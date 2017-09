Pelin (foto: Dreamstime)

Ceapă şi usturoi

Sâmburi de dovleac

În tratamentul acestei categorii de afecţiuni se folosesc trei tipuri de plan­te: vermifugele (care distrug orga­nismele parazite din tubul digestiv), tonicele amare (care favorizează pe­ristaltismul) şi laxativele (care acce­lerează tranzitul intestinal şi fa­vorizează astfel expulzarea paraziţilor de pe traiectul digestiv).- este printre cele mai cunos­cute şi toto­dată printre cele mai eficiente vermi­fuge din flora noastră medici­na­lă. Prin­ci­piile sale ac­­tive sunt toxi­ce pentru ma­jo­rita­tea tipurilor de viermi intes­ti­nali, precum şi pentru proto­zoa­rul Giardia lam­blia. Mai mult, pe­linul este un pu­ternic tonic amar, care fa­vo­ri­zează mişcă­rile tubului digestiv şi implicit eliminarea parazi­ţilor intestinali.Se foloseşte sub formă de pulbere, din care se ia de 3-4 ori pe zi câte o linguriţă rasă, în cure de maxi­mum zece zile, urmate de zece zile de pauză.- este un antiparazitar diges­tiv mai puternic decât pelinul şi, în plus, poate fi administrată pe perioa­de de timp mai lungi. Este foarte eficientă în tra­tamentul teniei, limbricilor, oxiuri­lor, infestări­lor cu giar­dia. Ca adjuvant, este valo­roasă împo­tri­va chisturilor hidatice şi împo­triva trichinelozei.Se ad­mi­nistrează sub formă de tinc­tură, din care se ia câte o lingu­riţă de patru ori pe zi, în cure de 3 săptămâni, cu o săptămână de pau­ză. Este prezentă într-o proporţie semnificativă, ală­turi de pelin, în produsul "Anti­giardia", fa­bricat de laboratoarele "Dacia Plant".- amplifică efec­tele trata­mentelor vermifuge pro­priu-zise, stimulează miş­cările tu­bului diges­tiv, ceea ce pe de o parte fa­vo­rizează desprin­de­rea paraziţi­lor de pe pe­reţii orga­nelor pe care sunt fixaţi, iar pe de altă parte, favo­ri­zea­ză acţiunea în profunzime a vermi­fu­­ge­lor.Vă recomandăm pul­berea de an­­ghi­nare (Cy­nara scolymus), câte 1 lin­­guriţă de 2 ori pe zi, sau pulberea de ţintaură (Centaurea umbellatum), o ju­mătate de linguriţă de patru ori pe zi.- se admi­nis­trează la 4-7 zile după înce­pe­rea tratamentelor cu vermifuge sau cu alte antiparazitare diges­tive, pentru a favo­riza elimi­na­rea cât mai rapidă a ouălor vier­milor din organism. Vă reco­man­dăm o cură de 10-14 zile cu tinc­tură de fructe de soc (Sambucus ni­gra) sau cu decoct de cruşin (Rha­mnus frangu­la), sau cu pul­bere de volbură (Convolvulus ar­vensis).Aplicaţii externeSe folosesc mai ales în tratamentul oxiurilor, având un efect vermifug direct şi foarte rapid.- se fac vreme de o săp­tămână, zilnic, cu o infuzie combinată, obţinută din trei plante: seminţe de in (Linum usitatissimum), flori de mu­şeţel (Matricaria chamomilla) şi iarbă de pelin (Artemisia absinthium). Iată modul de pre­parare, pentru o jumătate de litru: se pun într-o cană de apă câte o linguriţă din fiecare plantă şi se lasă la macerat de seara până dimineaţa, când se filtrează. După filtrare, mace­ra­tul obţinut se pune deoparte, iar planta rămasă se opăreşte cu încă o cană de apă clocotită şi se lasă să se răceas­că vreme de 15 minute, după care se filtrea­ză. În final, se combină ambele extracte şi se obţine apro­­xi­mativ o jumătate de litru de preparat, care se introduce călduţ în colon, cu aju­torul irigato­rului sau al parei pen­tru clismă.- au un efect foarte pu­ternic, pentru că pot folosi une­le plante toxice extrem de efici­ente în combaterea vier­milor in­testinali.Vă recomandăm baia de şezut cu infuzie com­bi­na­tă de fe­rigă (Dryopteris filix-mas) şi pelin (Artemisia absin­thium). Reţeta: 1 lingură de rădă­cină de ferigă şi 10 linguri de iar­bă de pelin se pun la ma­ce­rat în doi litri de apă, la tem­peratura ca­me­rei, vreme de opt-zece ore (de di­mi­neaţa până după-amiază). După tre­cerea acestui interval de timp, pre­paratul se strecoară, mace­ratul rezul­tat punându-se deoparte, în timp ce plan­ta rămasă se pune în alţi doi litri de apă clocotită şi se lasă să stea aco­pe­rită până se ră­ceşte, după care se fil­trează. În final se com­bină cele două pre­parate (maceratul şi in­fu­zia răci­tă), care se vor pu­ne în apa de baie, ce va fi la o tem­pe­ratură de 38-39 de gra­de Cel­sius. Baia de şezut durează 20-30 de minute, după care pa­cientul se va usca puţin prin tampo­nare cu pro­so­pul şi va rămâne să se odih­nească la loc foar­te călduros, vre­me de jumătate de oră. Această pro­ce­dură se face zil­nic, vreme de o săp­tămână. Atenţie, pre­paratul nu se folo­seşte decât extern, întrucât este foarte to­xic. De ase­menea, nu se fac băi ale între­gului corp cu extract de ferigă.Între preparatele stupului, pro­po­lisul se distin­ge printr-o acţiune ver­mi­fugă puternică şi printr-o to­leranţă excelentă a organismului faţă de el, în curele de lungă durată cu acest remediu. Se ia sub formă de tinctură, care se admi­nistrează astfel: dimineaţa, pe sto­­­ma­cul gol, se pun câte 20 de pică­turi de tinctură pe trei bucă­ţele de pâine (în total vor fi deci 60 de pică­turi la o doză), care se în­ghit în­tr-o singură re­priză. Cu 30 de mi­nute înaintea me­­sei de prânz şi a cinei se mai iau câte 50 de picături, de a­se­menea pu­se pe o bu­căţică de pâi­­ne. Trata­mentul du­rea­ză vre­me de 14-21 de zile şi are efec­te spec­tacu­loa­se în com­baterea pro­to­zoarului Giar­dia lamblia, dar şi a teniei sau a lim­bri­cilor.În general, pentru comba­te­rea paraziţilor in­tes­tinali este foarte bine să nu se meargă pe o singură cale, ci să fie aplicate mai multe trata­mente simul­tan, care să acţioneze si­nergic. În acest context, alimentaţia are un rol extrem de important, deoa­rece tratamentul dietoterapeutic poa­te fi aplicat pe perioade de timp foarte lungi. Iată care sunt ali­mentele care ajută la re­zolvarea acestei probleme de sănă­tate:- este cel mai popular ver­mi­fug din medicina populară româneas­că, fiind folosit pe sca­ră largă atât pentru combaterea, cât şi pen­tru prevenirea in­festărilor cu viermi in­testinali. El inhibă dez­voltarea sau chiar distruge majoritatea paraziţilor tubului digestiv, fiind extrem de efi­cient în trata­men­tele de lungă du­rată. Se fac, de re­gu­lă, cure de 2-3 luni, timp în care se con­su­mă 4-6 căţei de ustu­roi pe zi. La copii se adminis­trea­ză di­mineaţa şi seara câte un sfert de pa­har de lapte în care s-au pus doi căţei de usturoi zdrobiţi în prealabil.- sunt ex­trem de eficiente în combaterea tuturor parazi­ţilor intes­tinali. Iată o reţetă de medicină monaha­lă excelen­tă pentru eliminarea teniei şi a ascari­zilor: se amestecă 200 de grame de se­minţe de do­vleac proaspăt mă­cinate cu râş­niţa electri­că de cafea cu 200 grame de miere şi cu 100 ml de lapte până se formează o pastă. Preparatul obţinut se împarte în trei părţi egale şi se ia din oră în oră câte o parte, până se termină. La trei ore după adminis­tra­rea acestei paste se ia un laxativ pu­ternic (tinctură de fructe de soc, de­coct de cruşin). Tratamentul se face dimineaţa, pe stomacul gol, şi du­rea­ză 3-7 zile la rând.- frunzele şi semin­ţele sunt foarte eficiente pen­tru com­baterea oxiurilor. Se foloseşte în ali­men­taţie în cantităţi cât mai mari şi pe cât posibil ne­trecut prin foc.- frunzele au efec­te si­milare cu cele de pă­trunjel. De ase­menea, se foloseşte în cantităţi cât mai mari în alimentaţie.- este excelentă pentru pre­venirea parazitozelor di­ges­tive. Persoa­nele cu un grad crescut de risc (ca­re locuiesc cu ani­male de com­pa­nie sau care sunt nevoite să lu­creze în me­dii cu risc ridicat de contaminare) ar fi bine să con­su­me zilnic următorul tip de salată: două cepe de mărime medie se taie cubu­leţe şi se combină cu o legătură de pă­trunjel tăiat fin, cu o linguriţă de oţet de mere, cu două linguriţe de ulei de măs­line şi cu un vârf de cuţit de sare. Se consumă aceas­tă salată zil­nic, de preferinţă la masa de prânz.- unele din­tre ele sunt excelente preventive şi adju­vante în trata­men­tele parazitozelor tubu­lui digestiv. Iată care sunt cele mai active din punct de ve­de­re tera­peutic: hreanul (în spe­cial contra te­­niei), scor­ţi­şoa­ra, corian­drul, ana­so­nul, tarhonul, orega­no. Acelaşi efect s­a­lutar în această categorie de afec­ţiuni îl au două tipuri de oleaginoase: alunele şi nucile, care de aseme­nea vor fi consumate în mari cantităţi (în locul altor tipuri de grăsimi).- două mâini de boabe se spală şi se pun la macerat, de seara până dimineaţa, în jumătate de litru de apă. Dimineaţa se filtrează, boa­bele de năut se folosesc în alimentaţie (vor fier­be mult mai repede, fiind în­muiate în preala­bil), iar zea­ma rezultată se bea pe par­cursul unei zile. Maceratul la rece de năut este un vermi­fug foarte puternic, care atacă prac­tic toate tipurile de paraziţi in­tes­tinali.