modificări şi rapoarte depinde şi soarta ministrului Justiţiei.- Opoziţia n-a prea reacţionat, iar alternativa lipseşte cu desăvârşire. În această lună, nici măcar PSD nu s-a văzut, darămite Opoziţia. PSD a lăsat, ce-i drept, câţiva reprezentanţi de gardă, să anime micile ecrane, dar fără spor. În fond, cât poate să-l suporte cineva pe Codrin Ştefănescu? Premierul Tudose a profitat de absenţa lui Liviu Dragnea şi a acordat interviuri "în exclusivitate" tuturor tele­viziunilor interesate, dar din mormăielile sale e greu să se înţeleagă ceva. E criză mare de lideri în politica românească, după ce toţi cei care s-au pe­rindat prin ea s-au compromis, uneori prematur, ca Victor Ponta. Acesta a anunţat "un nou proiect po­litic", în septembrie. Degeaba. Va încropi probabil o altă şandrama politică. A mai înfiinţat şi o fun­daţie care n-a făcut nimic. Se poate spune şi despre el, la modul liric, că la trecutu-i mare, n-are viitor. Valabil şi pentru PNL, care vegetează cu guvernul său din umbră, la umbră. E valabil şi pentru USR, care şi-a devorat liderul, pe Nicuşor Dan, iar acum şi-a amânat Congresul, din lipsă de candidaţi la şefia partidului. USR chiar şi-a pierdut capul, după alegeri. La propriu.