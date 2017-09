Un enoriaş din Luncani

Biserica din Luncani, locul unde pr. Mihai Ciuhat şi-a aflat liniştea sufletească

Ursici, unul dintre satele păstorite de părintele Ciuhat

Părintele Mihai Ciuhat

Cruci la răscruci

Cimitirul din curtea casei

Pe părintele Mihai Ciuhat l-am cunoscut acum aproape zece ani, pe vremea când era preot la Luncani, o parohie grea şi în­tinsă, din judeţul Hunedoara. Am vorbit atunci cu sfinţia sa despre ce înseamnă să fii preot pentru o mână de oameni, împrăştiaţi pe câteva vârfuri de munte, la zeci de kilometri distanţă unii de alţii. Şi ne-a impresionat prin hotă­râ­rea sa de a se jertfi pen­tru cei pe care îi păstorea. Ne-a de­cla­rat, plin de o convingere care ni s-a transmis şi nouă: "Sunt gata să mor pentru credincioşii mei". L-am crezut, mai ales pentru că am văzut în ce sără­cie şi cu ce efor­turi îşi făcea lucrarea. După câţiva ani, pă­rintele Mihai a fost mutat preot la Vălioara (co­muna Răchi­tova), într-un sat mai aproape de oraşul Ha­ţeg, unde ortodoc­şii sunt închegaţi într-o comu­nitate ceva mai numeroasă. A ră­mas acolo şapte ani, încer­când să îmbine trăirea du­hov­­nicească cu împărtăşirea cultu­rală la cel mai înalt ni­vel. Şi, taman când îşi găsise împlinirea ros­tu­lui preoţesc, părintele Mihai a fost insta­lat preot la Pui, o arun­cătură de băţ mai încolo, pe drumul care leagă Haţe­gul de Petroşani, într-o parohie mai mare, dar aflată mai mult în vârtejul ispitelor. Viaţa lui de pere­grin cu crucea în mână ne-a în­dem­nat să-l cău­tăm pentru un nou interviu.- Toţi oamenii cred, dar nu toţi ştiu funda­men­tele credinţei noastre şi nu toţi trăiesc la fel credinţa. La Luncani, de exemplu, sat de munte, cu viaţă mai aspră, oamenii erau mai apropiaţi de Dumnezeu, chiar dacă nu reuşeau să facă totul după rânduială. Ei suplineau, de pildă, absenţa de la biserică dintr-o duminică, printr-o mai mare râvnă în rugăciunea particulară. Probabil că şi izolarea lor, singurătatea, liniştea din acele locuri sălbatice încă îi îndemna mai mult la a sta de vorbă cu Dumnezeu. Aici, la Vălioara, unde suntem la doar 18 kilometri de Ha­ţeg, tulburările dinspre lumea largă ajung mai uşor, există mai multe culte religioase şi lucrurile sunt mult mai amestecate. Aşa se face că oamenii mai cred şi în anumite învăţături sau simboluri, care nu au legătură cu ortodoxia. Şi, nu de mult, mi-a ajuns la urechi o vorbă spusă pe ton supărat de un credin­cios: "Preoţii ăştia tineri vor să ne strice tradi­ţiile". El se referea la apucăturile sau obiceiu­rile deprinse de săteni de o sută de ani încoace sau chiar mai mult. Căci au rămas în practica lor legată de în­mormântare, de exemplu, anumite obiceiuri necreş­tineşti. Dacă mortului i-a plăcut ţuica, îi strecoară în sicriu sau în mor­mânt o sti­cluţă cu ţuică. De ase­menea, îi pun răposatului în mână o ba­tistă cu bani, chi­purile, pentru a-şi plăti "va­ma" pe lumea cea­laltă. Le-am explicat că sufletul nu mai are ne­voie de cele ma­teriale, după ce s-a eliberat din trup, dar degeaba. "Părinte, dar aşa se face. Ne râde lumea dacă nu respectăm tradiţia" - mi-au zis.Alt obicei al locului este să presare seminţe de mac în urma sicriului. I-am întrebat pentru ce fac asta şi mi-au răs­puns că aşa îi dau de lucru dia­volului, să nu­me­re semin­ţele şi să nu-l ajungă pe răposat, până tre­ce de poar­ta Raiului. Ei nu ştiu că diavolul e îm­bă­trânit în vi­clenie. Nu-l poţi păcăli, îl ţii la distanţă doar prin trăirea cre­dinţei, aşa cum ne învaţă Bise­rica. La toate aces­tea, se adau­gă obiceiuri pre­luate de la rude, prieteni sau ve­cini, care ţin de dife­rite alte culte creştine. Aşa ajung ca ei să lucreze duminica sau să nu mai vină la Sfânta Liturghie. Le-am atras atenţia asupra primej­diei în care se află su­fletele lor, din mo­ment ce nu mai res­pectă învăţă­tura noastră de credinţă. Unii s-au supărat.- Oamenii cad în plasa lor, pentru că nu-şi pun problema dife­renţei de credinţă. Dumnezeu e ace­laşi, doar căile de a ajunge la El diferă - în opinia lor. Or, realitatea este că noi, ortodocşii, credem în cu totul altceva decât protes­tanţii şi neoprotestanţii. De foarte multe ori, am predicat pe această temă, pentru a-i face conştienţi de ceea ce au fiind în Bi­serica Ortodoxă, nu pentru a-i critica pe ceilalţi. Noi stăm pe o co­moară, o învăţă­tură primită de la Mân­tuitorul În­suşi, care este reţeta mântuirii, adică a re-îndumne­zeirii noastre ca oa­meni. Ce nevoie avem să mai căutăm în altă parte? Şi cum să ne lipsim de ea? Numai că, vedeţi, orto­do­xia nu este constrângă­toare. În ortodoxie ştii ce ai de făcut, dacă vrei să te uneşti cu Hristos, dar nimeni şi nimic nu te obligă să o faci. Alegi! Aşa-zisele "pedepse" din Biserica noastră nu sunt decât mijloace de a-ţi lucra virtuţile şi de a-ţi aminti să nu păcătuieşti. Căci ce îţi dă du­hovnicul drept canon, când îţi spovedeşti păcatele? Să nu mai repeţi păcatul, să te rogi, să posteşti şi să faci fapte bune. Şi dacă nu respecţi acestea, nu te împărtăşeşte. Dar nu spre pedeapsă, ci tot spre fo­losul tău: căci cumi­necarea cu nevrednicie este spre osândă. Cum să-L primeşti pe Hristos în tine, dacă nu te-ai curăţit? Or, la sectari, disciplina este impusă cu severitate, iar abaterile sunt pedepsite rapid, până şi cu excluderea din comunitatea lor de credinţă. Pe de altă parte, din câte ştiu, pastorii lor au un pro­gram întreg prin care ţin aproape de oameni. Bat din uşă în uşă, stau de vorbă, se ocupă de ei. Preotul ortodox nu dă buzna peste credincios, merge acasă la creştin, fie la câte­va sărbători, fie când este che­mat de cel care are nevoie - pentru o sfinţire, o spo­vedanie sau o îm­păr­tăşanie a unui bolnav etc. -, sau îl aşteaptă la biserică. Ortodoxia îţi cere răbdare, pentru a urca scara duhovnicească şi pentru a ţi se răspunde la rugăciuni. La sectari, ţi se promite că minunile ţi se împlinesc acum. Toate acestea seduc. Însă, din Scrip­tură ştim că împărăţia Cerurilor se cucereşte greu, nu cu un pocnet din degete.- Omul de la oraş sau din apropierea oraşului are, în general, un serviciu, la care merge după un pro­gram. Acasă îl aşteaptă alte treburi. Pe drum, îl muncesc tot felul de griji, primeşte tot felul de in­for­maţii, unele de folos, altele care doar îi ocupă mintea o vreme. Apoi, familia îl solicită pentru alte nevoi. Toate acestea te împrăştie. Nu mai eşti atent la voinţa lui Dumnezeu în tine. Nu mai poţi fi cu gândul la Dumnezeu, când te preocupă realitatea imediată. Pentru a trece de acest nivel, trebuie să iei distanţă faţă de evenimente şi să-ţi dai timp. Să ai răgaz să asculţi natura, să-ţi linişteşti inima, să te rogi cu adevărat. Lucrarea noastră este de liniştire. Cât timp omul nu e liniştit, nu-L găseşte pe Dumne­zeu. În singurătate şi mai ales dacă eşti în natură, acolo unde e creaţia lui Dumnezeu şi atât, fără inter­venţia omului, simţi energia divină. Dar nu e de ajuns să stăm acolo, ci trebuie să ne nevoim pentru a ne linişti. Omul de astăzi nu mai prea vrea să se nevoiască.- Să ai un program de antrenament spiritual, dacă vreţi. Adică, rugăciune dimineaţa şi seara, neapărat. Între ele, pe măsura timpului, să faci rugă­ciunile sfinţilor din ziua respectivă sau alte rugă­ciuni. Dar, şi fără timp, poţi rosti în gând "Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe noi!". Sau să te rogi cu puţine cuvinte pentru cei pe care îi ştii bolnavi ori în nevoie. Şi să ai milă faţă de toată făptura, să faci milostenie, fapte bune, fără să te ştie nimeni. Bineînţeles, să posteşti în zilele rânduite. Orice faci pentru Dumnezeu e o nevoinţă, căci rupi din timpul tău, dai din energia ta. În fapt, faci pentru tine, căci, uşor-uşor, capeţi o linişte pe care aproape că o poţi pipăi. Şi în liniştea aceea, îl găseşti pe Dumnezeu. Vei fi mai bun, mai cald, mai calm, căci Dumnezeu îţi dă acea stare. Când eşti agitat, nervos, stresat, nu eşti cu Dumnezeu.- De împlinit, dea Domnul să ne îm­plinim în fiecare zi. Dar sunt trepte... Cel mai bine m-am sim­ţit ca preot la Luncani, cel puţin acesta e sentimen­tul pe care îl am acum, pentru că a fost prima parohie în care am slujit şi pentru că liniştea locului mi s-a transmis. Cert este că acolo m-am încărcat mult sufle­teşte, de mi-a ajutat să rezist şi aici. Fie­care preot caută împlinirea, dar nu personală, ci în comu­nitate, pentru că el poartă grija tuturor celor pe care îi păstoreşte. Un preot nu poate fi împlinit, oricât de râv­ni­tor ar fi pentru el însuşi, dacă nu reuşeşte să ţină foarte aproape toată parohia şi cu toţii, ca într-o mare familie, să fie pe calea cre­din­ţei. E o luptă mare. Cu atât mai dură cu cât secularismul muşcă tot mai mult din lumea aceasta.- Sigur că se simt, în ziua de azi, ştirile ajung peste tot, cu rapi­ditate. Le consumă oamenilor vremea şi îi dezbină. Exact ce vrea diavolul. Să n-ai timp de Dum­nezeu şi să-ţi urăşti aproa­pele. Află de la televizor, de pe internet, ori de prin drumurile pe care le fac la oraş, tot ce se întâmplă, şi-apoi discută între ei, se aşază în tabere şi ajung chiar să se duşmănească pentru o vorbă sau pentru o părere. Cum să mai vină ei cu inima des­chisă la Sfânta Liturghie? Nu se iartă, nu-şi vor­besc... Am cazuri concrete. Antidotul este să nu mai punem preţ pe cele ale lu­mii, care, ine­vitabil, sunt stri­că­­cioase şi tre­că­toare. Chiar dacă ne-a supă­rat cine­va, să ne cerem iertare noi de la el, să aco­perim totul cu dragoste şi facere de bine şi să nu ne lăsăm ispitiţi de a încerca să "rezol­văm" ce nu e în dreptul nostru. Dacă am crede cu adevă­rat, am şti că to­tul e îngăduit de Dum­ne­zeu cu un scop.- Părintele Ilie Cleopa de la Sihăstria, pe care eu îl am drept model de preoţie, spunea: "Ce spui să şi faci!", atât ca simplu creştin, şi cu atât mai mult ca preot. Spui că eşti creştin, fă cele creşti­neşti! Rugăciune, post, mi­lostenie... De acolo îţi vine forţa de a merge mai departe. În plus, dacă ai conştiinţa misiunii tale, n-ai cum să te laşi dezamă­git de oameni. Dar peste toa­te, preotul primeşte pu­tere din întâlnirea cu Dum­nezeu. Fiecare rugăciune e un dialog cu Dumnezeu, chiar dacă noi, din ne­vrednicie, nu-l auzim mereu pe El, ci ne auzim nu­mai pe noi. Fiecare sluj­bă este o întâlnire cu Dum­­ne­zeu. Nu metafo­ri­că, reală! Când te lipseşti de ele, slăbeşti sufleteşte şi eşti în bătaia vântului acestei lumi.- Ştiţi cum se spune în po­por: unu-i preot, altu-i popă. Sigur, toţi ştiu dogma şi tipicul, ştiu că au har şi că, prin mâna lor, Dum­nezeu poate face minuni. Dife­renţa însă constă în nivelul de trăire. Nu există o ştiinţă a preoţiei, din acest punct de vedere, ci numai o capacitate de jertfă. Cu cât jertfeşti mai mult, cu cât te ne­voieşti mai tare, cu atât Dumne­zeu îţi limpezeşte inima şi cuge­tul, iar tu răspândeşti linişte şi bunătate. Un preot bun se simte. De aceea se face coadă la uşa unui duhovnic, iar pe altul nu-l cau­tă nimeni. Oricât de convin­gător i-ai spune adevărul unui credincios, dacă nu-l trăieşti, nu te va crede şi nu te va urma. Însă dacă va vedea că ade­vărul lucrea­ză în tine, atunci va dori şi el să meargă pe această cale.- Semnul unei trăiri autentice este atunci când simţi prezenţa lui Dumnezeu nu în min­tea ta, ci în inima ta. Pare ceva abstract, dar nu este. De exem­plu, când te pregăteşti pen­tru o slujbă, nu te duci ca la un serviciu oare­care, ci ai o pregătire care te des­chide pentru a fi locuit de Hristos. Ajunezi, faci anumite rugăciuni, te îmbraci, cu gândul la marea întâlnire, intri în biserică plin de smerenie şi te în­chini la icoane şi la sfintele moaş­te. Ast­fel, capeţi un ritm al inimii care corespunde împărăţiei lui Dumnezeu. Aşa încât, la înce­pe­rea Sfintei Liturghii, când rosteşti: "Binecuvân­tată este Împă­răţia Tată­lui şi a Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor", trebuie să fii deja acolo. Este vor­ba despre trezvie, care însă trebuie să fie neîntrerup­tă. Dacă nu o ai, atunci spui cuvin­tele, dar rămâi tot în împărăţia lumii acesteia şi nu simţi nimic deose­bit. Să luăm aminte: trezvia nu este numai pentru preot, ci pentru tot creştinul. Căci dacă vii la bise­rică şi nu te întâlneşti cu Dum­nezeu, degeaba vii.- E greu, pentru că trebuie să treacă un timp şi să faci eforturi pentru a te adapta la un nou context, să cunoşti oamenii şi să ţi-i apropii. Dar este şi fru­mos, pentru că e o provocare pentru un "pescar de oameni". În mod normal, e bine să rămâi la pri­ma parohie care ţi se dă şi să-ţi înmulţeşti acolo talan­tul. Însă, se întâmplă şi ca, fixându-te într-un loc, să nu reuşeşti să depăşeşti un anume prag, să nu izbu­teşti să faci totul aşa cum ţi-ai fi dorit şi apoi să bălteşti duhovniceşte, dim­preună cu enoriaşii. Or, o împrospătare ca aceasta, cu schimbarea locu­lui, s-ar putea să fie benefică şi pentru tine, ca preot, şi pentru creştinii pe care i-ai păstorit până atunci. Aşa încât mare e înţelepciunea ierarhului, când face ast­fel de schimbări. Oricum, toate sunt de la Dum­ne­zeu şi cu mare nădejde tre­buie să le primim.